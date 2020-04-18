 Два воїни зазнали осколкових поранень унаслідок ворожого обстрілу з БМП на Луганському напрямку, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу. Їм надали належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я - задовільний.
У відповідь на ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь. Втрати противника уточнюються.
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После командировки на Донбасс усилилось "желание закончить войну и достичь мира, чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности".Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішили заробити ЗЕполітики на чолі з комерцдиректором Бєнєй, видно війна справа прибуткова, кров наших бійців перетворюється у гроші на їхніх офшорних рахунках
Ливия - паРашу разгромили и добивают...
А журнашлюхи и вся купленная паРашей пресса молчит как рыба об лёд.
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