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 Глава агентства з управління зоною відчуження Калашник: Не можу сказати, що ситуація з пожежами критична

Ситуація з пожежами в Зоні відчуження не є критичною. Підвищення радіоактивного фону не спостерігається.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив новий голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Калашник в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я сьогодні зранку був там, слухав доповідь начальника штабу з ліквідації пожежі, проїхав територією. Я не можу сказати, що ситуація критична. Відкритого вогню в зоні не було, атмосфера чиста, підвищення радіоактивного фону не спостерігається. Сьогодні протягом дня вітер подекуди роздував у лісі спалахи. Але кількість техніки і людей, які задіяні для гасіння, достатня, щоб тримати ситуацію під контролем. Тобто на сьогодні нічого екстраординарного там не відбувається, якщо порівняти з тим, що було тиждень тому", - каже він.

Що ж до смоґу, то у Києві зараз набагато гірше, адже йдеться про різні пожежі: одна у лісах навколо Києва, а інша у зоні", - зазначив глава зони.

Він також додав, що ймовірність попадання вогню на територію майданчика Чорнобильської станції була "дуже і дуже низька".

"Старе сховище СВЯП-1, де нині зберігається відпрацьоване пальне, розташоване посередині майданчика Чорнобильської станції. Якщо судити на око, найближче вогонь підходив сюди на два з половиною – три кілометри. А від новозбудованого сховища СВЯП-2 вогонь був досить далеко, можливо, 5-7 кілометрів. Але розумієте, навколо станції є технічні споруди, канали з водою. Тобто вірогідність потрапляння вогню на територію майданчика була дуже і дуже низька. Взагалі, коли ми проходили стрес-тести щодо  Чорнобильської станції, то пожежа у нас була аж у другому десятку можливих загроз", - підсумував він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190004
 
 
 Топ коментарі
 
NASA з Вашингтону краще бачить ніж цей - проїхавшийся по місцевості.
Глава агентства по управлению Зоной отчуждения Калашник: Не могу сказать, что ситуация с пожарами критическая - Цензор.НЕТ 898
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Идиот Калашник не может сказать, что ситуация серьезная, у него она станет серьезной, когда огонь припечет его зад.
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Заметьте, помощь нам никто не предлагает, даже соседняя Белоруссия!
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NASA з Вашингтону краще бачить ніж цей - проїхавшийся по місцевості.
Глава агентства по управлению Зоной отчуждения Калашник: Не могу сказать, что ситуация с пожарами критическая - Цензор.НЕТ 898
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Идиот Калашник не может сказать, что ситуация серьезная, у него она станет серьезной, когда огонь припечет его зад.
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Він не ідіот," воно" провладнолижуче стерво.
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Заметьте, помощь нам никто не предлагает, даже соседняя Белоруссия!
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Предлагала, но надо, чтоб наши сделали запрос
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"Я не могу сказать, что ситуация критическая"...- а ты попробуй, горькую правду всегда тяжело говорить
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Критическая - это когда в Киеве видимость будет 30 метров и люди будут падать в обморок от удушья?
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Не, скорее всего это когда начнёт гореть Конча Заспа или Козин, не раньше.
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