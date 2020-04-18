 Відкрито кримінальне провадження за фактом скупчення людей у храмі УПЦ МП у Дніпрі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

17 квітня близько 19.30 до поліції надійшло повідомлення про скупчення людей всередині Свято-Троїцького Кафедрального Собору на площі Троїцькій м. Дніпра. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Триває досудове розслідування.

Користувачі в соцмережах повідомили, що в п'ятницю 17 квітня, біля одного з храмів УПЦ Московського патріархату в Дніпрі, незважаючи на серйозні ризики поширення коронавірусу, знову зібрався натовп парафіян.

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