 Кількість зареєстрованих безробітних за час карантину зросла на третину - до 400 тис. осіб, - Державний центр зайнятості

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила начальник управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні.
"На сьогодні статус безробітного мають близько 400 тис. людей, із них допомогу із безробіття отримують понад 340 тис. осіб", - сказала Бондіні в суботу під час онлайн-марафону "Економічний тиждень", організованого Київською школою економіки.
За її словами, за час карантину кількість зареєстрованих безробітних зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
"Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття ухвалило рішення, що упродовж карантину мінімальна допомога із безробіття буде збільшена для незастрахованих осіб і на період карантину становитиме 1 тис. грн", - додала вона.
Вона також зазначила, що в базі даних служби зайнятості є 51 тис. вакансій.
"Кожен п'ятий на обліку служби навіть в умовах карантину знаходить роботу", - додала Бондіні.
1. Принимаем закон про «рынок земли» во время кризиса, оставляя в нем лазейку для возможности покупки ее банками.
2. Принимаем «антиколомойский а.к.а «антибанковский» закон, позволяя подконтрольному внешним финансовым спекулянтам НБУ ликвидировать любой банк (который забрал всю эту землю за долги) без возможности оспорить в суде.
3. Принимаем закон про невозможность подачи более одной правки депутатом, узурпируя власть для скорейшей ликвидации законодательного сопротивления вышеназванным инициативам.
4. Передаем всю землю, которая была в залоге у ликвидированных банков, иностранным банкам через НБУ, так как по кредитам Украина выплатить не может.
5. В конечном итоге объявляем дефолт, так как в залог больше отдать нечего, а долг перед МВФ, Всемирным банком и по Евробондам в сумме еще около 30 млрд долларов.
Вуаля))))
а среди заболевших много тех, кто и до этого не работал.
да и болячка была не такая уж серьёзная
Доказів підготовки замаху на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, про яку раніше заявив заступник голови МВС Антон Геращенко, немає.
￼Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів заступник начальника Головного управління СБУ Віталій Маяк
https://newsua.one/news/u-sbu-sprostuvali-slova-geraszenka-pro-pidgotovku-zamahu-na-avakova.html
Кінець епохи бідності
Колбаса по 2.20
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