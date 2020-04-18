EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  2597  75
Матеріали за темою:
Все про:заробітна плата (724) Зеленський (5090) карантин (3119) лікарі (406) COVID-19 (3979) коронавірус (2661)

 "Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом", - Зеленський

Вже на наступному тижні почнеться покриття заборгованостей із заробітної плати лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом. Немає значення, з яких причин вони виникли. Ми продумали, щоб бюджет містив усі ресурси для вирішення проблем. Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше. У бюджеті, серед іншого, закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. Усе це медики мають отримати вже з квітня", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також акцентував увагу на тому, що слід продовжувати забезпечувати лікарів засобами захисту та пояснювати алгоритми, як вберегтися від інфікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо в храми на Великдень прийде хоча б десята частина тих, хто був минулого року, отримаємо спалах COVID-19, - МВС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189995
 
 
 Топ коментарі
 
не спіши ...може само "розсосеться" ...гніда
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
не спіши ...може само "розсосеться" ...гніда
 показати весь коментар
 
 
между "надо закрыть " и "уже закрыл " расстояние,как от валоди до Президента Украины..
 показати весь коментар
 
 
Они даже врать одинаково не научились, ган@@ны. Степанов только намедни врал про перечислении субвенции на доплату врачам до 300%. А на самом деле закрывали накопившиеся перед медиками долги по зарплатам, и то не полностью. А вопрос доплат тупо скинули на местные власти, гниды. Зато пропиариться никак не забыли.

"Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4090
 показати весь коментар
 
 
я якби не обіцяв ...ви не за адресою звернулися
 показати весь коментар
 
Yurii Sliusarchuk

не спіши ...може само "розсосеться" ...гніда
====================
і в кінці підпис.. як самокритично "Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8518
 показати весь коментар
 
Сподіваюсь, що всі, хто на виборах казав "хоть пасмійомся", зараз заходяться від сміху. До гикавки.
 показати весь коментар
 
 
Он до сих верит, что президент в Украине какой-то "барыга" Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Президент Украины - Порошенко. Президен малоросии - Зеленский
 показати весь коментар
 
 


Сын Шахтера@TheSonOfAMiner 1 ч

В это время в #Краматорск ГБ#3 на финансирование зарплат и лечения больных до конца месяца осталось в бюджете всего 200 000 грн. Поэтому многих врачей отправили в бесплатные отпуска.
 показати весь коментар
 
 
https://www.obozrevatel.com/economics/rukovodstvo-vsu-*********-sebe-premii-v-300-dokument.htm

Руководство ВСУ выписало себе премии в 300%. Документ
Бенин хомчак и нафталиновые совковые паркетные хенералы заплесневелых войск
 показати весь коментар
 
 
Якщо кловуни будуть пояснювати лікарям алгоритми як вберегтися від інфекції, то погано буде.
 показати весь коментар
 
 
А зачем ты этот вопрос с задолженностями врачам вообще открывал ?
 показати весь коментар
 
 
А у него везде так. Долги растут везде и сами собой, а оно только плечами поводит.
 показати весь коментар
 
 
Он, как и все зебилы, считал, что всё хорошее происходит само собой

и только Порох мешает, чтобы это хорошее происходило само собой быстрее.
 показати весь коментар
 
 
Шакаломоська
Когда я случайно увидел в Интернете ( сериал не смотрел ), как "Президент Голобородько" посылает МВФ в неудобовспоминаемое место, мне вспомнилась облаявшая Слона Моська:

- Вот Моська! Знать, она сильна,
Раз лает на Слона!

Слон-МВФ его облаивание мелким украинским шутом действительно не заметил. А мудрый украинский народ заметил, поверил в силу "Голобородька" и сделал его Президентом.
Вернее, ПреЗЕдентом. ПреЗЕдент стал облаивать ( ой, извините, ошибся! ) обхаживать МВФ: мол, дайте нам кредит, он нам необходим, как кровь для организма. И я понял, что Моська морально ВЫШЕ нашего ЗЕ - она, облаяв Слона, не подлизывалась к нему.
А у Зеленского вышло: сначала облаял МВФ, как Моська Слона, затем стал ластиться к нему, как Шакал ко Льву.
Выходит, он - Шакаломоська?
 показати весь коментар
 
 
Расстояние от «конца эпохи бедности» до «хоть бы выжить» мы преодолели за год. Интересно это уже обещанный экономический прорыв Бубочки или нас ещё ждёт каннибализм? 73%, просыпайтесь. Вы обосрались уже по самое "нихочу".
 показати весь коментар
 
 
Меньше, чем за 11 месяцев вообще-то ...
А вот если бы не коронавирус - на кого он бы все свои факАпы продолжал валить???
 показати весь коментар
 
 
На кого? На попередников. Потом на заговор мировой закулисы. Он вчера про развал фракции СН в ВР подобное вещал. Как будто не он ее поименно сам и утверждал.
 показати весь коментар
 
 
Спасибо, я это и имел в виду, ставя очевидные риторические вопросы
 показати весь коментар
 
 


Хроники Хунты@JuntaChronicles 6 ч

Зеленский это не интересно. С ним было всё ясно ещё до выборов.
Клоуну осталось прикончить армию, Майдан, сельское хозяйство, вернуть Приват и объявить дефолт. Думаю, к весне справится.
Давайте уже на следующую серию перемотаем, там где Шарий президент. Вот там самый ДНР начнётся
 показати весь коментар
 
 
Так так,вже пенсіонерам 40долларів дав,допоміг людям вижити.Господи,якщо ти є забери його собі.
 показати весь коментар
 
 
"я вам розкажу про країну мрії...".." головне - вижити"
 показати весь коментар
 
 
Надо не допускать, чтобы задолженности по зарплате возникали, ни врачам, ни другим бюджетникам. Никому. Мама Римма, видимо, не читала бубочке слова Библии: "Плата наемника да не переночует у тебя". А, может, и читала, а бубочка в это время играл на пианине.
 показати весь коментар
 
 
Ты как вопрос уже закрыт.Как и все кто былперед тобой.Нужно Делать,а не говорить.
 показати весь коментар
 
зараз не до цього. потім розрулять. видадуть все одразу
 показати весь коментар
 
Что значит неважно из-за чего возникла задолженность? По-моему это очень важно. Потому что вы завалили всё.
 показати весь коментар
 
 
Задолженности не прекратятся, пока не будет закрыт самый главный вопрос.......... "Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3573
 показати весь коментар
 
 
никакой конкретики ...кто то , каким то что то должен закрыть , проинструктировать и уберечь и над всем этим чёткое руководство самого вовы ...
 показати весь коментар
 
 
Да в ы что?! А может приоритеты Кобелев с подельниками, Смелянский, куча советников иностранцев и граждан Украины любовниц и племянничковпо 22-28 лет, Лещенко, Наем.....?
 показати весь коментар
 
 
Коболев выиграл суд на миллиарды долларов в отличие от своих предшественников, которые точно такой же суд в точно том же суде проиграли.

А остальные тобой перечисленные зелёные сопли что полезного сделали для Украины, что ты их в один ряд с Коболевым поставил ?
 показати весь коментар
 
 
Выиграла норвежская юридическая компания за деньги налогоплательщиков Украинны, суммарно около 40 миллионов долларов. Юристы Нафтогаза, Коболев. Витренко - выгодополучатели упыри. коррупционеры. Кстати по такому ругаемомо контракту Тимошенко.
 показати весь коментар
 
Ну я ж тебе написал, что именно в том же суде предшественник Коболева глава Нафтогаза Бойко с такими же юристами проиграл тому же Газпрому.
 показати весь коментар
 
 
были юристы явно другие и то команда Януковоща и рыгов.....а тут другие коррупционеры, народ украины только не выиграл.
 показати весь коментар
 
Были юристы, которых подобрал глава Нафтогаза.

я не знаю, что по твоему должен был выиграть "народ украины", но из бюджета Украины деньги Газпрому не пошли.
 показати весь коментар
 
 
Щось пам'ять стала підводити.
Допоможіть.
А коли в останне зеленський відвідував поранених в шпиталях?...
 показати весь коментар
 
 
Гиляка чекає...Закрыть вопрос.Заборгованність перед лікарями? Ви .банулись? Зебіли!?
 показати весь коментар
 
 
Через тижнів два чи три воно запилить відосік про пожежі та термінове скликання РНБО з цього приводу... Раніше, мабуть, не зможе - то підгузок переповнений, то Єрмак "нє вєліт", то сценарій ще ненаписаний, то до Києва їхати стрьомно, бо дихати важко, то червоні трусєля та шаурма закінчились...
Зате я впевнений, що на річницю свого обрання він вже зняв відосік з переліком своїх досягнень, де не буде ні незаконного призначення Богдана, ні розпуску Ради, ні збільшення наших втрат після "просто пєрєстать стрєлять", ні про діру в бюджеті, ні про Оман, ні про Єрмака, ні про суди у справі Шеремета, Чорновол, Федини і Звіробій...
СТОП! А які ж тоді досягнення?
 показати весь коментар
 
 
І відразу так багато коментарів "Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2222
І всі такі гарні "Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5879
 показати весь коментар
 
 
Мне интересно, где хоть одна особь из 73 процентов скажет что-либо за Зе сейчас?
Расстояние от «конца эпохи бедности» до «хоть бы выжить» мы преодолели за год. Интересно это уже обещанный экономический прорыв Зеленского или нас ещё ждёт каннибализм?‬ 73%, просыпайтесь. Вы обделались.‬
 показати весь коментар
 
 
какая разница? были зарплаты и нет, надо пережить а там или само рассосётся или .... ой, забыл сценарий...
 показати весь коментар
 
 
Может для начала самому ослу апокалипсиса надо перестать прятаться в карпатах???
 показати весь коментар
 
Мои знакомые зебилы выкручиваются как могут. То они мне говорили, что я слишком политизирован и "давай переключимся на другие темы, ты сильно хочешь поговорить о политике?"

Сегодня новый перл: Ой, типа ты знал, что зеленский будет так играть на сторону рашки... ты просто на пороха дрочил! А зеленский на тот момент был все равно лучше, чем твой кондитер! Конечно, твоя ненависть к зеленскому сейчас легче объяснить, чем тогда. Тогда ты тупо топил за пороха!

---

Вы поняли, как завернули? Жалко, что круг общения у меня сократился после 2019 года, но я не могу с такими недоумками общаться. Это просто неуважение к самому себе.
 показати весь коментар
 
 
Короче, я, оказывается, просто угадал, что зеленая мразь будет мразью.
 показати весь коментар
 
 
У них еще другая отговорка есть:

сначала "Хуже уже не будет!", а теперь "Ну кто ж знал, что так будет"
 показати весь коментар
 
 
Вернуть задолженность?! Тогда какого хрена два месяца ОБЕЩАЕТЕ повысить им зарплату?!
 показати весь коментар
 
 
может этому ослу сложить свои полномочия и передать власть настоящему президенту.
 показати весь коментар
 
 
Заборгованість депетатам не виникла? Нє? Ну слава коломойскому? Далі по 5?
 показати весь коментар
 
 
А что, у нас президент теперь регулирует зарплаты? А Кабмин чем тогда занимается? В общем...смешались кучу кони, люди. Сказать, что в стране бардак - это ничего не сказать. Увы.
 показати весь коментар
 
 
Забери у пердака мерс продай идар врачам а вообще где первая леди неслышно и невидно в такое время должна людям помогать туалеты Мить в госпиталях
 показати весь коментар
 
ключевое слово здесь "надо"..... это все, что "надо" знать о зеленском......
 показати весь коментар
 
Зеля тільки і говорить. Більш нічого.
 показати весь коментар
 
Надо наконец закрыть вопрос с бездарями, циниками и ворами в белых халатах, которых 90%.Эти ублюдки меньше всего нуждаются в материальных дотациях. И халаты черные им больше к лицу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору