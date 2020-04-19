 "Христос воскрес! Все буде Україна!" Українські воїни з передової вітають зі світлим святом Великодня. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з передової записав журналіст Михайло Ухман.
"Нехай у вас все буде добре, здоров'я, достаток, привітання вам з передової. Слава Україні!" - передають привіт хлопці.
"Слава Нації! Щоб все у вас було добре. Христос воскрес. І Путін ху..ло ... Ла_ла_ла_ла", - не забули порадувати українців наші захисники.
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4 ч. ·
Володимир Харченко, проти якого писав петиції малахольний ПЕН-клуб, коли він розігнав парад прутнів у коридорі Академії мистецтв, згадав про цей епізод в "Пропалій грамоті" Гоголя/Драча/Івченка/Миколайчука.
Там, де Іван Миколайчук і Федір Стригун читають "Символ віри". Апокрифічний просторічний текст, яким його мабуть і знали козаки.
Вірую в Єдиного Бога, Отця Вседержителя і в Єдиного Господа Ісуса Христа. Розп'ятого Понтієм Пілатом, і страдавша, і погребенна. І воскресшего в третій день по писанію. І вошедшего на небеса. Ісповєдую єдинохрещеніє, во оставлєніє гріхов. Чаю воскресіння мертвих і жизні будущого віку. Амінь.
Мабуть, найпотужніший епізод всього українського кіно ХХ століття. Знятий в щербицьке безчасся, здавалось би, повної безнадії (мені зустрічалися підрахунки, що за весь свій радянський період студія Довженка зняла всього 22 (!) фільми українською мовою). За двісті років по тому, як розігнали Січ, і двадцять п'ять років по тому, як дідусі бубочок постріляли або вивезли в Сибір всіх наших попів, й діти росли войовничими безбожниками. І покладений на полицю. І переживший режисера. Фільм вперше показали більше ніж через 15 років, вже у 80-ті.
Мені здається, це якнайкраще демонструє, що таке культура. Коли вже нема в живих ні попів, ні козаків, молитву в кадрі читають актори. Бо культура - то бекап людства. І вже здавалось би остаточно втрачена Україна - воскресла. Для жизні будущого віку. Амінь.
Христос воскрес!
З Вилокоднем!
https://www.youtube.com/watch?v=9ICZ_LCkKDY DZIDZIO - Молитва за Україну
Хай вовком завивають москалi,
І хай заверещать, як дикі свині!
Велике Свято на моїй землi -
Великдень йде по Україні!
Козацького здоров'я вам,
І сонця, і весни, і щастя,
І миру на Вкраїні нам -
І хай нас омине нещастя!
Й пухкого нам довіку гаманця!
Який за Свято також порідіє.
І Пасочки, і крашанки - яйця,
І хай збуваються надії.
Над Україною Благословення буде !
Заграють дзвони із церковних веж..
І разом з військом сердцем будем, люди !!!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
у всіх так ?
самі наробили - самі і прибирайте, нє ?
І нехай з цього дня кулі/нівечіння/всяка зброя ворожа вас минають, а мужність, здоров'я, життя тільки прибавляється з кожним днем, з кожною хвилиною. Боріть ворога та винищуйте його і гоніть з України!
Дякуємо вам, рідні, за те, що ми живем.
Христос Воскрес! Воістину воскрес! Україна воскресла!