 В Іспанії кількість жертв COVID-19 перевищила 20 тис. осіб

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Таким чином Іспанія ділить з Італією перші місця у Європі за ключовими показниками. За кількістю смертей від коронавірусу Іспанія посідає друге місце у Європі після Італії, за кількістю інфікованих - перше.
Декілька днів тому представники іспанської системи охорони здоров'я повідомили, що епідемія коронавірусу досягла у країні свого піку. З 13 квітня в Іспанії почали послаблювати запроваджені раніше карантинні обмеження. Через місяць після початку масового локдауну в країні почали працювати деякі будівельні та виробничі компанії.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес напередодні ухвалення рішення про послаблення обмежень зазначив, що подальші кроки залежатимуть від успіхів у боротьбі з епідемією.
Наразі мешканцям країни дозволено виходити з дому лише для того, щоб дістатися на роботу, якщо неможливо працювати дистанційно, купити продукти, ліки або вигуляти домашніх тварин. Ці обмеження наразі запроваджено до 25 квітня, однак уряд уже повідомив, що, найімовірніше, вони будуть продовжені щонайменше ще на два тижні.
Закон природы никто не отменял, выживают здоровые и с хорошим набором генов/Диабет уже 10 лет+60лет/
Супрун би закінчила другий етап медреформи..
а что у нас будет? если уже и медики пачками подустают бить вирус лейкопластырем и топить в зеленке?
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Глядя на то, как попы заезжают в больничку под вымышленными именами, возникает три вопроса. Первый: «А так можно? В больнице это - нормально? Они что же, запишут их под именами монахов Симфония и Триперия?». Второй вопрос: «А почему они оказались такие инкогнитые? Что их сподвигло к такому таинству? Может быть способ передачи вируса, о котором говорил блаженный на всю голову экс-патриарх Винегрет?» Ну и последний вопрос выглядит так. Если первые лица этого анклава запоребрика уже в больнице, то каким образом допускаются стада, ломящиеся в эти гадюшники? Что нужно еще для того, чтобы закрыть эти очаги биологической войны если не навсегда, то хотя бы временно, на ближайшие 200-300 лет?
А властям, которые играются в эти преступные игры, следует вспомнить вот что. В Южной Корее все началось с того, что в аэропорту прошляпили одну-единственную старушку, носительницу вируса, которая пришла в одну из евангелических церквей на службу. В результате ее похода в церковь, на сегодня - 10653 инфицированных и 232 трупа. Кроме того - сотни миллиардов материального ущерба. Так это в стране, где медицина работает как часы, где граждане - вменяемые, и где мгновенно запретили все подобные сходки напрочь.\\\\\\\\\
Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" та літаки Ан-124 "Руслан" найближчим часом здійснять щонайменше 11 рейсів з метою доставити з Азії до США засоби індивідуального захисту і медичне обладнання.
Он сказал, что в Украине множество таких.
И таки он прав.
В Подольске несколько человек лежат в опорной городской больнице с диагнозом «пневмония» или «полисегментарная пневмония» в ожидании, когда им проведут ПЦР-тест.В соцсетях появилась запись, больше напоминающая крик души, жительницы Подольска Ольги Паскаловой, которая рассказывала историю болезни своего отца - известного в городе ветврача Петра Паскалова.
Эта запись Ольги Паскаловой о заболевшем отце появилась в одной из групп Подольска
По словам Ольги, Петру Дмитриевичу стало плохо шесть дней назад - температура то поднимется до 39, то упадет до нормальной. Он почувствовал слабость и стал лечиться дома, как от обычного гриппа. Но вчера днем ему стало совсем плохо - появилась одышка, и мужчина вызвал скорую помощь.Ольга рассказала, что врачи скорой приехали без защиты, только в масках и в перчатках, отвезли отца в больницу, послушали и стали отправлять домой лечиться. Но Петр Дмитриевич настоял на том, чтобы ему сделали компьютерную томографию легких и заплатил за обследование. КТ показало полисегментарную пневмонию вирусного происхождения.Впоследствии экспресс-тест на коронавирус дал отрицательный результат, и врачи снова стали отправлять ветврача лечиться дома.Но Паскалова настояла на госпитализации отца в опорную больницу. В итоге Петр Дмитриевич подписал бумагу о том, что он несет ответственность за то, что может заболеть COVID-19 в стационаре.«У нас в больнице многие лежат с пневмониями давно - или ждут результатов ПЦР-тестов, которые должны прийти то ли из Киева, то ли из Одессы, или им тест не делают. Так и лечат «пневмонию». Хорошо, если у тебя есть деньги, и ты можешь оплатить компьютерную томографию», - рассказала Ольга корреспонденту «Думской».Паскалова отметила, что ни вчера, ни сегодня, даже несмотря на то, что она «с боями» госпитализировала отца, никто ему ПЦР-тест так и не сделал.«Они все ушли на праздники, - поделилась Ольга. - Сегодня у отца с утра была одышка, ему дали тамифлю - только потому, что я настояла, сделали одну капельницу - витамины, аскорбинка, начали давать антибиотик. А на выходных врачей в отделении не будет - все уходят на праздники до вторника. Главврач Жуковский так и сказал отцу: «Петя, потерпи, мы тебе сделаем ПЦР во вторник, отправим его и будем ждать результат».Паскалова рассказала, что в боксах лежат уже по 2-3 человека, а во вторую опорную больницу, помимо Подольского, везут людей из Балтского и Красноокнянского районов, и там тоже все заполнено, но диагноз коронавирус не ставят никому, чтобы не портить статистику. Напомним, в Одесской области всего официально подтверждено 107 случаев заболевания коронавирусом, из них 26 - в Подольском районе.
щиро віруючі ЗАЗОМБОВАНІ ХОХЛИ КАЦАПСЬКОЇ 'ПРАВОСЛАВНОЇ' СЕКТИ,ДЕ МАЙЖЕ ВСІ ПОПИ-СПІДАРАШЕНІ КГБ-ФСБ ЩЕ В СЕМІНАРІЯХ- І КОТРІ ПЕРЕКОНАНІ,ЩО САМЕ ВОНИ ДОСТОЙНІ РАЮ-вони хоч інколи задумуються?
Запрет на въезд в 31 провинцию Турции и выезд из них продлен на 15 дней из-за пандемии коронавируса, сообщило МВД Турции в субботу. О запрете на 15 дней выезда и въезд в 31 провинцию Турции, в том числе Стамбул, Анкару, Измир, Анталью, президент страны ***** Эрдоган объявил 3 апреля. "Запрет на въезд и выезд по суше, воздуху и воде для 31 провинции продлевается на 15 дней, начиная с 24.00 субботы", - говорится в сообщении ведомства.
в италии, когда росла, обновляли 2 раза в неделю, сейчас 3 неделю стоит,, вывод - пик оставили, 2016 не догнали, спад не показывают. Мировые мутки, развитые страны готовят мировую национализацию под предлогом орз. The end
защиты от "коронавируса".