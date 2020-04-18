 Відкрито кримінальне провадження за фактом скупчення людей у храмі УПЦ МП у Дніпрі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.
17 квітня близько 19.30 до поліції надійшло повідомлення про скупчення людей всередині Свято-Троїцького Кафедрального Собору на площі Троїцькій м. Дніпра. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.
За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Триває досудове розслідування.
Користувачі в соцмережах повідомили, що в п'ятницю 17 квітня, біля одного з храмів УПЦ Московського патріархату в Дніпрі, незважаючи на серйозні ризики поширення коронавірусу, знову зібрався натовп парафіян.
Румынская сотня
@latiniano
2 ч
я сижу дома и теряю деньги государство теряет деньги потому, что я не работаю это деньги для медицины, школ, полиции, армии, судов, пенсий
. вы, православнутые мракобесы - враги, ибо не только устраиваете комичный фольклор за мой и государственный счёт, но и убиваете всех вокруг
левая сторона фото, Собор, 7-эт. здание, дворик, 7-эт здание и...та-дам! внутренний дворик и само здание полиции (5-эт) ))))
....
Эти старого завета точно не читали скорее всего
Румынская сотня
@latiniano
3 ч
поп села Реча румынского уезда Марамуреш был оштрафован локальной полицией на 20.000 лей (4.500 евро) за то, что в обход запрета Правительства (и руководства Румынской Православной церкви) провёл службу с 31 человеком в местном храме.
http://www.ziare.com/stiri/amenda/un-preot-din-maramures-a-fost-amendat-cu-20-000-de-lei-dupa-ce-a-oficiat-o-slujba-cu-31-de-persoane-1607391
Якщо вони зайшли до церкви і там відразу гигнули, то ніхто і не переживав би...
Але ж вони підуть в народ!
А їх, на хвилинку, майже 12 000 000...
Этих ...... (прихожан) почти 12 000 000!
Ostap Govda@GovdaOst 17 ч
Українські церкви: парафіяни, моліться вдома!
Московський патріархат: рібята, ми благодатний вогонь завтра чартером привезем. Хвате на всіх
Митрополит Онуфрій, настоятель Української православної церкви Московського патріархату і єпископ РПЦ, таємно госпіталізований з коронавірусною інфекцією.
За даними Релігійної правди (https://www.facebook.com/religionpravda/posts/1173539862993881), митрополити Онуфрій і Антоній тестувалися на коронавірус в таємному порядку і були доставлені в госпіталь під чужим ім'ям, щоб «убезпечити РПЦвУ від звинувачень напередодні Великодня».
Українців не буде де лікувати.
tZE inform
43 хв
Митрополит Онуфрий находится в
Киевском институте сердца (руководитель Борис Тодуров) с подтвержденным
диагнозом на COVID-19.
Интересный вопрос - Киевский институт сердца - это
высокоспециализированное государственное учреждение для лечения кардиологических
заболеваний.