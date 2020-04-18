 Причина забруднення повітря у Києві - пожежі на Житомирщині. З 15 вогнищ 6 ліквідували, 5 - локалізували, - Аваков. КАРТА

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Прогоріли 7800 га лісової підстилки. Було 15 вогнищ, ліквідовано 6, локалізовано - 5, над 4 працюємо. Для гасіння залучено 3 літаки, пожежний потяг, 100 од. спецтехніки та понад 600 осіб. Упораємося!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півночі Житомирщини в результаті пожеж знищено десятки людських будинків. Вогнем охоплено близько 4 тисяч гектарів лісу.
п'єзопідпалювачі для такого феєрверку крихітні, захованими у лісовій підстилці вони можуть чекати сигналу з мобілки диверсанта-оператора місяцями чи навіть роками
але ж ніхто не візьме на себе відповідальність відімкнути мобільний зв'язок у зоні потенційних піротерактів
ПЕПЕРОНІ
@PeperoniUA 2 ч
В 5 ранку було багато викидів.
https://mobile.twitter.com/TextyOrgUa/status/1251436646945488898
и каким местом авяков к докладу о пожаре??? - это два
и...он что, единственный и неповторимый у нас в государстве??? - это три
Впевнений на 100% що пожари це дії "Руського міра".
https://www.youtube.com/watch?v=s5GJpZ8tGLM
https://www.dialog.ua/ukraine/205536_1587191146