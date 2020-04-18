 У Харкові на Великдень обмежили роботу ринків і храмів, - міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.
Таке рішення ухвалили 17 квітня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку в телефонному режимі провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.
Керівникам релігійних громад рекомендовано провести всі Великодні богослужіння в дистанційному режимі.
Крім того, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції комісія рекомендувала керівникам продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків призупинити роботу на період дії карантинних заходів.
МОЖЕТ ПОРА ЭТУ СЕКТУ ЗАПРЕТИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ?
Ага.
У глави УПЦ Московського патріархату, єпископа РПЦ Онуфрія виявили коронавірус.
Митрополит Онуфрій, настоятель Української православної церкви Московського патріархату і єпископ РПЦ, таємно госпіталізований з коронавірусною інфекцією.
За даними Релігійної правди, митрополити Онуфрій і Антоній тестувалися на коронавірус в таємному порядку і були доставлені в госпіталь під чужим ім'ям, щоб «убезпечити РПЦвУ від звинувачень напередодні Великодня».
Карантин у Києві / ЦЗК
Дурдом!
Если закрывать, то все! Все!!!
Иначе эти попохолуи все попрутся в те, которые будут открыты...
Скопление на квадратный метр будет жесть!!!