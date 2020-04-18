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 У новому російському "антикоронавірусному" проєкті резолюції Генасамблеї ООН є заклик до припинення протекціоністських практик, - ABC News

Російська Федерація намагається домогтися схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

"Росія знову прагне отримати схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо пандемії коронавірусу, вилучивши заклик щодо скасування односторонніх санкцій без рішення Ради Безпеки ООН, але залишивши вимогу припинити протекціоністські практики", - йдеться в матеріалі.

ООН має завершити процедуру ухвалення російського проєкту резолюції "Декларація солідарності ООН перед викликами коронавірусної хвороби" 22 квітня опівдні за часом Нью-Йорка. За чинними правилами, голосування проводиться консенсусом, тобто, якщо хоч одна країна до цього часу висловить заперечення запропонованому проєкту резолюції, документ вважається не прийнятим.

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Нагадаємо, раніше Москва намагалася скористатися глобальною пандемією для того, щоб зобов'язати інших членів ООН послабити обмеження або зняти міжнародні санкції, насамперед щодо РФ. 2 квітня Україна, США, Велика Британія, а також ЄС висловилися проти російського проєкту резолюції, який підтримали тільки ЦАР, Куба, Нікарагуа та Венесуела.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190041
 
 
 Топ коментарі
 
Да нет проблем... Россия выводит войска из Крыма, Донбасса, а деньги на их содержание пусть тратит на борьбу с коронавирусом... Украина, так и быть, подождёт с репарациями, до конца эпидемии...
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Саме час виразити глибоку стурбованість з цього приводу. В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 9517
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Проект резолюции, который поддержали только ЦАР, Куба, Никарагуа и Венесуэла......... Остальные страны, которые традиционно поддерживали кацапов, судя по всему отлучены от кормушки. В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 6050
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Саме час виразити глибоку стурбованість з цього приводу.
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А ще краще, припинити не тільки стріляти, але й думати.
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Проект резолюции, который поддержали только ЦАР, Куба, Никарагуа и Венесуэла......... Остальные страны, которые традиционно поддерживали кацапов, судя по всему отлучены от кормушки.
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В связи с низкими ценами на нефть и супер быстрым таянием росийских финансовых потоков, от Рашки отворачиваются те которым она раньше платила за *дружбу*. Конец ********* наступит когда ***** не сможет платить Герою Расии Кадырову и Лукашенку.
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Да нет проблем... Россия выводит войска из Крыма, Донбасса, а деньги на их содержание пусть тратит на борьбу с коронавирусом... Украина, так и быть, подождёт с репарациями, до конца эпидемии...
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Это ты бредишь или как?????
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Кажу українською: "Поцілуй мене в сраку!!!" Я років з п"ять тому тут сказав - пишу тією мовою, на якій говорить мій опонент... Це у культурному суспільстві іменується "толерантністю"... Я не "хуторянський вишиватний патріот", щоб лізти у "квасний патріотизм"... Щодо "популяризації мови *****" - поезії Гейне написані тією самою мовою, що і "Майн кампф". Це не "мова *****", а мова народу, прдставниками якого є і Пушкін, Лєрмонтов, Толстой...
Зрадник українського народу, Ієремія Вишневецький, між іншим, говорив щирою українською мовою, бо його карателі були такими ж українцями-зрадниками, і "по-польсему нє мувили...".
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Сколько там провел Совбез ООН заседаний по Украине. 20?30?И каков результат? В районе плинтуса. И что санкции остановили войну? Нет. Вывод простой, если мы как государство не желаем себя защищать, то этого никто делать не будет. Только трус и торгаш мог придумать бред под названием политико дипломатическое освобождение....
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твой Бубочка уже остановил войну - проснись и пой...!
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***** цей вірус запустило в дію.
Несподівано для карлика, наслідки вірусу сподобалися заходу, бо вирішують проблеми з пенсійним фондом, емігрантами, і високою ціною на нафту.

Гра продовжується...
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Судя по всему, свинособакам нравится, когда их с ихними резолюциями посылают далеко и прямо... В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 2823
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А чого ж раші та не спробувати - раптом спрацює... В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 4734

В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 2291
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Пару месяцев назад я неосторожно сказал здесь...
РАБссия с помощью Петрова и Боширова привезла в Китай не Новичок,а что то похуже...
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"По действующим правилам, голосование проводится консенсусом, то есть, если хоть одна страна выскажет возражения по предложенному проекту резолюции, документ считается непринятым."

Видно, что парашке после блокирования Штатами кокса из Венесуэлы его фуфловый подвозят, раз они надеются, что все страны примут их очередной бред. В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 7690
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А в мене тіко одне питання: як може в РадБезі ООН бути постійним представником країна-агресор? Тому якось пофіг, що вбивці пропонують, доки є країни, які визнають московію агресором і будуть голосувати проти. Дякувати Богу, що з 2014 "клятий Порох" створив потужну "русофобську" коаліцію, яку навіть це "найвеличніше ніщо" не змогло зруйнувати!
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В ООН нет консенсуса уже несколько десятилетий...
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Я не розумію людей, які під українським прапором російською мовою пишуть про поганий ********* і називають себе Утилизация ватников
Ти ще один персонаж з телесеріалу "слуга народу"?
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А тих, що розмовляють російською і боронять Україну в окопах ти додому відправиш?
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РІДКІСТЬ.
Але, винятки підтверджують ПРАВИЛО.
ЦІКАВО! Як би відреагували в лнр-днр, якщо б до них прийшов україномовний бажаючий послужити в рядах їхніх військових формувань?

Said_, лібералізм діє лише під час стабільного миру. Під час війни він не спрацьовує.
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Ллєшводунахуйлівськиймлин? Так/ні?
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Так может сменишь кого-нибудь русскоязычного на нуле, щирый ты наш? Яра Холодного знают многие форумчане , а ты нулевка, которая делает непонятные заявы.
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РІДКІСТЬ у тебе з дупи тече))) російськомовних там такий же відсоток, як і в усьому нашому суспільстві...
ти зємойшу в диктатори висуваєш, чи як?
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Санкции же только на пользу 😜😜😜😀
У новому російському "антикоронавірусному" проєкті резолюції Генасамблеї ООН є заклик до припинення протекціоністських практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 7233
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У новому російському "антикоронавірусному" проєкті резолюції Генасамблеї ООН є заклик до припинення протекціоністських практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 9284
Судебное Постановление О Признании Голодомора 1932-33 годов В Украине Актом Геноцида
Украине нужно найти свого Византаля.
И тогда, с этим документом в руках, можно гонять братскую страну мерзавцев по международным судам до тех пор, пока у них не закончится история.Читать Постановление Суда...
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В ЗЁ вже є двійники? (Президентський бункер має бути - це не обговорюється.)
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дядя Изя

Что мне импонирует в России?
Если ты сойдёшь с ума, никто практически и не заметит!
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Самокритика підтримується!
Іноді, трапляються прикольні как-цапи.
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прикольно ведёт себя и руцкое попьё )) одной рукой гундяй обьявил ковирус милостью божьей, а другой утвердил чтение антикороновирусной молитвы ))) раздвоился чувачок. тоже слугой двух господ хочет быть. и виртуальному Шефу своему угодить, и на ***** сесть )) но ***** выше Шефа поставил. своей молитвой против его милости пошёл ))))))
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Зачем снимать полезные санкции? От них-же только лучше!!!!!!
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Санкції для Унітазії тільки на користь. Нафіга їх знімати?
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Ето уже напоминает кремлевскую истерику. ***** знает что деньги заканчиваются и те кого он называл друзьями завтра развернут штыки против него самого как только ***** перестанет им платить. Поетому такая суматоха с нормандскими форматами и *обменами* пленных, а так же массовыми поджогами вокруг Киева* чтобы вынудить власть к покорности и капитуляции если не в политическом то хоть в финансовом смысле и перекинуть финансирование окупированных территорий на плечи Украины.
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и тем не менее, на этом фоне тотального материального писца, он чуть ли не впервые пренебрёг идеологией и пошёл на невиданные раньше уступки в её области.
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Інфа для просто поржати:У новому російському "антикоронавірусному" проєкті резолюції Генасамблеї ООН є заклик до припинення протекціоністських практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 5121Кремлёвский мамковедвчера

🧙🏻‍♂️❓🔮Источники из Совбеза сообщают, что мистик за кремлевской стеной сейчас гораздо в большей степени, чем раньше, подвержен влиянию приближенных к телу астрологов, гадалок и тувинских шаманов. Никакие важные действия не предпринимаются без консультаций с представителями эзотерического сообщества. Предпочтение потусторонних сил высококвалифицированным экспертам провоцирует принятие крайне спорных, ошибочных решений, в которых разум и логика принесены в жертву оккультному манипулированию. Вместо того, чтобы руководствоваться экономическим смыслом и накопленным эпидемиологическим опытом, в Кремле пользуются советами специалистов совсем из других областей знания. Фееричные победы Путина остались далеко в прошлом: последние 6 лет одни поражения сменяются другими, еще более серьезными и угрожающими. Около Кремля говорят, что президенту изменила удача, и это крайне беспокоит его ближайшее окружение. Так или иначе, рациональных шагов от власти ждать не приходится. Выражение «как карта ляжет» стало для Кремля системообразующим принципом. Спасаясь от внешнего мира в бункере и предохраняясь от народа с помощью желтого защитного комбинезона, сложно реально оценивать происходящее, навязчиво циркулирующее снаружи. Есть опасения, что в точке разборки государства, превращающегося в «цифровой концлагерь», где неконституционное обнуление и нефтяной провал наполняются новыми смыслами для будущего страны, погруженной в состояние коронавирусного морока, цивилизационные пути действующей власти и народа расходятся.
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Якщо на цьому форумі заманеться послати на ... как-цапів, то в дев'ятьох з десяти попадеш.
Це при тому, що https://censor.net.ua/ - НАЙПАТРІОТИЧНІШИЙ форум України.
Як Україна збирається "розвиватися" далі, я не розумію.
Але, були й гірші часи.
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