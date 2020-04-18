 Велика Британія запустила в масове виробництво потенційну вакцину проти COVID-19, яка ще не пройшла клінічні випробування

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що наразі потенційна вакцина, розроблена вченими Оксфордського університету, вже запущена у виробництво на семи підприємствах у Великій Британії, континентальній Європі, Індії та Китаї. До вересня, коли мають завершитися клінічні випробування вакцини, планують виготовити близько мільйона доз.

"Ми почали ризиковане виробництво цієї вакцини не тільки в невеликих масштабах, але і з мережею виробників у семи різних місцях у всьому світі. Мета полягає в тому, щоб приблизно до вересня отримати щонайменше мільйон доз, коли ми також сподіваємося отримати результати ефективності випробування", - повідомив професор університету Адріан Хілл.

Наразі вчені оголосили набір добровольців для тестування вакцини на людях. У разі невдачі, втрати від виробництва препарату становитимуть десятки мільйонів фунтів.

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