 На Волині виявлено 9,5 т контрабанди під виглядом "гуманітарної допомоги із США", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Днями прикордонники Луцького загону спільно зі співробітниками СБУ у Волинській області виявили вантажівку з гуманітарною допомогою із США. Близько 9,5 тонн гуманітарної допомоги на 2,6 тис. доларів везли "Дафом" через пункт пропуску "Ягодин" в Україні.

Завдяки інформації від оперативників Луцького прикордонного загону стосовно можливої невідповідності вантажу правоохоронці провели поглиблену перевірку машини.

Сьогодні, 18 квітня, огляд та підрахунок товару завершено. За результатами виявлено незаявлений до переміщення вантаж, а саме: косметичні засоби, біжутерія, одяг, аксесуари тощо.

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Загалом прикордонники знайшли понад 1 000 найменувань товару на понад 1,5 млн грн.

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