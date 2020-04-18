 "Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом", - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом. Немає значення, з яких причин вони виникли. Ми продумали, щоб бюджет містив усі ресурси для вирішення проблем. Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше. У бюджеті, серед іншого, закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. Усе це медики мають отримати вже з квітня", – наголосив Володимир Зеленський.
Президент також акцентував увагу на тому, що слід продовжувати забезпечувати лікарів засобами захисту та пояснювати алгоритми, як вберегтися від інфікування.
не спіши ...може само "розсосеться" ...гніда
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і в кінці підпис.. як самокритично
Сын Шахтера@TheSonOfAMiner 1 ч
В это время в #Краматорск ГБ#3 на финансирование зарплат и лечения больных до конца месяца осталось в бюджете всего 200 000 грн. Поэтому многих врачей отправили в бесплатные отпуска.
Руководство ВСУ выписало себе премии в 300%. Документ
Бенин хомчак и нафталиновые совковые паркетные хенералы заплесневелых войск
и только Порох мешает, чтобы это хорошее происходило само собой быстрее.
Когда я случайно увидел в Интернете ( сериал не смотрел ), как "Президент Голобородько" посылает МВФ в неудобовспоминаемое место, мне вспомнилась облаявшая Слона Моська:
- Вот Моська! Знать, она сильна,
Раз лает на Слона!
Слон-МВФ его облаивание мелким украинским шутом действительно не заметил. А мудрый украинский народ заметил, поверил в силу "Голобородька" и сделал его Президентом.
Вернее, ПреЗЕдентом. ПреЗЕдент стал
облаивать (ой, извините, ошибся! ) обхаживать МВФ: мол, дайте нам кредит, он нам необходим, как кровь для организма. И я понял, что Моська морально ВЫШЕ нашего ЗЕ - она, облаяв Слона, не подлизывалась к нему.
А у Зеленского вышло: сначала облаял МВФ, как Моська Слона, затем стал ластиться к нему, как Шакал ко Льву.
Выходит, он - Шакаломоська?
А вот если бы не коронавирус - на кого он бы все свои факАпы продолжал валить???
Хроники Хунты@JuntaChronicles 6 ч
Зеленский это не интересно. С ним было всё ясно ещё до выборов.
Клоуну осталось прикончить армию, Майдан, сельское хозяйство, вернуть Приват и объявить дефолт. Думаю, к весне справится.
Давайте уже на следующую серию перемотаем, там где Шарий президент. Вот там самый ДНР начнётся
А остальные тобой перечисленные зелёные сопли что полезного сделали для Украины, что ты их в один ряд с Коболевым поставил ?
я не знаю, что по твоему должен был выиграть "народ украины", но из бюджета Украины деньги Газпрому не пошли.
Допоможіть.
А коли в останне зеленський відвідував поранених в шпиталях?...
Зате я впевнений, що на річницю свого обрання він вже зняв відосік з переліком своїх досягнень, де не буде ні незаконного призначення Богдана, ні розпуску Ради, ні збільшення наших втрат після "просто пєрєстать стрєлять", ні про діру в бюджеті, ні про Оман, ні про Єрмака, ні про суди у справі Шеремета, Чорновол, Федини і Звіробій...
СТОП! А які ж тоді досягнення?
І всі такі гарні
Расстояние от «конца эпохи бедности» до «хоть бы выжить» мы преодолели за год. Интересно это уже обещанный экономический прорыв Зеленского или нас ещё ждёт каннибализм? 73%, просыпайтесь. Вы обделались.
Сегодня новый перл: Ой, типа ты знал, что зеленский будет так играть на сторону рашки... ты просто на пороха дрочил! А зеленский на тот момент был все равно лучше, чем твой кондитер! Конечно, твоя ненависть к зеленскому сейчас легче объяснить, чем тогда. Тогда ты тупо топил за пороха!
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Вы поняли, как завернули? Жалко, что круг общения у меня сократился после 2019 года, но я не могу с такими недоумками общаться. Это просто неуважение к самому себе.
сначала "Хуже уже не будет!", а теперь "Ну кто ж знал, что так будет"