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 Політика України
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Все про:полонені (816) Тристороння контактна група (196) Резніков (34)

 Переговори про обмін утримуваними особами продовжаться на відеозустрічі ТКГ 22 квітня, - Резніков

У середу, 22 квітня, в режимі відеозв'язку відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори щодо подальших етапів обміну, безумовно, триватимуть. У рамках гуманітарної підгрупи ТКГ Україна передала перелік із близько 200 осіб, яких ми вимагаємо повернути. Відповідно наступний етап переговорів відбудеться наступного тижня в середу, 22 квітня, на плановому засіданні ТКГ" , - сказав він.

Резніков також розповів, які ще питання планується обговорити.

Дивіться також: На наступному етапі обміну ми б хотіли повернути людей, які перебувають в окупованому Криму та РФ, - Зеленський. ВIДЕО

"На порядку денному гуманітарної підгрупи – черговий список обміну. У підгрупі з безпеки – нові точки розведення, припинення вогню і режим тиші. В економічній – питання водопостачання тощо. У політичній – продовження дискусій на тему правових аспектів, які описані в Комплексі заходів Мінських домовленостей, як про це сказав саміт (лідерів у Парижі. – Редт.). Тобто це законодавство, яке описано у восьми пунктах приміток до пункту 11 Комплексу заходів. А також можлива імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який ухвалено у вересні 2014 року і діє до цього дня", - розповів він.

Віцепрем'єр нагадав, що ТКГ створена для вирішення питань, пов'язаних із війною на Донбасі, тому "Мінський процес не стосується переговорів, пов'язаних з окупацією Росією Криму та політичними ув'язненими там".

"Це паралельні треки, якими держава Україна теж займається, є переговорники, які це ведуть, президент і його команда про це пам'ятають", - підкреслив Резніков.

Нагадуємо, 16 квітня унаслідок взаємного звільнення на Донбасі в Україну повернулося 20 громадян.  Натомість 14 осіб планувалося передати найманцям РФ в ОРДЛО. Однак четверо з них відмовилися.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190029
 
 
 Топ коментарі
 
Хто вірить в те, що будуть обмінювати українських військовополонених?
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Хто конкретно потрапляє на обмін як з нашої, так і з їхньої сторони - визначають в Кремлі. І ніяк інакше.
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Хто вірить в те, що будуть обмінювати українських військовополонених?
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Але деякі коментатори, яких ми добре знаємо мовчать про якість цього "обміну".
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у меня есть сильные сомнения насчёт этих обменов вообще. если армия ставит главной целью сохранение личного состава, это не армия, это сброд.
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А вони вже так давно кажуть. "Утримувані особи"-правильний термін.І вибір широкий-мільйона півтора залишилось обміняти.
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В плену кроме военных есть много, очень много гражданских, граждан Украины, и только дебил этого не понимает.
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Тільки дебіл розуміє так, що в першу чергу треба міняти таксистів і віддавати за них військових злочинців.
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баран, лучше молчи - дебилизм не видно будет... зебилпля...
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Мабуть тільки "ослики" бо обмін нівелювався до "гиля гуси" заради дешевого піару.
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Резинков- это псевдоним Резникова-Г*ндонова. Переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжатся на видеовстрече ТКГ 22 апреля, - Резинков - Цензор.НЕТ 4368
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И много вы еще встреч будете проводить с врагом чтобы очередных алкашей и таксистов из ОРДЛО привести?
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Зе говорить, що його підтримує 56% виборців і за його думкою таких стало більше, ніж перед виборами. А я від себе добавляю, що "молодці" ті, хто голосував проти бариги🧐
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А хто знає Надя - наш прєзідєнт, Порошенко ніколи не обміняє Надю, бо вона стане президентом, де зараз?
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На медведчуківських каналах (ЗІК) ?
Свіжий стайл-ребрендінг ,а-ля совок "ЛюдмілаПрокофьєвна":
Переговори про обмін утримуваними особами продовжаться на відеозустрічі ТКГ 22 квітня, - Резніков - Цензор.НЕТ 5367
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во - только ща чётко вырисовалось - чисто ґусское ипало...
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Хто конкретно потрапляє на обмін як з нашої, так і з їхньої сторони - визначають в Кремлі. І ніяк інакше.
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«Брудна бомба», а не бранці? Окупанти замість полонених присилають кримінальних злочинців
Оприлюднені списки осіб, запропонованих на обмін, викликало обурення, зокрема, в середовищі українських громадян, звільнених раніше. Більшість серед «відпущених» терористами ОРДЛО - люди з доволі, м'яко кажучи, неоднозначною біографією.

Так, Станіслав Асєєв, український журналіст, звинувачений окупантами у сприянні роботі українських спецслужб, який пробув у полоні більше двох із половиною років, у «Фейсбуці» розмістив звернення родичів українських військових та цивільних, які залишаються в полоні бойовиків та окупантів. Асєєв наголосив: лише дві людини зі всієї 32-ї колонії в окупованій Макіївці будуть звільнені найближчим часом.
«Більшість хлопців, з якими я сидів в «Ізоляції», пропустять вже третій (!) обмін. Їхній психологічний стан украй тяжкий, деякі думають про самогубство... Я не політик, тож можу дозволити собі сказати: в полоні наші військові, члени диверсійних груп та агентурної мережі з числа цивільних, яких катували з особливою жорстокістю... Усе це - перша і невідкладна група на обмін. Дуже важливо казати не тільки про кількість, а й про якість обміну. Я особисто, інші звільнені полонені та громадські організації готові знову надати чи президенту, чи пану Єрмаку доповідь про долю кожної окремо взятої людини... Не можна не вітати майбутній обмін, але підхід до цієї проблеми треба повністю змінювати, шановний офіс президента».
Після звільнення Асєєв мав особисту зустріч із президентом Зеленським і передав йому список тих, хто залишився у полоні. Тоді Зеленський емоційно запевнив, що зробить усе, аби звільнити українських громадян.
Проте відмови вже в процесі передачі дають підстави вважати, що на підготовчому етапі українською стороною допущено або помилки, або недбалість. Відмова означає неякісну верифікацію.
Що, звісно, буде використано Кремлем та їхніми посіпаками у своїх інтересах: звільнено двох громадян РФ, які були обвинувачені українською стороною у військових злочинах, поставлена галочка в черговому пункті нормандських домовленостей, отримано формальні підстави для вимог виконання Україною політичної частини Мінських угод, імплементації в наше законодавство так званої формули Штайнмаєра. І - як бонус - гарантовано чергову хвилю нестабільності та протистояння між керівництвом України та громадянським суспільством у вигляді емоційних дискусій на тему обміну.
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/145454/
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Любые подписанные документы всегда можно трактовать по разному...на почему-то зе-бени вкладывают в минские договоренности тот же смысл, что и хулио ( что очень подозрительно) , а не то, что подписывал Порошенко ( который без сдачи национальных интересов обменял до 3000 человек и создал мощную антароссийскую международную коалицию ).... Пять лет страна сражалась за свою независимость от московщины, похоронили тысячи солдат, чтобы пришло это зеленое недоразумение и сдает страну, накрыв 13 тыс погибших своим шутовским колпаком (со словами "какая разница") ... .
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И опять вернете биомусор и отбросы ? А когда будете возвращать наших защитников?
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"зеленое торгашество" не имеет ничего общего с освобождением украинских военных
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Королевство кривых зеркал, такое государство обречённо . Заселят кита
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