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 Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ

Летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні становить 5,1%, а у віковій категорії до 50 років - 0,6%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я України.

Водночас 74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а у деяких було декілька захворювань.

"Якщо ви старше 50 років або маєте супутні захворювання, вам необхідно особливо ретельно стежити за гігієною рук і фізичним дистанціюванням. Безпечною вважається дистанція від 1 метра, а руки слід мити не менше 20 секунд із милом або обробити спиртовмісним антисептиком, вміст спирту в якому не нижче 80%. Дотримуйтеся загальних правил щодо карантину. Не покидайте домівки без нагальної потреби", - наголошується в повідомленні.

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Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ 01

Нагадаємо, на ранок 18 квітня зафіксовано 444 нові випадки COVID-19 в Україні, загалом - 5 106, померли 133 особи, 275 одужали.

МОЗ раніше повідомляло, що близько 78% померлих із COVID-19 мали супутні захворювання, це передусім цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, нирок, тобто важкі системні захворювання.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190035
 
 
 Топ коментарі
 
ого математик Смертность украинцев старше 50 лет от COVID-19 - 5,1%, а младше - 0,6%, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9942 боже, это талантливая страна ахаха
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Бати нету уже почти 3 года.Плакал на похоронах капееец((((((((((((((((((
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Продолжительность жизни мужчин в Украине-62 года в среднем, а не как в дурацкой статистике, то 65, потом 67. Соответственно к этому возрасту у украинских мужиков букет заболеваний, ослабленный иммунитет и ЛЮБОЙ вирус может положить в гроб.
А эта истерия с 👑 вирусом ещё всем в мире аукнется, может когда-нибудь поймут, кто в этом был заинтересован.
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А яка смертність серед цих категорій без коронавірусу?
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Цікавий ресурс. Але немає даних по смертності для різних вікових категорій. Бажано з інтервалом максимум 5 років.
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Бати нету уже почти 3 года.Плакал на похоронах капееец((((((((((((((((((
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Перші 40 років хлопчиків най небезпечниші)
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Что за махинации с цифрами? 5.1 и 0.6%??? 51%+6%=57% и это кто старше и младше 50лет! А где ещё 43%?
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ого математик Смертность украинцев старше 50 лет от COVID-19 - 5,1%, а младше - 0,6%, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9942 боже, это талантливая страна ахаха
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Ні, це трускавецька регіональна мазєматіка.
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В Трускавце обучали всего только двум математическим действиям. Это отнять и поделить.
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Нє. Там була вже вища мазєматіка . Нає....ь, і отскочіть,
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С тебя тоже математик не важный, 5,1 + 0,6 = 5,7...А вообще, я думаю, 5,1 - это смертность среди зараженных!
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5,1+0,6=5,7. Ты такой же "математик", как и тот, кто писал этот бред. Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4137
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Если такой умный, то тогда по твоей логике, кто скрывается в промежутке старше 50 и меньше 50лет, и составляет 94,3%?
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Вот. С чтением у тебя так же туго, как и с математикой. Я же сказал, что написан БРЕД. Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6921
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Ніхто там не ховається. До 50 це 1-49, від 50 це 50 і більше.
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а как вам - во всём мире от вирусу умерло 120 тысяч человек, при этом смертность от короновируса колеблеться в пределах 5% - если считать по той схеме, по которой тут считают очень навязчивые дебилоиды - от выздоровевших, то 95% к 5% - 120 тысяч - это 2,280,000 выздоровевших - больше чем заболевших на сегодня
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Умершие + выздоровевшие= 100%, а зараженные ещё не определились в какую колону им.
Все остальные цифры, это как за путина проголосовало 156%
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Ты чьо, парахобот, еще и считать умеешь? Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2792
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Pornhub зараз безкоштовний,
пи..уй туди...Не треба себе мучити !
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А если просто смертность взять? 0,6% смертности до 50 лет это большая цифра.
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Вельми НЕповажаємий мною ЦОЗ! А наведіть, будьте ласкаві, процентне співвідношення захворівших лікарів до загальної кількості захворівших в Україні, яка готова до пандемії з лютого по заявах чинуш, та в інших країнах... В тій же Італії, Франції, США, Китаї....
І лише після того можете щось там патякать, курви зелені!
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Сколько можно Украинцев за даунов считать властям? И сам отвечу, наверно по тому что мы их выбрали, и не развешиваем на столбах вдоль дорог, и терпим издевательства от них.
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Данные про инфаркты,инсульты,ОРВИ,cезонный грипп.наркоту, алькоголизьму и прочие прелести жизни отсутствуют от слова СОВСЕМ.А почему?Не выгодна власти сия инфа.Базарить можно тольк про КоронвиРУСную туфту Смертность украинцев старше 50 лет от COVID-19 - 5,1%, а младше - 0,6%, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2722
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О причинах устрашающей статистики заболеваний на днях поведал американский врач Скотт Дженсен, который является сенатором от штата Миннесота. 8 апреля в эфире Fox News он рассказал о том, что в свидетельствах о смерти причиной смерти врачи указывают COVID-19, что, по его мнению, является «полным бредом». Дело в том, что американская страховая система Medicare выплачивает $13 тыс. за пациента с коронавирусом и $39 тыс., если этого пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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Пенсионный фонд стопудово так и ждет шоб меньше кандидатов на пенсию было.пенсионный фонд Украины - главный спонсор коровавируса в Украине
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в украине -то ладно...а как в других странах?там кто спонсор?
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Ну, хто.
Світова змова Пенсійних фондів.

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опять сионские мудрецы мудрят...чи в этот раз алиенты?
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Життя людини у шести пляшках: Пляшечка з соскою, наповнена молоком.
Пляшка «Пепсі-Коли»
Пляшка пива.
Коньяк.
Мінералка.
Пляшка з капельницею…
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параша очконула по ковирусу, вот шо примечательно. а им то ведь колличество жертв ещё более пох чем дуриле бацьке. не было бы серьёзно, та попрырыли бы они пару-тройку миллионов втихаря, никто бы и не знал. отчитались за пару десятков тысяч и забыли. но нет! и это уже интересно.
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так, особливо тішить кількість трупаків кацапів-самців мобілізаційного віку. І це без зусиль з боку українських, сирійських, грузинських та турецьких військовців. І головне - без ризику для наших вояків.
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Продолжительность жизни мужчин в Украине-62 года в среднем, а не как в дурацкой статистике, то 65, потом 67. Соответственно к этому возрасту у украинских мужиков букет заболеваний, ослабленный иммунитет и ЛЮБОЙ вирус может положить в гроб.
А эта истерия с 👑 вирусом ещё всем в мире аукнется, может когда-нибудь поймут, кто в этом был заинтересован.
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это все умные люди понимают. Но стадо уже запугали.
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взял ник с некороной-и думаешь уже застраховался? Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 1816там всей лаврой молились вон,а выносят по одному,и не только старше 60.а остальные пригнулись-пронесет-не пронесет
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Кацапам даже своих не жалко. Да, находиться в закрытом помещении с нелюдями сейчас опасно.
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Все верно.
Только не "может когда-нибудь поймут", а уже сейчас все понятно. Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5975
Например, следим за статистикой из USA :
https://www.youtu.be.com/watch?v=6xKdNuMr-ww
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В США приоритет 👑 вирус при любом заболевании, запугивание, следом вакцинация за любые деньги. Кто-то/конечно из клуба 500/ хочет уменьшить население на Земле и контролировать жёстко оставшихся в живых всепоглощающим страхом.
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Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6595О причинах устрашающей статистики заболеваний на днях поведал американский врач Скотт Дженсен, который является сенатором от штата Миннесота. 8 апреля в эфире Fox News он рассказал о том, что в свидетельствах о смерти причиной смерти врачи указывают COVID-19, что, по его мнению, является «полным бредом». Дело в том, что американская страховая система Medicare выплачивает $13 тыс. за пациента с коронавирусом и $39 тыс., если этого пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Дженсен сказал, что получил документ на 7 страницах с инструкцией, указывающей, как надо заполнять свидетельства о смерти с диагнозом COVID-19 без лабораторного теста, подтверждающего, что у пациента действительно был вирус. Врач должен написать, что смерть пациента произошла, возможно (probable) или предположительно (presumed) от коронавируса. Те больницы, которые будут следовать инструкции, получат в три раза больше денег. Дженсен продемонстрировал инструкцию в прямом эфире.
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На фоне множественного упоминания коронавируса, выглядит необычным помалкивание МОЗ Белоруссии о новых заболеваниях в стране уже вторые сутки.Умерло 45 и всё.
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Врут, суки... Знаю, практически, "из первых рук" - жена товарища с матерью в Беларуси, по телефону говорила... Мрут люди, а "бацька" хорохорится...
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одна бабка сказала называется) Как же вам хочется смертей в нормальных странах) вы лучше разберитесь в США как там считают
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Слышь, "случайно зашедший", ежели "не врубился", "проходи мимо"... Где ты "нормальную страну" увидел? "Реликт совка" для тебя - "нормальная страна"?! Ты, там, случайно, икону Сталина, на стенке, не держишь?!!!...
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Кацапе,
нам вигідно щоби ви, особливо кацапські самці віком 18-55 дохли тисячами з будь-яких причин - корона, бояра, п'яні бійки... Чому вигідно? Наші солдати не будуть наражатися на ризик при лівквідації козломордих. Те саме тобі скажуть і грузини, і сирійці, і турки. У вашого біологічного виду нема друзів, є лише холуї і вороги.
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А когда не мерли? Знакомый умудрился как-то в мае уже с отеком легкого попасть в инфекционку, врачи прозевали, говорит 1-2 выносили каждый день.
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все эти цифры никак и ничего не говорят о серьёзности эпидемии. сегодня они одни, завтра нарисуют другие. типичное поведение постсовковых властей. индикатором серьёзности ситуации является поведение парашных властей. колличество жертв своих крепостных её особо никогда не интересовало, они готовы жертвовать их миллионы. во главе угла всегда стоит их бох, - Идеология. и если этот краеугольный камень она подвинула, перенеся коронацию обнулённого (спрятавшегося в бункере), парад победобесия и даже принудила гундяя к громадным финансовым потерям церковников, призывающих тамошних крепостных к непосещению церквей, это уже серьёзно. почему так, пока не ясно. возможно и правда, раша знает больше о последствиях заболевания и его реальной смертности. будем посмотреть.
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В других странах естественный отбор и судьба
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Якщо б я був на місці Бога, я саме так би і діяв.
Бо, ті хто мав померти від природних обставин, досі живі, і порушують "божі плани".

А якщо серйозно, то цей "корона-вірус" - спланована акція, не інакше.
Існують дві країни, яким було б цікаво запустити таку акцію в дію, це как-цапія і Китай.

Враховуючи ці обставини, потрібно шукати шляхи вирішення.
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а Америка як завжди осторонь?) по моэму по тому кіпішу, то америка зацікавлена в накручуванні статистики.
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Пенсы не выйдут, средств нет, ньюголодомор на пороге.
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Из статистики повышенной смертности среди людей определённой категории власть делает только 1 вывод: надо рассказать этой категории, что их повышенная смертность неизбежна. Я не вижу никаких рекомендаций от власти усилить внимание медицины к группе, более подверженной заболеванию, раз власть вроде бы проявляет беспокойство.
Например, пенсионер имеет на первоочерёдное право получить аппарат ИВЛ или что-то другое, раз риск смерти больше. Тогда забота власти об этом контингенте была бы реальной. А так получается, что власть просто предупредила группу о том, что они ничего дополнительно не получат, потому, что эта группа - конченная. Странная логика власти: мы знаем, что кто-то находится в группе большего риска, но единственное, что они получат от власти - это рекомендации чаще мыть руки.
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Пенсионеры для власти отработанный ресурс не зарабатывающий для власти денег. По этому для власти держащих , забота о пенсионерах на последнем месте. И она всеми своими сигналами показывает, что выкарабкиваться пенсионерам придётся самим, и если им повезёт.
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ха) Митрополит Онуфрий находится в Киевском институте сердца (руководитель Борис Тодуров) с подтвержденным диагнозом на COVID-19. Интересный вопрос - Киевский институт сердца - это высокоспециализированное государственное учреждение для лечения кардиологических заболеваний. Данное медицинское учреждение естественно не определялось Минздравом базовым для приема инфекционных больных. На каком основании там находится гражданин Березовский, да еще и пол чужим именем? На каком основании директор Тодуров повергает риску десятки пациентов ? https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Люди, ви зовсім охрініли у своїх ненависті до України? Тут же нижче написано, що захворіло 5106 осіб, з них хтось ще хворіє, але вже померло 133. Тобто, без розбивки на вік померлого смертність складатиме 2,6 відсотка. Тому я допускаю, що для тих, коиу більше 50 років смертність дійсно може становити 5,1%, а молодших - 0,6%. Тут не має нічого помилкового! Якщо рахувати не вмієте - ви дебіли, які в школі дарма витрачали час. Й про того полудурка, який пише, щоби пенсіонерам першим виділяли апарати ШВЛ. А як ти думаєш, буде??? Саме так й буде. Бо ті апарати переважно як раз для старших людей й ************. Це вже якщо буде мор як в Італії, то тоді самі лікарі вибиратимуть, кого підключати, а хто вже приречений. Але схоже, що вже такого мору у нас не буде. Італію все це застало зовсім зненацька. Й до українців: я розумію, що важко у цих емоційних умовах відділити правду від іноземної ненависницької пропаганди, але спробуйте хоча б трохи менше довіряти вкидам якихось анонімів в інтернеті.
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Мрут те кто мало двигается и не важно сколько лет, доказано американскими учеными. Бег и велоспорт вот лекарство от этого вируса.
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О причинах устрашающей статистики заболеваний на днях поведал американский врач Скотт Дженсен, который является сенатором от штата Миннесота. 8 апреля в эфире Fox News он рассказал о том, что в свидетельствах о смерти причиной смерти врачи указывают COVID-19, что, по его мнению, является «полным бредом». Дело в том, что американская страховая система Medicare выплачивает $13 тыс. за пациента с коронавирусом и $39 тыс., если этого пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Дженсен сказал, что получил документ на 7 страницах с инструкцией, указывающей, как надо заполнять свидетельства о смерти с диагнозом COVID-19 без лабораторного теста, подтверждающего, что у пациента действительно был вирус. Врач должен написать, что смерть пациента произошла, возможно (probable) или предположительно (presumed) от коронавируса. Те больницы, которые будут следовать инструкции, получат в три раза больше денег. Дженсен продемонстрировал инструкцию в прямом эфире.Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9442
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бот,пнх, ***** своему обоссаному пиши доклады. или ты в секте гомосеков с рпц?
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Попрошу озвучить сколько выздоровело ,сколько умерло ,а проценты я сам найду!
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Епідемія коронавірусу ставить жирний хрест на діючих системах охорони здоров'я. Більш-менш нормально з європейських країн (з населенням понад 10 млн.) лише в Чехії. Ну, трохи гірше Австрія.
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