 На Рівненщині COVID-19 виявлено у 87 медпрацівників, - ОДА

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Отже на Рівненщині вже зареєстровано 314 випадків інфікування коронавірусом.
Серед інфікованих 87 медичних працівників, із яких 22 - лікарі, решта - молодший і середній медперсонал.
Найбільша кількість інфікованих медиків у Рівненській обласній клінічній лікарні - 56 осіб.
А на новину ви не ображайтесь, голова ОДА написав що знає. 87 це підтверджені діагнози пцр тестами.
нет слов.
На месте зеленского я бы убился об стену.
Как его земля носит, и как он людям после этого может в глаза смотреть - это загадка.
Воно совісті не має, ні порядності, про мізки і говорити не доводиться ...
До того ж - під дією субстанцій. У нього - своя реальність, там йому весело, не сумнівайтеся, тому і "жарти" і "побажання" дебільні і тупі, відірвані від контексту.
Я весь час згадую, як він наскакував як дурний півень на стадіоні на пороха - "медицины нет, пенсий нет, судов нет".
При тому, що Порох створив дещо. А що це чмо зробило, окрім тупих відосіків?
Згвалтувало ідеї Майдана і всіх загиблих у війні, проїло всі запаси, оголило медицину і знищило всі досягнення вщент.
На попів кошти є їх тестувати, бо попи - то святе, а на тести і захист медиків - коштів немає!
Хай святий Господь нас милує! бо більше нема кому.
А дурні та неуки - навпаки.
Істота - неповноцінна, пані психіатр регулярно теж пише про його діагноз. Воно не усвідомлює реальності, а живе у своєму обмеженому =мирку=. Йому потрібне схвалення, обожнювання, захоплення, позитивні емоції, оплески ...
Воно - примітив.
Тому і постає питання про психічний стан суспільства і більшості виборців.
Чому йому вчитися ? Для чого ? Воно цим ніколи не займалося - з якого переляку починати ?
Так само писала: все те, що відбувається - всі знаки - однозначно вказують, що воно залізло не туди.
Вчора, до речі, на його фб сторінці один чоловік написав про древні звичаї данців. Коротко у вільному переказі: якщо за якогось правителя ставалися природні лиха, катастрофи - його скидали (чи й вбивали) і не допускали більше до влади навіть його потомків, бо вважали, що цей рід не підходить керувати ними.
Згадую, як з 2014 ми казали =з нами Бог і Україна=, =Боже, бережи Україну=.
Чесне слово, біомаса розізлила усі сили, які допомагали Україні.
І вони про це гучно заявляють.
Тому мене просто вибиває, коли одна істота тут вякає і нарікає цього україноненависницького виродка =Батьком українського народу=. За таке прилетить дуже сильно.
Блін, ще залишаються русизми.