 ЗСУ направили 6 одиниць важкої інженерної техніки для допомоги ДСНС у гасінні лісових пожеж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Після звернення керівника ДСНС Миколи Чечоткіна, за рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Сирського, 17 квітня на допомогу пожежникам було спрямовано важку інженерну техніку (БАТ-2 - 5 одиниць та ІМР-2 - 1 одиниця) разом із військовими екіпажами.

Наразі військовослужбовці працюють над локалізацією пожежі на певних ділянках.

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