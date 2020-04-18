 Затримано двох підозрюваних у підпалі сухостою в заплаві річки Ірпінь на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Двох порушників доставили до відділу поліції, де з ними працюють слідчі. Це жителі Ірпеня віком 28 і 29 років. Поліцейські вилучили їхні транспортні засоби - моторолери, на яких вони пересувалися", - йдеться в повідомленні.
Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Їм загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ст. 245 (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України - штраф від 5 400 до 9 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі терміном від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий термін.
Нагадуємо, раніше повідомлялося про розшук поліцією двох громадян, які, пересуваючись на мопедах без номерних знаків, навмисно підпалили суху траву в заплаві річки Ірпінь.
Два дол...ба!))))
Хоча від цього ці два довбня не стануть меншими падлюками!
Надо узнать сколько им за эти акции ФСБ заплатила.
Медведчука найме адвокатів та візьме на поруки. Дуже можливо все обійдеться штрафом 500грн.
Тільки самосуд народу зараз може їм загрожувати....