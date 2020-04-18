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 Відкрито кримінальне провадження за фактом скупчення людей у храмі УПЦ МП у Дніпрі

Поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом скупчення людей в Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

17 квітня близько 19.30 до поліції надійшло повідомлення про скупчення людей всередині Свято-Троїцького Кафедрального Собору на площі Троїцькій м. Дніпра. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

За  фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Триває досудове розслідування.

Користувачі в соцмережах повідомили, що в п'ятницю 17 квітня, біля одного з храмів УПЦ Московського патріархату в Дніпрі, незважаючи на серйозні ризики поширення коронавірусу, знову зібрався натовп парафіян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні два дні зафіксовано зростання кількості нових випадків COVID-19, що може бути пов'язано з католицьким Великоднем, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189998
 
   
 Топ коментарі
 



Румынская сотня

@latiniano

2 ч

я сижу дома и теряю деньги государство теряет деньги потому, что я не работаю это деньги для медицины, школ, полиции, армии, судов, пенсий
. вы, православнутые мракобесы - враги, ибо не только устраиваете комичный фольклор за мой и государственный счёт, но и убиваете всех вокруг
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Філатов не церемониться.
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ну они доиграются шо он психанет и с максима их покосит вот и все. ямы готовы впринципе))
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мер Конотопа Семенихін теж : перекопати підходи до церкви, розірвати договри оренди... https://www.facebook.com/100042449850053/videos/212188710206123/
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Румынская сотня

@latiniano

2 ч

я сижу дома и теряю деньги государство теряет деньги потому, что я не работаю это деньги для медицины, школ, полиции, армии, судов, пенсий
. вы, православнутые мракобесы - враги, ибо не только устраиваете комичный фольклор за мой и государственный счёт, но и убиваете всех вокруг
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т.зв. "руминская_сотня" нічого не втрачає. Бо йому справно платить фсб.
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Обратите внимание на то, сколько среди этих "на всю голову православных" людей,. тех, кому 60+! Карантин нужен В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИМ! Другие возрастные категории вынуждены мириться с неудобствами РАДИ НИХ!
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Реально пороть! Как в Индии. ******* палками всех на улице. Согласен!
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а толку? вони знов на виборах когоь оберуть - або клоуна або вора. якби дохли своїм кодлом і нормальних людей не заражали, то хай хоч там живуть у тій цекрві і руки лобизають попу і ложку.
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Гундяевский приказ - ,,covid666,, никто не отменял.
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Имеем "мучеников веры" исключительно из-за хитрожопости зелёной власти и примкнувших к ней... Открыто уголовное производство по факту скопления людей в храме УПЦ МП в Днепре - Цензор.НЕТ 1238
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А може бронілобості влади на місцях? Філатов сам зробив це!
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Вы будете смеяться... этот Собор находится в 200 метрах от гор/отдела ))) (теперь Главное управление ) буквально через два-три здания ))))) поэтому там особо и не надо сообщать...
левая сторона фото, Собор, 7-эт. здание, дворик, 7-эт здание и...та-дам! внутренний дворик и само здание полиции (5-эт) ))))
Відкрито кримінальне провадження за фактом скупчення людей у храмі УПЦ МП у Дніпрі - Цензор.НЕТ 6081

....
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43 года назад мне "посчастливилось"побывать в кабинете начальника политотдела в здании на улице Красной.Если это там,то я приблизительно помню те места.
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Переглянути умови аренди землі, сплати податків, наявності касових апаратів... Направити комісію з протипожежної безпеки для перевірки. В судовому порядку зобов'язати надати всі документи стосовно ТБ, пожежної безпеки та ОП... Задавити їх бюрократично на місцевому рівні, обкласти податками на рівні з іншими, раз влада не бореться з цією вакханалією від РПЦ!
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мусульмани ечети закрыли, евреи синигоги закрыли... а эти РАБЫ божьи идут молиться Богу, чье мя даже не знают. впадают в ступор когда спрашиваеш как зовут Бога которому вы молитесь, и делают круглые глаза, когда говориш что имя христианского бога - Саваоф. это даже попы в библии не прочитали.
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Саваоф одно из многих имен
Эти старого завета точно не читали скорее всего
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Ой, да как г.вно не назови - но выдумка остается выдумкой. Мне нравитсяя имя "Яхве" - кринжовенько так звучит, словно вступил в блевотину)
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я больше поверю в инопланетных космонавтов, которые придумали целыю религию, что бы развлекаться с туземными дикарками, на отсталой планетке )))
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считается что бог которому молятся евреи - Яхве (Иегова в другой транскрипции), а христиане - Саваофу, и это разные боги ))) у мусульманского Аллаха - 100 имен вобще, но пользуются (кроме богослужений) основным - Аллах )))
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Румынская сотня

@latiniano
3 ч

поп села Реча румынского уезда Марамуреш был оштрафован локальной полицией на 20.000 лей (4.500 евро) за то, что в обход запрета Правительства (и руководства Румынской Православной церкви) провёл службу с 31 человеком в местном храме.

http://www.ziare.com/stiri/amenda/un-preot-din-maramures-a-fost-amendat-cu-20-000-de-lei-dupa-ce-a-oficiat-o-slujba-cu-31-de-persoane-1607391
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Собирают пожертвования на Главный Военный Храм РПЦ в Москве. С кого еще собрать, как не с хохлов?
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Попа рпц-шного запекти в духовці ы завтра прихожанам роздати.
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Як шо ці зомбовані так хочуть до церкви МПЦ сатани Керила то хай дох--дебіли
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В цьому то і справа!!!
Якщо вони зайшли до церкви і там відразу гигнули, то ніхто і не переживав би...
Але ж вони підуть в народ!
А їх, на хвилинку, майже 12 000 000...
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ти віж них потім вірус отримаєш у магазиній ручці або ще де на тебе покашляють у закритому приміщенні.
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нужно, чтобы каждый из таких "вірян", в ворота церкви входящий, оставил надежду на светскую медицинскую помощь, подписав обязательство о строгом последующем карантине в стенах своих квартир и отказе от госпитализации. только дома пусть подыхают. ибо нех им места в больницах занимать и медикаменты на них переводить. всё это нужно будет тем, кого они по дороге позаражают в своих шастаньях туда обратно.
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Пусть вводят ЧП с последствиями , а не натравливают друг на друга! Ан, нет! Почему? Думай-те!
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Это бесполезно...
Этих ...... (прихожан) почти 12 000 000!
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Ostap Govda@GovdaOst 17 ч

Українські церкви: парафіяни, моліться вдома!
Московський патріархат: рібята, ми благодатний вогонь завтра чартером привезем. Хвате на всіх
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Поймите наконец. РПЦ РФ не имеет отношения к Вере.
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Что получается. Те, кто карантин игнорируют, с большой вероятностью скоро заболеют, попадут в больницы, на них потратят деньги налогоплательщиков. Те же, кто сознательно сидят на карантине, если и заболеют, то позже, ну и когда они загремят в больницы - деньги налогоплательщиков давно уже кончатся
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єтой шлюхе Шиловой вьіпишите штраф и СБУ по ней тоже должно уже бьіло соскучится. https://www.youtube.com/watch?v=MEZfkIlLurA
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Её никогда не трогают. Ни раньше , ни теперь
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Я не поняла, а где мордой об асфальт, сломанные руки и ноги??? Или на етих мудил карантин не распространяется???
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зачем ломать? надо горло резать, а потом сжечь, как нигеры делают, а потом поп.росить в МВФ денег на развитие культуры. как раз рашка-"сми" и ждут шоб сделано было то шо ты сказал - визгу будет много же.
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не распространаяется на сталинский патриархат. у нас власть как бьіло малоросская так и осталась.
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Типа до Пасхи была тишь и гладь и главные виновники короновируса верующие! Сталинисты -сатанисты! Сколько ваш вирус вас какать в штаны заставляет? Не с декабря ли прошлого года? А вы виноватых нашли--верующих! Вирусологи говорят что 80% населения должны пройти через вирус и тогда он исчезнет! Это же не чума, большинство будет и дальше жить и гадить ближним!
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Что произойдёт, если 80% населения заразится одномоментно?
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Не произойдет одномоментного заражения биологически.Плюс даже не скрывается что половина зараженных после диагноза лечатся типа. дома...А большинство даже не знает что уже переболела!
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А сколько произойдёт, в процентах, если не соблюдать карантин (предохранительные меры)?
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Кадило крутится лаве рубится стадо тупое
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⚡️У глави УПЦ Московського патріархату, єпископа РПЦ Онуфрія виявили коронавірус.
Митрополит Онуфрій, настоятель Української православної церкви Московського патріархату і єпископ РПЦ, таємно госпіталізований з коронавірусною інфекцією.
За даними Релігійної правди (https://www.facebook.com/religionpravda/posts/1173539862993881), митрополити Онуфрій і Антоній тестувалися на коронавірус в таємному порядку і були доставлені в госпіталь під чужим ім'ям, щоб «убезпечити РПЦвУ від звинувачень напередодні Великодня».
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И никто не "заминирует" федеральный храм? Хотя попам как раз на руку - взлетели бы на твердь небесную прямо, а Киселев бы завопил: Муссолинистехрамывзрывают, Пуй-тин, введи.
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ну ... І що з такими ********* людьми робити ?! Це православіє головного мозку, чесне слово (((
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Это провоцируют миряне с РПЦ по разработанной спец операции ФСБ.
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В принципе 70% людей на Земле глупые и легко поддаются гипнозу и пропаганде .
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А в Украине - 13 млн. зебанутых. И наверняка это-же тупое зебанутое быдло припрется в церковь. Пусть-бы дохли, хрен с ними, так они-же нормальных людей заразят.
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Не видел как вчера во Львовской области крестный ход устроили? Зато в вышиванках
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С чего ты взял что 13 миллионов? Я вот думаю что миллиона полтора ,не больше .
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Не справу кримінальну потрібно відкривати, а розганяти водометами дизинфікуючим засобом!
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На послать нацгвардию и добыть електричество слабо!
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Моя супруга тайком от меня сейчас сходила и посвятила паски в Харькове.В храме не более 3 чел зашли,посвятили и ушли.Освящение идёт,очереди нет .Весь двор расчерчен кружками изоляции ,верующие стоят в кружках,на храме выведены колонки и транслируется служба.А в магазинах сейчас столпотворение .Практически никто не соблюдает пространственной изоляции,маски правильно не носят.
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У нас тоже святят по одному, по два. В храм не заходят. Для нас важно, чтобы храм был открыт и Пасха Христова святилась. Не бойтесь, малое стадо...
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Раскололи украинцев по религиозному принципу, чтобы было на кого свалить свои про*бы. Верующие МП , вас сделали врагами народа. Готовьтесь к гонениям на церковь. Проголосовали, лишь бы наказать Порошенко за Томос, теперь получайте благодарность от 95-квартальных уродов.
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как будто это чтото плохое. Гонения на кацапов.
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Полковники ФСБ виконують своє завдання, Зеленський отримає чин генерала.
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Обещаешь? А то шо ему, как Петру, всё в полковниках ходить.
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100% для Зеленського, Вам особисто пропоную посаду сєкрєтного сотрудніка тобто сексота в просторєчії.
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Попа за барки і в буцегарню, скільки можна так лояльно поводитись владі, коли в країні чума косить і кількість заражених зростає, а цим мордоворотам-антихристам хоть би що.
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в Китаї жеруть летючих мишей, думають від того їм віку додастся, в Україні пруться натовпом у храм - думають їм додастся чи віку чи здоров'я чи святості. Хитрі московські попи на службах залякують - експлуатують страх.
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Попами кремлівського паханату будуть зайняті всі лікарні.
Українців не буде де лікувати.
tZE inform

43 хв
Митрополит Онуфрий находится в
Киевском институте сердца (руководитель Борис Тодуров) с подтвержденным
диагнозом на COVID-19.
Интересный вопрос - Киевский институт сердца - это
высокоспециализированное государственное учреждение для лечения кардиологических
заболеваний.


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