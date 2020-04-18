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 Події, Суспільство
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Все про:повітря (57) забруднення (96) Київ (7731) пожежа (2203) смог (12)

 Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня. ІНФОГРАФІКА

Станом на 22:53 18 квітня Київ посідає перше місце в переліку міст світу з найзабрудненішим повітрям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.

Зараз індекс забруднення повітря в Києві становить 244. Індекс повітря в столиці України перебуває на позначці "дуже шкідливо для здоров'я".

На другому місці - Шеньян (КНР), а на третьому - Джакарта (Індонезія).

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Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня 01

За прогнозами QIAir, якість повітря повернеться до норми вже завтра.

Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня 02
Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня 03

Нагадаємо, о 10:50 17 квітня індекс забруднення повітря в Києві дорівнював 338. У цей момент українська столиця була містом із найгіршим повітрям на планеті.

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Пізніше ситуація з повітрям трохи налагодилася і Київ посів 9 місце в рейтингу.

Однак вранці 18 квітня Київ знову посів перше місце в списку міст світу з найзабрудненішим повітрям.

Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190045
 
 
 Топ коментарі
 
А у кловуна сегодня выходной, пожары пусть пока подождут царь изволили отдыхать..а ЗЕбильный скот аж млеет от счастья...ВОт если бы это Порошенко во время коронавируса и пожаров взял выходной то ЗЕбильный скот с бешенной пеной у рта разрывался бы про зраду...
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Ганьба на весь світ. Рівень мумба-юмба, а не європейського міста та столиці.(((
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Ганьба на весь світ. Рівень мумба-юмба, а не європейського міста та столиці.(((
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Для нормальных людей очевидно, что не при делах ни Шут, ни Боксер. Просто лесные пожары и пыльные бури. Стихийные явления, с исчезновением которых пройдет и загрязнение воздуха в столице.
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Звичайно, боксер в даному випадку ні при чому, бо він не відповідає за ліси навколо Києва та в інших областях,це справа обласних керманичів та центральної зебільної влади.
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А у кловуна сегодня выходной, пожары пусть пока подождут царь изволили отдыхать..а ЗЕбильный скот аж млеет от счастья...ВОт если бы это Порошенко во время коронавируса и пожаров взял выходной то ЗЕбильный скот с бешенной пеной у рта разрывался бы про зраду...
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Ты помнишь как все начиналось?
Все было впервые и вновь!
Зебилы мычали,таксисты орали:
зеля-надежда-любофь!!!
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твой Парашенко во время войны полетел на известный курорт в Индийском океане. Забыл уже ?
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А на які курорти літав бідоносець і скільки разів за цей час? До речі, війна вже скінчилась?
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Для меня это не секрет. Что здесь забавного? Каким ущербным нужно быть, чтобы за это чмо проголосовать?
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а бідна Сара в холодку
скубе замученний пєтух..
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Из за коронавируса Зебил не может никуда поехать за границу чтоб там сеять горе теперь человек-катастрофа все время в Украине и вся концетрация зла в виде пожаров здесь, ему мало было спаленого Нотр-Дам де Пари
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диверсии кацапов, или обиженных папередников.
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Торговьіе партнерьі Парашенка подсуетили неиначе
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я двже одного такого знаю, мэром Киева работает.
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73 % оказалось мало,надо 103 как у Путлера Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня - Цензор.НЕТ 3687
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Кажись у Цицерона есть такая фраза,-Речь должна начиняться и завершаться самым сильным аргументом,поскольку надо овладеть умами в начале и победить в конце.
Зеля старался очень и очень понравиться в квартале,а 73% поверили в сказку голобородьки Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня - Цензор.НЕТ 3503
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Карета превратилась в тыкву-а голобородая золушка в зеленского..
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Ура товарищи! Вперёд к новым рекордам!
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Александр Каменщик

@wolk_2012 58 мин
Це співвласник дрім тауна.
Запам'ятайте, куди не варто ходити і після карантину

Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня - Цензор.НЕТ 8282
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вован був парубок моторний-гугнявий-підлий і потворний..
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Это Боширов и Петров с Ковтуном и Луговым проверяют на прочность Зелю.На РАБссии таких Швондеров 130 млн
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надо просто уехать из Киева всем киевлянам , тогда не будет никакой загазованности - Зеля
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Да, долго еще Киев очищать от грязи и мрази совковой!
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если б оно помогло - все бы потерпели. А так он только может ухудшить протекание пневмоний и увеличить смертность.
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так куда сообщать о поджигателях ? тут уже пол-страны в огне, а придурки соседи запалили мусорку возле дома, дышать нечем, уже полночь, эти ***** пошли спать, а тлеет до сих пор.
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руководитель мчс должен быть с позором уволен!...
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Введите уже блок посты, дронами контролируйте. Вертолетов сколько закупили....
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