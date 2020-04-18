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Все про:Нацполіція (9326) Правоохоронні органи (1005) Донецька область (2413) найманці РФ (1060)

 Житель Донеччини, який "працював" охоронцем колонії у терористів "ДНР", здався поліції

Учора на Донеччині до Мирноградського відділення поліції звернувся 42-річний чоловік, який розповів, що кілька років тому служив у лавах незаконних збройних формувань найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Наприкінці 2015 року житель Мирнограда почав "працювати" у виправній колонії на окупованій території. Новому охоронцеві видали військову форму і автомат Калашникова і призначили на посаду інспектора охорони КПП. За роботу чоловікові обіцяли платити 3-4 тисячі російських рублів.

Пропрацювавши в Макіївці близько місяця, але так і не отримавши обіцяної щотижневої зарплати, чоловік здав зброю і повернувся на підконтрольну Україні територію. Побоюючись кримінальної відповідальності, колишній бойовик вів прихований спосіб життя. Дізнавшись зі ЗМІ про можливість звільнення від кримінальної відповідальності, чоловік вирішив здатися поліції.

За фактом участі громадянина у НЗФ проводиться перевірка. Якщо буде встановлено, що він не здійснював тяжких злочинів, екснайманець РФ отримає шанс на звільнення від покарання.

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Нагадуємо, згідно ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України, учасники незаконних збройних формувань, які добровільно залишили їх і повідомили про це органам державної влади, звільняються від кримінальної відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190008
 
 
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Чули таку пісеньку, та єдиний раз
Та тілько повірить лиш ЗЕля підордвас...
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"Напоминаем, согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины участники незаконных вооруженных формирований, которые добровольно вышли из них и сообщили об этом органам государственной власти, освобождаются от уголовной ответственности.
Источник: https://censor.net.ua/n3190008"

Только ответственности по этой части статьи, а не амнистия по всем преступлениям...
https://lawbook.online/kodeks-ukrainyi-ugolovnyiy/statya-260-sozdanie-predusmotrennyih-zakonom.html
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Ну знову на КПП інспектором...святий, можна відпускати...
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одне непонятно,всі нечаяно ,один місяць, на блокпосту.....а воює то хто!?
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