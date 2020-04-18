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 Якщо в храми на Великдень прийде хоча б десята частина тих, хто був минулого року, отримаємо спалах COVID-19, - МВС

Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко заявив, що за даними Національної поліції, минулого року в релігійних обрядах на Великдень взяли участь близько 7,5 мільйонів громадян. Якщо цього року до церков прийде хоча б десята частина, то Україна отримає черговий спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Ми вкотре закликаємо громадян не приходити цього року на релігійні служби. У випадку, якщо таке відбудеться, правоохоронці проводитимуть роз’яснювальну роботу, щоб люди дотримувались особистих заходів безпеки та тримали необхідну дистанцію. Якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян, за словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, правоохоронці готові вдаватися до більш жорстких заходів – адміністративних покарань", - наголосив він.

Водночас директор Департаменту нагадав, що рішенням Київської комісії з техногенної та екологічної катастрофи Києво – Печерська Лавра закрита для відвідування. Там чергують поліцейські та гвардійці.

Також читайте: Поліція не допустить провокацій і масового скупчення людей біля храмів під час Великодніх служб, - радник глави МВС Тандіт

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189989
 
 
 Топ коментарі
 
Каждому , кто попрётся в церковь, на руку метку несмываемой краской. Заболел, попал в больничку, метка есть, на лечение в Лавру. Помещений много, поместятся все.
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Парикмахерские у них смелости хватило закрыть,а поповские притоны нет
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Рецепт победы от Зеленского

Если в храмы на Пасху придет хотя бы десятая часть тех, кто был в прошлом году, будет вспышка COVID-19, - МВД - Цензор.НЕТ 1966

Я вам честно скажу - я стараюсь. Искренне стараюсь. Правда.
Но я вообще не могу понять, что говорит этот человек.

Чтоб наши родители жили дольше, надо не к Богу обращаться, а, например, поставить адекватного министра здравоохранения, который сможет расчистить эти авгиевы конюшни. Ну, как минимум. Хоть с чего-то начать.

Чтоб внуки не кашляли, надо не Великдень праздновать, а пожары, дым от которых за двести километров затмил солнце в Киеве и сделал его самым загрязненным городом в мире на сегодня, тушить. Не видосики записывать, а ехать туда, под Чернобыль, там создавать оперативный штаб, и спать по четырнадцать минут в сутки в палатке в поле.

Чтоб дети были счастливыми, желательно было не ******** экономику за первый же год, но это - я понимаю - уже слишком большие запросы. Слишком сложно.

И прочая, и прочая, и прочая.

И вот в стране, которая, по меткому выражению - сейчас не помню кого, в ленте прочитал - похожа на кружку, стоящую на краю стола, в стране, где война, эпидемия и экономический кризис - президент записывает видосик и говорит: а давайте помолимся Богу. И будем сидеть дома.
Аркадий Бабченко

PS. Должен заметить, что определенный прогресс всё-таки есть, я бы даже сказал "эволюция". Ведь раньше Зеленский молился не богу, а Путину -- ссылка на ютуб.
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чуть переделанный "Дух времени / Zeitgeist 2007". Вас обманывают все мировые общественные организации и структуры, , все правительства, все спецслужбы , все СМИ . Религиозные иерархи в этом мире перестали выполнять основную функцию управления, но они созданы теми же людьми, которые дают вам правительство, вашу порочную и ущербную систему образования, которые создали банковские картели, потому что вашим хозяевам плевать на вас и на ваши семьи. Их волнует только то, что волновало всегда - власть и контроль над всем миром. Чем больше вы развиваетесь, тем больше вы начинаете понимать природу вещей, тем очевиднее все становится и вы начинаете видеть ложь повсюду.
Им будет не просто, тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины (Джеральд Мэсси, египтолог)
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А что закрыть их принудительно нельзя? Где Аваковские держиморды?
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Можно. Вот метро закрыли принудительно и все ноют - "пачиму, я свабоден и хачу ездить", как откроют - сразу же ломанутся туда. Так и с церквями - будут роптать про злочинну владу, которая не дает помолиться и требовать открыть, а потом толпами пойдут получать очередную дозу вируса.
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Церква відділена від держави.Таких поліцаїв треба вішати за порушення конституції.А якщо це порушення карантину,то закривайте ВР,бо там також є порушення карантину.Загоняйте поліцаїв у підвали,бо вони ходять по троє і не соблюдають дістанцію в 2 метри.Закривайте хлібзаводи,бо там також є порушення карантину.Може армію закрити,бо там в кузові солдати не соблюдають дістанцію?Краще закрити дебілів при владі на самоізоляцію в ппідвали та нехай там сидять поки не здохнуть.
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А в Дніпрі вже по програмі мера пенсіонерам привезли освячені пасочки безкоштовно .
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Днепр заботится о пенсионерах, уже и ямок накопал
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Да закрыть эти церкви попов оштрафовать если недоходит в такой ситуации туда только отморозки попрутся которые утром крестятся а потом бухают
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Давайте і супермаркети закриємо .там тоже лиш відморозки ходять .слідуючи вашій логіці
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закрийте ви вже ті церкви, і не буде ніяких "якщо"
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давайте і супермаркети також закриємо .і вже точно не буде ніяких "якщо".
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Нужно посадить на цепь каждого попа и кривославного мракобеса.
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Краще б з попами провели роз'яснювальну роботу
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тобто в АТБ та інші супермаркети ходити можна .там вірусів зовсім немає .я правильно зрозумів цих підарасів?
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У нас куча полиции, добровольцев (нацжены), самооборона, ветеранские организации. Неужели в каждом городе не найдется по десять человек на каждую церковь, чтобы следили за порядком?! Ведь идет же провокация от мааацковского сатаната, направленная на максимально большое заражение людей - всё для дестабилизации ситуации. Та же картина и с поджогами по всей Украине, особенно под Киевом. Посмотрите это видео, чего молчит полиция ?
https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video
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Одного не пойму, как штрафовать кофейников, так можем, а как закрыть богодельни, так не могем) Сцикло?
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пестит Артёмка,подсчитывал статистику,видать,по жпс...
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