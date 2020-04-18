 Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ОС біля Кримського, поранено одного воїна, - штаб

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу ОС.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
Евакуаційною технікою воїна доставлено до військово-медичного закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я – середньої важкості.
Такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися – військовослужбовці Збройних Сил України дали ворогу гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.
Запросили перемирия ?
на один ответ минимум десять можно и больше
только профессионально /чтобы не хотелось /