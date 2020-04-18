 Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я України.
Водночас 74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а у деяких було декілька захворювань.
"Якщо ви старше 50 років або маєте супутні захворювання, вам необхідно особливо ретельно стежити за гігієною рук і фізичним дистанціюванням. Безпечною вважається дистанція від 1 метра, а руки слід мити не менше 20 секунд із милом або обробити спиртовмісним антисептиком, вміст спирту в якому не нижче 80%. Дотримуйтеся загальних правил щодо карантину. Не покидайте домівки без нагальної потреби", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, на ранок 18 квітня зафіксовано 444 нові випадки COVID-19 в Україні, загалом - 5 106, померли 133 особи, 275 одужали.
МОЗ раніше повідомляло, що близько 78% померлих із COVID-19 мали супутні захворювання, це передусім цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, нирок, тобто важкі системні захворювання.
4-3=1.
Вот он и нашёлся!
Все остальные цифры, это как за путина проголосовало 156%
пи..уй туди...Не треба себе мучити !
І лише після того можете щось там патякать, курви зелені!
Світова змова Пенсійних фондів.
Пляшка «Пепсі-Коли»
Пляшка пива.
Коньяк.
Мінералка.
Пляшка з капельницею…
А эта истерия с 👑 вирусом ещё всем в мире аукнется, может когда-нибудь поймут, кто в этом был заинтересован.
Только не "может когда-нибудь поймут", а уже сейчас все понятно.
Например, следим за статистикой из USA :
https://www.youtu.be.com/watch?v=6xKdNuMr-ww
Дженсен сказал, что получил документ на 7 страницах с инструкцией, указывающей, как надо заполнять свидетельства о смерти с диагнозом COVID-19 без лабораторного теста, подтверждающего, что у пациента действительно был вирус. Врач должен написать, что смерть пациента произошла, возможно (probable) или предположительно (presumed) от коронавируса. Те больницы, которые будут следовать инструкции, получат в три раза больше денег. Дженсен продемонстрировал инструкцию в прямом эфире.
нам вигідно щоби ви, особливо кацапські самці віком 18-55 дохли тисячами з будь-яких причин - корона, бояра, п'яні бійки... Чому вигідно? Наші солдати не будуть наражатися на ризик при лівквідації козломордих. Те саме тобі скажуть і грузини, і сирійці, і турки. У вашого біологічного виду нема друзів, є лише холуї і вороги.
Бо, ті хто мав померти від природних обставин, досі живі, і порушують "божі плани".
А якщо серйозно, то цей "корона-вірус" - спланована акція, не інакше.
Існують дві країни, яким було б цікаво запустити таку акцію в дію, це как-цапія і Китай.
Враховуючи ці обставини, потрібно шукати шляхи вирішення.
Например, пенсионер имеет на первоочерёдное право получить аппарат ИВЛ или что-то другое, раз риск смерти больше. Тогда забота власти об этом контингенте была бы реальной. А так получается, что власть просто предупредила группу о том, что они ничего дополнительно не получат, потому, что эта группа - конченная. Странная логика власти: мы знаем, что кто-то находится в группе большего риска, но единственное, что они получат от власти - это рекомендации чаще мыть руки.
Дженсен сказал, что получил документ на 7 страницах с инструкцией, указывающей, как надо заполнять свидетельства о смерти с диагнозом COVID-19 без лабораторного теста, подтверждающего, что у пациента действительно был вирус. Врач должен написать, что смерть пациента произошла, возможно (probable) или предположительно (presumed) от коронавируса. Те больницы, которые будут следовать инструкции, получат в три раза больше денег. Дженсен продемонстрировал инструкцию в прямом эфире.