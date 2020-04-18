 Президент Зеленський підписав зміни до Держбюджету

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 553-ІХ, який Верховна Рада підтримала на позачерговому пленарному засіданні 13 квітня 2020 року.
Зміни до Державного бюджету на поточний рік внесено з метою оптимізації видатків відповідно до зовнішніх і внутрішніх викликів, пов’язаних з епідемією коронавірусу та світовою економічною кризою", - сказано в повідомленні.
Он в миг всё прекратит!
Коронавірус.
Світова економічна криза.
Все, вже в зеленських є три точки опори.
Номальная такая власть - всего за год загнать Украину в минус по всем показателям. Будто Янык только вчера сбежал с ЗВР и бюджетом Украины.
Незабаром лікарі отримають надбавки!
По В.Высоцкому - не пройдёт и полгода...?
- перед тем, как он успеет лизнуть своё мороженое, выхватите его у него и откусите 20%;
- пока ребёнок будет с изумлением таращится на вас, откусите ещё 30%.
После этого отдайте ему остаток мороженого и объясните, что так государство поступает со всеми деньгами, которые кто-то зарабатывает. И что так будет с каждым мороженым, которое он себе купит. И что % откусываемого можно сократить, схватив откусывающего за руку и потребовав отчета, почему он откусывает именно столько. Если так будет делать каждый родитель, есть надежда, что в стране вырастет поколение людей, которые поймут, что у государства нет своих денег - есть только деньги налогоплательщиков. И что налогоплательщики не просто могут, но и должны следить за тем, как государственные чиновники расходуют их деньги».
М.Тетчер
НБУ закрыло больше половины плана на апрель. Думаю, по факту будет около 70%. Годовой план эмиссии выбран. Но что делать в мае? Июне? Помню, в первой половине 1990-х НБУ тоже закрывал половину бюджета. Путь от наибольшей купюры в 100 купонов до 1 млн был пройден за 4 года!
Отложил кредитку, оторвался от дорожки и подписал?!
Да это подвиг!
Львовский метрополитен
@natohawks
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Друзья, давайте сделаем свинособачку известной.
Живет в Киеве. Паспорт РФ. Семья в Москве. Совладелец ТРЦ «Dream Town», ФЦ «Аквариум», ресторанов «Шахерезада», магазинов «Lee Cooper Jeans». Что-то мне подсказывает шо в скором времени его бизнес сойдет на нет