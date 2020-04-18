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 В Італії знижується показник смертності від COVID-19

В Італії за минулу добу скоротилася кількість померлих, кількість тих, хто одужав, залишається високою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Станом на вечір 18 квітня загальна кількість померлих від COVID-19 в Італії сягнула 23 227 осіб (за минулу добу померло 482 людини; на 93 менше, ніж днем ​​раніше).

Натомість за останні 24 години одужали 2 200 людей (на 363 менше, ніж вчора, коли було зафіксовано абсолютний рекорд від початку епідемії). Загальна кількість тих, хто одужав, досягла 44 927 людей.

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Загалом в Італії підтверджено 175 925 випадків інфікування коронавірусом (+3491), 107 771 людина продовжує хворіти: 80 031 перебуває в домашній ізоляції (+3253), 25 007 госпіталізовано із симптомами (-1886), 2 733 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії (-163).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190046
 
 
 Топ коментарі
 
Не бывает такой болезни "от старости".
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це таких діагнозів не буває. А явище буває.
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скоріш за все так і буде вже скоро. Здається, тут співпали інтереси деяких країн світу в якійсь загальній (нам не відомій) справі, а вірус став в нагоді та допоміг. Чи його навмисно створили.
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це таких діагнозів не буває. А явище буває.
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Дякую Боже, що на свинорасеї кількість смертів козломордих расєян збільшується В Італії знижується показник смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8884
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Более половины всех смертей в РФ - в Москве умерли 28 кацапа. Кобзон, подкинь дровишек под котлы в раю - к сатанату московскому очереди стоят желающих поскорее....
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А на свинорасеї такой же идиот-фашизоид благодарит Боженьку, что с каждым днём всё больше майдаунов дохнет. Ідеальна пара. Гармонійно доповнюєте одне одного.
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а як же в Південній Кореї зафіксували повторне інфікування у тих людей, які вже одужали? Здається більше 100 випадків зафіксували. Тут була стаття. Де ж імунітет на корону?
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Може, вони перші заявлять, шо всі тести - фуфло.
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вони вже пояснення якісь дали, типу, тести показали відсутність вірусу, але вірус не зник з організму назовсім, і через короткий час знову активізувався.от тут,почитайте https://censor.net.ua/news/3188145/u_91_jitelya_yujnoyi_korei_priznannyh_ranee_polnostyu_vylechivshimisya_ot_covid19_snova_obnarujen_virus/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73524872
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Оййй, нехай тоді переносять цю хворобу з розряду ГРВІ і якусь герпесну, та не морочать людям голови.
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скоріш за все так і буде вже скоро. Здається, тут співпали інтереси деяких країн світу в якійсь загальній (нам не відомій) справі, а вірус став в нагоді та допоміг. Чи його навмисно створили.
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Інтереси багатих країн і світових багатіїв.
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пис: згадайте коли тільки з"явився ВІЧ, скільки страху було скільки страшних прогнозів, а от якось і живемо з цим непомітним вбивцею, але декілька років планету трясло від переляку, поки не знайшли ліки для підтримки життєдіяльності інфікованих людей. І життів багато він забрав. Навіть фільми страшні створювали на цій темі, мелодрами з трагічними сюжетами. А ВІЧ значно більше вбив людей, і досі вбиває, і його не можна позбавитись.
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І чи були ті люди хворими на той момент - невідомо. Хоча б якісь симптоми. Бо в нас теж дісбактеріоз все шукають і навіть лікують.
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та були ніби то. В статті написано, що вони вилікувались, але пізніше знову виявилась наявність вірусу.
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"кривая летальных исходов от COVID-19 «приблизительно соответствует "нормальной" смертности"
Эта антинаучная дичь исходит не от австрийских медиков, а от австрийских журналистов, которые интерпретировали данные как им хотелось или как они это поняли своими куриными мозгами.
Что значит "кривая «приблизительно соответствует"? Соответствует или близка? А если близка, то почему катастрофически не хватает гробов?
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++++++
Такую ссылку прописать! И не буквой не ошибиться. Ну и кому она надо в таком виде?
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https://www.rockefeller.edu/news/27872-rockefeller-university-releases-statement-concerning-dr-knut-wittkowski/

ось тут все сказано про кнута на сайті університету
ти піп з секти гомосєков рпц чи з лахти? за фейки та дезинформацію є стаття
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Ви знаєте Змі можуть зжерти будь-яку людину якщо її погляди не збігаються з поглядами влади. У вас якщо щось то зразу агент путіна, лукашенка і ще щось. Так само я можу звинуватити вас що ви агенти трампа і євреюшків які у нас при владі.
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я фіг його знає. Коронапсихозники всюди бачуть слід росії ) дивні люди. Враження, що живуть в паралельній реальності. Їм вже й слова науковців кидаєш, вірусологів, епідеміологів, а вони оперують тільки статистикою яку дають ЗМі В Італії знижується показник смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8113 і думкою всяких нікому невідомих оленів, які тільки профіт від карантину отримують. а ці коронапсихозники прирікають на бідність Україну на найближчі роки.
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Британія створила особливий відділ для протидії дезінформації з Росії щодо коронавірусу



Лондон - У Великій Британії було засновано спеціальну урядову структуру, яка має на меті протидіяти і викривати російську дезінформацію щодо розповсюдження коронавірусу. Все це стало наслідком звинувачень, які пролунали у США на адресу Москви після того, як Кремль почав поширювати теорії змови про те, що вірус було створено як різновид біологічної зброї. Представники британського уряду заявили, що захист країни від спрямованої кампанії дезінформації, кібернетичного втручання і роздмухування паніки постають нині одним із першочергових завдань для керівництва Сполученого Королівства​.
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Ах ти ж ср*ь брехлива мокшанська. твій кнут самозванець , звичайний викладач і ніякий не професор. Ось викладка університету щодо цього мудака, купленого кацапами.

The Rockefeller University releases statement concerning Knut Wittkowski

April 13, 2020

The opinions that have been expressed by Knut Wittkowski, discouraging social distancing in order to hasten the development of herd immunity to the novel coronavirus, do not represent the views of The Rockefeller University, its leadership, or its faculty.
Wittkowski was previously employed by Rockefeller as a biostatistician. He has never held the title of professor at Rockefeller.

https://www.rockefeller.edu/news/27872-rockefeller-university-releases-statement-concerning-dr-knut-wittkowski/

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))) а тутошние руцкие пианисты играют чем могут и на том чё им хозяева выдали. на клавиатурах тоже.
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Кремль затеял коронвиРУСную войну совсем неспроста.за 20 Путлерских лет нет ни побед ни успехов.Хмырь злой на весь Мир.А тут еще Турция и Саудиты мочат фюрера по всем параметрам в Сирии и Ливии
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есть и хорошая новость - на террористической ********* россии - за сутки от коронавируса в Москве умерли 28 человек - надеемся на паску и майские - кобзон, готовь котлы в раю - очереду уже у церквей стоит!
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Перед началом КоронвиРУСной лихорадки авиарейсов Ухань-Москва в сутки было 13.Странно что тогда на РАБссии никто не заразился...
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Страшно читати коментарі, коли люди бажають іншим смерті.
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вся раша, это просто копия одного тамошнего дурдома )) " Более 50 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией подтверждено в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице" (С)
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