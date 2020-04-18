 Два воїни зазнали осколкових поранень унаслідок ворожого обстрілу з БМП на Луганському напрямку, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу. Їм надали належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я - задовільний.

У відповідь на ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь. Втрати противника уточнюються.

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