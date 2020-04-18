 Закарпаття отримало від Угорщини гуманітарний вантаж для боротьби з COVID-19. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.
Медичні установи області отримають:
- 75 000 медичних масок;
- 25 000 респіраторів FFP2;
- 1 000 захисних окулярів;
- 5 000 захисних костюмів;
- 30 000 пар медичних рукавичок;
- 1 500 захисних шапок;
- 1 000 захисних щитків;
- 3 000 пар бахіл;
- 5 000 літрів дизінфекційних розчинів.
И кстати - а что выбрали бы жители - клоунаду или Европу? А что выбрал бы ты, если бы жил там?
Тем более мы хорошо знаем что такое Угорщина, и как она относится к Украине....
И точно знают что Венгры хотят Закарпатье отобрать. Любые доводы просто игнорируются.
Если Венгр хочет жить в Венгрии, то у вас У ВСЕХ уже есть венгерские паспорта!!! Вперёд, здесь продали - там купили.. Зачем вы себя заставляете здесь жить... Выбирайте, что вам нужнее, а то двумя стульями легко и яйца прижать...
(Венгрия)
Всего заражений - 1 834
Смертельные случаи - 172 или 9,4%
Выздоровевшие - 231 или 12,6%
Сейчас болеют - 1431 или 78,0%
из них серьезные и критические случаи - 60
и для сравнения :
Текущая статистика ВОЗ по коронавирусу на 18.04.2020
(Украина)
Всего заражений - 5 106
Смертельные случаи - 133 или 2,6%
Выздоровевшие - 275 или 5,4%
Сейчас болеют - 4 698 или 92,0%
из них серьезные и критические случаи - 45