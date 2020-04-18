 Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Священний вогонь з'явився в кувуклії (невеличкій капличці, спорудженій, як вважається, над місцем поховання Ісуса) під час молитви патріарха Єрусалимського Феофіла, як це буває щороку напередодні православного Великодня.
Після сходження вогню патріарх передав святиню клірикам, які запалили від неї зв'язки з 33 свічок - за віком Христа.
Сходженню вогню передувала складна церемонія: двері кувуклії опечатали великою восковою печаткою на знак того, що її огляд закінчено, і в ній немає нічого, що дозволило б Єрусалимському патріарху запалити вогонь звичайними засобами.
Незадовго до появи патріарха Феофіла була знята печатка з дверей кувуклії, а в печеру внесли велику лампаду і 33 свічки. Потім патріарх зайшов всередину, і настав очікування. Церемонія транслювалася по телебаченню.
Храм Гробу Господнього закрили для вірян в минулому місяці в рамках жорстких заходів у боротьбі з коронавірусом, що вживаються Ізраїлем.
"Заповітна мрія багатьох - потрапити в священні місця з паломництвом (...) Багато зараз не можуть цього зробити", - сказав патріарх Феофіл напередодні, зазначивши, що відсутність паломників в Єрусалимі завдає страждань не тільки їм, але і всім жителям Святої Землі.
Телекомпания из России (с ушами людей с пейсами), купившая ЭКСЛЮЗИВНЫЕ права на трансляцию "схождения Благодатного Огня" продает потом видекартинку во все страны.
Только бизнес. Ничего личного.
ссылка: Благодатный огонь. Правда о чуде Безумная вера в огонь подменяет Веру в Бога
Но ведь эта печать висела на закрытых дверях Кувуклии еще за час до того, как эти представители подошли со своими штампиками. Двери не открывались, никто из них внутрь не входил.
Две минуты печать повисела со штампами - и ее сняли.
Подошли два армянина и в левое окошко Кувуклия просунули два пучка свечей. (на НТВ этого не было)
Израильский полицейский вошел внутрь вместе с патриархом и остался там за закрытыми вратами. Через пару минут зашел и второй полицейский. Чтобы не подрались?
Хорошо видно, как поначалу монах попозировал с лампадой пред закрытыми дверями (22-я минута), а потом пронес ее внутрь.
Через 5 минут после входа патриарха огонь вынесли.
В завершение репортажа НТВ было видно, как внешние лампады над дверями Кувуклии зажигают от свечей (то есть сами они отнюдь не возгорелись).
ГДЕ ВСПЫШКИ И МОЛНИИ?
Надо ли после этого доказывать, что это были вспышки фотоаппаратов туристов?
Также стоит отметить, что никто из местных бородатых профессионалов бороды в огонь не сует.
На фоне политических конфликтов была создана легенда о сверхъестественном схождении благодатного огня, что приводило очень много паломников в Иерусалим, в частности из России. "По словам очевидцев, на протяжении последних пятидесяти лет до времени захождения греческого патриарха и армянского архимандрита лампада там уже горела" - сообщил Гевонд Оганесян.
Однажды во время церемонии благодатного огня греческий патриарх сжег себе бороду, которую смогли быстро потушить. Это последствия суеверных толкований об огне, которые греки распространяют в среде своей паствы, и если бы греки объясняли бы своим, как то делает армянский Патриарх, то таких случаев не было бы и соблазнов, которыми унижается христианская вера пред верующими других религий.
Есть еще одно свидетельство иеромонаха Флавиана о том, что благодатный огонь действительно обжигает: "В 2004 году мой знакомый буквально через пять минут после получения благодатного огня пытался умыться огнём. Борода вроде бы небольшая, заметно стала разгораться. Пришлось закричать ему, чтоб тушил. Сам взял пример с других, подержал руку над огнём. Огонь, как огонь. Жжёт!".
Мы никогда не объявляли, что огонь сходит с небес. Да, такие чудеса были, но они происходили всенародно… Мы считаем огонь Благодатным, потому что молитвами Григория Просветителя сходит благодать, могут быть чудеса, исцеляться больные[65].»
а ЗАЧЕМ он туда входит? без него что - Огонь не снизайдёт?
Разве что это была рука Б-га.
Він посилається на якесь «Бга»....
Про Святе Писання, він не чув.
А насправді lighter Zippo, тут не при чому:
«Комментируя это заявление, служитель Иерусалимской Армянской патриархии архимандрит Гевонд, подтвердил, что отец Агоян, участвовал вместе с греческим патриархом в церемонии, и «сам зажигал огонь от лампады»[65].»
Борьба с этим событием - бесполезна и бессмысленна.
А Бог всё равно есть!
Черт-инородец и иноверец во главе христиан благословенного Киева и Украины...
Прекрасным воскресным утром Адиб Джавад Джудех аль-Хусейни сидит на лавочке у единственного публичного входа в иерусалимский храм Гроба Господня (он же храм Воскресения Христова - Ред.).
Мы свидетели гибели Европы.
А принести с собой коробок спичек или зажигалку что ему мешает???
@JuntaChronicles
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3h
Интервью Зеленского через месяц: - Сейчас надо всех похоронить, потом вырулим.
Може запалили???
жуліка,фокусника... і от вам НАТЄ ! АГОНЬ !!! ппц...
скільки цей цирк триватиме?
ЛЮДИ ОТЯМТЕСЯ
А Бог всё равно есть!
Ну как горы, двигаются?
Розвага єсть у вигляді сходження вогню, а хліб охлос принесе попам в церкву і подарує і саме головне гроші попам на майбахи і мерси!!!
Товптеся барани, дивіться на кашпіровщину, ви такого варті!!!!!!
Не может быть!
Никто бы от этого не перестал любить эти традиции.
Ведь Новый год все любят, несмотря на то, что это сказка.
лепрозорий просто, но веруны рвутся туда в надежде нет-нет да лизнуть какую-то "святыню"))