EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  6158  46
Все про:Великдень (150) привітання (468) військовослужбовці (2704)

 "Христос воскрес! Все буде Україна!" Українські воїни з передової вітають зі світлим святом Великодня. ВIДЕО

Українські воїни привітали своїх рідних, друзів, волонтерів і всю Україну з світлим святом Великодня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з передової записав журналіст Михайло Ухман.

"Нехай у вас все буде добре, здоров'я, достаток, привітання вам з передової. Слава Україні!" - передають привіт хлопці.

"Слава Нації! Щоб все у вас було добре. Христос воскрес. І Путін ху..ло ... Ла_ла_ла_ла", - не забули порадувати українців наші захисники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190015
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Антон Санченко

4 ч. ·

Володимир Харченко, проти якого писав петиції малахольний ПЕН-клуб, коли він розігнав парад прутнів у коридорі Академії мистецтв, згадав про цей епізод в "Пропалій грамоті" Гоголя/Драча/Івченка/Миколайчука.
Там, де Іван Миколайчук і Федір Стригун читають "Символ віри". Апокрифічний просторічний текст, яким його мабуть і знали козаки.

Вірую в Єдиного Бога, Отця Вседержителя і в Єдиного Господа Ісуса Христа. Розп'ятого Понтієм Пілатом, і страдавша, і погребенна. І воскресшего в третій день по писанію. І вошедшего на небеса. Ісповєдую єдинохрещеніє, во оставлєніє гріхов. Чаю воскресіння мертвих і жизні будущого віку. Амінь.
Мабуть, найпотужніший епізод всього українського кіно ХХ століття. Знятий в щербицьке безчасся, здавалось би, повної безнадії (мені зустрічалися підрахунки, що за весь свій радянський період студія Довженка зняла всього 22 (!) фільми українською мовою). За двісті років по тому, як розігнали Січ, і двадцять п'ять років по тому, як дідусі бубочок постріляли або вивезли в Сибір всіх наших попів, й діти росли войовничими безбожниками. І покладений на полицю. І переживший режисера. Фільм вперше показали більше ніж через 15 років, вже у 80-ті.
Мені здається, це якнайкраще демонструє, що таке культура. Коли вже нема в живих ні попів, ні козаків, молитву в кадрі читають актори. Бо культура - то бекап людства. І вже здавалось би остаточно втрачена Україна - воскресла. Для жизні будущого віку. Амінь.
Христос воскрес!
 показати весь коментар
 
 
Красавчики.Спасибо вам огромное.Ради вас ничего не жалко!!!.Христос воскрес!.
 показати весь коментар
 
 
Всех защитников Украиніыс Праздником! Здоровья, победы, без ранений и скорее вернуться с Миром к семьям!
 показати весь коментар
 
 
А от парадокс: саме порохоботи (воин за ПЦУ і УГКЦ переважно) виявилися дисциплінованими послухалися Зе і лишилися вдома, а зебіли поперлися не послухалися куміра і поперли в церкви УПЦ МП провокувати поширення епідемії...
 показати весь коментар
 
 
Героям Слава! Христос Воскрес! Бережи Вас Бог!
 показати весь коментар
 
 
"Христос воскрес! Все буде Україна!"Українські воїни з передової вітають зі світлим святом Великодня - Цензор.НЕТ 805

Хай вовком завивають москалi,
І хай заверещать, як дикі свині!
Велике Свято на моїй землi -
Великдень йде по Україні!

Козацького здоров'я вам,
І сонця, і весни, і щастя,
І миру на Вкраїні нам -
І хай нас омине нещастя!

Й пухкого нам довіку гаманця!
Який за Свято також порідіє.
І Пасочки, і крашанки - яйця,
І хай збуваються надії.

Над Україною Благословення буде !
Заграють дзвони із церковних веж..
І разом з військом сердцем будем, люди !!!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
 показати весь коментар
 
 
Слава Українським Воїнам! Нехай ворожа куля вас оминає, а наша попадає точно в ціль!
 показати весь коментар
 
 
Захисників вітає із святом. Але, на жаль, все буде не Україна... Наша држава летить у прірву під веселе гигикання блазнів, що в цей час ще й крадуть бюджетні кошти. Окрема дяка зебілам - це ви вбили країну "Христос воскрес! Все буде Україна!"Українські воїни з передової вітають зі світлим святом Великодня - Цензор.НЕТ 4447
 показати весь коментар
 
 
"Христос воскрес! Все буде Україна!"Українські воїни з передової вітають зі світлим святом Великодня - Цензор.НЕТ 8932 З Великоднем Воїни світла! Нехай вам Бог допомагає! Дякуємо вам за мирне небо України, спокійний сон та тихі ночі!
 показати весь коментар
 
 
чомусь відео ніяк не вмикається.
у всіх так ?
 показати весь коментар
 
 
Наверно нас обманули...Ежели бы он воскрес ,то такого бы бардака быть не должно.
 показати весь коментар
 
бардака вчиненого людьми ?
самі наробили - самі і прибирайте, нє ?
 показати весь коментар
 
 
Низький уклін вам, хоробрі Воїни України! Нехай вас усих Бог береже, Матір Божа своїм покровом укриє та життя ваше збереже, а хворих зцілить.
І нехай з цього дня кулі/нівечіння/всяка зброя ворожа вас минають, а мужність, здоров'я, життя тільки прибавляється з кожним днем, з кожною хвилиною. Боріть ворога та винищуйте його і гоніть з України!
Дякуємо вам, рідні, за те, що ми живем.
Христос Воскрес! Воістину воскрес! Україна воскресла!
 показати весь коментар
 
 
Можливо я і дурень,але цих ,,кренделів,, біля своєЇ Паски бачити не хочу
 показати весь коментар
 
Можливо я і дурень,але цих ,,кренделів,, біля своєЇ Паски бачити не хочу
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору