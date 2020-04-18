 Затримано двох підозрюваних у підпалі сухостою в заплаві річки Ірпінь на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Двох порушників доставили до відділу поліції, де з ними працюють слідчі. Це жителі Ірпеня віком 28 і 29 років. Поліцейські вилучили їхні транспортні засоби - моторолери, на яких вони пересувалися", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Їм загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ст. 245 (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України - штраф від 5 400 до 9 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі терміном від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий термін.

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Нагадуємо, раніше повідомлялося про розшук поліцією двох громадян, які, пересуваючись на мопедах без номерних знаків, навмисно підпалили суху траву в заплаві річки Ірпінь.