 Вогонь на Житомирщині не розростається, ДСНС створила резерв сил на випадок ускладнень, - доповідь Зеленському

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомив глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.
Загрози об'єктам критичної інфраструктури Зони відчуження, таким як "Укриття", сховище радіаційних відходів тощо, немає. На Житомирщині ж горить лісова підстилка, залишки деревини та очерет, повідомили Володимиру Зеленському.
Найближчими днями опадів не передбачається, а ДСНС створила резерв сил на випадок ускладнень. На початку наступного тижня вітер змінить напрямок на північний, очікується зменшення впливу займань на забруднення повітря в столиці, поінформували в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
"Головне, що вогонь не розростається і вдається його побороти. Стежте за тим, чи потребує хтось допомоги чи евакуації", – сказав Володимир Зеленський.
Президенту повідомили, що згорілі будівлі були закинутими. Глава держави наголосив, що, як і раніше, триматиме ситуацію з пожежами на контролі.
https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video
у тебе на виборах була ЗЕльоная обманка
2. Смены власти хотят все вменяемые люди в Украине.
3. Терпеть это чмо ещё 4 года никто не будет ибо последствия от его правления хуже, чем открытое наступление кацапов.
лучше не скажешь, ЗЕ-БЕня это предательство Украины
в окна Оффиса *********** бьет морской бриз
и Киевское небо затянуло легким голубым туманом
в Киеве невозможно открыть окна !!!!
сохраняла видимость твердого порядка:
Цезарь был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.
до зустрічі на Майдані !
В это время по берегу озера шел мальчик из местной деревни. Заинтересованный необычной картиной, мальчик подошел поближе и стал смотреть, справляя малую нужду в воду. Круги на воде расстроили Владимира. "Дядь, а чё это вы здесь делаете?", - спросил мальчик. В это время Вова думал о нововм сериале, и внезапный вопрос привел его мысли в полный беспорядок. Голос, нарушивший мысли, был какой-то препротивный, и у Вовы заболело в ухе. К тому же, полагаясь на гладь воды, поколебленной нуждой, Вова не сразу заметил аберраций и постриг растительность не очень ровно. Вид козлиной, колеблющейся растительности напомнил ему о колеблющихся слугах неизвестно какого народа, ренегате Сивохо, и Вова стал думать о МВФ, и как чертовски трудно сделать с ними гешефт, ну хоть что-нибудь с этими всеми кретинами, орущими невпопад и когда не надо.
"Дядь, чё это вы здесь делаете-то?", - раздался опять настырный пискливый голос мальчика. Владимир был занят стрижкой , и никак не мог ничего ответить, думая о том, как слепая ярость восставших бедняков заливала им глаза, и как бы волной разлившаяся черная желчь понуждала их колоть и резать, тянула пырнуть ножом, проткнуть штыком, насадить на саблю, наткнуть на вилу. Размозжить голову. Прибрежным камнем или корягой. Избить и утопить. Придушить.
"Дядь, так чё вы делаете-то?", - в третий раз прогундосил мальчик. Вова не спеша промыл кисточку, прочистил бритвочку, и стал закрывать ридикюль. "Дяа-адь,...", - рука Вовы замерла в воздухе, потом его натруженная кисть слегка покачала бритву - Вова любовался солнечными бликами на отличном опасном лезвии "Нева" . "Прямая линия у меня с народом, бреюсь я, готовлюсь. Через месяц в отставку"", - сказал он, и спрятал бритву в карман. А ведь мог бы и на второй срок пойти. . Вот каким добрым человеком был Владимир Зеленский..