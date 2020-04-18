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 Велика Британія запустила в масове виробництво потенційну вакцину проти COVID-19, яка ще не пройшла клінічні випробування

Британські вчені вирішили запустити в масове виробництво потенційну вакцину проти коронавірусу COVID-19, яка ще не пройшла клінічні випробування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що наразі потенційна вакцина, розроблена вченими Оксфордського університету, вже запущена у виробництво на семи підприємствах у Великій Британії, континентальній Європі, Індії та Китаї. До вересня, коли мають завершитися клінічні випробування вакцини, планують виготовити близько мільйона доз.

"Ми почали ризиковане виробництво цієї вакцини не тільки в невеликих масштабах, але і з мережею виробників у семи різних місцях у всьому світі. Мета полягає в тому, щоб приблизно до вересня отримати щонайменше мільйон доз, коли ми також сподіваємося отримати результати ефективності випробування", - повідомив професор університету Адріан Хілл.

Наразі вчені оголосили набір добровольців для тестування вакцини на людях. У разі невдачі, втрати від виробництва препарату становитимуть десятки мільйонів фунтів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190007
 
   
 Топ коментарі
 
Московія пустила проти України новітню бактеріальну зброю - УПЦ МП. Вражаючий фактор - коронавірус. Потужніше в світі є тільки рускій мір головного мозга. В народі - мишебратство.
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Правильно ,кто не рискует тот не пьёт Шампанское ... Великобритания запустила в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19, которая еще не прошла клинические испытания - Цензор.НЕТ 898
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Люди на свой страх и риск запустили производство возможного средства от коронавируса для всех. Возможно, что они "попадут на деньги" в случае неудачи, но уверен, что с их Премьером им все затраты компенсируют. А при зебилах никто и не рискнул бы связываться с подобными рисками. Оцените разницу. Великобритания запустила в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19, которая еще не прошла клинические испытания - Цензор.НЕТ 1772
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Правильно ,кто не рискует тот не пьёт Шампанское ...
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До сентября, когда изготовят 1 миллион доз (!), уже, может, треть планеты переболеет, от сотен миллионов до нескольких миллиардов людей.
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))) или уколи себе вакцыну) включи 1+1 или устрашающие ролики из пустых больниц))
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Люди на свой страх и риск запустили производство возможного средства от коронавируса для всех. Возможно, что они "попадут на деньги" в случае неудачи, но уверен, что с их Премьером им все затраты компенсируют. А при зебилах никто и не рискнул бы связываться с подобными рисками. Оцените разницу. Великобритания запустила в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19, которая еще не прошла клинические испытания - Цензор.НЕТ 1772
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Нельзя отрицать, что дебилов и в Италии хватало, не только в Полтаве. Но теперь в Италии всё по-другому.

Всего зара­жений 172434
Смер­тельные случаи 22745 13,2%
Выздоро­вевшие 42727 24,8%
Сейчас болеют 106962 62,0%
из них серье­зные и крити­ческие случаи 2812
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Это же результаты с карантином. Тоесть карантин их не спас. Белорусы и без карантина нормально справляются и шведы тоже и никто не подымает панику. Одни итальянцы и испанцы не справляются даже с карантином. Странно. А ну и кто умирает 90 летние люди которые и от гриппа умерли б не сегодня так завтра
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Есть люди, которые в критических ситуациях испытывают панику, ужас. И они в такой ситуации ведут себя неадекватно. Например, убеждая себя, что всё это выдумка, на самом деле рюмка поможет от любой чумы, подорожник от гангрены, болиголов от бешенства, а повязка с тестом из мёда - от нарыва. Это все не только и не всегда от недостатка образования, логики, критического мышления - это от недостатка ума либо слабой нервной системы. Причём никакие факты не помогут. Ты ему говоришь, что раньше в Италии умирало за месяц 40 тыс человек, а теперь на 25-40% больше, что в Швеции смертность от коронавируса в 10 раз выше, чем у соседей, так как противоэпидемические мероприятия были недостаточно жёсткими - ответ будет один, в стиле "этоЖеБожьяРоса".
Зачем спорить с такими? Таких надо кнутом, штрафами и т.д. Общество должно себя защищать.
До них дойдёт только это.
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Московія пустила проти України новітню бактеріальну зброю - УПЦ МП. Вражаючий фактор - коронавірус. Потужніше в світі є тільки рускій мір головного мозга. В народі - мишебратство.
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Оксфорд на высоте... Будет. Если получится.
Кстати, из статьи можно сделать вывод о стоимости вакцины. Если рассчитано на миллион доз и потери в случае неудачи составят десятки миллионов фунтов, то одна доза потянет на десятки фунтов.
Кроме того, миллион доз за 4-5 месяцев - это не так уж и быстро. Значит, вакцинка, скорее всего, непростая в производстве...
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тебе врятує тільки відключений телевізор і інтернет, і може тоді ти побачиш, що навколо немає ніякої епідемії і люди як жили раніше так і далі живуть, тільки зараз їх намагаються заморити безгрошів'ям) і падінням економіки)
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это же опытное производство. Не хотят сильно бабками рисковать.
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для халявщиков имеется альтернатива...подождать,пока лохи привьются.и получить гарантию коллективного иммунитета .если конечно повезет не скопытится от пневмонии до того
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Фармпрепараты не окупаются за несколько месяцев. Их патентуют, а уж потом, если пройдут токсикологические и клинические испытания - 20 лет патентных прав для окупаемости и прибылей. А если не пройдут испытания -будет убыток, который будут пытаться покрыть прибылями от других, успешных препаратов. Так что стоимость одной дозы вакцины вполне может быть доступной.
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Немцы уже примерно месяц накапливают вакцину на складах. Ту самую которую Доня с белкой на голове пытался купить с правом выпускать только в Америке и из-за которой был скандал между БД и ЕС. Кстати китайцы сказали, что готовы предоставить неограниченные финансовые и технологические возможности под выпуск этой вакцины без всяких условий.
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Уверен, что Германия и сама бы деньги нашла. Да вот только с вакциной не так радужно. Об этом Deutsche Welle пишет.
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Фигня,а хде триллион от возотрампных д........? а тут оплять какие-то британские учёные...
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Так розпочинаються фільми про зомбі-апокаліпсис
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Московія пустила проти України новітню зброю масового враження - УПЦ МП. Вражаючих факторів УПЦ МП декілька. Найпотужніший - рускій мір головного мозга. Менш потужний, але небезпечніший - мишебратство. І найслабший, але ефективний - коронавірус.
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Хорошо англичанам .
А у меня никак сырьё для вакцины не выиграет , прохладно .
Не из чего вакцину синтезировать , а праздник на носу ...
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Алкоголь выделяется почками в виде продуктов реакции, а также лёгкими в неизмененном виде. При этом он повреждает клеточные мембраны альвеол, что приводит к падению местного антивирусного иммунитета и открытию "ворот" для коронавируса.
Доказательство - огромное количество заражений в Италии, Испании, Франции.
Вино - хорошая штука. Сузое вино - даже отличная. Оно в разумных количествах - бокал за едой - жизнь продлевает. Но не при коронавирусной пандемии.
Можно, но не сейчас.
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Огромное кол-во заражений єто доказательство?
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И я даже догадываюсь, где её будут испытывать.... Велика Британія запустила в масове виробництво потенційну вакцину проти COVID-19, яка ще не пройшла клінічні випробування - Цензор.НЕТ 4455
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Ого как спешат Вовин миллион получить.
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Апокалипсис имел четыре ужасных всадника на лошадях.
Но самый страшный был Пятый - говнистый Ослик Апокалипсиса
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Риск благородное дело ,особенно когда нет других вариантов.
Дай Бог ,чтобы получилось ! Удачи !
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