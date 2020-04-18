 На Волині виявлено 9,5 т контрабанди під виглядом "гуманітарної допомоги із США", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Днями прикордонники Луцького загону спільно зі співробітниками СБУ у Волинській області виявили вантажівку з гуманітарною допомогою із США. Близько 9,5 тонн гуманітарної допомоги на 2,6 тис. доларів везли "Дафом" через пункт пропуску "Ягодин" в Україні.
Завдяки інформації від оперативників Луцького прикордонного загону стосовно можливої невідповідності вантажу правоохоронці провели поглиблену перевірку машини.
Сьогодні, 18 квітня, огляд та підрахунок товару завершено. За результатами виявлено незаявлений до переміщення вантаж, а саме: косметичні засоби, біжутерія, одяг, аксесуари тощо.
Загалом прикордонники знайшли понад 1 000 найменувань товару на понад 1,5 млн грн.
Що там повинна бути за оперативна інформація від опертивників митниці інформація калькулятора і здорого глузду?
Щось при зеленському звітування всіх рівнів посадовців все більше і більше нагадують совок.
Цього невігласа кормлять лівими звітами і високими словами. Погані справи.