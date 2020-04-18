EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  6811  25
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2847) Нацполіція (9331) Правоохоронні органи (1010) Рівненщина (514) смерть (4057)

 7-місячна дівчинка загинула в ДТП на Рівненщині, 19-річну дівчину госпіталізовано, - поліція

Повідомлення про ДТП на автодорозі поблизу села Великий Житин на Рівненщині надійшло до поліції 18 квітня о 16:15.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області, за попередньою інформацією, унаслідок зіткнення BMW-520 I і ВАЗ-2106 загинула семимісячна пасажирка ВАЗу, а 19-річну з політравмою та переломом таза доставили в лікарню. Її обстежують медики.

На місці події працюють слідчі Головного управління Національної поліції і патрульні поліцейські. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються.

Дивіться також: Водій не впорався із керуванням і влетів у дерево в Одесі, є загиблий, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190037
 
 
 Топ коментарі
 
бєха хорошая машина - и даже "оружие" само ( ключевое) не "убивает...- а вот та мразь , что за рулем - это уже другое ...
 показати весь коментар
 
BMW-520 кто бы сомневался. Опять БМВ, уже в который милионный раз БМВ убийца....
 показати весь коментар
 
ты бредишь! где сказано, что нарушил водитель буэмэвэ?
Как раз из моей практики - водятлы на вазах творях такое, что на голову не налазит
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
BMW-520 кто бы сомневался. Опять БМВ, уже в который милионный раз БМВ убийца....
 показати весь коментар
 
 
бєха хорошая машина - и даже "оружие" само ( ключевое) не "убивает...- а вот та мразь , что за рулем - это уже другое ...
 показати весь коментар
 
 
все відносно - все порівняльно....- не всім у цьому Житті володіти Порше... а для когось і "кобила" невеста...- таке сэ ля ві
 показати весь коментар
 
ты бредишь! где сказано, что нарушил водитель буэмэвэ?
Как раз из моей практики - водятлы на вазах творях такое, что на голову не налазит
 показати весь коментар
 
 
"Як повідомила речниця управління патрульної поліції області Оксана Юрченко, за попередньою інформацією, кермувальник, що рухався із боку Великого Житина, не пропустив ВАЗівку, яка уже була на кільці. "
 показати весь коментар
 
 
"папередняя информация" - это у нас уже основание считать виновным и предать анафеме?
 показати весь коментар
 
БМВ зарабатывает на крови.
Выгнать.
Земобиль вот будущее!
 показати весь коментар
 
Украинцам нельзя давать машины круче ваза и запора.... плохо действует мощность на нашего водителя и на наших дорогах. Эх... ребёнок снова погиб... жаль, конечно.
 показати весь коментар
 
НУ ВОТ КАК ?! Небось опять водитель шохи нарушал, да?
Ребенка жалко!
 показати весь коментар
 
обычно водятлы на шохах самые неадекваты, потом идут водятлы с номерами АЕ
 показати весь коментар
 
 
Ангелочки гибнут в машинах...капеееццц(((((((((((((((
 показати весь коментар
 
 
Жаль конечно всех погибших, ну а детей тем более. Пусть земля им будет пухом.
 показати весь коментар
 
 
Невідомо, як там що було... Але часто буває так: БМВ летить 150 і більше, а Жигулі з села виїжджають на "велику дорогу", на долю секунди зиркнувши вліво, а то й взагалі не дивлячись. А то й одразу в лівий ряд. Гальмувати БМВ гальмує добре. Але не на такій швидкості, тому найчастіше гальмує уже в перешкоду... Дитина навряд чи була в дитячому кріслі... Скоріше всього на руках.
 показати весь коментар
 
 
Так, потрібно завжди думати що по трасі може летіти хазяїн життя під 200 км. на годину.

У тебе беха?
 показати весь коментар
 
 
Ото и с Дыминским приблизительно так было.
 показати весь коментар
 
З матеріалів судівськї справи: "Жигулі (ВАЗ-2106), намагаючись вийти на вколоземну орбіту (щоб уникнути штрафу за порушення карантину при проведенні пікніку на пасхальні свята), перевищило швидкість і врізалось в БМВ, який стояв доки його водій порушував "общєствєнньій порядок", відливаючи в громадському місці прямо з машини"...
З нашим "правосуддям" не здивуюсь, якщо у рішенні суду буде щось подібне...
 показати весь коментар
 
 
вот так...ехали себе никого не трогали...ничего не нарушали... жили-дышали...
 показати весь коментар
 
задолбали. Что на этот раз - гололед? мокрый асфальт? Снег? Слишком светло ?
 показати весь коментар
 
Вот это по настоящему страшно и под контроль никто из ЗЕ-власти не собирается брать под контроль.
Народ вам поверил ЗЕ-слуги, до осени ничего не измените, пожалеете. Это не угроза, это прогноз. Народ живущий от зарплаты до зарплаты в нищете не может долго терпеть издевательства над собой.
Хотите быть хорошими? Платите среднюю зарплату людям которые вынужденные сидеть дома по вашим хотелкам уже более месяца.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору