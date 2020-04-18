 За добу на Луганщині підтверджено 15 нових випадків захворювання на COVID-19, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

"Перевірка всіх хворих на пневмонію та осіб, які раніше контактували з пацієнтами із підтвердженим діагнозом, дала невтішні результати. На Луганщині зафіксовано 15 нових випадків захворювання на COVID-19", - зазначив голова ОДА Сергій Гайдай.

Нові випадки, зокрема, виявлено в Сєверодонецьку, Лисичанську, Старобільську, Біловодську, Рубіжному та Варварівці Кремінського району.

10 - це особи, які раніше контактували з хворими, п'ятеро - хворі на пневмонію, яких перевіряли на наявність коронавірусу.

Дивіться також: Осередок спалаху COVID-19 зафіксували на Чернігівщині, в населеному пункті введений особливий режим в'їзду-виїзду, - ОДА. ФОТОрепортаж

Загалом у Луганській області зафіксовано 24 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 3 людини, 21 хворіє.