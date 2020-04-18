 Ситуація із забрудненням повітря у Києві найближчими днями буде без істотних змін, - Укргідрометцентр

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, про це заявив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

"Станом на 17 та 18 квітня, якість атмосферного повітря у столиці оцінюється такими значеннями: завислі речовини (пил та залишки горіння) перевищують граничну допустиму концентрацію у 2-4 рази, діоксид сірки, діоксид азоту, а також формальдегід перевищують гранично-допустимі значення у 2-3 рази. При цьому оксид вуглецю -в межах нижче ГДК", - сказав він.

Анатолій Прокопенко зауважив, що такі показники є характерними для весняного періоду, окрім завислих речовин, та оцінюються як не критичні для населення.

"Найбільше значення забруднення атмосферного повітря як правило спостерігається у нічні та особливо ранні години. Тому у цей час необхідно обмежити перебування на вулиці та не відкривати вікна. Ці забруднення, які спостерігаються у місті Києві є наслідком переміщення повітряних мас з території Житомирської області. Найближчими днями північно-західний напрям вітру збережеться. Вже 20-22 квітня вітер змінить напрям на північний і в ці дні очікується зменшення впливу на забруднення в Києві", - підсумував він.

Також Анатолій Прокопенко вкотре наголосив, що забруднення повітря у столиці не пов’язане із пожежами у зоні відчуження.

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