 У Харкові на Великдень обмежили роботу ринків і храмів, - міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Таке рішення ухвалили 17 квітня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку в телефонному режимі провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.



Керівникам релігійних громад рекомендовано провести всі Великодні богослужіння в дистанційному режимі.



Крім того, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції комісія рекомендувала керівникам продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків призупинити роботу на період дії карантинних заходів.

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