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Все про:Луганщина (1976) обстріл (6192) поранення (1703)

 Два воїни зазнали осколкових поранень унаслідок ворожого обстрілу з БМП на Луганському напрямку, - пресцентр ОС

Увечері 18 квітня на Луганському напрямку внаслідок вогню з озброєння бойової машини піхоти два українські військовослужбовці зазнали осколкових поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу. Їм надали належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я - задовільний.

У відповідь на ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь. Втрати противника уточнюються.

Читайте також: Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ОС біля Кримського, поранено одного воїна, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190040
 
 
 Топ коментарі
 
Нехай це будуть подряпини.а завтра вони доб'ють цю гидоту,і відкинуть її за Донець з сходу.Слава Україні
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Нехай це будуть подряпини.а завтра вони доб'ють цю гидоту,і відкинуть її за Донець з сходу.Слава Україні
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Вот так каждый день и читаем. Только может Президент Зеленский обьяснить, куда делись договоренности в Париже? ИлиНотр Дам зря сгорел....
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Одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі
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Що там з відведенням? Яке озброєння у сєпарів? "Град" - максимальна дальність 42 км. То може найвеличнішому саме на таку відстань відвести ЗСУ? Ну і звісно "пєрєстать стрєлять", як же ж без цього! От же ж курви! Що воно курить чи коле, якщо бачить в очах вбивці - мир?
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Росийские Антихристы поздравляют с Пасхой по своему
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Пусть мина выпущеная с их миномёта,бумерангом вонзится в их же жопу !
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Одужання пораненним воїнам України!!! сподіваюсь, ту беху хлопці спалять та орків відправлять до дому, до пекла!!!
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Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются", 11.04.20 19:07Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира
После командировки на Донбасс усилилось "желание закончить войну и достичь мира, чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности".Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішили заробити ЗЕполітики на чолі з комерцдиректором Бєнєй, видно війна справа прибуткова, кров наших бійців перетворюється у гроші на їхніх офшорних рахунках
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паРашу п.здят со всех сторон - нефть, газ - паРашу вышибли из рынка.
Ливия - паРашу разгромили и добивают...

А журнашлюхи и вся купленная паРашей пресса молчит как рыба об лёд.
.
Самый сок 2


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