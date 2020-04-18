 Кримським політв'язням наступного тижня перекажуть невеликі виплати, - український консул Малишевський

Про це він розповів громадському об'єднанню "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що візити відбувались 14, 15 і 17 квітня. За його словами, зміг побачитися з усіма, крім Арсена Джеппарова, який "продовжує перебувати в СІЗО-4 у Шахтах".

"Тож окремо з кожним із п'яти фігурантів "ялтинської групи", усіма фігурантами "другої бахчисарайської групи", а також із Наріманом Мемедеміновим, Олегом Приходьком і Енвером Сейтосмановим обговорили багато тем, відповів хлопцям на більшість запитань. Одні зустрічі тривали 20-30 хвилин, а на інші і півтори години не вистачало", - підкреслив Малишевський.

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Він також розповів, що причиною невідкладного відвідування такої великої кількості кримчан у СІЗО Росії за такий короткий термін став COVID-19.

"Не відкидаю, що ГУ ФСВП у Ростовській області і зовсім може закрити для відвідування підвідомчі установи до особливого розпорядження - на кілька тижнів або більше. Тобто ні адвокатів, ні родичів і побачень, ні привезених передач - це перспектива найближчого часу", - повідомив консул.

Ситуація із заходами щодо недопущення інфікуванням COVID-19, на думку генконсула України в Ростові-на-Дону, перебуває на контролі адміністрації.

"Звичайно, головне занепокоєння у всіх - як не занести, не пропустити цей вірус в ізолятор. Адже для нього ні високі стіни, ні колючий дріт - не перешкода. На вході мені, як і всім, хто входить, виміряли температуру, записали показники, пропуск всіх візитерів дозволено лише в бахилах, масці і рукавичках. Незручно і документи показувати в такому вбранні, і запис розмови вести, і розмовляти годину і більше, однак співробітник, який супроводжував мене, щоразу просив натягувати маску, якщо вона в процесі розмови опускалася. Зрозуміло, що головні побоювання адміністрації стосовно самих візитерів, у самому ж ізоляторі все, як на "підводному човні". Якщо вірус прихопить одного, передача іншому - питання часу, чи то співробітник, чи утримуваний. Дехто з хлопців казав, що про стан здоров'я регулярно запитують, охоронці уважні. Такі зміни свідчать про одне: імовірна біда скорочує дистанцію між ними. Ніхто з хлопців на умови утримання, якісь утиски з боку адміністрації не скаржився. Були скарги на здоров'я, окремі серйозні скарги. Ці питання я планую обговорити з керівництвом ізолятора, з яким домовився зустрітися після всіх візитів, вже наступного тижня", - розповів про власний досвід відвідування ізолятора Малишевський.

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У Генконсульстві повідомляють про невеликі матеріальні виплати кримським політв'язням, які планують провести наступного тижня. "Сім'ї вже проінформовано про мої візити. Заяви на матеріальну допомогу у всіх зібрав, хоч якась грошова підтримка зайде кожному на особистий рахунок", - розповідає представник українського консульства.