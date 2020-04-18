 У Великій Британії за останню добу від COVID-19 померли 888 осіб, від початку епідемії - 15,5 тис.

Про це повідомляє британське Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Станом на п'яту годину вечора 17 квітня з тих, хто був госпіталізований з позитивним результатом тесту на коронавірус, на жаль, померли 15 464 людини", - йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві додали, що загалом від початку епідемії коронавірусу його підтвердили у понад 114 тисяч осіб.

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