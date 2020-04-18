 Житель Донеччини, який "працював" охоронцем колонії у терористів "ДНР", здався поліції

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Наприкінці 2015 року житель Мирнограда почав "працювати" у виправній колонії на окупованій території. Новому охоронцеві видали військову форму і автомат Калашникова і призначили на посаду інспектора охорони КПП. За роботу чоловікові обіцяли платити 3-4 тисячі російських рублів.

Пропрацювавши в Макіївці близько місяця, але так і не отримавши обіцяної щотижневої зарплати, чоловік здав зброю і повернувся на підконтрольну Україні територію. Побоюючись кримінальної відповідальності, колишній бойовик вів прихований спосіб життя. Дізнавшись зі ЗМІ про можливість звільнення від кримінальної відповідальності, чоловік вирішив здатися поліції.

За фактом участі громадянина у НЗФ проводиться перевірка. Якщо буде встановлено, що він не здійснював тяжких злочинів, екснайманець РФ отримає шанс на звільнення від покарання.

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Нагадуємо, згідно ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України, учасники незаконних збройних формувань, які добровільно залишили їх і повідомили про це органам державної влади, звільняються від кримінальної відповідальності.