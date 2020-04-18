 Двоє невідомих навмисне підпалили суху траву на Київщині, їх розшукує поліція, - Геращенко. ВIДЕО

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Це вже зовсім жителі сіл, які через недогляд підпалюють суху траву для того, щоб полегшити собі весняні польові роботи в городі. Якщо у Вас є інформація про осіб чи можливе місце перебування цих двох громадян, прохання повідомити інформацію в поліцію за телефонами: +380 95 318 2837 або 102", - зазначив він.

"Пожежі, що почалися в Київській і продовжить в Житомирській області, на думку експертів, носять характер масових умисних підпалів", - додав Геращенко.

Він попросив усіх відповідальних громадян фіксувати номери підозрілих транспортних засобів та фотографувати особистості осіб, можливо причетних до підпалів лісів навколо Києва і негайно повідомляйте про це в поліцію.

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