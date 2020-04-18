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 За добу на Луганщині підтверджено 15 нових випадків захворювання на COVID-19, - ОДА

За добу в Луганській області підтверджено 15 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

"Перевірка всіх хворих на пневмонію та осіб, які раніше контактували з пацієнтами із підтвердженим діагнозом, дала невтішні результати. На Луганщині зафіксовано 15 нових випадків захворювання на COVID-19", - зазначив голова ОДА Сергій Гайдай.

Нові випадки, зокрема, виявлено в Сєверодонецьку, Лисичанську, Старобільську, Біловодську, Рубіжному та Варварівці Кремінського району.

10 - це особи, які раніше контактували з хворими, п'ятеро - хворі на пневмонію, яких перевіряли на наявність коронавірусу.

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Загалом у Луганській області зафіксовано 24 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 3 людини, 21 хворіє.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190034
 
   
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А вот если бы Путин туда ввел, то велик шанс шо они не заболели бы(были бы уже мертвы)
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Затёрто уже до дыр тема путина, никто его там не ждал и не ждёт, 30% которые орали путин приди, путин введи так то просто биологический мусор!)
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Там не 30%, а все 90% хотели союза с ***********
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А ви сівуху туди направте.Нехай там чого небудь ********** про адіннарот... І заспіає даунбасятам про Hello,Dolly...
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Ваш найбезпечніший сексуальний партнер - ви самі. Мастурбація не поширює вірус, особливо якщо ви миєте руки та будь-які секс-іграшки милом щонайменше 30 секунд до і після сексу.©
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Цитую Супрун про види сексу під час пандемії.
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