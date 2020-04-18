EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  12486  134
Матеріали за темою:
Все про:підпал (320) пожежа (2176) Нацполіція (9326) Геращенко Антон (539)

 Двоє невідомих навмисне підпалили суху траву на Київщині, їх розшукує поліція, - Геращенко. ВIДЕО

Поліція Київської області розшукує двох громадян, які пересуваючись на мопедах без номерних знаків, навмисно підпалили суху траву в заплаві річки Ірпінь.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Це вже зовсім жителі сіл, які через недогляд підпалюють суху траву для того, щоб полегшити собі весняні польові роботи в городі. Якщо у Вас є інформація про осіб чи можливе місце перебування цих двох громадян, прохання повідомити інформацію в поліцію за  телефонами: +380 95 318 2837 або 102", - зазначив він.

"Пожежі, що почалися в Київській і продовжить в Житомирській області, на думку експертів, носять характер масових умисних підпалів", - додав Геращенко.

Він попросив усіх відповідальних громадян фіксувати номери підозрілих транспортних засобів та фотографувати особистості осіб, можливо причетних до підпалів лісів навколо Києва і негайно повідомляйте про це в поліцію.

Також читайте: Вогонь на Житомирщині не розростається, ДСНС створила резерв сил на випадок ускладнень, - доповідь Зеленському

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190005
 
 
 Топ коментарі
 
Думаю обычный терроризм, банально выполняют задание некоторых спецслужб, садить по соответствующей статье и никакие штрафы не нужны
 показати весь коментар
 
Хтось повірить, що ці два придурки поїхали просто так підпалити?
 показати весь коментар
 
Підтримую дописувачів, що такі дії "паліїв" необхідно кваліфікувати як тероризм. Два сопля на моторолерах однозначно були кимось проплачені для підпалу трави.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Я только одно хочу понять - почему бл..ть если найти какого-то терпилу, который ветрину в рошене разбил - так и камеры все фиксируют, и свидетели находятся - вся полицейская машина работает как часы... Но ***** - когда найти поджигателей, которые реально травят миллионы людей радиокативным смогом - тут билять ни камеры не помогают, ни свидетели - интересный вопрос
 показати весь коментар
 
 
Жаль хлопец сам був,надо было в село за подмогой ,вернуться отп#здеть ,а потом сообщить в полицию.
 показати весь коментар
 
 
В полицию сразу нужно было сообщать - и в СБУ тоже, чтобы пока он с этими подонками общался - группа захвата уже ехала на перехват.
 показати весь коментар
 
 
Вот таких звездарастов на 10 лет общественных работ
 показати весь коментар
 
 
Это делается для дестабилизации,чтобы закон про землю и о банках не приняли. Народ поднять против власти.
 показати весь коментар
 
 
Потрібно знайти і каструвати............... чоб така гидота не розмножувалась!
 показати весь коментар
 
 
Рашкотварь, ты заготовил крупы-соль- свечи ?На рф страшный мор надвигается,90-е покажутся вам жирными,подонки конченные....
 показати весь коментар
 
 
обратите внимание, как кацапские тролли отводят подозрения от заказных (по типу минироаюваний) поджогов. Рашисты - вы фашисты и методы ваши фашистские, дышите глубже последователи шария, жопблока, горите в аду, те украинцы иуды, которые за сребрянники убивают тысячи животных, загразняют воздух канцерогенами, после чего у детей астма, аллергия, онкология!
 показати весь коментар
 
 
Підпалили і чекають, поки про них хтось відео зніме...
 показати весь коментар
 
 
Скажу больше- это был сам Порошенко в гриме........
 показати весь коментар
 
 
Поехавший? Тут и искать не надо: выгодно врагам Украины, которые ну никак Киев не могут занять. Обещали за 3 дня, а вот уже 7 год только облизываются. И тем кому чернобыльский туризм поперек горла. Опять же к российским братьям-врагам приходим. И те, кто громче всех кричит "держи вора" и все приписывают Порошенко и другим патриотам, которые защищают Украину. Опять приходим к путину и путинцам. куда ни кинь выгодно только им.
 показати весь коментар
 
 
Ліс дуже заважатиме російським танкам на шляху до Києва...Зачем Беларусь прокладывает к границам с Украиной военные дороги? https://republic.com.ua/article/belarus-prokladyivaet-k-granitsam-s-ukrainoy-********-dorogi-foto.html
 показати весь коментар
 
 
мені, наприклад, ясно чого ці двоє там стояли - підпалили та контролювали, якщо саме загасне - підпалити знову. Стріляти таких треба при затриманні.
 показати весь коментар
 
 
Враги народа не исчезли со смертью сталина. Вся рассеюшка населена врагами, но некоторые расползлись по миру.
 показати весь коментар
 
это случаем не из тех, кого сопля недавно "поменял"? Там и дерезтиры были и наркоманы, а может и просто засланные...
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору