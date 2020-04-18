 Одного українського воїна поранено, найманці РФ із застосуванням мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського, Травневого та Кримського, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

11 мін із мінометів калібру 120 мм і 82 мм окупаційні війська випустили по наших підрозділах поблизу Луганського, а захисників Травневого обстріляли з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Проти українських військовослужбовців неподалік Кримського ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Унаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбвця зі складу Об'єднаних сил було поранено.

Бійці ЗСУ відповіли на всі обстріли з боку противника, змусивши ворога повернутися до дотримання режиму припинення вогню. Втрати противника уточнюються.

На трьох ділянках розведення ситуація залишається стабільною. Зберігається режим тиші. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

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Підсумки за минулу добу

17 квітня збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил із мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Опитне, Гнутове, Старогнатівка, Південне та Авдіївка.

За даними розвідки, вчора наші підрозділи, які вели оборонні дії, поранили щонайменше двох російських найманців.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення шахрайство, 4 крадіжки, 3 факти незаконного обігу зброї та 10 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 71 адміністративне правопорушення.

Лінію зіткнення через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.

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