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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:виплати (126) карантин (3158) ОДА (917) лікарі (408) Денис Шмигаль (239) COVID-19 (4016) коронавірус (2704)

 Контроль за своєчасністю виплат медпрацівникам доручено головам ОДА, - Шмигаль

Голови державних адміністрацій візьмуть під особистий контроль питання своєчасної та повної виплати зарплат медичним працівникам.

Таке доручення дав прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками соверщанія з президентом Володимиром Зеленським, пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук глави уряду.

"Особливо це стосується лікарів екстреної допомоги та персоналу тих 240 лікарень, які визначені місцевими органами влади для прийому хворих на COVID-19. Але зарплати іншим медичним працівникам також мають бути виплачені вчасно. Зараз саме лікарі стоять на передовій війни з коронавірусом", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що уряд на 906 мільйонів гривень збільшив субвенцію в регіони на підтримку діяльності лікарень під час пандемії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині COVID-19 виявлено у 87 медпрацівників, - ОДА

"З цих коштів місцева влада може підтримати свої медичні заклади. Цією ж постановою ми зобов’язали ОДА вжити заходи для забезпечення своєчасної виплати зарплат медпрацівникам", - заявив Шмигаль.

Прем'єр закликав медичних працівників повідомляти про затримку виплат заробітної плати або неналежний розрахунк на "гарячі лінії" ОДА з питань COVID-19 або на урядову "гарячу лінію" за номером 1545.

Контроль за своєчасністю виплат медпрацівникам доручено головам ОДА, - Шмигаль 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190049
 
 
 Топ коментарі
 
Выплату повышенной зарплаты медработникам пообещала центральная власть, а выплату этой повышенной зарплаты одной рукой перевалила на местные бюджеты, а другой рукой из этого местного бюджета забрала несколько миллиардов
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Яка цинічна жидівска скотина. Якщо хтось не зрозумів пояснюю, ця тварюка переклала відповідальність за ці виплати з себе на обласні та районні адміністрації, які й так, завдячуючи нинішнього бюджету, залишились без грошей.
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***
Сидят два коронавируса, выпивают. Один говорит - жить стало худо. Все по домам сидят, а кто выходит - в масках, и руки в перчатках. Так и сдохнуть недолго..
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Сидят два коронавируса, выпивают. Один говорит - жить стало худо. Все по домам сидят, а кто выходит - в масках, и руки в перчатках. Так и сдохнуть недолго..
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Андрей Соколов 1b6fe907 А другий каже-не переживай.З Шмигалем не пропадем.
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Как заразительно смеется коронавирусник Шмыгаль...
Московское поповье, которое само нахваталось вирусов, секретит себя для того, чтобы не вспугнуть операции хозяев по массовому заражению населения Украины смертельным вирусом. Делается это нагло и открыто, и ни одна структура даже не шелохнулась по этому поводу.
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Уже задокументирован ущерб от всей этой поповско-стадной клоунады, и те, кто намеренно допускают повторения этой трагедии, обязательно за это ответят. Пусть не сегодня, но завтра - точно. А сейчас мы наблюдаем классический вариант преступной бездеятельности власти.
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XIV веке по Европе прокатилась страшная эпидемия чумы, унесшая жизни 25 миллионов человек - трети всего населения Европы. Ее назвали «черная смерть». Сегодня известно, что причиной эпидемии были грызуны, но тогда никто не знал, что происходит. Официальная церковь заявила, что эпидемия - кара за грехи. Но вскоре появилось еще одно предположение, навсегда изменившее судьбы европейских евреев. В ноябре 1348 года их - инородцев на христианской земле - обвинили в намеренном заражении населения «черной смертью»

В Петербурге холера появилась весной 1831 года, во время польского восстания, поэтому сначала во всем обвинили поляков - якобы они по ночам ходят и отравляют воду и овощи, с кораблей засыпают яд в Неву.

Эпидемиолог обвинил миротворцев ООН в распространении холеры на Гаити

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Почему Председатель ОГА, а не Глава ОГА?
Председатели вроде вместе с колхозами в прошлом
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Выплату повышенной зарплаты медработникам пообещала центральная власть, а выплату этой повышенной зарплаты одной рукой перевалила на местные бюджеты, а другой рукой из этого местного бюджета забрала несколько миллиардов
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Так. У нас бюджет пустий. Медиків виганяють за всій рахунок і вимагають щоб повністю звільнялися і йшли на біржу.
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От і я про це хотів сказать - забрали гроші з місцевих бюджетів (а саме з них платили лікарям і вчителям, а зараз кивають на місцеву владу, щоб вона заборгованість їм, по зарплаті, погасила... Це, як в старому анекдоті: "Пішли два куми у місто, на ярмарок. Дорога далека. Під вечір вирішили на узліссі заночувать. Розпалили багаття, дістали харчі. Один другого питає:
- Куме, як харчі ділить будемо? Порівну, чи по-братськи?
- А як це - "по-братськи"?
- Ну, сьогодні їмо Ваше, а завтра - кожен своє..."
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4000 учителям...
Снижение тарифов...
Зарплаты медикам...

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В нас медицина дно,проте є олігархи,яких українці кохають.
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Короче свалил с темы. С ***** пример берет? Тот тоже на расеи все переложил на губернаторов. Как бабки с регионов тянуть, так они первые, а как финансирование обеспечить, так "моя хата с краю"
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контроль за сыром поручен главным пацюкам!!
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Яка цинічна жидівска скотина. Якщо хтось не зрозумів пояснюю, ця тварюка переклала відповідальність за ці виплати з себе на обласні та районні адміністрації, які й так, завдячуючи нинішнього бюджету, залишились без грошей.
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Не барское то дело - скудные гроши эскулапов считать, тем более, когда их нет.
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