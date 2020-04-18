 Ще у трьох прикордонників на Закарпатті виявлено захворювання на COVID-19, - Держприкордонслужба

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Ці військовослужбовці з 15 квітня перебувають на самоізоляції. Нагадаємо, декілька днів тому у відомстві зафіксували перший випадок захворювання на COVID-19. Наразі стан здоров'я вже чотирьох охоронців кордону, у яких підтвердилося захворювання, задовільний, температура тіла в межах норми. Військовослужбовці перебувають під посиленим контролем персоналу підрозділів охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.
Перевіряють всіх, із ким зазначені прикордонники контактували. У підрозділах, де військовослужбовці проходять службу, введено режимно-обмежувальні заходи і посилено медичне спостереження.
"Загалом станом на 18 квітня близько 150 прикордонників перебувають на обсервації та ізоляції через контакт з особами, у яких згодом підтверджувалося захворювання на коронавірусну інфекцію", - додали в Держприкордонслужбі.
K0५EGAR
@Rage4oK
·20 год
Так выглядят закрытые на карантин границы Украины.
Не понимаю, зачем мы второй месяц сидим по домам с полностью остановленной экономикой.
https://twitter.com/Rage4oK/status/1251214297176453127
власть давит на врачей, чтобы те делали фейковую статистику, потому что по другому 65 млрд грн, которые вчера Верховная Рада Украины выделила Кабинету министров Украины не на что списать
https://ua-reporter.com/news/v-zakarpate-razgoraetsya-silnyy-skandal-vrachey-zastavlyayut-stavit-zdorovym-lyudyam-diagnoz