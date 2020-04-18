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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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 Ще у трьох прикордонників на Закарпатті виявлено захворювання на COVID-19, - Держприкордонслужба

За результатами досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест) у п'ятницю і суботу було підтверджено захворювання на коронавірусну інфекцію ще у трьох прикордонників із підрозділу в Закарпатській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Ці військовослужбовці з 15 квітня перебувають на самоізоляції. Нагадаємо, декілька днів тому у відомстві зафіксували перший випадок захворювання на COVID-19. Наразі стан здоров'я вже чотирьох охоронців кордону, у яких підтвердилося захворювання, задовільний, температура тіла в межах норми. Військовослужбовці перебувають під посиленим контролем персоналу підрозділів охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Перевіряють всіх, із ким зазначені прикордонники контактували. У підрозділах, де військовослужбовці проходять службу, введено режимно-обмежувальні заходи і посилено медичне спостереження.

Читайте також: На Закарпатті зафіксовано перший випадок захворювання COVID-19 серед прикордонників, - Держприкордонслужба

"Загалом станом на 18 квітня близько 150 прикордонників перебувають на обсервації та ізоляції через контакт з особами, у яких згодом підтверджувалося захворювання на коронавірусну інфекцію", - додали в Держприкордонслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190014
 
 
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K0५EGAR

@Rage4oK

·20 год

Так выглядят закрытые на карантин границы Украины.
Не понимаю, зачем мы второй месяц сидим по домам с полностью остановленной экономикой.

https://twitter.com/Rage4oK/status/1251214297176453127
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В Закарпатье разгорается сильный скандал: Врачей заставляют ставить здоровым людям диагноз COVID-19 17.04.2020

власть давит на врачей, чтобы те делали фейковую статистику, потому что по другому 65 млрд грн, которые вчера Верховная Рада Украины выделила Кабинету министров Украины не на что списать

https://ua-reporter.com/news/v-zakarpate-razgoraetsya-silnyy-skandal-vrachey-zastavlyayut-stavit-zdorovym-lyudyam-diagnoz
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Оце так навезли "добра" заробітчани і перші приймають на себе прикордонники.
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