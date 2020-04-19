 Рятувальникам Житомирщини допоможуть колеги з Івано-Франківщини та Тернопільщини, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління ДСНС України в Житомирській області.

Згідно з інформацією відомства, в Житомирську область спрямовані 31 спеціальний автомобіль і 125 осіб від обласних підрозділів ДСНС; пожежний поїзд з Південної залізниці, за допомогою якого заправляються пожежні автомобілі; 3 літаки для скидів води і вертольоти для розвідки.

"Уночі до нас прибули підрозділи колег Івано-Франківської та Тернопільської областей: 12 автомобілів і 60 пожежників", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні відчуження та на Житомирщині продовжують гасити осередки тління у 6 лісництвах, - ДСНС

Нагадаємо, в Житомирській області з 16 квітня вирують пожежі. Зокрема, вогонь перейшов на населені пункти. Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в області було 15 вогнищ пожежі. Станом на 18 квітня 6 - повністю ліквідували, 5 - локалізували, над 4 активно працюють.