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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Ірпінь (85) Київська область (1207) пожежа (2176) Нацполіція (9331) Правоохоронні органи (1010)

 Затримано двох підозрюваних у підпалі сухостою в заплаві річки Ірпінь на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники Києво-Святошинського відділу поліції оперативно встановили та затримали осіб, яких було зафіксовано на відео пожежі в заплаві річки Ірпінь Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Двох порушників доставили до відділу поліції, де з ними працюють слідчі. Це  жителі Ірпеня віком 28 і 29 років. Поліцейські вилучили їхні транспортні засоби - моторолери, на яких вони пересувалися", - йдеться в повідомленні.

Затримано двох підозрюваних у підпалі сухостою в заплаві річки Ірпінь на Київщині, - Нацполіція 01

Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Їм загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ст. 245 (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України - штраф від 5 400 до 9 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі терміном від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий термін.

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Затримано двох підозрюваних у підпалі сухостою в заплаві річки Ірпінь на Київщині, - Нацполіція 02

Нагадуємо, раніше повідомлялося про розшук поліцією двох громадян, які, пересуваючись на мопедах без номерних знаків, навмисно підпалили суху траву в заплаві річки Ірпінь.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190036
 
   
 Топ коментарі
 
Этих сволочей нужно допросить с пристрастием и узнать кто их "заинтересовал" на поджог.
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Если правда, то это лучшая новость дня. Задержаны двое подозреваемых в поджоге сухостоя в пойме реки Ирпень на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5056
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такой мопед стоит дешевле велосипеда в районе 200-300 баксов.
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Сейчас судьи дешево продаются.Тем более статья не серьезная.Радует только то что дети судей будут жить в экологическом дерьме как и все.)))))))))))))))))
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Бошировых и Петровых на РАБссии пруд пруди,а в запасе еще есть Ковтун и Луговой...
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Как кацапы-то своих отмазывают, суки рашисткие ! Ненавижу лицемеров - крутятся всегда как вошь на сковородке
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когда до Рады дойдет что пора в срочном порядке вводить расстрел..
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30-ти летние лобы, а такою фигнёю страдают, или их попросили сделать это за деньги.
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Видел видео. Для поджигателей, тем более проплаченных, как-то странно они себя вели... Спокойно. Дали себя снимать, вместо того, чтобы как минимум попытаться отобрать телефон у снимавшего.
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передайте их сбу, я видел как в ато допрашивают краем глаза, всегда надеялся что если в плен попаду хватит смелости гранату дернуть, этож не супермаркете пиво подрезал, спросите как со взрослого выж умеете я видел, выже три транша от мвф сумеете возместить от ахметки и суркисов, парни выж СБУ, спасите Украину, а мы тогда назад на фронт в пехоту
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А шо такое,каждый имеет право на ошибку,понять их и простить.
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ФСБ работает. Специально выбран момент, когда ветер прёт на Киев. Неможет быть так много случайных поджёгов в разных местах почти в одно и то-же время.
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Одне співпадіння - випадковість. Два - закономірність. Три - план. А тут цілих 15. А може, й більше.
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Народ, це Ірпінь, це необов'язково може бути ФСБ - там таким чином уже не вперше знищують заповідні землі, щоб потім на них організувати незаконну забудову. Так само там і заповідний ліс раніше палили,а потім забудовували...

Хоча від цього ці два довбня не стануть меншими падлюками!
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Рюзькі агенти через треті особи дають заказ, проплата теж по схемі. Тому це бидло навіть не знає хто їх завербував і хто платив. Комар носа не підточить , а злочинці обійдуться штрафом. В Україні повно бидла, що за гроші маму продадуть.
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...как на меня джинса 100%......наверняка для фото! местные опера с горотдела. ирпень город контрастов)....кто там будет сверять потом!)
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Ирпень - город стротельства жилых комплексов.
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Ну наконец-то поймали на горячем путинских диверсантов-поджигателей!
Надо узнать сколько им за эти акции ФСБ заплатила.
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кацапы изворачиваются, переводят стрелки: скрывают вырубки, невиновных взяли, тупые хохлы траву жгут, дурная безхозяйственность.... Тролли, это рашистские методы, как минирование общественных мест. А исполнители наши - наркоши, бывшие зеки, должники, проигравшие. Давить гнид прелюдно, чтобы другим неповадно было
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Слишком уж простенькая статья потому и на ыото выглядят спокойно ну подумаешь штраф,а вот если бы посерьезней из категории тех,что СБУ занимается,то может что-то более серьезное всплыло.Слабо вериться что они это сделали от безделия
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Страна невезения в центре Европы есть, на 73% покрыта ЗЕленью и ваты в ней не счесть.
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Даю 90% что ети ребятки выполняли задание Портнова и Мертвечука. Посмотрим как быстро их отмажут

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Як на мене, це отвєтка на арешт шайтанова. Дуже все якось припадає на одні дати.
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инкримировать статью о диверсии нужно,а не о порче...
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Думаю в нашій країні з нашими судами цим виродкам нічого не загрожує.
Медведчука найме адвокатів та візьме на поруки. Дуже можливо все обійдеться штрафом 500грн.
Тільки самосуд народу зараз може їм загрожувати....
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