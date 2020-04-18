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 У Великій Британії за останню добу від COVID-19 померли 888 осіб, від початку епідемії - 15,5 тис.

У Великій Британії кількість померлих від коронавірусу за останню добу становить 888 осіб, таким чином наразі загальна кількість жертв епідемії - 15 464 особи.

Про це повідомляє британське Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Станом на п'яту годину вечора 17 квітня з тих, хто був госпіталізований з позитивним результатом тесту на коронавірус, на жаль, померли 15 464 людини", - йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві додали, що загалом від початку епідемії коронавірусу його підтвердили у понад 114 тисяч осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190028
 
 
 Топ коментарі
 
Об остальных дохляках от инфарктов инсультов ОРВИ Кори сезонного гриппа и СПИДоносцев наркоманов не сообщается У Великій Британії за останню добу від COVID-19 померли 888 осіб, від початку епідемії - 15,5 тис. - Цензор.НЕТ 5181
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Судячи з усього, це саме ця цифра і є.
Масонська змова в дії!
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а страны похожи: много богатых стариков, жизнь которых удалось долго поддерживать, несмотря на кучу болезней.
а вот в Нигерии 13 человек умерло от вируса, 17 - замочили мусора за нарушение комендантского часа.
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схоже на італійський сценарій. ((

как по мне много людей с неустойчивой психикой и куриными мозгами
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Вони краще б публікували статистику померлих від ковіду,на фоні загальної смертності за певний період і в порівнянні з пройшлими роками бажано! А просто перднути в інтернет якусь фігню кожен може!
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Да вы там, британы, хоть сэра Пола Маккартни как-то уберегите!
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там и королева, поди не девочка уже!
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Об остальных дохляках от инфарктов инсультов ОРВИ Кори сезонного гриппа и СПИДоносцев наркоманов не сообщается У Великій Британії за останню добу від COVID-19 померли 888 осіб, від початку епідемії - 15,5 тис. - Цензор.НЕТ 5181
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Судячи з усього, це саме ця цифра і є.
Масонська змова в дії!
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Руки отсохли, или гуглом пользоваться разучились? Вся статистика доступна.
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Руки отсохли, или гуглом пользоваться разучились? Вся статистика доступна.

Но если дуб как дерево...
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https://countrymeters.info/ru/United_Kingdom_(UK)

Число померлих сьогодні на цей час у Великій Британії, БЕЗ УРАХУВАННЯ ПОМЕРЛИХ ВІД КОРОНАВІРУСУ 1410 людей.
3 коронавірусом 1410+888= 2298.
Тобто сумарна смертність ЗБІЛЬШИЛАСЬ десь у ПІВТОРИ РАЗИ.
(поправте єслішо)
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С нашей медициной английская не срав.няется. У нас когда больного привозят, затягивают внутрь, то ч-з 5 минут он со свирепой скоростью убегает взад, вирус же тоже сваливает восвояси в ужасе.
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И по убитой дороге бедный вирус сдохнет, я понял нашу систему здравоохранения.
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Коммунизм возведенный в ранг национальной политики,этот тоже Коронный виРУС мозга был еще совсем недавно У Великій Британії за останню добу від COVID-19 померли 888 осіб, від початку епідемії - 15,5 тис. - Цензор.НЕТ 5764
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тоже Коронный виРУС мозга был еще совсем недавно У Великій Британії за останню добу від COVID-19 померли 888 осіб, від початку епідемії - 15,5 тис. - Цензор.НЕТ 650

И даже сейчас существует - Миллениум 2020.. Хотят уменьшить население Земли посредством нагнетания страха через СМИ?
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Зловещая цифра - знак тройной бесконечности!
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Ого. Може ще й Італію перегонять. Але це ще ми не підключилися.
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у нас большинство потенциальных жертв вируса уже отправилось в лучший мир по другим причинам.
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у нас большинство потенциальных жертв вируса уже отправилось в лучший мир по другим причинам.

Золотые слова.
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Процент умерших высокий очень у них от заболевших. Интересно, сколько всего протестированных .
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А посмотреть в ту же таблицу не судьба?
460,437 протестировано или 6,783 на миллион.
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Наверное не судьба, не открывала ссылку.
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Интересно, сколько всего протестированных .

Спросите у медиков - тест гадание на кофейной гуще,но хорошая возможность отмыть деньги,особенно когда тестируют умерших...: ) Типа не вмер Данило - болячка задавила!
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Российский врач Александра Новосёлова ставит под сомнение целесообразность массового тестирования и приводит статистику по стране: «У нас ОРВИ в год переносят согласно данным Росстата за 2017 г. - 32 миллиона человек (по 87 тысяч в день), из которых 611 тысяч заболевает внебольничными пневмониями и почти 25 тысяч человек от них погибает (в среднем, по 68 человек в сутки)… Планирует ли главный санитарный врач проводить такое же широкомасштабное исследование на носительство других респираторных инфекций, также имеющих важное эпидемиологическое значение в сезонной заболеваемости населения?»
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Почти столько вчера, заболевших стало меньше.
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В Великобритании 40% больничных коек в настоящее время пустует, что в четыре раза больше, чем обычно. Причиной этого является резкое снижение общей госпитализации. Отделения интенсивной терапии, вместимость которых была увеличена, в среднем заняты на 78%. 10% медсестер находятся на карантине.

https://www.hsj.co.uk/acute-care/nhs-hospitals-have-four-times-more-empty-beds-than-normal/7027392.article
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У Великій Британії за останню добу від COVID-19 померли 888 осіб, від початку епідемії - 15,5 тис.

А в Белоруссии тихо , за Швецию не пишут, в Украине смертность 2,6-3% где эта грозная "пандемия".? Это как проповеди попа - вот там - на Магадаскаре... Потому как ни кто не знает, что там на Магадаскаре.
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Ты еврей? какие нафиг 3%, когда выздоровевших чуть больше чем усопших? Ну разве шо те кто заражен - все до одного выздоровеют, тогда да, будет тебе 3%.
б*же, тебя "библия" математике учила?
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Кто не пишет?
У тебя кроме цензора нет источников?
Тады излагаю.
В Швеции са сутки новых 606, выздровело 550, умерло 111.
У бацьки сооответственно - 511, 116 и 3.

Но бацька приказал перепроверить эти 511 другими тестами и подал число в больницах - 3282, проведено 93000 тестов.
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Не буду грубить и спрашивать про состояние рук не стану, как Вы это делаете по всей ветке, просто дам ссылку на Швецию. https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
Ситуация лучше, чем в Британии, хотя прогрессирует сильно всю последнюю неделю.
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Пахавшей 40 лет,а по сути всю жизнь колхознице в поле сегодня достойная пенсия 1 800 гривен У Великій Британії за останню добу від COVID-19 померли 888 осіб, від початку епідемії - 15,5 тис. - Цензор.НЕТ 5058В Британии 1 800 фунтов стерлингов,но она управляла комбайном
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Текущая статистика ВОЗ по коронавирусу на 18.04.2020
(Великобритания)
Всего зара­жений - 114 217
Смер­тельные случаи - 15 464 или 13,5%
Выздоро­вевшие - 344 - 0,3%
Сейчас болеют - 98 409 или 86,2%
из них серье­зные и крити­ческие случаи - 1 559
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The London Times сообщает, что 50% нынешней британской избыточной смертности может быть вызвана не коронавирусом, а последствиями изоляции, общей паники и социального дистанцирования. Это составляет 3000 смертей в неделю. На самом деле, эта цифра может быть даже выше, поскольку британское определение жертв коронавируса также включает случаи смерти с (а не от) коронавирусом, а также «подозреваемые случаи». Около 50% «смертей от COVID-19» связано с домами престарелых, которые защищены не лучше обычного.
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/**************************************************/weekending3april2020
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Верить в телевизор можно конечно,но не до такой степени маразма...
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«Единственным средством борьбы с чумой является честность». - Альбер Камю, «Чума» (1947)
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Викинги превратились в геев-толерастов , такие только еще чем-нибудь заразить могут, а не вылечить.
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Сейчас в Украине тупое стадо толпами в церкви ломится, невзирая на всякие запреты, "святить паски"... Так что недели через две посмотрим "на волю божью"...
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