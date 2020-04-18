 Якщо в храми на Великдень прийде хоча б десята частина тих, хто був минулого року, отримаємо спалах COVID-19, - МВС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Ми вкотре закликаємо громадян не приходити цього року на релігійні служби. У випадку, якщо таке відбудеться, правоохоронці проводитимуть роз’яснювальну роботу, щоб люди дотримувались особистих заходів безпеки та тримали необхідну дистанцію. Якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян, за словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, правоохоронці готові вдаватися до більш жорстких заходів – адміністративних покарань", - наголосив він.
Водночас директор Департаменту нагадав, що рішенням Київської комісії з техногенної та екологічної катастрофи Києво – Печерська Лавра закрита для відвідування. Там чергують поліцейські та гвардійці.
Я вам честно скажу - я стараюсь. Искренне стараюсь. Правда.
Но я вообще не могу понять, что говорит этот человек.
Чтоб наши родители жили дольше, надо не к Богу обращаться, а, например, поставить адекватного министра здравоохранения, который сможет расчистить эти авгиевы конюшни. Ну, как минимум. Хоть с чего-то начать.
Чтоб внуки не кашляли, надо не Великдень праздновать, а пожары, дым от которых за двести километров затмил солнце в Киеве и сделал его самым загрязненным городом в мире на сегодня, тушить. Не видосики записывать, а ехать туда, под Чернобыль, там создавать оперативный штаб, и спать по четырнадцать минут в сутки в палатке в поле.
Чтоб дети были счастливыми, желательно было не ******** экономику за первый же год, но это - я понимаю - уже слишком большие запросы. Слишком сложно.
И прочая, и прочая, и прочая.
И вот в стране, которая, по меткому выражению - сейчас не помню кого, в ленте прочитал - похожа на кружку, стоящую на краю стола, в стране, где война, эпидемия и экономический кризис - президент записывает видосик и говорит: а давайте помолимся Богу. И будем сидеть дома.
Аркадий Бабченко
PS. Должен заметить, что определенный прогресс всё-таки есть, я бы даже сказал "эволюция". Ведь раньше Зеленский молился не богу, а Путину -- ссылка на ютуб.
Им будет не просто, тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины (Джеральд Мэсси, египтолог)
https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video