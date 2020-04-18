 В Італії знижується показник смертності від COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Станом на вечір 18 квітня загальна кількість померлих від COVID-19 в Італії сягнула 23 227 осіб (за минулу добу померло 482 людини; на 93 менше, ніж днем раніше).
Натомість за останні 24 години одужали 2 200 людей (на 363 менше, ніж вчора, коли було зафіксовано абсолютний рекорд від початку епідемії). Загальна кількість тих, хто одужав, досягла 44 927 людей.
Загалом в Італії підтверджено 175 925 випадків інфікування коронавірусом (+3491), 107 771 людина продовжує хворіти: 80 031 перебуває в домашній ізоляції (+3253), 25 007 госпіталізовано із симптомами (-1886), 2 733 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії (-163).
Эта антинаучная дичь исходит не от австрийских медиков, а от австрийских журналистов, которые интерпретировали данные как им хотелось или как они это поняли своими куриными мозгами.
Что значит "кривая «приблизительно соответствует"? Соответствует или близка? А если близка, то почему катастрофически не хватает гробов?
Такую ссылку прописать! И не буквой не ошибиться. Ну и кому она надо в таком виде?
ось тут все сказано про кнута на сайті університету
ти піп з секти гомосєков рпц чи з лахти? за фейки та дезинформацію є стаття
Лондон - У Великій Британії було засновано спеціальну урядову структуру, яка має на меті протидіяти і викривати російську дезінформацію щодо розповсюдження коронавірусу. Все це стало наслідком звинувачень, які пролунали у США на адресу Москви після того, як Кремль почав поширювати теорії змови про те, що вірус було створено як різновид біологічної зброї. Представники британського уряду заявили, що захист країни від спрямованої кампанії дезінформації, кібернетичного втручання і роздмухування паніки постають нині одним із першочергових завдань для керівництва Сполученого Королівства.
The Rockefeller University releases statement concerning Knut Wittkowski
April 13, 2020
The opinions that have been expressed by Knut Wittkowski, discouraging social distancing in order to hasten the development of herd immunity to the novel coronavirus, do not represent the views of The Rockefeller University, its leadership, or its faculty.
Wittkowski was previously employed by Rockefeller as a biostatistician. He has never held the title of professor at Rockefeller.
https://www.rockefeller.edu/news/27872-rockefeller-university-releases-statement-concerning-dr-knut-wittkowski/