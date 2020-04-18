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Все про:Гідрометцентр (94) Київ (7723) пожежа (2176)

 Ситуація із забрудненням повітря у Києві найближчими днями буде без істотних змін, - Укргідрометцентр

У Києві в суботу в кілька разів перевищена гранично допустима концентрація пилу і залишків горіння, а також діоксиду сірки, діоксиду азоту та формальдегіду, і очікувати найближчими днями поліпшення ситуації не варто.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, про це заявив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

"Станом на 17 та 18 квітня, якість атмосферного повітря у столиці оцінюється такими значеннями: завислі речовини (пил та залишки горіння) перевищують граничну допустиму концентрацію у 2-4 рази, діоксид сірки, діоксид азоту, а також формальдегід перевищують гранично-допустимі значення у 2-3 рази. При цьому оксид вуглецю -в межах нижче ГДК", - сказав він.

Анатолій Прокопенко зауважив, що такі показники є характерними для весняного періоду, окрім завислих речовин, та оцінюються як не критичні для населення.

"Найбільше значення забруднення атмосферного повітря як правило спостерігається у нічні та особливо ранні години. Тому у цей час необхідно обмежити перебування на вулиці та не відкривати вікна. Ці забруднення, які спостерігаються у місті Києві є наслідком переміщення повітряних мас з території Житомирської області. Найближчими днями північно-західний напрям вітру збережеться. Вже 20-22 квітня вітер змінить напрям на північний і в ці дні очікується зменшення впливу на забруднення в Києві", - підсумував він.

Також Анатолій Прокопенко вкотре наголосив, що забруднення повітря у столиці не пов’язане із пожежами у зоні відчуження.

Також дивіться: Загрози для сховища ядерних відходів у ЧАЕС унаслідок пожеж поки немає, - ДСНС. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190002
 
 
 Топ коментарі
 
Зелебобики ждут когда ветер все разрулит
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уже был, в апреле 2019 года

Вы разве не видите вокруг себя и по телевизору ЗЕльоных жаб ?

сейчас Ослик Апокалипсиса,
а кровавые реки будут под занавес этого ЗЕльоного представления Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве в ближайшие дни будет без существенных изменений, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 1795
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Майже по всіх областях України, особливо по Київській, проходять диверсії, які фінансуються із Росії. Як то було з мінуванням соціальних важливих об'єктів, тепер підпалюють ліси (чорнобильський також), поля, очерет вздовж річок. Причина - дестабілізації країни, та сама, що була при мінуванні. Гинуть сотні тисяч тварин, горять цілі села, є ризик радіоактивного забруднення. Нещодавно не байдужому вдалось засняти двох паліїх на скутерах біля Білогородки- Жорнівки. Якщо побачити подібних людей, дзвоніть в поліцію, якщо хоробрі - протикайте шини, не дайте втекти.

https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video
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интересно, когда дождь из жаб с неба будет?
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уже был, в апреле 2019 года

Вы разве не видите вокруг себя и по телевизору ЗЕльоных жаб ?

сейчас Ослик Апокалипсиса,
а кровавые реки будут под занавес этого ЗЕльоного представления Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве в ближайшие дни будет без существенных изменений, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 1795
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Нeт слов, как мeня дeргаeт от мeтодов рашистов. Вся страна горит, вeсь Киeв в дыму, чернобыльская зона горит, гибнут тысячи животных. Рашисты от лжеминирований (пока лже) перешли к более радикальным действиям. Находят иуд, которые за деньги палят все вокруг, снимают масштаб на фото(видео) и получают деньги. Почему бездействуют полиция, СБУ? Вот в статье видео, как это делается
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Якщо вітер північно західний, то як з Житомира в Київ попадає?
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Пожар не в Житомире, а в области. Как раз к северу-западу от Киева.
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Правильно північний захід від Києва, як вітер північно західний може розгорнути дим, логічніше південно східний вітер.
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Метеорологическое направление ветра указывает азимут точки, откуда дует ветер;
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Если ветер северо-западный, то дует он не НА, а С северо-запада.
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Ну, Житомирская область - это не только Житомир.
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Та я розумію, просто при північно західному вітрі треба щоб несло з Борисполя чи Переяслава.
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"Я прішєл на одін срок" закінчиться набагато раніше.
Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве в ближайшие дни будет без существенных изменений, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 2387
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испаский стыд за старого 3,14дара Савика, лебезившего перед Осликом Апокалипсиса Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве в ближайшие дни будет без существенных изменений, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 135
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"Само собой" все загорается по железнодорожному пути Москва-Киев. Посмотрите на карту возгораний лесов и полей в Украине и закройте границы с кацапами, пока еще не поздно.
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Там Сеня стену за 4 миллиарда построил. Мышь не проскочит! Да и погранцы! Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве в ближайшие дни будет без существенных изменений, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 1299
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Так поїзда не ходять, хіба що вантажні.
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Москва - Харків ходять та Харків-Київ поїзди ходять безпеоервно.Поки не будуть закриті кордони з кацапами то так ми й будемо жити у СЕБЕ в УКРАЇНі за кацапщиною, як молдовани живуть в "приднестровской кацапской республике".
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кто-то получил задание, обобщил наблюдения по розе ветров в это время, а заказчик задания отдал приказ поджечь и продолжать поджигать всё, от границ беларуси и в глубину страны. и все знают его погоняло.
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А зачем нам власть нужна вообще? Если они ни с чем не справляются.
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Схоже у зебілів пердаки горять. Перевір біля дзеркала.
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уася,в Австралии площадь пожаров составляля 10 миллионов гектаров - а это полностью горящих ТРИ Одесских области,уася..
сейчас в Украине горит 7 т гектаров - это в 1500 раз меньше,чем в Австралии..
вопрос - во сколько раз т.н. "президенту зеленскому" тяжелее тушить пожары у ворот столицы,уася ?
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