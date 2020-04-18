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 Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ОС біля Кримського, поранено одного воїна, - штаб

Проти українських захисників населеного пункту Кримське російські окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу ОС.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Евакуаційною технікою воїна доставлено до військово-медичного закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я – середньої важкості.

Такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися – військовослужбовці Збройних Сил України дали ворогу гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ОС біля Кримського, поранено одного воїна, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189991
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Подпалите траву пускай козломордые окупанты посидят недельку под дымком
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Готовтесь, завтра у кацапов будет обострение. РПЦ требует крови особенно на религиозные праздники
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Острили позиции и отступили на заранее приготовленные?
Запросили перемирия ?
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Подпалите траву пускай козломордые окупанты посидят недельку под дымком
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Готовтесь, завтра у кацапов будет обострение. РПЦ требует крови особенно на религиозные праздники
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Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Эй , Зеленский - просто перестанем стрелять? Может ты просто перестанешь пиз#еть? Предатель!
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Якби в голову зелебенським стрельнули, щоб не кортіло клоунам не стрілять!
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ни одного выстрела без отметки
на один ответ минимум десять можно и больше
только профессионально /чтобы не хотелось /
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