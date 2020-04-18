 Якщо в храми на Великдень прийде хоча б десята частина тих, хто був минулого року, отримаємо спалах COVID-19, - МВС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Ми вкотре закликаємо громадян не приходити цього року на релігійні служби. У випадку, якщо таке відбудеться, правоохоронці проводитимуть роз’яснювальну роботу, щоб люди дотримувались особистих заходів безпеки та тримали необхідну дистанцію. Якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян, за словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, правоохоронці готові вдаватися до більш жорстких заходів – адміністративних покарань", - наголосив він.

Водночас директор Департаменту нагадав, що рішенням Київської комісії з техногенної та екологічної катастрофи Києво – Печерська Лавра закрита для відвідування. Там чергують поліцейські та гвардійці.

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