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 У Харкові на Великдень обмежили роботу ринків і храмів, - міськрада

Масові релігійні заходи будуть обмежені в Харкові з 13:00 18 квітня до 6:00 21 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Таке рішення ухвалили 17 квітня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку в телефонному режимі провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Керівникам релігійних громад рекомендовано провести всі Великодні богослужіння в дистанційному режимі.

Крім того, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції комісія рекомендувала керівникам продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків призупинити роботу на період дії карантинних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП кличе парафіян за благодатним вогнем, незважаючи на карантин

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189986
 
   
 Топ коментарі
 
Короновирус косит священников Мацковского патриархата
МОЖЕТ ПОРА ЭТУ СЕКТУ ЗАПРЕТИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ?
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Сивосі в штани насцяли.
Ага.
В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет - Цензор.НЕТ 1365
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Короновирус косит священников Мацковского патриархата
МОЖЕТ ПОРА ЭТУ СЕКТУ ЗАПРЕТИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ?
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Там де неукраїнці при владі,там закриваються ринки та церкви.
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А эти де билы продолжают малевать свои безумные картинки. Сами намалевали, сами посмеялись. В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет - Цензор.НЕТ 8901 Жесть.
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Плевать мне на Сивуху. Ваш барыга-мародёр не лучше. Но на него ты ж картинки не намалюешь? У Харкові на Великдень обмежили роботу ринків і храмів, - міськрада - Цензор.НЕТ 7007
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Вот такое нашёл в сети. Интресно, правда?

У глави УПЦ Московського патріархату, єпископа РПЦ Онуфрія виявили коронавірус.

Митрополит Онуфрій, настоятель Української православної церкви Московського патріархату і єпископ РПЦ, таємно госпіталізований з коронавірусною інфекцією.

За даними Релігійної правди, митрополити Онуфрій і Антоній тестувалися на коронавірус в таємному порядку і були доставлені в госпіталь під чужим ім'ям, щоб «убезпечити РПЦвУ від звинувачень напередодні Великодня».

Карантин у Києві / ЦЗК
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И это правильно. А в соседнем Николаеве мэр четко потролил горожан, которые устали от карантина. Сказал, что карантин это решение президента, а в городе за него (зеленского) проголосовало 83%.. Так что хавайте, хоть подавитесь В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет - Цензор.НЕТ 7612
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Кернес шпилит почти по Евангелию В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет - Цензор.НЕТ 5513 - "Изгнание торговцев из храма". от харьковского мэра В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет - Цензор.НЕТ 4310
В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет - Цензор.НЕТ 6042
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Ограничение храмов!!!!!
Дурдом!
Если закрывать, то все! Все!!!
Иначе эти попохолуи все попрутся в те, которые будут открыты...
Скопление на квадратный метр будет жесть!!!
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придурки! повесьте дома иконку и долбите в очко крестом до кровавых волдырей. Оставайтесь дома!
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Дома так дома, а на рыбалку хочется, но нельзя там можно подхватить COVID-19, в лесу тоже и в чистом безлюдном поле.
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