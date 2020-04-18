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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (167) Філатов (280)

 Філатов: Бар'єр у 5% для регіональних політпроєктів на місцевих виборах порушує конституційні права громадян

Обмеження для регіональних політичних проєктів, зокрема п’ятивідсотковим бар’єром на місцевих виборах, стане порушенням конституційних прав громадян. Ті, хто вигадує і вкидає цю ідею до політичного порядку денного, мають розуміти, що вони позбавляють людей права обирати та бути обраними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на дніпровський сайт "Наше місто", про це мер Дніпра Борис Філатов заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24".

"Парламентські партії у кулуарах жваво обговорюють історію про те, яким чином на місцевих виборах не дати можливості регіональним політичним проєктам взяти у них участь. Вигадують різне, зокрема про обмеження прохідного бар‘єру 5% або двома третинами, або через заставу. Я можу сказати, що такі речі є за своєю сутністю антиконституційними", - сказав Борис Філатов.

Таку думку мера Дніпра підтримав також глава Львова Андрій Садовий.

"Якщо чинна влада буде думати, "а який такий закон ухвалити, щоби створити проблеми", то це нерозумно. Треба думати, які закони ухвалити, щоб об’єднати Україну", - переконаний мер Львова.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190012
 
 
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Бар'єр слід вводити не для кандидатів, а для виборців. Виборче право треба заробити. Довести свою політичну, та моральну зрілість. Якщо людина корисна для суспільства - то має виборче право. Якщо шкідлива, про яке виборче право може йти мова.
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Главное это продажа Земли,а для этого и вводиться 5% барьер, украинцы это националисты ,потому что они на своей земле добиваются своих прав, а если украинцы не имеют своих СМИ то сними можно делать на их земле что угодно Филатов: Барьер в 5% для региональных политпроектов на местных выборах нарушает конституционные права граждан - Цензор.НЕТ 7263
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да ..... он вкакався со своими виборцями,с этой жлобовой мордой,в 5процах-самтам...
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Когда у тебя больше 5%, то закон нормальный, когда меньше - это нарушает конституционные права граждан Филатов: Барьер в 5% для региональных политпроектов на местных выборах нарушает конституционные права граждан - Цензор.НЕТ 9108
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А вот тут, Филатов, ты не прав. Филатов: Барьер в 5% для региональных политпроектов на местных выборах нарушает конституционные права граждан - Цензор.НЕТ 4289 Местные куда лучше знают своих и нормальные кандидаты просто не могут набрать меньше 5 процентов. Просто этим самым политсилам нужно на выборы выставлять мало того что местных, так еще и достойных. Тогда и проблем с цифрой не будет.
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Треба докорінно змінювати систему державного управління. Робити двухпалатний парламент. Нижня палата - напрацьовує закони, і вносить їх на затвердження до верхньої палати. Вибори - 1 раз на 4 роки, загальнонародне виборче право. Такі, як зараз. Верхня палата складається на 50% з мерів міст, по 2 від кожної області. Обирають найуспішніших мерів області згідно рейтингів. Решта 50% - фахові експерти з кожної сфери державного управління. Вибори мають бути рознесені в часі на 2 роки. Нижня палата - 200 чоловік. Верхня - 100. Виборче право - винятково платники податків, які купили право голосу на виборах. Недорого. 100$.
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Законы плохие или может для начала стоит выполнять существующие, а не каждый раз менять под себя и тогда всё будет нормально? Т.е. зелебобе для начала стоит сесть за нарушение закона о люстрации после назначения Богдана на гос. должность, и т.д.?
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слишком много этого клоуна стало в эфире, он полный ноль
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