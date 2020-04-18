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 Найманці РФ від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню двічі, вже встигнувши застосувати мінометний вогонь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Так, сьогодні о 06.40 зі сторони н.п. Нижнє Лозове окупанти випустили в бік наших укріплень в районі с. Луганське три міни 120-го та дві міни 82-го калібрів. У відповідь наші військовослужбовці відкрили щільний вогонь зі штатного піхотного озброєння. Цього виявилося достатньо, аби змусити противника припинити вогонь.

Вдруге ворог порушив режим перемир’я вже о 08.10 ранку біля Травневого. Наші оборонці нарахували падіння трьох мін калібру 82 мм, по два ворожі постріли з гранатометів РПГ та АГС, а також загалом близько 40 черг з кулеметів та стрілецької зброї, здійснених російсько-окупаційними військами з напрямку н.п.Гольмівський.

Завдяки добре обладнаним опорним пунктам наших військ, ворожий вогонь виявився неефективним.

За наявною інформацією станом на цю мить, бойових втрат у лавах українських військ від початку поточної доби не обліковано. Наші оборонці продовжують мужньо виконувати бойові завдання із захисту України, перебуваючи у повній бойовій готовності до будь-яких агресивних дій російських окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовця Володимира Максименка важко поранено при вибуху міномета під час стрільб 14 квітня у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні, він у комі. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189981
 
 
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а террырысты, гады, переименовали луганск в ворошиловград - ни стыда, ни совести
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если это в действительности так, то их Шеф нормально прикалывается, по доброму, и над их сектой и над её главарями лично ))
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Героям Слава!!!
Горіть у пеклі москалі!!!
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Так це ви москалей подожгли в полiсся
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С каких таких это пор, друзья осла и дерьмака стали «наемниками»?!?!
И не «обстреляли» - а проверили боевую готовность и военную выучку армии капитулянтов...
Цензор, пиши правду и живи в ногу с зильонским временем!!!
Ты за это сам всем своим составом и топил...
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Рідні українських полонених вимагають зустрічі з президентом Зеленським через те, що на обмін потрапляють люди, які не мають відношення до війни. Для багатьох, можливо, стане відкриттям інформація, що насправді ні Володимир Зеленський, ні Андрій Єрмак не керують цими процесами, вони лише виконують вимоги, які їм ставлять з окупованої території, а тим, у свою чергу, ставлять з Кремля.
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