 "Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом", - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом. Немає значення, з яких причин вони виникли. Ми продумали, щоб бюджет містив усі ресурси для вирішення проблем. Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше. У бюджеті, серед іншого, закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. Усе це медики мають отримати вже з квітня", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також акцентував увагу на тому, що слід продовжувати забезпечувати лікарів засобами захисту та пояснювати алгоритми, як вберегтися від інфікування.

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