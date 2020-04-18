 На Рівненщині COVID-19 виявлено у 87 медпрацівників, - ОДА

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Отже на Рівненщині вже зареєстровано 314 випадків інфікування коронавірусом.

Серед інфікованих 87 медичних працівників, із яких 22 - лікарі, решта - молодший і середній медперсонал.

Найбільша кількість інфікованих медиків у Рівненській обласній клінічній лікарні - 56 осіб.

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