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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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Все про:Зеленський (5090) карантин (3119) Великдень (143) Офіс Президента (327) COVID-19 (3979) коронавірус (2661)

 За останні два дні зафіксовано зростання кількості нових випадків COVID-19, що може бути пов'язано з католицьким Великоднем, - ОП

За останні дві доби було зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом у порівнянні з попереднім періодом поширення інфекції. Це можна пов'язати з Великодніми святами, зокрема, зі святкуванням католицького Великодня 12 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомили на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19.

"За останні дві доби було зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом порівняно з попереднім періодом поширення інфекції. Це можна пов’язати з Великодніми святами, адже минулої неділі понад 100 тисяч українців таки відвідали заходи у церквах, а симптоми недуги проявляються найчастіше на 5-6 день після зараження, повідомили на нараді.

"Дуже сподіваюся, що українці свідомі ризиків зараження на цей Великдень у церквах. "Великдень вдома" – правильний хід, аби люди знали, що саме цього року треба на це велике свято залишитися вдома. Це допоможе вберегти здоров’я та життя багатьох, щоб наступного року знову можна було відвідати богослужіння та відсвяткувати Великдень традиційно й без обмежень", – зазначив президент.

Також читайте: "Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом", - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189997
 
 
 Топ коментарі
 
Від Тернополя до Харкова.. палають ліси. Навряд-чи це збіг..
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Цікаво, що в Польщі, Іспанії, Італії, Португалії католицька Пасха не вплинула на кількість інфікованих, а в Україні вплинула. Може справа не в не у Великодні, а в тих кому завжди щось заважало, заважає і буде заважати?
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"на католическую пасху" все католические храмы были закрыты.
Потому никак это причиной быть не могло.

https://lb.ua/world/2020/03/15/452562_pashalnie_bogosluzheniya_vatikane.html
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У Сумській області сталася пожежа на території Гетьманського національного природного парку.
У вогні загинуло дуже багато птахів, серед яких були рідкісні види. Про це повідомляється на сторінці національного природного парку у Facebook.
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За последние два дня зафиксирован рост числа новых случаев COVID-19, что может быть связано с тем, что нам ворам не дают попилить очередной транш, так что сидите дома с..ки!))
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В Офісі Президента десь є скупчення ідіотів, які генерують ідіотські меседжи!
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Якщо католицький Великдень був 12 квітня, то як може збільшення числа вже виявлених інфікованих 18 квітня результатом Католицького Великодня? Це ж надо бути повними дебілами щоб таке заявляти! Коронавірус сидить в організмі людини від 14 до 37 діб поки починається запалення легень! Як заражені 12 квітня можуть 18 квітня або раніше вже показувати запалення та результати ПЦР тестів? Це фантастика! Але це ідіотів з Офісу Президента не обходить, вони готові списувати свої провали на кого завгодно аби не на свої помилкові рішення! І останнє питання серед тих хто захворів на коронавірус і це було виявлено в останні дні скільки католиків які були в католицьких храмах на католицький Великдень? Мабуть нуль!
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Від Тернополя до Харкова.. палають ліси. Навряд-чи це збіг..
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Сначала подпаливают, а потом предлагают помощь в тушении !
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Подпаливают а потом клянчат деньги у ЕС попилить на тушения. Ежегодная схема))
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«Єжегодная»? А, ПРУФ, лахтинська ти лушпайка, можеш надати?
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Расстояние от «конца эпохи бедности» до «хоть бы выжить» мы преодолели за год. Интересно это уже обещанный экономический прорыв Бубочки или нас ещё ждёт каннибализм? 73%, просыпайтесь. Вы обосрались уже по самое "нихочу".
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значит все-таки роблять як у Бурятії. зплановане дійство.
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"вы фсё и фсе врёти. это простой начморк и заговор мировой закулисьи. все в церковь и на производство шашлыки жарить" ))
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ЗЕбил объелся мацы с кокаином и поэтому у него словесная диарея
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Оно не знало, что на этой стадии развития эпидемии каждый день фиксируется рост? За последние два дня зафиксирован рост числа новых случаев COVID-19, что может быть связано с католической Пасхой, - ОП - Цензор.НЕТ 7013
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Цікаво, що в Польщі, Іспанії, Італії, Португалії католицька Пасха не вплинула на кількість інфікованих, а в Україні вплинула. Може справа не в не у Великодні, а в тих кому завжди щось заважало, заважає і буде заважати?
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Все правильно. Йде постійне залякування населення. Почали більше тестувати просто от і все пояснення.
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РuŦyƛA-С@PrytSLU





14 днів після спілкування - святкування Великодня і три дні свят припадають на 3-4-5 травня, потім перші симптоми, погіршення стану і на дєнь побєди можливий значний ріст
Дай Бог, щоб розум переміг і люди святкували вдома.
Посвятити кошик просто - помолився і покропив свяченою водою
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Все придумали америкосы;А не тот полицейский ,который при слове статья конституция сливается))(
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А я бы связал увеличение заболеваемости с распространением диагностических систем. Ну скажите на милость, какая связь между католической Пасхой и заболеваемостью в православных монастырях и лаврах?
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вербное воскресенье связывает и дауны поперевшиеся на зов попья, не желающего окзаться от звона бабла.
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Ето все не просто, а очень просто. Связь самая простая: назьівается некомпетентность власти, возведенная в ранг абсолюта. Так вот ета самая власть демонстрируя свои обдрьістанньіе портки, пьітается нам рассказать что ето не она обосралась, ето сосед насрал в ее портки
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Це називається валити з хворої голови на здорову. Заразилися монахи і священники МОСКОВСЬКОГО каганату - більше сотні тільки в Печерській Лаврі, - а винними хочуть зробити католиків?
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Не, понятное дело - монахи РПЦ МП в Лавре отмечали католическую пасху, поэтому и заразились...
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вербное воскресенье обмывали они там. просто накладка одного на другое.
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"на католическую пасху" все католические храмы были закрыты.
Потому никак это причиной быть не могло.

https://lb.ua/world/2020/03/15/452562_pashalnie_bogosluzheniya_vatikane.html
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В Самборе крестный ход провели на днях. Половина была без масок.
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и что, Самбор обьят теперь пандемией ввиду этого?)
Католические храмы в Украине сразу были закрыты для посещения прихожан еще в начале карантина, в он-лайне мессы идут в Украине.
Вот это и есть любовь и забота о ближнем
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Если смотреть на рост в процентах, то значения этих процентов даже уменьшились за последние сутки, так что на католическую пасху можно особо не валить, всё идёт своим чередом. Посмотрим, что будет через неделю.
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Украина еще не прошла пик а эти дебилы уже теории строчат!
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Похоже, в ОП заранее отмазывают попов УПЦ Московского патриархата, которые продолжают зазывать верующих к храмам на Пасху.
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была "Вербна Недiля" вот скрепоносцы и болеют!
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тогда "красный петух" ,который гуляет вокруг Киева и не только , связан с коленопреклонниками мацковского сатаната ???
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? Ну да, вербное воскресенье оп не учитывает... хоть один служитель католической церкви болен??? - НЕТ, А ВОТ ПОПЫ МОСКОВИТСКОЙ ЦЕРВИ - ДА
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связать рост заболеваний с католической пасхой, это классический в психологии ход red herring - и рожу лица своего оп-евского сохранить, и моцковитское попьё с их службами в вербное воскресенье из под удара вывести.
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Цікаво, що ОП буде свистіти, коли мавпи з гранатами повалять на Пасху в церкви філіалу РПЦ?
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Ето фвё католики, будь они не ладны, иудеи с песахом святые! Воистину!
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від католицької пасхи до української - 7 днів. а вірус проявляється ближче до 14го. скоріш за все пов"язано з підготовкою до католицької пасхи, а це за тиждень до і результат тиждень після.
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значительная часть населения Украины является католиками.
И "на католическую пасху" все католические храмы были закрыты.
Потому никак это причиной быть не могло.

https://lb.ua/world/2020/03/15/452562_pashalnie_bogosluzheniya_vatikane.html
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и пока ни один министрант или священник или сестра в католической церкви не больны.
Очень странно слышать такие голословные утверждения от сотрудника офиса президента Украины.
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Дебилы зеленые, уже очереди стоят перед гундяевскими церквями,где полицаи?
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