 Велика Британія запустила в масове виробництво потенційну вакцину проти COVID-19, яка ще не пройшла клінічні випробування

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що наразі потенційна вакцина, розроблена вченими Оксфордського університету, вже запущена у виробництво на семи підприємствах у Великій Британії, континентальній Європі, Індії та Китаї. До вересня, коли мають завершитися клінічні випробування вакцини, планують виготовити близько мільйона доз.
"Ми почали ризиковане виробництво цієї вакцини не тільки в невеликих масштабах, але і з мережею виробників у семи різних місцях у всьому світі. Мета полягає в тому, щоб приблизно до вересня отримати щонайменше мільйон доз, коли ми також сподіваємося отримати результати ефективності випробування", - повідомив професор університету Адріан Хілл.
Наразі вчені оголосили набір добровольців для тестування вакцини на людях. У разі невдачі, втрати від виробництва препарату становитимуть десятки мільйонів фунтів.
Всего заражений 172434
Смертельные случаи 22745 13,2%
Выздоровевшие 42727 24,8%
Сейчас болеют 106962 62,0%
из них серьезные и критические случаи 2812
Зачем спорить с такими? Таких надо кнутом, штрафами и т.д. Общество должно себя защищать.
До них дойдёт только это.
Кстати, из статьи можно сделать вывод о стоимости вакцины. Если рассчитано на миллион доз и потери в случае неудачи составят десятки миллионов фунтов, то одна доза потянет на десятки фунтов.
Кроме того, миллион доз за 4-5 месяцев - это не так уж и быстро. Значит, вакцинка, скорее всего, непростая в производстве...
А у меня никак сырьё для вакцины не выиграет , прохладно .
Не из чего вакцину синтезировать , а праздник на носу ...
Доказательство - огромное количество заражений в Италии, Испании, Франции.
Вино - хорошая штука. Сузое вино - даже отличная. Оно в разумных количествах - бокал за едой - жизнь продлевает. Но не при коронавирусной пандемии.
Можно, но не сейчас.
Но самый страшный был Пятый - говнистый Ослик Апокалипсиса
Дай Бог ,чтобы получилось ! Удачи !