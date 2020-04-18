 ЗМІ повідомляють про госпіталізацію із COVID-19 глави УПЦ МП Онуфрія і митрополита Антонія. У пресслужбі церкви це заперечують

Як передає Цензор.НЕТ, так, видання "Релігійна правда" з посиланням на свої джерела в Києво-Печерській лаврі повідомило, що митрополита Онуфрія і керуючого справами УПЦ МП митрополита Антонія, а також ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра госпіталізували нібито після виявлення у них коронавірусу.
При цьому, як пише видання, митрополити Онуфрій і Антоній проходили тест на коронавірус анонімно, і були госпіталізовані під чужим ім'ям. За даними джерела "Релігійної правди", найімовірніше, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодню літургію.
Видання також пише, що митрополит Антоній, який увечері 17 квітня з'явився в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", залишив клініку на цей час і поїхав в Києво-Печерську Лавру, щоб взяти участь в прямому ефірі, про який було домовлено заздалегідь.
Зі свого боку, ТСН.Тиждень заявляє, що має підтвердження цієї інформації.
Видання "Дзеркало тижня" також повідомляє, що у митрополита Онуфрія та єпископа РПЦ, виявлений коронавірус. За даними джерел ZN.UA, ним займаються в Київському інституті серця Бориса Тодурова. Кілька днів тому був підтверджений статус позитивного результату тесту на COVID-19. Про стан владики достеменно невідомо.
Онуфрій перебуває в спеціальній палаті в лікарні Тодурова, яку забезпечив усім необхідним для інфекційних захворювань, включаючи найсучасніший апарат штучної вентиляції легень, що особливо тонко і ефективно виконує функцію наповнення легенів киснем, народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Новинський.
І Борис Тодуров, і Вадим Новинський є прихожанами УПЦ МП і регулярно здійснюють паломництво на Афон. Цим можна пояснити, що високотехнологічну інфекційну палату Новинський створив в непрофільному Інституті серця", - пише видання.
При цьому в УПЦ МП заявляють, що митрополит Онуфрій здоровий і не заразився коронавірусом.
У коментарі РБК-Україна Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент повідомив: "Такої інформації немає. Я говорю, Митрополит почувається прекрасно і готується до скоєння божественної пасхальної служби".
На інформацію про те, що Онуфрій і Антоній інфіковані коронавірусом, відреагували також в пресслужбі УПЦ МП.
"Митрополити Онуфрій і Антоній здорові і готуються до Великоднього богослужіння. Предстоятель Української Православної Церкви (Московського патріархату, - ред.) Блаженніший Митрополит Онуфрій сьогодні здійснить Великоднє богослужіння в домовому храмі, у своїй резиденції. Таке рішення було прийнято з метою уникнення скупчення безлічі вірян, які щороку хочуть потрапити на Великодню Літургію", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зараз Онуфрій готується до літургії, а митрополит Антоній - в Києво-Печерській лаврі. За даними УПЦ МП, вони обидва здорові.
"Бог в помощь !"
Пусть срочно поедет привет передаст гундяю!!!
Яблучна Людожерка
@plodogerka
·16 апр.
Патріарший собор Воскресіння Христового в Києві (УГКЦ) now. Коли є любов до ближнього.
Предстоятель - про паніку через коронавірус, «ефект миші» і дієві ліки
Як наголосив Його Блаженство, не стільки важливо, реальний чи віртуальний коронавірус, як у цьому нас запевняють без угаву експерти та ЗМІ, - важливо, що звістка про коронавірус «кинула людей у відчай,.. позбавила духовної сили».
Предстоятель навів повчальний приклад про одного молодого чоловіка, який піддався паніці та самонавіюванню.
«Якось у нього заболів шлунок, а товариш пошуткував над ним. "Ти молоко любиш?", - спитав він. - "То люблю". - "Ото, можливо, ти ліг спати і відкрив рота, а миша залізла до тебе у шлунок і там шкребе". І ця людина повірила слову. Він знаходився у прєлєсті, довіряючи собі, та йде до лікаря. "Лікарю, я з'їв мишу, вона в мене у шлункові, турбує мене, шкребе мене". Зробили йому рентген - і нічого не виявили. Та через деякий час чоловік знову приходить: "Ні-ні! Ця миша мене заїдає. Я помираю!". Лікар зрозумів, що тут справа не у шлункові, а у психології людини. Ввели йому наркоз, і лікар трохи царапнув живіт скальпелем і зашив. Чоловік прийшов у себе. "От, бачиш, витягли з тебе мишу", - показує йому мишу лікар. - "Я так себе добре почав почувати, ой, як мені добре!". І чоловік вилікувався, пішов здоровий додому», - розповів Архіпастир та підкреслив, що такий «ефект миші» створює і коронавірус, і під впливом паніки ми хворіємо.
* * *
То есть все без-действия сего славного молитвенника исходят из его убеждения в том, что никакого короновируса не существует. Вот только взрыв эпидемии в его резиденции - Лавре - не укладывается в эту схему. Ибо вряд ли его заболевшие монахи так зависимы от телевизора.
А можно узнать под какими именно именами они шифруются?
Також коронавірус виявили у митрополита РПЦвУ Антонія та ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра. Наразі вони також госпіталізовані.
Раніше коронавірусну інфекцію підхопили намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло та настоятель Свято-Троїцького Іонинського монастиря єпископ РПЦвУ Іона.
За даними наших джерел, митрополити Онуфрій та Антоній проходили тест на коронавірус анонімно, і були госпіталізовані під чужим іменем. Так вчинили з метою убезпечити РПЦвУ від звинувачень напередодні Великодня.
«Швидше за все, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодню літургію, оскільки для нього наразі найважливішим питанням залишається власне здоров'я, а не репутації церкви», - зазначило джерело.
Ввечері 17 квітня митрополит Антоній з'явився у програмі «Свобода слова Савіка Шустера». Він залишив клініку на цей час та поїхав до Києво-Печерської лаври, щоб взяти участь в прямому ефірі, про який була домовленість зазделегідь.
http://religionpravda.com.ua/2020/04/18/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD/
Ворог пішов у широкомаштабний наступ.
Інститут серця МОЗ України, раніше Київський міський Центр серця
Центр побудований за кошти місцевого бюджету м. Київ. Вартість будівництва - 644 мільйони гривень (близько 200 мільйонів доларів за курсом на момент закінчення будівництва. Центр почав функціювати у 2008 році. За головування Галини Гереги 25 грудня 2012 року рішенням 65 депутатів Київської міської ради центр передано під юрисдикцію МОЗ.
В Україні немає упц мп !!! Є російська церква ! Не вже важко писати за законом !!!
Однажды Отец Онуфрий, Окормляя Окраинные Окрестности, Обнаружил Оскверняющий Основы Окормления Окаянный (т)Омос.
- Оборотень, Опричник, Обидчик Окстись, Отойди, Отступи! - Охнул Опешивший Отец Онуфрий.
- Отдай Окормляемые Окрестности, Оппортунист! - Оскалился Обнаглевший Оборотень.
Оскорбленный Отец Онуфрий Отмахнулся От Обидчика.
- Обесчещу! - Обозлился Обидчик. Он Осквернил Освященную Обувь Отца Онуфрия.
Обескураженный Ответчик Отказался Отдать Обильно Окормляемые Ораторским Опиумом Окрестности. Озверевший Опричник, Оглушив Оппонента Оплеухой,
Отнял Ораторские Одежды Обесчещенного Отца Онуфрия.
Обнаженный Оробевший Отец Онуфрий Открыл Офигевшему Охлосу Отменно Откормленный Окаянный Огузок.
Господь, жги!
Но, как говорится, на всё воля Божья. Бог, в которого эти бесы сами не верят, наверное, все- таки есть.
у них нет томоса!
А особо качественный аппарат ИВЛ из клиники Тодурова конфисковать и направить для общего пользования, а то, блин, устроили себе вип-православные палаты Московского патриархата в Украине.