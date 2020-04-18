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 Економіка
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 Кількість зареєстрованих безробітних за час карантину зросла на третину - до 400 тис. осіб, - Державний центр зайнятості

Кількість зареєстрованих безробітних українських громадян зросла упродовж карантину на третину - до 400 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила начальник управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні.

"На сьогодні статус безробітного мають близько 400 тис. людей, із них допомогу із безробіття отримують понад 340 тис. осіб", - сказала Бондіні в суботу під час онлайн-марафону "Економічний тиждень", організованого Київською школою економіки.

За її словами, за час карантину кількість зареєстрованих безробітних зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття ухвалило рішення, що упродовж карантину мінімальна допомога із безробіття буде збільшена для незастрахованих осіб і на період карантину становитиме 1 тис. грн", - додала вона.

Вона також зазначила, що в базі даних служби зайнятості є 51 тис. вакансій.

"Кожен п'ятий на обліку служби навіть в умовах карантину знаходить роботу", - додала Бондіні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190017
 
 
 Топ коментарі
 
странные у тебя цифры. безработных - увеличилось на 600 000. больных - 5 000 всего
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МАЛОВАТО. нужно еще год карантинить) больницы переполнины, эпидемия же
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Они врут. Есть другие данные от торгово-промышленной палаты

Кількість зареєстрованих безробітних за час карантину зросла на третину - до 400 тис. осіб, - Державний центр зайнятості - Цензор.НЕТ 1204
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Между тем, кого уволили и кто смог сейчас подать документы в центр занятости, как говорят в Одессе - "две большие разницы"

Кількість зареєстрованих безробітних за час карантину зросла на третину - до 400 тис. осіб, - Державний центр зайнятості - Цензор.НЕТ 4684
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Еще уволить тыш 600 и можно будет потом распортовать про 500 тысяч новых рабочих мест, когда половину возьмут обратно )))
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Уволено гораздо больше. Подсчет от ТПП чуть выше.
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еще месяц - и +600 тыс, а потом эти люди к вам придут в гости за едой, зебилы
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Нить «кидка» украинцев от СН:

1. Принимаем закон про «рынок земли» во время кризиса, оставляя в нем лазейку для возможности покупки ее банками.

2. Принимаем «антиколомойский а.к.а «антибанковский» закон, позволяя подконтрольному внешним финансовым спекулянтам НБУ ликвидировать любой банк (который забрал всю эту землю за долги) без возможности оспорить в суде.

3. Принимаем закон про невозможность подачи более одной правки депутатом, узурпируя власть для скорейшей ликвидации законодательного сопротивления вышеназванным инициативам.

4. Передаем всю землю, которая была в залоге у ликвидированных банков, иностранным банкам через НБУ, так как по кредитам Украина выплатить не может.

5. В конечном итоге объявляем дефолт, так как в залог больше отдать нечего, а долг перед МВФ, Всемирным банком и по Евробондам в сумме еще около 30 млрд долларов.
Вуаля))))
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Слушайте, ну как мы можем потушить пожары, если все силы направлены на изнасилование Конституции в угоду МВФ? Да и выжженную землю продавать легче. Так как сразу убрали за собой.
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Да, ладно)) Прям от СН? И более никто не голосовал? Или это ты своим удмуртам рассказываешь?)
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Место на кладбище купи, а то не успеешь в своих кошмарах.
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Тому "Батьківщина" і не голосувала за це.
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Ну лучше пусть на 100 000 увеличится количество безработных, чем на 300 тысяч - больных.
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странные у тебя цифры. безработных - увеличилось на 600 000. больных - 5 000 всего
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Ты хотел чтобы без карантина было наоборот? Кстати, больные тоже не могут работать - помни об этом.
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мало ли чего я хотел бы. я вижу, что от дурантина больше вреда, чем пользы...
а среди заболевших много тех, кто и до этого не работал.
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Пиз..т как всегда.Всегда все умножается на 3.
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А сколько неофициальных? Когда работодатель держит бизнес в тени и вообще плевал на КЗоТ.
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Закончится байда с вирусом, все разъедутся поднимать чужие экономики и вы получите ласкающую глаз цифру)
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Не тільки. Ще зебло у найвеличнішого справно росте.
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а тих, що не реєструвалися в рази більше..
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похоже, лекарство становится опаснее болезни!
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мерзкое снадобье. малоэффективное с побочным эффектом "смерть экономики"
да и болячка была не такая уж серьёзная
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У СБУ СПРОСТУВАЛИ СЛОВА ГЕРАЩЕНКА ПРО ПІДГОТОВКУ ЗАМАХУ НА АВАКОВА

Доказів підготовки замаху на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, про яку раніше заявив заступник голови МВС Антон Геращенко, немає.

￼Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів заступник начальника Головного управління СБУ Віталій Маяк

https://newsua.one/news/u-sbu-sprostuvali-slova-geraszenka-pro-pidgotovku-zamahu-na-avakova.html

Количество зарегистрированных безработных за карантин выросло на треть - до 400 тыс. человек, - Госцентр занятости - Цензор.НЕТ 123
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Путем несложных подсчетов можно предположить, что общее число безработных как минимум миллиона 4.За один месяц всеобщего долбо#изма-"ничего страшного ".
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Заробитчане зарегистрировались для пособия из налогов и/или те, кто работал в тени решили воспользоваться ситуацией?
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Завалим малый и средний бизнес и Украина обгонит СЩА и мелких китайцев Кількість зареєстрованих безробітних за час карантину зросла на третину - до 400 тис. осіб, - Державний центр зайнятості - Цензор.НЕТ 1853Эпоха бедносьти сдохла 18 мая 2019 года,Зеля не брехун
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О это только начало. Безработный карантин будет намного жестче и длительней.
Кінець епохи бідності
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Колбаса по 2.20

А вы что думали - просто так согрешите год назад и ничего вам не будет?
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"В стране дефолт, безработица, крах медицинской системы и малого бизнеса? Это не мы виноваты - это всё вирус!"
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