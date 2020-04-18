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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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Все про:Житомирщина (557) пожежа (2176) Єрмак Андрій (245) Офіс Президента (327)

 Відкрите полум'я залишилося в 4 осередках, до гасіння залучено авіацію та протипожежний поїзд, - Єрмак про пожежі на Житомирщині

Офіс президента цілодобово тримає на контролі ситуацію з лісовими пожежами в Житомирській області та Чорнобильській зоні.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Відкрите полум'я зараз залишилося в 4 місцях. Там працює понад 100 одиниць техніки, працівники ДСНС і лісівники. Крім того, для гасіння пожеж залучили авіацію і протипожежний поїзд.

Також триває ліквідація пожежі в зоні відчуження. Там також працює достатньо техніки і людей. Загрози об'єкту "Укриття" та сховищу радіаційних відходів немає", - написав Єрмак.

Дивіться також: Через суху зиму рівень вологи впав, підсохли торфовища, - Аваков про причини лісових пожеж на Житомирщині та Київщині. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190032
 
   
 Топ коментарі
 
А скажите, дЕрьмак, а почему 10 дней назад не привлекли доп. средства и силы? Недосуг было за торговлей госдолжностями?
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Те, що це диверсія вказує кілька фактів. Перше те, що горить лише на Київщині та сусідній Житомирщині. У сусідній Бєларусі нема пожеж. Підпалюють люди, яких бачили! Співпало з карантином та купівлею землі...
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А чё, этот Елдак теперь и по пожарам тоже главный? Ну, прям, многостаночник какой-то...
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Шо, наголосував?
Тепер будеш постити такі картинки, до 2024.
Якщо з коронавірусом розминешся.

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Єрмак сам по собі це людина-катастрофа, ще тільки його не вистачало на фоні цих пожеж! Головне питання лишилось без відповіді - чому пожежі закінчуються на кордоні з Білоруссю, якщо це природній процес висушування грунту? Чому в Білорусі грунт не сохне? Може тому що в Білорусі немає міністра МВС Авакова?
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Каким боком вообще этот гребанный ермак к пожарам? Эта падаль уже везде- короновирус лечит, энергетикой занимается, преступников ловит, должности продает, Родиной торгует оптом и в розницу, короче ни хрена делат не умеет, только предательствовать во всех проявлениях.
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Ты забыл ещё Щит носит для защиты невежества.
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Те, що це диверсія вказує кілька фактів. Перше те, що горить лише на Київщині та сусідній Житомирщині. У сусідній Бєларусі нема пожеж. Підпалюють люди, яких бачили! Співпало з карантином та купівлею землі...
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Даже не сомневаюсь , что это ***** работа !

Но землю не "покупают" , а тупо дерибанить собираются .
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В сусідній Білорусі не горить тому що там поля оброблені, а не заросли бурянами.
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Підпалюють не ліси, а поля, що заросли бурянами і чагарниками. Вже звідтіля вогонь поширюється на села і ліси.
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Отут дійсно, вже не «тєпло», а жарко.
Бо на фото з орбітальних сателітів, видно, що у цьому районі Європи пожежі ТІЛЬКИ на території України.
Цікаво, хто б запитав владу пояснити такий феномен.
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Служил Ермак в противопожарке,
Ермак противопожарною затычкой был...😕
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Ні Мітенька я укр і бандеровец! А ти кацапский гєй!
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По его активности видно , что к дембелю он явно не готовится.
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А скажите, дЕрьмак, а почему 10 дней назад не привлекли доп. средства и силы? Недосуг было за торговлей госдолжностями?
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дєрмак іздавна був дряпічка
це ж треба гроші віддавать..
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Таак! После предыдущей заявы шо остались очаги тления, я напрягся.
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А якщо видати дані в динаміці - на скільки гектарів випаленого вщент лісу наконтролювала ситуацію адміністрація президента?
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А чё, этот Елдак теперь и по пожарам тоже главный? Ну, прям, многостаночник какой-то...
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Не то слово , стахановец и ещё на балалайке игрец .
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Карантин....... рестораны закрыты, никто на собеседования к брату, которого убил Порошенко на Востоке, не приходит. Можно и о пожаре поговорить.
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Чуйка,что если этот гондон что-то говорит о том,что все потушили ,то уже готовятся новые поджоги
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тут должно работать СБУ и ловить диверсантов!!!
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оно поставляет в Украину деверсантов типа Портнова
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"...Угрозы объекту "Укрытие" и хранилищу радиационных отходов нет" .Такими словами не бросаются , а берут ответственность . Эти байки про спокойствие и только спокойствие слышал в мае 86 -го . Источник: https://censor.net.ua/n3190032
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Посадите в тюрьму Мертвечука, Бойка и Коломойшу с Портновым и сразу пожары прекратятся, уверяю вас. Ето только етим колаборантам и ***** выгодно сейчас раскачать в Украине ситуацию особенно во время пандемии, зепельной и банковского закона. Кроме того ***** очень важно показать как в Украине все намного хуже чем на Рашке. Потому что ***** больше нечего показывать своим ватникам
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Возьмите нескольких поджигателей за жабры и вы узнаете что за поджоги им платили. И ето уже будет диверсия против государства. Только по понятным причинам власти не хотят узнавать правду. Ведь потом народ потребует Рашке предьявить предьяву. А у нас еще с 2014 торговля и сотрудничество с врагом не прекращалось ни на минуту.
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подписывайте петицию об увольнении агента ФСБ ермака....
Зе-тварь на нее забьет свой обрезанный х.. конечно, но настроение у него испортится на какое то время...
там уже 22 тыс подписантов....

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpetition.president.gov.ua%2Fpetition%2F91322%3Ffbclid%3DIwAR2Y4iQkO6yyVSQlo3Vkiq2M2vfqyLwp-Zg33rjpm-G_Ti0ybdbUFm_SEfk&h=AT3OyBfTsBhy2_3x1tMb_uY6YPothsgl-j4WYhZKQdLgxWc3bNbd15h_ScFivNBzBloTiF4H49T0JsC4fdI0hsX-QpCiuJlynQXBgPssThXVQd7JfiP25LOievcQnURqo8ABCkvFYdtGPSBE
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Мария Захарова в июне 2019 года сообщила ,Украину ждут глобальные катастрофы и аварии.Вопрос,откуда Машка все это знала?
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Тим більше, що ми тут вже вимерзли без русского газа в 2014...
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Северный поток и турецкий Путлерская шобла подключит нам безплатно,мышибраття Відкрите полум'я залишилося в 4 осередках, до гасіння залучено авіацію та протипожежний поїзд, - Єрмак про пожежі на Житомирщині - Цензор.НЕТ 3245
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если такое сейчас твориться , то я не представляю что будет, когда летом хлеба созреют, здесь нужно будет создавать мобильные группы и охранять пшеницу с автоматчиками, ведь кремлёвский упырь на этом не успокоится...
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А чому мовчить президент? Мабуть тому що в своїй голові він пожежу вже давно загасив Відкрите полум'я залишилося в 4 осередках, до гасіння залучено авіацію та протипожежний поїзд, - Єрмак про пожежі на Житомирщині - Цензор.НЕТ 412
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А що ермак туалетну бумагу розклав по туалетам в ОП, то тепер за додаткову платню--тушить пожар. Потрібно відробляти свою посаду в дві зміни. А коли презік дасть команду на розслідування своїх корупціонерів і поверне "свої" кошти з офшор і допоможе державі,яку вже майже розвалив?
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Бронепоезд Відкрите полум'я залишилося в 4 осередках, до гасіння залучено авіацію та протипожежний поїзд, - Єрмак про пожежі на Житомирщині - Цензор.НЕТ 5124 А Ермак каким боком к тушению пожаров , к возгоранию да , а к тушению Відкрите полум'я залишилося в 4 осередках, до гасіння залучено авіацію та протипожежний поїзд, - Єрмак про пожежі на Житомирщині - Цензор.НЕТ 5124 Я думал он уже в КПЗ отвечает на вопросы прокурора Відкрите полум'я залишилося в 4 осередках, до гасіння залучено авіацію та протипожежний поїзд, - Єрмак про пожежі на Житомирщині - Цензор.НЕТ 4521
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Что-то Сибирь давно не горела.....,не порядок.
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Хто такий дерьмак? На шо воно здатне? Воно має право на прийняття важливих рішень?
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Так, продає посади за гроші і цілком всю Уураїну в Мінську.
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Hellis@13Hellis_13 1 ч

когда с беспилотников по ночам поджигали склады с боеприпасами, то толпы вопили, что виноват Порошенко.
Теперь:
1. фронт Зеленский сдает сам.
2. леса и села поджигают дополнительно по всей стране.
Что делаем? Наверное Зеленский уже наработал на кастрацию.
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Нет. Он же хороший парень. Что вы такое говорите!
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Чёт не понял, а при чём тут Стенька Разин? В любую бочку затычка? Чтобы не забывали, что есть ресепшен рояльного паганини и есть его начальник? Или преступника тянет на место преступления?
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А з яких таких буйов цей ермак,замість того,щоб щось там коментувати,і досі не під слідством?У нашого препіздента є на це мєндєль.Вона,до речі,непогано справляється.Нє,ну ашо ви хатєлі,дєвачка такі же с харошєй семьї...
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Почему местные жители не помогают тушить???
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А при чём здесь этот клерк из ОП.
Для этого есть пресс служба ДСНС или пресс служба ОП.
Чего этот гандон во все дырки нос свой суёт?
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Почему с*ка до сих пор сибирь не горит????
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