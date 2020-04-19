 Рятувальникам Житомирщини допоможуть колеги з Івано-Франківщини та Тернопільщини, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління ДСНС України в Житомирській області.
Згідно з інформацією відомства, в Житомирську область спрямовані 31 спеціальний автомобіль і 125 осіб від обласних підрозділів ДСНС; пожежний поїзд з Південної залізниці, за допомогою якого заправляються пожежні автомобілі; 3 літаки для скидів води і вертольоти для розвідки.
"Уночі до нас прибули підрозділи колег Івано-Франківської та Тернопільської областей: 12 автомобілів і 60 пожежників", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, в Житомирській області з 16 квітня вирують пожежі. Зокрема, вогонь перейшов на населені пункти. Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в області було 15 вогнищ пожежі. Станом на 18 квітня 6 - повністю ліквідували, 5 - локалізували, над 4 активно працюють.
Пожежі вже скільки тривають ?
https://www.segodnya.ua/regions/others/lyudi-v-sgorevshih-selah-zhitomirskoy-oblasti-samostoyatelno-razbirayut-pozharishcha-video-1432380.html
«Сегодня всплыла интересная информация о планах Андрея Ермака на 9 мая.
Киев должен был стать полигоном для примирения Украины и псевдореспублик. Именно 9 мая по Киеву должен был пройти так называемый «Бессмертный Полк» - славное изобретение ФСБ. Во главе его должны были шагать киевские ветераны и вести за руки детей из «ЛНР». Операция держалась в секрете, чтобы скандал вокруг этой дипломатии не испортил праздник «миротворцам».
Именно дети должны были представлять псевдореспублику, потому что на них никто не стал бы нападать, - безупречный план. А терпимость по отношению к детям должна была бы выглядеть как готовность Киева к примирению и в ЛНР уже приготовили список из 30 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Вероятно, это должно было выглядеть как победа голубей мира над мифическим киевским фашизмом.
Но карантин сломал все планы и «Бессмертный Полк» не пройдет улицами Киева, а дети из ЛНР отложены в долгий ящик, если вы понимаете о чем я.»
ИНСАЙДЫ КИЕВСКОЙ ПОЛИТИКИ
Георгій Тука
https://www.facebook.com/100003132385557/posts/2839906646123720/
17-04
Он считает, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра.
"МВД Украины и Национальная полиция Украины призывают всех сознательных граждан немедленно сообщать о выявлении факта и местонахождении предполагаемых поджигателей и диверсантов, осуществляющих провокации с поджогами в лесных зонах", - подчеркнул Шкиряк.
Также советник главы МВД заявил, что диверсантов, которые осуществили такую масштабную провокацию, ожидает суровое наказание за данное преступление.
Ранее мы сообщали, что в субботу, 18 апреля, Киев занимает первое место в рейтинге городов с самой загрязненной атмосферой. Детальнее об этом ТУТ. Также журналисты 44.ua публиковали ТОП платформ для отслеживания загрязнения воздуха онлайн в Киеве. Посмотреть их можно ЗДЕСЬ.
Материал подготовлен на основу публикации Зоряна Шкиряка в Facebook.