 ЗСУ направили 6 одиниць важкої інженерної техніки для допомоги ДСНС у гасінні лісових пожеж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
Після звернення керівника ДСНС Миколи Чечоткіна, за рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Сирського, 17 квітня на допомогу пожежникам було спрямовано важку інженерну техніку (БАТ-2 - 5 одиниць та ІМР-2 - 1 одиниця) разом із військовими екіпажами.
Наразі військовослужбовці працюють над локалізацією пожежі на певних ділянках.
Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму. В верхах просто истерика.
Не успел глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Чечеткин, заявить что пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, как городской голова Киева Кличко сообщил что "В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу" и вывел на улицы моечно-поливочную технику. (*О том что ПДК по по взвешенным частицам в воздухе Киева на 11-00 составляло 48% мы сообщали еще 15.04)
МОЗ Украины в обход установленной процедуры закупок купило 71 374 защитных костюмов по цене 500 гр. При этом цена на 12% выше среднего предложения по товару.
Военное сотрудничество Украины и Турции. Новое оружие и военные разработки против общего противника.