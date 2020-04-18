 Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Священний вогонь з'явився в кувуклії (невеличкій капличці, спорудженій, як вважається, над місцем поховання Ісуса) під час молитви патріарха Єрусалимського Феофіла, як це буває щороку напередодні православного Великодня.

Після сходження вогню патріарх передав святиню клірикам, які запалили від неї зв'язки з 33 свічок - за віком Христа.

Сходженню вогню передувала складна церемонія: двері кувуклії опечатали великою восковою печаткою на знак того, що її огляд закінчено, і в ній немає нічого, що дозволило б Єрусалимському патріарху запалити вогонь звичайними засобами.

Незадовго до появи патріарха Феофіла була знята печатка з дверей кувуклії, а в печеру внесли велику лампаду і 33 свічки. Потім патріарх зайшов всередину, і настав очікування. Церемонія транслювалася по телебаченню.

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"Заповітна мрія багатьох - потрапити в священні місця з паломництвом (...) Багато зараз не можуть цього зробити", - сказав патріарх Феофіл напередодні, зазначивши, що відсутність паломників в Єрусалимі завдає страждань не тільки їм, але і всім жителям Святої Землі.

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