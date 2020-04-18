 7-місячна дівчинка загинула в ДТП на Рівненщині, 19-річну дівчину госпіталізовано, - поліція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області, за попередньою інформацією, унаслідок зіткнення BMW-520 I і ВАЗ-2106 загинула семимісячна пасажирка ВАЗу, а 19-річну з політравмою та переломом таза доставили в лікарню. Її обстежують медики.
На місці події працюють слідчі Головного управління Національної поліції і патрульні поліцейські. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються.
Как раз из моей практики - водятлы на вазах творях такое, что на голову не налазит
Выгнать.
Земобиль вот будущее!
Ребенка жалко!
У тебе беха?
З нашим "правосуддям" не здивуюсь, якщо у рішенні суду буде щось подібне...
Народ вам поверил ЗЕ-слуги, до осени ничего не измените, пожалеете. Это не угроза, это прогноз. Народ живущий от зарплаты до зарплаты в нищете не может долго терпеть издевательства над собой.
Хотите быть хорошими? Платите среднюю зарплату людям которые вынужденные сидеть дома по вашим хотелкам уже более месяца.