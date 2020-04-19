 Контроль за своєчасністю виплат медпрацівникам доручено головам ОДА, - Шмигаль

Таке доручення дав прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками соверщанія з президентом Володимиром Зеленським, пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук глави уряду.

"Особливо це стосується лікарів екстреної допомоги та персоналу тих 240 лікарень, які визначені місцевими органами влади для прийому хворих на COVID-19. Але зарплати іншим медичним працівникам також мають бути виплачені вчасно. Зараз саме лікарі стоять на передовій війни з коронавірусом", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що уряд на 906 мільйонів гривень збільшив субвенцію в регіони на підтримку діяльності лікарень під час пандемії.

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"З цих коштів місцева влада може підтримати свої медичні заклади. Цією ж постановою ми зобов’язали ОДА вжити заходи для забезпечення своєчасної виплати зарплат медпрацівникам", - заявив Шмигаль.

Прем'єр закликав медичних працівників повідомляти про затримку виплат заробітної плати або неналежний розрахунк на "гарячі лінії" ОДА з питань COVID-19 або на урядову "гарячу лінію" за номером 1545.

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