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 Суспільство
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Все про:Пасхавер (2) церква (441) Епіфаній (236) ПЦУ (548)

 Предстоятель ПЦУ Епіфаній розповів, як можна освятити паски вдома

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній розповів, як можна освятити паски вдома, використовуючи воду, освячену на Водохреще.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Якщо людина не має змоги, а це особливо люди похилого віку, які мають перебувати в цей час вдома, щоб не наражатися на небезпеку, після звершення богослужінь у храмах і, долучившись до них по телевізору чи через інші засоби, фейсбук, ютуб тощо, мають можливість самостійно взяти освячену на Йордан воду і покропити нею паску чи ті приношення, які ми приносимо зазвичай до храму в цей час", - сказав Епіфаній.

Він закликав вірян не брати безпосередньої участі в богослужіннях, не приходити масово на освячення пасок, а долучатися до богослужінь онлайн.

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Нагадуємо, християни східного обряду святкуватимуть Великдень 19 квітня. Богослужіння з цього приводу починаються з вечора 18 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190043
 
   
 Топ коментарі
 
Это сказано для нормальных людей. Остальные завтра идут в Александровскую больницу обсасывать мощи (и не только мощи) Паши-мерседеса.
Предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, как можно освятить паски дома - Цензор.НЕТ 5012
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Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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Бред.это делается так ! - включить тв.чтоб там выступал зеленский или кабаев.поставить трехлитровую банку с водой у экрана(кинескопа) через час после его выступления ,вода освящена - можно ей святить паски ,тощо (73% так и сделают ,к бабке не ходи )
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Хрисиянські церкви це гниль. Ні одна церква не виступила проти поховання християн в мішках і закритій труні.
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Это сказано для нормальных людей. Остальные завтра идут в Александровскую больницу обсасывать мощи (и не только мощи) Паши-мерседеса.
Предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, как можно освятить паски дома - Цензор.НЕТ 5012
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Епифаний - реинкарнация Чумака. Верующие в "спасительный дефолт с Коломойском во главе" вызывают устойчивое дежавю зомбированных адептов пирамиды Мавроди. И все это - на фоне участившихся рейдерских захватов и общего беспредела в стране.

Это что - 90е вернулись? Ждать теперь, что "Ласковый май"запоет?
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одне питаннячко: як наріку і ПОПі борг повертати? ті свічечками не беруть...
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Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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Что он этим хотел сказать? Что одинаково работает или одинаково не работает.
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П*здос воскресе
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Рецепт святой воды https://www.youtube.com/watch?v=LgYhtoaJS9o
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Товарищ поп, вы или крестик снимите, или трусы с погонами наденьте. "Освящение" - это языческая дикость. Как были бородатыми бабуинами до Иисуса, таковыми и остались.
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Запамятовуйте ...Митрополит Київський і всієї України- На Віки!
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