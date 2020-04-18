 У новому російському "антикоронавірусному" проєкті резолюції Генасамблеї ООН є заклик до припинення протекціоністських практик, - ABC News

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.
"Росія знову прагне отримати схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо пандемії коронавірусу, вилучивши заклик щодо скасування односторонніх санкцій без рішення Ради Безпеки ООН, але залишивши вимогу припинити протекціоністські практики", - йдеться в матеріалі.
ООН має завершити процедуру ухвалення російського проєкту резолюції "Декларація солідарності ООН перед викликами коронавірусної хвороби" 22 квітня опівдні за часом Нью-Йорка. За чинними правилами, голосування проводиться консенсусом, тобто, якщо хоч одна країна до цього часу висловить заперечення запропонованому проєкту резолюції, документ вважається не прийнятим.
Нагадаємо, раніше Москва намагалася скористатися глобальною пандемією для того, щоб зобов'язати інших членів ООН послабити обмеження або зняти міжнародні санкції, насамперед щодо РФ. 2 квітня Україна, США, Велика Британія, а також ЄС висловилися проти російського проєкту резолюції, який підтримали тільки ЦАР, Куба, Нікарагуа та Венесуела.
Зрадник українського народу, Ієремія Вишневецький, між іншим, говорив щирою українською мовою, бо його карателі були такими ж українцями-зрадниками, і "по-польсему нє мувили...".
Несподівано для карлика, наслідки вірусу сподобалися заходу, бо вирішують проблеми з пенсійним фондом, емігрантами, і високою ціною на нафту.
Гра продовжується...
РАБссия с помощью Петрова и Боширова привезла в Китай не Новичок,а что то похуже...
Видно, что парашке после блокирования Штатами кокса из Венесуэлы его фуфловый подвозят, раз они надеются, что все страны примут их очередной бред.
Ти ще один персонаж з телесеріалу "слуга народу"?
Але, винятки підтверджують ПРАВИЛО.
ЦІКАВО! Як би відреагували в лнр-днр, якщо б до них прийшов україномовний бажаючий послужити в рядах їхніх військових формувань?
Said_, лібералізм діє лише під час стабільного миру. Під час війни він не спрацьовує.
ти зємойшу в диктатори висуваєш, чи як?
Судебное Постановление О Признании Голодомора 1932-33 годов В Украине Актом Геноцида
Украине нужно найти свого Византаля.
И тогда, с этим документом в руках, можно гонять братскую страну мерзавцев по международным судам до тех пор, пока у них не закончится история.Читать Постановление Суда...
дядя Изя
Что мне импонирует в России?
Если ты сойдёшь с ума, никто практически и не заметит!
Іноді, трапляються прикольні как-цапи.
🧙🏻♂️❓🔮Источники из Совбеза сообщают, что мистик за кремлевской стеной сейчас гораздо в большей степени, чем раньше, подвержен влиянию приближенных к телу астрологов, гадалок и тувинских шаманов. Никакие важные действия не предпринимаются без консультаций с представителями эзотерического сообщества. Предпочтение потусторонних сил высококвалифицированным экспертам провоцирует принятие крайне спорных, ошибочных решений, в которых разум и логика принесены в жертву оккультному манипулированию. Вместо того, чтобы руководствоваться экономическим смыслом и накопленным эпидемиологическим опытом, в Кремле пользуются советами специалистов совсем из других областей знания. Фееричные победы Путина остались далеко в прошлом: последние 6 лет одни поражения сменяются другими, еще более серьезными и угрожающими. Около Кремля говорят, что президенту изменила удача, и это крайне беспокоит его ближайшее окружение. Так или иначе, рациональных шагов от власти ждать не приходится. Выражение «как карта ляжет» стало для Кремля системообразующим принципом. Спасаясь от внешнего мира в бункере и предохраняясь от народа с помощью желтого защитного комбинезона, сложно реально оценивать происходящее, навязчиво циркулирующее снаружи. Есть опасения, что в точке разборки государства, превращающегося в «цифровой концлагерь», где неконституционное обнуление и нефтяной провал наполняются новыми смыслами для будущего страны, погруженной в состояние коронавирусного морока, цивилизационные пути действующей власти и народа расходятся.
Це при тому, що https://censor.net.ua/ - НАЙПАТРІОТИЧНІШИЙ форум України.
Як Україна збирається "розвиватися" далі, я не розумію.
Але, були й гірші часи.