 Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ОС біля Кримського, поранено одного воїна, - штаб

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу ОС.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Евакуаційною технікою воїна доставлено до військово-медичного закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я – середньої важкості.

Такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися – військовослужбовці Збройних Сил України дали ворогу гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

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