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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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Все про:карантин (3119) Новинський (264) УПЦ МП (605) Онуфрій (46) COVID-19 (3979) коронавірус (2661)

 ЗМІ повідомляють про госпіталізацію із COVID-19 глави УПЦ МП Онуфрія і митрополита Антонія. У пресслужбі церкви це заперечують

За даними кількох ЗМІ, главу Української Православної Церкви (Московського патріархату) митрополита Онуфрія, а також митрополита УПЦ МП Антонія, таємно госпіталізували з підозрою на коронавірус COVID-19. Водночас представники УПЦ МП спростовують цю інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ, так, видання "Релігійна правда" з посиланням на свої джерела в Києво-Печерській лаврі повідомило, що митрополита Онуфрія і керуючого справами УПЦ МП митрополита Антонія, а також ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра госпіталізували нібито після виявлення у них коронавірусу.

При цьому, як пише видання, митрополити Онуфрій і Антоній проходили тест на коронавірус анонімно, і були госпіталізовані під чужим ім'ям. За даними джерела "Релігійної правди", найімовірніше, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодню літургію.

Видання також пише, що митрополит Антоній, який увечері 17 квітня з'явився в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", залишив клініку на цей час і поїхав в Києво-Печерську Лавру, щоб взяти участь в прямому ефірі, про який було домовлено заздалегідь.

Також дивіться: УПЦ МП планує провести великодні богослужіння на вулиці, попри коронавірус. ВIДЕО

Зі свого боку, ТСН.Тиждень заявляє, що має підтвердження цієї інформації.

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Видання "Дзеркало тижня" також повідомляє, що у митрополита Онуфрія та єпископа РПЦ, виявлений коронавірус. За даними джерел ZN.UA, ним займаються в Київському інституті серця Бориса Тодурова. Кілька днів тому був підтверджений статус позитивного результату тесту на COVID-19. Про стан владики достеменно невідомо.

Онуфрій перебуває в спеціальній палаті в лікарні Тодурова, яку забезпечив усім необхідним для інфекційних захворювань, включаючи найсучасніший апарат штучної вентиляції легень, що особливо тонко і ефективно виконує функцію наповнення легенів киснем, народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Новинський.

І Борис Тодуров, і Вадим Новинський є прихожанами УПЦ МП і регулярно здійснюють паломництво на Афон. Цим можна пояснити, що високотехнологічну інфекційну палату Новинський створив в непрофільному Інституті серця", - пише видання.

При цьому в УПЦ МП заявляють, що митрополит Онуфрій здоровий і не заразився коронавірусом.

У коментарі РБК-Україна Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент повідомив: "Такої інформації немає. Я говорю, Митрополит почувається прекрасно і готується до скоєння божественної пасхальної служби".

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На інформацію про те, що Онуфрій і Антоній інфіковані коронавірусом, відреагували також в пресслужбі УПЦ МП.

"Митрополити Онуфрій і Антоній здорові і готуються до Великоднього богослужіння. Предстоятель Української Православної Церкви (Московського патріархату, - ред.) Блаженніший Митрополит Онуфрій сьогодні здійснить Великоднє богослужіння в домовому храмі, у своїй резиденції. Таке рішення було прийнято з метою уникнення скупчення безлічі вірян, які щороку хочуть потрапити на Великодню Літургію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз Онуфрій готується до літургії, а митрополит Антоній - в Києво-Печерській лаврі. За даними УПЦ МП, вони обидва здорові.

ЗМІ повідомляють про госпіталізацію із COVID-19 глави УПЦ МП Онуфрія і митрополита Антонія. У пресслужбі церкви це заперечують 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189988
 
   
 Топ коментарі
 
Раб хуйла надеюсь подохнет.
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его цель, как верного их раба с гундяем, перед подыханием, как можно больше заразить. бабы новых онухриев поднарожают)
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..так это чудовище может будучи заражённым, и чувствуя себя вполне хорошо пойдёт служить и может перезаразить сотни придурков! А придурки разнесут всё по своим домам, родным.
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легко. та на кряйняке даже приползёт из под ивл и будет брызгая в кашле слюной и соплями, без маски "проповедовать" и руку всем облобызать подставлять. для любых форм советской власти, как религии, люди просто расходники, "винтики", как принято у них их величать.
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Цікаво інше-як можна лягти в клініку під чужими іменами коли їхнє рило усі знають? А в тім фсб-шникам не звикати під чужими прізвищами никатися.
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спецпалата в клинике тудорова СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают - Цензор.НЕТ 5335.они заранее предполагали,шо боженька может разгневаться
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Они заразились одновременно с настоятелем Павлом. Внутри митрополии все было известно с первого дня. Секреты и тайны только для прихожан.
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)) бороду просто сбреет и татуировок набьёт. жить то хочет. и хорошо жить. и не на такие жертвы пойдёт. и будет потом, если не подохнет канешно, в загашниках прятаться, пока новая не отрастёт. а потом - "опа-ля, я воскресло!" и понесётся сказки рассказывать, как его пётр у врат встречал и чуть ли не ключи передать хотел ))
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как там волк в мультике говорил

"Бог в помощь !" СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают - Цензор.НЕТ 8729
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а вот сегодня вечером по "Интеру" посмотрим кто будет службу править
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Боженька всех своих шельм пометил )))
Пусть срочно поедет привет передаст гундяю!!!
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таки да,не любит Боженька московский сатанат
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Дед Филарет оказался прав на счёт короновируса и православнутых гомосеков в рясах😂
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Филя своим убийственным диагнозом похоронил УПЦ МП вместе со всеми ихними анафемами

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не спіши, там кашелки такого рівня розвитку, що не порозумєють тих месеждів. вони просто не зайдуть у мозок і не будуть оброблені.
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Яблучна Людожерка

@plodogerka

·16 апр.

Патріарший собор Воскресіння Христового в Києві (УГКЦ) now. Коли є любов до ближнього.

СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают - Цензор.НЕТ 3335
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Так тож греко-католики ,а не московські попи.
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Главный сектант даже на самолете с иконами летал... И не помогло... Кто бы мог подумать? СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают - Цензор.НЕТ 7673
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​​«#СловоПредстоятеля» - 60-й випуск програми на ТК «Інтер». 18/04/2020

Предстоятель - про паніку через коронавірус, «ефект миші» і дієві ліки

Як наголосив Його Блаженство, не стільки важливо, реальний чи віртуальний коронавірус, як у цьому нас запевняють без угаву експерти та ЗМІ, - важливо, що звістка про коронавірус «кинула людей у відчай,.. позбавила духовної сили».

Предстоятель навів повчальний приклад про одного молодого чоловіка, який піддався паніці та самонавіюванню.

«Якось у нього заболів шлунок, а товариш пошуткував над ним. "Ти молоко любиш?", - спитав він. - "То люблю". - "Ото, можливо, ти ліг спати і відкрив рота, а миша залізла до тебе у шлунок і там шкребе". І ця людина повірила слову. Він знаходився у прєлєсті, довіряючи собі, та йде до лікаря. "Лікарю, я з'їв мишу, вона в мене у шлункові, турбує мене, шкребе мене". Зробили йому рентген - і нічого не виявили. Та через деякий час чоловік знову приходить: "Ні-ні! Ця миша мене заїдає. Я помираю!". Лікар зрозумів, що тут справа не у шлункові, а у психології людини. Ввели йому наркоз, і лікар трохи царапнув живіт скальпелем і зашив. Чоловік прийшов у себе. "От, бачиш, витягли з тебе мишу", - показує йому мишу лікар. - "Я так себе добре почав почувати, ой, як мені добре!". І чоловік вилікувався, пішов здоровий додому», - розповів Архіпастир та підкреслив, що такий «ефект миші» створює і коронавірус, і під впливом паніки ми хворіємо.
* * *
То есть все без-действия сего славного молитвенника исходят из его убеждения в том, что никакого короновируса не существует. Вот только взрыв эпидемии в его резиденции - Лавре - не укладывается в эту схему. Ибо вряд ли его заболевшие монахи так зависимы от телевизора.
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Звична відповідь: їх там не має. Чого ще чекати від московитів?
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да возлюбили они друг в друге, как ближних своих. всё по классике вангований церковную власть придержащих )))
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Ну, тепер півлітру кагору натщсерце, сто раз "Отченаш", двісті земних поклонів, триразове обкурювання ладаном і Біблію, на ніч, під подушку - "і як рукою зніме..." болячку...
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СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают - Цензор.НЕТ 5186

А можно узнать под какими именно именами они шифруются?
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Каждый год УПЦ МП=РПЦ накануне Пасхи начинает нагнетать: сойдет или не сойдет? Если не сойдет, то всё, конец света (конечно, огорчение: потеряют Мерседесы, Майбахи, миллионы долларов...). И тем не менее, отказываться от роскоши и кормушки, от "честно нажитого" не хотят, потому заранее (до схождения огня!) призывают приходить и "разделить с ними радость" (принести деньги):
СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают - Цензор.НЕТ 8448
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Откель у безтомосных неканонических сектантов секты свидетелей фсб ,примазанцев к православию благодатный огонь? Только горящие пердаки! СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают - Цензор.НЕТ 2881
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Очільник РПЦ в Україні (МП) митрополит Онуфрій заразився коронавірусом і його таємно госпіталізували. Про це Релігійній правді повідомили джерела у Києво-Печерській лаврі.
Також коронавірус виявили у митрополита РПЦвУ Антонія та ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра. Наразі вони також госпіталізовані.
Раніше коронавірусну інфекцію підхопили намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло та настоятель Свято-Троїцького Іонинського монастиря єпископ РПЦвУ Іона.
За даними наших джерел, митрополити Онуфрій та Антоній проходили тест на коронавірус анонімно, і були госпіталізовані під чужим іменем. Так вчинили з метою убезпечити РПЦвУ від звинувачень напередодні Великодня.
«Швидше за все, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодню літургію, оскільки для нього наразі найважливішим питанням залишається власне здоров'я, а не репутації церкви», - зазначило джерело.
Ввечері 17 квітня митрополит Антоній з'явився у програмі «Свобода слова Савіка Шустера». Він залишив клініку на цей час та поїхав до Києво-Печерської лаври, щоб взяти участь в прямому ефірі, про який була домовленість зазделегідь.
http://religionpravda.com.ua/2020/04/18/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD/
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замуруйте его в стену на самоизоляцию, любого попа рузького, который созывает во время карантина на свои мероприятия, СБУ должны за саботаж и попытку дестабилизации ситуации отправлять в клетку
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Приєднуюсь до побажання . Заради життя людей . Щоб здох .
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гнати попів ФСБешних сраними лаптями на маскву.
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теперь тайно верните в зад, на все воля Божья. И так с каждым моцкалем
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Печерська лавра, Почаївська Лавра, Іонинський монастир, Монастир в Одесі, Чернівці - все московські попи. ФСБ через ці монастирі підкинула біологічну зброяю - коронавірус, щоб знищити Україну. На Донбасі вбиває зброєю, а Житомирська, Київська і Чернігівська області палають в вогні, хоч рядом такі ж білоруські ліси але там не горить. Клоун зі свого боку взявся садити АТОшників, майданівців, волонтерів - усіх хто виступив проти путіна і руского міра.

Ворог пішов у широкомаштабний наступ.
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Тайна за семью замками. Скрывают от прихожан. Секретная служба скрывает что происходит с главарями РПЦ. Кто еще сомневается что ничего общего с Богом ета организация не имеет? Ето же вражеская организация.
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Символично, что эта новость появилась после статьи о Благодатном огне. СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают - Цензор.НЕТ 2586
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не могу понять , зачем ехать в больницу , есть же иконы там исцеляющие , чудотворные и тд в конце концов бог поможет выздороветь ...или нет ...
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Чого це Тодуров влаштував богодільню для кацапських прихвостнів в інституті серця.Нехай додому їх собі тягне і влаштовує там хоч палати,хоч палатки.Це не його приватна лавочка.Громадян України туди чомусь не везуть лікувати,а всю нечисть з вірусами-в інститут серця.МОЗ,ау!Це що таке взагалі?
Інститут серця МОЗ України, раніше Київський міський Центр серця

Центр побудований за кошти місцевого бюджету м. Київ. Вартість будівництва - 644 мільйони гривень (близько 200 мільйонів доларів за курсом на момент закінчення будівництва. Центр почав функціювати у 2008 році. За головування Галини Гереги 25 грудня 2012 року рішенням 65 депутатів Київської міської ради центр передано під юрисдикцію МОЗ.
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Вот и скажите после этого, что содомия не при чем....
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..просто масковския попы, агенты, засланные фсбшниками в Украину, были уверены, что Бога нет..
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богослужения будут проводить, говорят?! попы левославной "церкви" московского патриархата служиат не богу, а кремлядьской империи и собственному карману
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Жду их досрочного вызова к работодателю. Вместе с Новинским.
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ЦЕНЗОР !!!
В Україні немає упц мп !!! Є російська церква ! Не вже важко писати за законом !!!
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При Совітах воно мало назву Екзархат РПЦ,,і ніяке воно не УПЦ,
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Тримаємо кулаки . Смерть російським диверсантам
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Ця Кара Небесна, послана Господом Богом на московських попів за духовне знищення української нації і за служіння антихристу що сидить у Кремлі.
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То есть, вопреки обещаниям, приказ о создании инфекционных "ВИП-палат" для "небожителей" таки не отменен??? Какого фига он в "Институте сердца"? В Охмадете и детской сердечной хирургии они есть тоже??? ЗМІ повідомляють про госпіталізацію із COVID-19 глави УПЦ МП Онуфрія і митрополита Антонія. У пресслужбі церкви це заперечують - Цензор.НЕТ 329 При этом гэбнявые секты на Пасху не закрываются! Куда простых людей ложить будешь, Осёл Оманский? "Домой, на самоизоляцию"??? А потом будете рассказывать, что "умер, потому что не вовремя обратился"??? ТАК ЧЕЙ ТЫ "СЛУГА", ИДИОТ??? ЗМІ повідомляють про госпіталізацію із COVID-19 глави УПЦ МП Онуфрія і митрополита Антонія. У пресслужбі церкви це заперечують - Цензор.НЕТ 329
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Опять Об Отце Онуфрии
Однажды Отец Онуфрий, Окормляя Окраинные Окрестности, Обнаружил Оскверняющий Основы Окормления Окаянный (т)Омос.
- Оборотень, Опричник, Обидчик Окстись, Отойди, Отступи! - Охнул Опешивший Отец Онуфрий.
- Отдай Окормляемые Окрестности, Оппортунист! - Оскалился Обнаглевший Оборотень.
Оскорбленный Отец Онуфрий Отмахнулся От Обидчика.
- Обесчещу! - Обозлился Обидчик. Он Осквернил Освященную Обувь Отца Онуфрия.
Обескураженный Ответчик Отказался Отдать Обильно Окормляемые Ораторским Опиумом Окрестности. Озверевший Опричник, Оглушив Оппонента Оплеухой,
Отнял Ораторские Одежды Обесчещенного Отца Онуфрия.
Обнаженный Оробевший Отец Онуфрий Открыл Офигевшему Охлосу Отменно Откормленный Окаянный Огузок.
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тварі. А само заманює людей в храми секти ФСБ-РПЦ.
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ленточки с душераздирающими эпитафиями куда слать ?
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пусть москали за ними самолет присылают, отдайте это .овно (без обмена, даром не нужны), а то потом, когда "кони двинут", будут визжать, что их "бадеровцы замучали"!
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А мне коронавирус начинает нравиться. Фюрер Рашки закрылся в бункере, Кадыров уже свою границу создаёт, московские попы дохнут как мухи.

Господь, жги!
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Есть, Господь, есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Если эта братия "чудным" образом и быстро исцелится , то вывод напрашивается только один - коронавирус - это кацапское изобретение и у них кацапо-падл есть вакцина против него... ЗМІ повідомляють про госпіталізацію із COVID-19 глави УПЦ МП Онуфрія і митрополита Антонія. У пресслужбі церкви це заперечують - Цензор.НЕТ 1925
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Надеюсь, они лечатся в платной клинике, а не в государственных, то есть на наши, сознательных налогоплательщиков, деньги!
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Все высшие иерархи московского патриархата долларовые мультимиллионеры. Они, к сожалению, будут лечиться в лучших частных клиниках.

Но, как говорится, на всё воля Божья. Бог, в которого эти бесы сами не верят, наверное, все- таки есть.
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в раші зроблять із цих антихристів святих і канонізують по смерті. так в орді було завжди. там людоїдів *******.
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Ну шо тут сказать...самое время в часы тяжких испытаний галавным лидерам монахо пойти на самый тяжкий подвиг...принять затвор...и получать через узкую щель 100г хлеба и стакан воды один раз в 3 дня...на все воля божия
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пусть эти попы сдохнут по воле Всевышнего
у них нет томоса!
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Здохни гундяєвська правоСрально-сектантська ****.
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Даже в этом случае позорно шифруются и окутывают тайной факт своей болезни. По закону о COVID-19, кстати, эти данные не есть личная информация. Но, ведь, этого "не может быть", чтобы предстоятель УПЦ Московского патриархата подхватил вирус! "Русский мир", блин.
А особо качественный аппарат ИВЛ из клиники Тодурова конфисковать и направить для общего пользования, а то, блин, устроили себе вип-православные палаты Московского патриархата в Украине.
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