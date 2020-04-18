 Філатов: Бар'єр у 5% для регіональних політпроєктів на місцевих виборах порушує конституційні права громадян

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на дніпровський сайт "Наше місто", про це мер Дніпра Борис Філатов заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24".

"Парламентські партії у кулуарах жваво обговорюють історію про те, яким чином на місцевих виборах не дати можливості регіональним політичним проєктам взяти у них участь. Вигадують різне, зокрема про обмеження прохідного бар‘єру 5% або двома третинами, або через заставу. Я можу сказати, що такі речі є за своєю сутністю антиконституційними", - сказав Борис Філатов.

Таку думку мера Дніпра підтримав також глава Львова Андрій Садовий.

"Якщо чинна влада буде думати, "а який такий закон ухвалити, щоби створити проблеми", то це нерозумно. Треба думати, які закони ухвалити, щоб об’єднати Україну", - переконаний мер Львова.

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