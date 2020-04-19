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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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Все про:Житомирщина (566) пожежа (2203) Тернопільщина (278) ДСНС (2410) Івано-Франківська область (300)

 Рятувальникам Житомирщини допоможуть колеги з Івано-Франківщини та Тернопільщини, - ДСНС

У ніч на неділю рятувальникам Житомирської області, які гасять лісові пожежі на території 4 лісових господарств в Овруцькому районі, допомогли підрозділи з Івано-Франківщини та Тернопільщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління ДСНС України в Житомирській області.

Згідно з інформацією відомства, в Житомирську область спрямовані 31 спеціальний автомобіль і 125 осіб від обласних підрозділів ДСНС; пожежний поїзд з Південної залізниці, за допомогою якого заправляються пожежні автомобілі; 3 літаки для скидів води і вертольоти для розвідки.

"Уночі  до нас прибули  підрозділи колег Івано-Франківської та Тернопільської областей: 12 автомобілів і 60 пожежників", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні відчуження та на Житомирщині продовжують гасити осередки тління у 6 лісництвах, - ДСНС

Нагадаємо, в Житомирській області з 16 квітня вирують пожежі. Зокрема, вогонь перейшов на населені пункти. Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в області було 15 вогнищ пожежі. Станом на 18 квітня 6 - повністю ліквідували, 5 - локалізували, над 4 активно працюють.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190050
 
   
 Топ коментарі
 
А до цього чому чухалися ?
Пожежі вже скільки тривають ?
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Георгій Тука написав у Фейсбук:
«Сегодня всплыла интересная информация о планах Андрея Ермака на 9 мая.
Киев должен был стать полигоном для примирения Украины и псевдореспублик. Именно 9 мая по Киеву должен был пройти так называемый «Бессмертный Полк» - славное изобретение ФСБ. Во главе его должны были шагать киевские ветераны и вести за руки детей из «ЛНР». Операция держалась в секрете, чтобы скандал вокруг этой дипломатии не испортил праздник «миротворцам».
Именно дети должны были представлять псевдореспублику, потому что на них никто не стал бы нападать, - безупречный план. А терпимость по отношению к детям должна была бы выглядеть как готовность Киева к примирению и в ЛНР уже приготовили список из 30 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Вероятно, это должно было выглядеть как победа голубей мира над мифическим киевским фашизмом.
Но карантин сломал все планы и «Бессмертный Полк» не пройдет улицами Киева, а дети из ЛНР отложены в долгий ящик, если вы понимаете о чем я.»
ИНСАЙДЫ КИЕВСКОЙ ПОЛИТИКИ
Георгій Тука
https://www.facebook.com/100003132385557/posts/2839906646123720/
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Україна унікальна країна, яка живе при відсутності державного управління. Ні, чиновників вистачає, всі поважні посади зайняті, чиновників різних мастей вистачає. І грошенята вони ой які немаленькі гребуть. Мало того, в нас навіть якісь персонажі на посаді преЗЕдента і його офісу є. І якась коаліція в ВР і РНБО у повному складі... А от державного управління НЕМА, від слова ЗОВСІМ...
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А до цього чому чухалися ?
Пожежі вже скільки тривають ?
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Сильно начало гореть с четверга,бил очень сильний ветер.
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а слабо с всех областей подмогу отправить глядишь и до обеда потушите.... или это не столь важно что столица в дерьме... тьфу в дыму...
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Тобто на Житомирщині 15 осередків пожежі, а у Бєларусі жодного? То хто давав команду підпалювати?
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тоже думаю что пожары это весенний ежегодный деребан бюджетных средств мчэсниками....дачи в Лисныках и Безрадычах сами не построятся!....
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Навряд чи МЧСникі роблять підпали по цим місцям, бо їх багато. Якщо подивитеся на карту пожеж, то побачите кільце навколо Києва. Тут схоже диверсія!
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если в стране ничего черезвычайного не происходит - то и средства на это черезвычайное и не будут выделять... это старо как мир.... хот возможны варианты...
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Туго вже не варіанти, а є тільки один варіант! Такого співпадіння щодо пожеж не буває і не може бути.
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Вместо сел - сплошные пепелища. 80 домов сгорели дотла во время пожаров в Житомирской области. Тех, кто в канун Пасхи остался без крыши над головой, пришлось эвакуировать. Как люди спасают свои дома?Выгоревшие дома и почерневшие деревья - так выглядит село Личманы после лесного пожара. Оно одно из четырех населенных пунктов, наиболее пострадавших в Овручском районе. Хозяйства жители спасают самостоятельно. Мужчины орудуют лопатами, женщины носят воду. Огонь из леса подбирается к домам.Последствия катастрофические, жалуется Сергей Гладчук. У родителей сгорел дом, погибла вся скотина. Точно так же полностью выгорели дома соседей. Вся улица похожа на огромное пепелище. Только в одном селе огонь уничтожил 20 домов. Некоторые дома превратились в вот такие пепелища. Чудом никто не пострадал. Эвакуировать пришлось 50 местных жителей. Их на ночь разместили в клубе соседнего села.Николай Буховец, сельский председатель села Гладковичи, которое приняло погорельцев:«Нашли матрасы и одеяла, другие теплые вещи, организовали ужин. Чтобы было не холодно, затопили в клубе».Сегодня эвакуированные вернулись в деревню, разбирают пожарища. Жители соседних сел собирают помощь для пострадавших. Теплую одежду, посуду и еду сносят в школу.«Мы все в лесу проживаем. Это очень тяжело, люди остались без жилья. Им будет трудно разживаться. Мы будем помогать», - говорит Татьяна Бондарчук, жительница села Первомайское.Часть собранной помощи и пасхальные куличи корреспонденты «Сегодня» передали пострадавшим. Юрий, у которого сгорел дом, скот и автомобиль, не сдержал слез.«Люди не остаются в стороне, везут продукты. Вечером будет еще одна машина. Мы привезли часть вещей. Много приезжают и помогают. Слава Богу за людей. Через людей посылает спасение».В эпицентре пожара работают лесники и спасатели, задействовали и тяжелую технику - военные бульдозеры .«Сейчас на месте происшествия работают 655 человек личного состава и 108 единиц техники, а также три самолета», - отметил Василий Кучин, первый заместитель начальника ГСЧС в Житомирской области.К вечеру треть пожаров потушили. Выгорело почти 8 тысяч гектаров. Штаб по ликвидации последствий сейчас определяет убытки, и какую помощь прежде всего нужно предоставить людям.А тем временем в МВД не исключают, что пожары возле Киева - спланированная диверсия. Член коллегии МВД Зорян Шкиряк призвал украинцев сообщать об обнаружении фактов и местонахождении предполагаемых поджигателей.

https://www.segodnya.ua/regions/others/lyudi-v-sgorevshih-selah-zhitomirskoy-oblasti-samostoyatelno-razbirayut-pozharishcha-video-1432380.html
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Георгій Тука написав у Фейсбук:
«Сегодня всплыла интересная информация о планах Андрея Ермака на 9 мая.
Киев должен был стать полигоном для примирения Украины и псевдореспублик. Именно 9 мая по Киеву должен был пройти так называемый «Бессмертный Полк» - славное изобретение ФСБ. Во главе его должны были шагать киевские ветераны и вести за руки детей из «ЛНР». Операция держалась в секрете, чтобы скандал вокруг этой дипломатии не испортил праздник «миротворцам».
Именно дети должны были представлять псевдореспублику, потому что на них никто не стал бы нападать, - безупречный план. А терпимость по отношению к детям должна была бы выглядеть как готовность Киева к примирению и в ЛНР уже приготовили список из 30 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Вероятно, это должно было выглядеть как победа голубей мира над мифическим киевским фашизмом.
Но карантин сломал все планы и «Бессмертный Полк» не пройдет улицами Киева, а дети из ЛНР отложены в долгий ящик, если вы понимаете о чем я.»
ИНСАЙДЫ КИЕВСКОЙ ПОЛИТИКИ
Георгій Тука
https://www.facebook.com/100003132385557/posts/2839906646123720/
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Если это правда, то это просто нереальный треш!!!
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Посмотрите на направление ветра - он с севера, поэтому пожар пошел на юг. Но версия про подпал мне кажется очень убедительной.
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Люди, робота яких наближена до залізничного транспорту, вловили кореляцію між географією пожеж і рухом вантажних потягів із рашки до України.
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Неужели движение товарных составов из "рашки" проходит через Беларусь?
17-04

Спасателям Житомирщины помогут коллеги из Ивано-Франковщины и Тернопольщины, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8273
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В МВД Украины считают, что ситуация с пожарами, которые происходят вокруг Киева, сначала Чернобыльской зоне, а теперь и в Житомирской области, может быть результатом спланированной диверсии. Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Он считает, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра.

"МВД Украины и Национальная полиция Украины призывают всех сознательных граждан немедленно сообщать о выявлении факта и местонахождении предполагаемых поджигателей и диверсантов, осуществляющих провокации с поджогами в лесных зонах", - подчеркнул Шкиряк.

Также советник главы МВД заявил, что диверсантов, которые осуществили такую масштабную провокацию, ожидает суровое наказание за данное преступление.

Ранее мы сообщали, что в субботу, 18 апреля, Киев занимает первое место в рейтинге городов с самой загрязненной атмосферой. Детальнее об этом ТУТ. Также журналисты 44.ua публиковали ТОП платформ для отслеживания загрязнения воздуха онлайн в Киеве. Посмотреть их можно ЗДЕСЬ.

Материал подготовлен на основу публикации Зоряна Шкиряка в Facebook.
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Шкиряк - это тот, кого с позором выгнали из ГСЧС после скандальной эвакуации граждан Украины из Непала о своей женой? Шкиряка судить надо, его спасение из Непала длилось больше недели, а затраты из бюджета составили 6 млн грв! Ему даже кличку придумали - "Шкиряк Катмандуйский" и "Зорян Непальский"!
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Бачу, що у тебе словоблуддя тому, що по суті не хочеш говорити!
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Понятно, что тут присутствует человеческий фактор, но надо учитывать и то, что зима была бесснежной и высохшая трава от сильного ветра горит быстро и непредсказуемо! А человеческий фактор тоже разный бывает: от копачей бурштына до вырубщиков леса из био-электро станции, что находится в тех местах!
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Там не просто людський фактор, а спрямований підпал. Горить не тільки в Житомирській області, а в Чорнобилі та з півдня біля Києва. Там, де є бурштин не горить! Є вже ті, кого зловили за підпал та є палії, яких бачили. Тому це дійсно проплачена диверсія.
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У минулі роки очікували що весною путін може почати широкомаштабний наступ і до нього готувались. Але до влади прийшов миротворець клоун, голуб миру і про імовірну загрозу вже ніхто не згадував, бо треба було садити воїнів, волонтерів і маданівців. А окурок у Кремлі не дрімав. На півночі палають ліси і села. Ватників і малоросів готових за кілька дерев'яних не тільки за прикладом відомого персонажа стати на коліна перед путіним, а й Україну спопелити, хоч греблю гати. А на заході і в центрі через московських попів, вірніше ФСБістів у рясах запустив коронавірус. Почалось з Почаївської лаври де прочани з Молдови підхопили коронавірус, а далі почаївський монах привіз подарунок колегам у Печерську лавру в Київ. Іонинський монастир у Києві, Чернівці, Одеса, - скрізь московський патріархат. Готувались до Пасхи, коли великі маси народу прийдуть святити паски, та трохи прорахувались, коронавірус скосив попів раніше. На сході терористи підсилюють інтенсивність обстрілів, а чотирижди уклоніст відводить війська. Тим часом дєрмак у ОПі готується на 9 травня провести Хрещатиком фсбешний "безсмертний полк" ветеранів з дітьми ЛНР. От вам і широкомаштабний наступ по усіх фронтах.
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Україна унікальна країна, яка живе при відсутності державного управління. Ні, чиновників вистачає, всі поважні посади зайняті, чиновників різних мастей вистачає. І грошенята вони ой які немаленькі гребуть. Мало того, в нас навіть якісь персонажі на посаді преЗЕдента і його офісу є. І якась коаліція в ВР і РНБО у повному складі... А от державного управління НЕМА, від слова ЗОВСІМ...
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После поездки Зеленского в Париж сгорел Нотр-Дам, после поездки в Оман - скончался шейх. Нужно срочно переизбирать президента пока вся Украина в сгорела в огне пожаров.
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