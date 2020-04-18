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 Події, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Житомирщина (557) пожежа (2176) ДСНС (2405) Чечоткін (68) Офіс Президента (327)

 Вогонь на Житомирщині не розростається, ДСНС створила резерв сил на випадок ускладнень, - доповідь Зеленському

Радіаційний фон в зоні відчуження, Києві і області в межах норми і не перевищує фонових значень, а забруднення повітря в столиці не пов'язано з пожежами в Чорнобильській зоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомив глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Загрози об'єктам критичної інфраструктури Зони відчуження, таким як "Укриття", сховище радіаційних відходів тощо, немає. На Житомирщині ж горить лісова підстилка, залишки деревини та очерет, повідомили Володимиру Зеленському.

Найближчими днями опадів не передбачається, а ДСНС створила резерв сил на випадок ускладнень. На початку наступного тижня вітер змінить напрямок на північний, очікується зменшення впливу займань на забруднення повітря в столиці, поінформували в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Головне, що вогонь не розростається і вдається його побороти. Стежте за тим, чи потребує хтось допомоги чи евакуації", – сказав Володимир Зеленський.

Президенту повідомили, що згорілі будівлі були закинутими. Глава держави наголосив, що, як і раніше, триматиме ситуацію з пожежами на контролі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація із забрудненням повітря у Києві найближчими днями буде без істотних змін, - Укргідрометцентр

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190003
 
 
 Топ коментарі
 
Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка:
Цезарь был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.
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после "финской войны" раша прилично очконула по её результатам и начала усиленно выпиливать леса на территории карелии. понятно не посадив даже деревца взамен уничтоженного. цель одна, - если финны захотят отвоевать карелию и будут так же успешно воевать, как и было, то пусть тогда им достанутся только вырубки и болота. не многочисленные не сломленные карелы это всегда вам подтвердят. в ряду других целей, преследуемых рашей и в Украине, одной из таких задач тоже вполне может быть уничтожение украинских лесов и полесья.
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Вітаю всіх з поверненням у совок!
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Ага. Мы так и поняли, судя по воздуху в Киеве.... Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 9958
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Майже по всіх областях України, особливо по Київській, проходять диверсії, які фінансуються із Росії. Як то було з мінуванням соціальних важливих об'єктів, тепер підпалюють ліси (чорнобильський також), поля, очерет вздовж річок. Причина - дестабілізації країни, та сама, що була при мінуванні. Гинуть сотні тисяч тварин, горять цілі села, є ризик радіоактивного забруднення. Нещодавно не байдужому вдалось засняти двох паліїх на скутерах біля Білогородки- Жорнівки. Якщо побачити подібних людей, дзвоніть в поліцію, якщо хоробрі - протикайте шини, не дайте втекти.

https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video
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капитан ЗЕльоная БЕДА уверенной рукой ведет нас к цветущей жизни ! Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 213
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Кацапсіна, хоч я і голосував за Порошенка, але бачу, як кацапи хочуть дестабілізувати країну, викликати новий Майдан, зміну влади та захопити приморські території
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такі як ти не здатні голосувати за Пороха !

у тебе на виборах була ЗЕльоная обманка Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 960
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1. Ни за какого Порошенка ты не голосовал.

2. Смены власти хотят все вменяемые люди в Украине.

3. Терпеть это чмо ещё 4 года никто не будет ибо последствия от его правления хуже, чем открытое наступление кацапов.
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"ибо последствия от его правления хуже, чем открытое наступление кацапов"

лучше не скажешь, ЗЕ-БЕня это предательство Украины
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нормальные диверсанты - подпалили, ждут когда разгорится. разговаривают с проезжающими мимо автолюбителями.....
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Села палають, але палають під контролем високооплачуваних чиновників. Це криза державного управління!
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все хорошо, моя прекрасная маркиза !

в окна Оффиса *********** бьет морской бриз Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 7168

и Киевское небо затянуло легким голубым туманом
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Нeт слов, как мeня дeргаeт от мeтодов рашистов. Вся страна горит, вeсь Киeв в дыму, чернобыльская зона горит, гибнут тысячи животных. Рашисты от лжеминирований (пока лже) перешли к более радикальным действиям. Находят иуд, которые за деньги палят все вокруг, снимают масштаб на фото(видео) и получают деньги. Почему бездействуют полиция, СБУ? Вот в статье видео, как это делается
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Вчера тоже говорили, что все под контролем. Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 3233
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Кому говорили, у нас что есть президент которому говорят?

Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 313
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Це вже йому другий тиждень доповідь носять ? Поки все не вигорить к чортям собачим...
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Он видосик снова засобачит и лохам все растолкует.
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мне пох ваши мыльные оперы Ослику Апокалипсиса !

в Киеве невозможно открыть окна !!!! Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 7829
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Та ***** ему. С таким же успехом можно докладе начальнику какого-то ЖЭКа в Мариуполе отправлять.
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Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка:
Цезарь был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.
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Я якраз з нього вийшов ще в 1987-му році...
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Доложили и ладушки!!! Пожежу як рукою..Головне доложілі пріпіздєнту! (в штани).
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А штраф 500 долларов за выкинутый из машины окурок вера не позволяет ввести? А штрафовать фазенды где палят? Тоже не? Ая скажу почему. Потому что в Раде сидят такие же по воспитанию как и те кто палит и кидает окурки.
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Щось мені підказує що бурштин там тепер можна буде добувати вільно.........
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после "финской войны" раша прилично очконула по её результатам и начала усиленно выпиливать леса на территории карелии. понятно не посадив даже деревца взамен уничтоженного. цель одна, - если финны захотят отвоевать карелию и будут так же успешно воевать, как и было, то пусть тогда им достанутся только вырубки и болота. не многочисленные не сломленные карелы это всегда вам подтвердят. в ряду других целей, преследуемых рашей и в Украине, одной из таких задач тоже вполне может быть уничтожение украинских лесов и полесья.
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Перемига! (Перевод с укр: "Это большое достижение, очень хорошее даже")
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діверсія кацапів. почерк знайомий. також ковід по ФСБ-РПЦ скупченям.
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при ЗЕленском и кацапов не надо - этот развалит все
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Однажды утром Владимир Зеленский вылез из бунгало, где он скрывался от смога и ветеранов неизвестно чего. Вытащив из соломы ридикюль, Вова потащился бриться на песочный берег. Было раннее утро, дул лёгкий бриз и вода была гладкая и спокойная, как городские площади Бергамо в карантин, так что он брился, подглядывая на свое отражение, и думал. Вова не любил, когда ему мешали бриться, не любил, когда ему мешали думать.Достал кисточку, открыл бритвочку, намылился и стал бриться, а также подстригать другую ненужную растительность. Вова собирался стать вождем всех обездоленных менеджеров среднего звена, и его образ должен был быть легко узнаваемым.
В это время по берегу озера шел мальчик из местной деревни. Заинтересованный необычной картиной, мальчик подошел поближе и стал смотреть, справляя малую нужду в воду. Круги на воде расстроили Владимира. "Дядь, а чё это вы здесь делаете?", - спросил мальчик. В это время Вова думал о нововм сериале, и внезапный вопрос привел его мысли в полный беспорядок. Голос, нарушивший мысли, был какой-то препротивный, и у Вовы заболело в ухе. К тому же, полагаясь на гладь воды, поколебленной нуждой, Вова не сразу заметил аберраций и постриг растительность не очень ровно. Вид козлиной, колеблющейся растительности напомнил ему о колеблющихся слугах неизвестно какого народа, ренегате Сивохо, и Вова стал думать о МВФ, и как чертовски трудно сделать с ними гешефт, ну хоть что-нибудь с этими всеми кретинами, орущими невпопад и когда не надо.
"Дядь, чё это вы здесь делаете-то?", - раздался опять настырный пискливый голос мальчика. Владимир был занят стрижкой , и никак не мог ничего ответить, думая о том, как слепая ярость восставших бедняков заливала им глаза, и как бы волной разлившаяся черная желчь понуждала их колоть и резать, тянула пырнуть ножом, проткнуть штыком, насадить на саблю, наткнуть на вилу. Размозжить голову. Прибрежным камнем или корягой. Избить и утопить. Придушить.
"Дядь, так чё вы делаете-то?", - в третий раз прогундосил мальчик. Вова не спеша промыл кисточку, прочистил бритвочку, и стал закрывать ридикюль. "Дяа-адь,...", - рука Вовы замерла в воздухе, потом его натруженная кисть слегка покачала бритву - Вова любовался солнечными бликами на отличном опасном лезвии "Нева" . "Прямая линия у меня с народом, бреюсь я, готовлюсь. Через месяц в отставку"", - сказал он, и спрятал бритву в карман. А ведь мог бы и на второй срок пойти. . Вот каким добрым человеком был Владимир Зеленский..
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А ВоЗелин говорят в Оман снова укатил?
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попутной гари ему в спину и чтоб там остался навсегда !
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