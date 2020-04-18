 Відкрите полум'я залишилося в 4 осередках, до гасіння залучено авіацію та протипожежний поїзд, - Єрмак про пожежі на Житомирщині

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Відкрите полум'я зараз залишилося в 4 місцях. Там працює понад 100 одиниць техніки, працівники ДСНС і лісівники. Крім того, для гасіння пожеж залучили авіацію і протипожежний поїзд.
Також триває ліквідація пожежі в зоні відчуження. Там також працює достатньо техніки і людей. Загрози об'єкту "Укриття" та сховищу радіаційних відходів немає", - написав Єрмак.
Тепер будеш постити такі картинки, до 2024.
Якщо з коронавірусом розминешся.
Но землю не "покупают" , а тупо дерибанить собираются .
Бо на фото з орбітальних сателітів, видно, що у цьому районі Європи пожежі ТІЛЬКИ на території України.
Цікаво, хто б запитав владу пояснити такий феномен.
Ермак противопожарною затычкой был...😕
це ж треба гроші віддавать..
Зе-тварь на нее забьет свой обрезанный х.. конечно, но настроение у него испортится на какое то время...
там уже 22 тыс подписантов....
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpetition.president.gov.ua%2Fpetition%2F91322%3Ffbclid%3DIwAR2Y4iQkO6yyVSQlo3Vkiq2M2vfqyLwp-Zg33rjpm-G_Ti0ybdbUFm_SEfk&h=AT3OyBfTsBhy2_3x1tMb_uY6YPothsgl-j4WYhZKQdLgxWc3bNbd15h_ScFivNBzBloTiF4H49T0JsC4fdI0hsX-QpCiuJlynQXBgPssThXVQd7JfiP25LOievcQnURqo8ABCkvFYdtGPSBE
Hellis@13Hellis_13 1 ч
когда с беспилотников по ночам поджигали склады с боеприпасами, то толпы вопили, что виноват Порошенко.
Теперь:
1. фронт Зеленский сдает сам.
2. леса и села поджигают дополнительно по всей стране.
Что делаем? Наверное Зеленский уже наработал на кастрацию.
Для этого есть пресс служба ДСНС или пресс служба ОП.
Чего этот гандон во все дырки нос свой суёт?