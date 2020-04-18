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 На Рівненщині COVID-19 виявлено у 87 медпрацівників, - ОДА

Станом на вечір суботи, 18 квітня, в Рівненській області підтверджено 15 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Отже на Рівненщині вже зареєстровано 314 випадків інфікування коронавірусом.

Серед інфікованих 87 медичних працівників, із яких 22 - лікарі, решта - молодший і середній медперсонал.

Найбільша кількість інфікованих медиків у Рівненській обласній клінічній лікарні - 56 осіб.

Читайте також: За добу в Україні на коронавірус захворіли 99 медиків, загальна кількість заражених лікарів - 978, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190048
 
 
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учитесь новости подавать, что значит выявлен? обнаружены антитела или они с температурой и респираторными синдромами? вы что там вообще отупели с этим пианистом? у нас вообще работает какая то академия, какой титр антител у вновь заболевших, и какой титр антител у переболевших, мне блджад стыдно читать такие новости, что за тесты? какой процент ложноположительных и ложноотрицательных допускается? вас что сопля зеленая под забором нашел? или вы гомеопаты невменяемые, это просто развал фронта какой то, конечно сейчас из медиков все захотят положительный тест, хоть копеечка упадет, слыш мурло зеленое забери 4000 долларов у учителей дай медикам, не морозся
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Приємно чути такі слова про хамло.
А на новину ви не ображайтесь, голова ОДА написав що знає. 87 це підтверджені діагнози пцр тестами.
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1/3 зараженных в области - медики...
нет слов.
На месте зеленского я бы убился об стену.
Как его земля носит, и как он людям после этого может в глаза смотреть - это загадка.
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Женя, а то Ви не знаєте.
Воно совісті не має, ні порядності, про мізки і говорити не доводиться ...
До того ж - під дією субстанцій. У нього - своя реальність, там йому весело, не сумнівайтеся, тому і "жарти" і "побажання" дебільні і тупі, відірвані від контексту.
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я не розумію, як можна було пертися в президенти, будучи повним нульом, а найголовніше - вже на цій посаді нічому не вчитися, нічого не робити, країна котиться в прірву - а йому фіолетово.
Я весь час згадую, як він наскакував як дурний півень на стадіоні на пороха - "медицины нет, пенсий нет, судов нет".
При тому, що Порох створив дещо. А що це чмо зробило, окрім тупих відосіків?
Згвалтувало ідеї Майдана і всіх загиблих у війні, проїло всі запаси, оголило медицину і знищило всі досягнення вщент.
На попів кошти є їх тестувати, бо попи - то святе, а на тести і захист медиків - коштів немає!
Хай святий Господь нас милує! бо більше нема кому.
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Правильно. Я постійно тут пишу: сумніваються і вагаються розумні, перепитують, перевіряють.
А дурні та неуки - навпаки.
Істота - неповноцінна, пані психіатр регулярно теж пише про його діагноз. Воно не усвідомлює реальності, а живе у своєму обмеженому =мирку=. Йому потрібне схвалення, обожнювання, захоплення, позитивні емоції, оплески ...
Воно - примітив.
Тому і постає питання про психічний стан суспільства і більшості виборців.

Чому йому вчитися ? Для чого ? Воно цим ніколи не займалося - з якого переляку починати ?

Так само писала: все те, що відбувається - всі знаки - однозначно вказують, що воно залізло не туди.
Вчора, до речі, на його фб сторінці один чоловік написав про древні звичаї данців. Коротко у вільному переказі: якщо за якогось правителя ставалися природні лиха, катастрофи - його скидали (чи й вбивали) і не допускали більше до влади навіть його потомків, бо вважали, що цей рід не підходить керувати ними.

Згадую, як з 2014 ми казали =з нами Бог і Україна=, =Боже, бережи Україну=.
Чесне слово, біомаса розізлила усі сили, які допомагали Україні.
І вони про це гучно заявляють.

Тому мене просто вибиває, коли одна істота тут вякає і нарікає цього україноненависницького виродка =Батьком українського народу=. За таке прилетить дуже сильно.
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*нащадки
Блін, ще залишаються русизми.
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