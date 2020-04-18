 Переговори про обмін утримуваними особами продовжаться на відеозустрічі ТКГ 22 квітня, - Резніков

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.
"Переговори щодо подальших етапів обміну, безумовно, триватимуть. У рамках гуманітарної підгрупи ТКГ Україна передала перелік із близько 200 осіб, яких ми вимагаємо повернути. Відповідно наступний етап переговорів відбудеться наступного тижня в середу, 22 квітня, на плановому засіданні ТКГ" , - сказав він.
Резніков також розповів, які ще питання планується обговорити.
"На порядку денному гуманітарної підгрупи – черговий список обміну. У підгрупі з безпеки – нові точки розведення, припинення вогню і режим тиші. В економічній – питання водопостачання тощо. У політичній – продовження дискусій на тему правових аспектів, які описані в Комплексі заходів Мінських домовленостей, як про це сказав саміт (лідерів у Парижі. – Редт.). Тобто це законодавство, яке описано у восьми пунктах приміток до пункту 11 Комплексу заходів. А також можлива імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який ухвалено у вересні 2014 року і діє до цього дня", - розповів він.
Віцепрем'єр нагадав, що ТКГ створена для вирішення питань, пов'язаних із війною на Донбасі, тому "Мінський процес не стосується переговорів, пов'язаних з окупацією Росією Криму та політичними ув'язненими там".
"Це паралельні треки, якими держава Україна теж займається, є переговорники, які це ведуть, президент і його команда про це пам'ятають", - підкреслив Резніков.
Нагадуємо, 16 квітня унаслідок взаємного звільнення на Донбасі в Україну повернулося 20 громадян. Натомість 14 осіб планувалося передати найманцям РФ в ОРДЛО. Однак четверо з них відмовилися.
Свіжий стайл-ребрендінг ,а-ля совок "ЛюдмілаПрокофьєвна":
Оприлюднені списки осіб, запропонованих на обмін, викликало обурення, зокрема, в середовищі українських громадян, звільнених раніше. Більшість серед «відпущених» терористами ОРДЛО - люди з доволі, м'яко кажучи, неоднозначною біографією.
Так, Станіслав Асєєв, український журналіст, звинувачений окупантами у сприянні роботі українських спецслужб, який пробув у полоні більше двох із половиною років, у «Фейсбуці» розмістив звернення родичів українських військових та цивільних, які залишаються в полоні бойовиків та окупантів. Асєєв наголосив: лише дві людини зі всієї 32-ї колонії в окупованій Макіївці будуть звільнені найближчим часом.
«Більшість хлопців, з якими я сидів в «Ізоляції», пропустять вже третій (!) обмін. Їхній психологічний стан украй тяжкий, деякі думають про самогубство... Я не політик, тож можу дозволити собі сказати: в полоні наші військові, члени диверсійних груп та агентурної мережі з числа цивільних, яких катували з особливою жорстокістю... Усе це - перша і невідкладна група на обмін. Дуже важливо казати не тільки про кількість, а й про якість обміну. Я особисто, інші звільнені полонені та громадські організації готові знову надати чи президенту, чи пану Єрмаку доповідь про долю кожної окремо взятої людини... Не можна не вітати майбутній обмін, але підхід до цієї проблеми треба повністю змінювати, шановний офіс президента».
Після звільнення Асєєв мав особисту зустріч із президентом Зеленським і передав йому список тих, хто залишився у полоні. Тоді Зеленський емоційно запевнив, що зробить усе, аби звільнити українських громадян.
Проте відмови вже в процесі передачі дають підстави вважати, що на підготовчому етапі українською стороною допущено або помилки, або недбалість. Відмова означає неякісну верифікацію.
Що, звісно, буде використано Кремлем та їхніми посіпаками у своїх інтересах: звільнено двох громадян РФ, які були обвинувачені українською стороною у військових злочинах, поставлена галочка в черговому пункті нормандських домовленостей, отримано формальні підстави для вимог виконання Україною політичної частини Мінських угод, імплементації в наше законодавство так званої формули Штайнмаєра. І - як бонус - гарантовано чергову хвилю нестабільності та протистояння між керівництвом України та громадянським суспільством у вигляді емоційних дискусій на тему обміну.
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/145454/