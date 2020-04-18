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 Політика України, Економіка
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 Президент Зеленський підписав зміни до Держбюджету

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Державного бюджету на 2020 рік щодо фінансування боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 553-ІХ, який Верховна Рада підтримала на позачерговому пленарному засіданні 13 квітня 2020 року.

Зміни до Державного бюджету на поточний рік внесено з метою оптимізації видатків відповідно до зовнішніх і внутрішніх викликів, пов’язаних з епідемією коронавірусу та світовою економічною кризою", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190013
 
 
 Топ коментарі
 
Це не президент це насрано...
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Еще минус 300 ярдов в бюджете.

Номальная такая власть - всего за год загнать Украину в минус по всем показателям. Будто Янык только вчера сбежал с ЗВР и бюджетом Украины.
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Доречі, за три дні буде вже рік як скінчилася епоха бідності!
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Зеля, иди пожар туши, а не сидит оно пишет. В Киеве уже дышать нечем, а оно подписывает. Включай мозги. Что ты за президент, если даже с пожаром не можешь справиться. Заповедники сгорели, лес горит, а оно спокойно сидит на 5 точке.
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Может По' попросим?
Он в миг всё прекратит! Президент Зеленський підписав зміни до Держбюджету - Цензор.НЕТ 3036
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Шо пацанчики 1000 гривень сказали що дасте пенсіонерам і як завжди обманули! ось і ваша брехлива сутність слюг наріда. А Порощенко робить і допомагає.
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Ну і пику наїв, напевно 300 ярдів проковтнув.
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Папєрєднікі.
Коронавірус.
Світова економічна криза.
Все, вже в зеленських є три точки опори.
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Еще минус 300 ярдов в бюджете.

Номальная такая власть - всего за год загнать Украину в минус по всем показателям. Будто Янык только вчера сбежал с ЗВР и бюджетом Украины.
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А мені здаться, що янук повернувся приблизно рік тому.
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Це добре!
Незабаром лікарі отримають надбавки!
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Уже. Аж десять раз. Им бы хоть долги вернули бы. Документ смотрим внимательно

Президент Зеленський підписав зміни до Держбюджету - Цензор.НЕТ 7552
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И какой будет интервал между подписанием и получением ?
По В.Высоцкому - не пройдёт и полгода...?
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пилять,верните яныка...тошнит от клоуна,апчхи,без маски на тач )))
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«Когда ваш ребeнок заработает свои первые деньги на мороженое, то сделайте следующее:
- перед тем, как он успеет лизнуть своё мороженое, выхватите его у него и откусите 20%;
- пока ребёнок будет с изумлением таращится на вас, откусите ещё 30%.
После этого отдайте ему остаток мороженого и объясните, что так государство поступает со всеми деньгами, которые кто-то зарабатывает. И что так будет с каждым мороженым, которое он себе купит. И что % откусываемого можно сократить, схватив откусывающего за руку и потребовав отчета, почему он откусывает именно столько. Если так будет делать каждый родитель, есть надежда, что в стране вырастет поколение людей, которые поймут, что у государства нет своих денег - есть только деньги налогоплательщиков. И что налогоплательщики не просто могут, но и должны следить за тем, как государственные чиновники расходуют их деньги».

М.Тетчер
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це як - кінець епохи Бідності.....- зЄлені, а ви і не здогадувались як це буде....
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А написали "президент Зеленський" для того, щоб не переплутали з "клоуном Зеленським"?
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Станок наверное еще вчера запустили. И фиг с той девальвацией. Главное, что finstat закрыл доступ к графикам.
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Нет. По выполнению бюджета. Прошло 57% апреля. Налоговая выдала 15% плана (но впереди месячные налоги), таможня - 36% плана. Но месячный бюджет выполнен на 85% благодаря внеплановым (эмиссионным) перечислениям от НБУ (это читерство).
НБУ закрыло больше половины плана на апрель. Думаю, по факту будет около 70%. Годовой план эмиссии выбран. Но что делать в мае? Июне? Помню, в первой половине 1990-х НБУ тоже закрывал половину бюджета. Путь от наибольшей купюры в 100 купонов до 1 млн был пройден за 4 года!
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Дальше заголовка не читали? Президент Зеленський підписав зміни до Держбюджету - Цензор.НЕТ 8326 Что произойдет, если условие не выполнят и кредита не будет?
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Мне до задницы. Дефицит бюджета и есть реально печатный станок. Я пишу о экономических законах и цифрах. За 5 лет правления Порошенко, сложных военных лет, прирост денежной базы (т.е. чистая эмиссия) составил ₴78 млрд (+22%). За 10 месяцев Зеленского (на 1 апреля) - плюс ₴53 млрд (+12%). При Порохе уменьшение ВАЛОВОГО внешнего долга страны почти на 30 млрд.USD, за 10 месяцев Зеленского уже увеличение на 10 млрд.USD. Это я не про сравнение двух президентов, тут и так все понятно, а про то, что подходы к решению проблем поменялись кардинально!
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Прямо так и подписал?
Отложил кредитку, оторвался от дорожки и подписал?!
Да это подвиг!
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За отобранные субсидии у нищебродов Зеле надо дать миллиард баксов премии Нобелевской,те 8 миллиардов Зеле пригодятся в будущем....
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Львовский метрополитен

@natohawks

·23 мин

Друзья, давайте сделаем свинособачку известной.
Живет в Киеве. Паспорт РФ. Семья в Москве. Совладелец ТРЦ «Dream Town», ФЦ «Аквариум», ресторанов «Шахерезада», магазинов «Lee Cooper Jeans». Что-то мне подсказывает шо в скором времени его бизнес сойдет на нет

Президент Зеленський підписав зміни до Держбюджету - Цензор.НЕТ 3304
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