 В Італії знижується показник смертності від COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Станом на вечір 18 квітня загальна кількість померлих від COVID-19 в Італії сягнула 23 227 осіб (за минулу добу померло 482 людини; на 93 менше, ніж днем ​​раніше).

Натомість за останні 24 години одужали 2 200 людей (на 363 менше, ніж вчора, коли було зафіксовано абсолютний рекорд від початку епідемії). Загальна кількість тих, хто одужав, досягла 44 927 людей.

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Загалом в Італії підтверджено 175 925 випадків інфікування коронавірусом (+3491), 107 771 людина продовжує хворіти: 80 031 перебуває в домашній ізоляції (+3253), 25 007 госпіталізовано із симптомами (-1886), 2 733 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії (-163).