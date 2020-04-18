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 На Волині виявлено 9,5 т контрабанди під виглядом "гуманітарної допомоги із США", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

У Волинській області прикордонники затримали партію контрабанди, яку намагалися ввезти під виглядом гуманітарної допомоги із США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Волині виявлено 9,5 т контрабанди під виглядом гуманітарної допомоги із США, - Держприкордонслужба 01

Днями прикордонники Луцького загону спільно зі співробітниками СБУ у Волинській області виявили вантажівку з гуманітарною допомогою із США. Близько 9,5 тонн гуманітарної допомоги на 2,6 тис. доларів везли "Дафом" через пункт пропуску "Ягодин" в Україні.

Завдяки інформації від оперативників Луцького прикордонного загону стосовно можливої невідповідності вантажу правоохоронці провели поглиблену перевірку машини.

На Волині виявлено 9,5 т контрабанди під виглядом гуманітарної допомоги із США, - Держприкордонслужба 02

Сьогодні, 18 квітня, огляд та підрахунок товару завершено. За результатами виявлено незаявлений до переміщення вантаж, а саме: косметичні засоби, біжутерія, одяг, аксесуари тощо. 

На Волині виявлено 9,5 т контрабанди під виглядом гуманітарної допомоги із США, - Держприкордонслужба 03

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На Волині виявлено 9,5 т контрабанди під виглядом гуманітарної допомоги із США, - Держприкордонслужба 04
На Волині виявлено 9,5 т контрабанди під виглядом гуманітарної допомоги із США, - Держприкордонслужба 05

Загалом прикордонники знайшли понад 1 000 найменувань товару на понад 1,5 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190011
 
 
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Уберите налоги и дайте людям работать и не будет никакой контрабанды и будут деньги в бюджете .
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2600 доларів США за 9500 кг?
Що там повинна бути за оперативна інформація від опертивників митниці інформація калькулятора і здорого глузду?
Щось при зеленському звітування всіх рівнів посадовців все більше і більше нагадують совок.
Цього невігласа кормлять лівими звітами і високими словами. Погані справи.
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Спалился, в Украине в отличии от пороссии в таможне нет оперативно-розыскных подразделений.
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