 7-місячна дівчинка загинула в ДТП на Рівненщині, 19-річну дівчину госпіталізовано, - поліція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області, за попередньою інформацією, унаслідок зіткнення BMW-520 I і ВАЗ-2106 загинула семимісячна пасажирка ВАЗу, а 19-річну з політравмою та переломом таза доставили в лікарню. Її обстежують медики.

На місці події працюють слідчі Головного управління Національної поліції і патрульні поліцейські. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються.

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