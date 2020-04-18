EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  3079  29
Матеріали за темою:
Все про:армія (2753) пожежа (2176) ДСНС (2405)

 ЗСУ направили 6 одиниць важкої інженерної техніки для допомоги ДСНС у гасінні лісових пожеж

Спеціалізовані підрозділи Сухопутних військ ЗСУ надають допомогу ДСНС у гасінні лісових пожеж на території Житомирської області та в Чорнобильській зоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Після звернення керівника ДСНС Миколи Чечоткіна, за рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Сирського, 17 квітня на допомогу пожежникам було спрямовано важку інженерну техніку (БАТ-2 - 5 одиниць та ІМР-2 - 1 одиниця) разом із військовими екіпажами.

Наразі військовослужбовці працюють над локалізацією пожежі на певних ділянках.

Дивіться також: "Працівники пожежної охорони "Укрзалізниці" приєдналися до ліквідації масштабної пожежі на Житомирщині", - Криклій. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190021
 
   
 Топ коментарі
 
Первое, куда пошел после возвращения в Киев , сбежавший из него Зеленский - ток-шоу Шустера. Привычка. Там он рассказал об "акулах, которые хотят потопить корабль "Слуги народа" " Фантазии Зеленского уже ворвались в ихтиологию. Главная цель определена как "...выжить, потом разрулим...", кредит МВФ как "...кровь экономики...". Рассказал о тоннах грузов доставляемых в Украину пассажирскими самолетами МАУ. Правда не объяснил почему МОЗ Украины закупает товары в обход установленной процедуры по цене выше чем средняя.

МОЗ Украины в обход установленной процедуры закупок купило 71 374 защитных костюмов по цене 500 гр. При этом цена на 12% выше среднего предложения по товару.
 показати весь коментар
 
капец..инженерные войска давно были должны перекопать-локализировать распространение огня....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
капец..инженерные войска давно были должны перекопать-локализировать распространение огня....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты дурак штоле? Волонтер Юсупова закупает садовые лейки чтобы тушить пожар в Чернобыле, слушай умных людей. тяжелая техника там не нужна, плати Юсуповой и молчи.
 показати весь коментар
 
 
По состоянию на 08-00 Киев занимает второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом
Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму. В верхах просто истерика.
Не успел глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Чечеткин, заявить что пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, как городской голова Киева Кличко сообщил что "В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу" и вывел на улицы моечно-поливочную технику. (*О том что ПДК по по взвешенным частицам в воздухе Киева на 11-00 составляло 48% мы сообщали еще 15.04)
 показати весь коментар
 
 
Первое, куда пошел после возвращения в Киев , сбежавший из него Зеленский - ток-шоу Шустера. Привычка. Там он рассказал об "акулах, которые хотят потопить корабль "Слуги народа" " Фантазии Зеленского уже ворвались в ихтиологию. Главная цель определена как "...выжить, потом разрулим...", кредит МВФ как "...кровь экономики...". Рассказал о тоннах грузов доставляемых в Украину пассажирскими самолетами МАУ. Правда не объяснил почему МОЗ Украины закупает товары в обход установленной процедуры по цене выше чем средняя.

МОЗ Украины в обход установленной процедуры закупок купило 71 374 защитных костюмов по цене 500 гр. При этом цена на 12% выше среднего предложения по товару.
 показати весь коментар
 
 
https://prom.ua/Kostyum-zaschitnyj-odnorazovyj.html они дешевле. Это одноразовые костюмы, а таким оптом еще дешевле.
 показати весь коментар
 
Опять военные? Может нацгвардецам по лопате?
 показати весь коментар
 
 
Хорошо хоть полки оперативного обеспечения сохранили с инженерной ьехникой
 показати весь коментар
 
 
Можно ещё две армии снять с фронта и направить на тушение пожара,а то работники к примеру Метинвеста все в декретном отпуске.
 показати весь коментар
 
Теорема Пифагора.Берем лопату и грабли,гектар земли пашем что лошади.трактор подруливает и пьяный тракторист орет из кабины...Чуваки где тут самогону купить мона,бо трактор не заводится... ЗСУ направили 6 одиниць важкої інженерної техніки для допомоги ДСНС у гасінні лісових пожеж - Цензор.НЕТ 4751
 показати весь коментар
 
ГСЧС - ганьба!!! Зніміть з них погони!!!
 показати весь коментар
 
 
а людей за что, там шо техника, шо автопарк ещё с совка остались, рукавам по 30 лет и более...ёпт, сейчас копнуть так там ,наверное, та же ситуация , что и с армией в 2014 будет..
 показати весь коментар
 
Місцеві жлоби попалили суху траву, а заодно і власні села. Самі собі створюємо труднощі і самі їх долаємо. Перемога зі здоровим глуздом не за горами!
 показати весь коментар
 
 
Если армию подключили, значит, потушить таки не могут...
 показати весь коментар
 
 
ну вот и пожары показали, что и ГСЧС как и медицина тоже в полной ж...пе...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору