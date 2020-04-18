 За останні два дні зафіксовано зростання кількості нових випадків COVID-19, що може бути пов'язано з католицьким Великоднем, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомили на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19.
"За останні дві доби було зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом порівняно з попереднім періодом поширення інфекції. Це можна пов’язати з Великодніми святами, адже минулої неділі понад 100 тисяч українців таки відвідали заходи у церквах, а симптоми недуги проявляються найчастіше на 5-6 день після зараження, повідомили на нараді.
"Дуже сподіваюся, що українці свідомі ризиків зараження на цей Великдень у церквах. "Великдень вдома" – правильний хід, аби люди знали, що саме цього року треба на це велике свято залишитися вдома. Це допоможе вберегти здоров’я та життя багатьох, щоб наступного року знову можна було відвідати богослужіння та відсвяткувати Великдень традиційно й без обмежень", – зазначив президент.
У вогні загинуло дуже багато птахів, серед яких були рідкісні види. Про це повідомляється на сторінці національного природного парку у Facebook.
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14 днів після спілкування - святкування Великодня і три дні свят припадають на 3-4-5 травня, потім перші симптоми, погіршення стану і на дєнь побєди можливий значний ріст
Дай Бог, щоб розум переміг і люди святкували вдома.
Посвятити кошик просто - помолився і покропив свяченою водою
Потому никак это причиной быть не могло.
https://lb.ua/world/2020/03/15/452562_pashalnie_bogosluzheniya_vatikane.html
Католические храмы в Украине сразу были закрыты для посещения прихожан еще в начале карантина, в он-лайне мессы идут в Украине.
Вот это и есть любовь и забота о ближнем
Залишу для тих хто ще не втратив здатність думати.
И "на католическую пасху" все католические храмы были закрыты.
Потому никак это причиной быть не могло.
https://lb.ua/world/2020/03/15/452562_pashalnie_bogosluzheniya_vatikane.html
Очень странно слышать такие голословные утверждения от сотрудника офиса президента Украины.