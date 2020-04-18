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 Політика України, Суспільство
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Все про:Ар'єв (251) Зеленський (5090) пожежа (2176) Європейська Солідарність (352)

 Зеленський має вийти з "зони комфорту" і негайно скликати РНБО через пожежі в зоні відчуження ЧАЕС, - Ар'єв

Пожежі, які вирують у Киівській та Житомирській областях, можуть бути спричинені не тільки недбалістю паліїв трави, а й диверсіями. Президент Зеленський має вийти із "зони комфорту", негайно скликати РНБО і ухвалити план відповідних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це повідомив нардеп Володимир Ар’єв.

"Київ вже котрий день в диму. Київська та Житомирська області так само. Рівень забруднення повітря перевищує гранично допустимі межі у п’ять-шість разів. І це є не лише наслідком дурості тих, хто випалює траву на полях. Судячи з кількості джерел загоряння, обсягів і загалом картини того, що відбувається, – не виключено, що деякі підпали чиняться умисно. Особливо у зоні відчуження", – припускає Ар’єв.

"Насправді ця ситуація є дуже небезпечною в умовах епідемії коронавірусу. Експерти опублікували дані на сторінці Міжнародного економічного форуму про те, що ефект від коронавірусу – особливо і для хворих, і для розповсюдження цієї хвороби – посилюється в умовах сильних викидів в атмосферу", – застерігає народний депутат".

"Це розуміють у світі. Про це попереджають. На жаль, українська влада поки належним чином не зреагувала на ту небезпеку, яка існує сьогодні. Небезпеку в тому числі від можливих диверсійних дій. Треба негайно скликати Раду національної безпеки і оборони. Партія "Європейська Солідарність" вже котрий день на цьому наголошує", – зазначив Володимир Ар’єв.

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Він закликав президента Зеленського негано відреагувати на загрози, пов’язані із пожежами.

"Президент має діяти негайно. А не ховатися за абсолютно непотрібними в таких умовах візитами в чисту від диму Закарпатську область. І якщо цього не зрозумів і не зрозуміє президент, то вочевидь і політичні, і соціальні наслідки різкого погіршення ситуаціі можуть бути надзвичайно поганими. В тому числі і особисто для Зеленського", – наголошує Володимир Ар’єв.

"Ми ще раз підкреслюємо: досить ховати голову в пісок. Треба діяти і діяти негайно. Треба негайно зробити все можливе для того, щоб погасити пожежі, для того, щоб контролювати ситуацію в Києві і області. Особливо в зоні відчуження ЧАЕС. Для того, щоб розробити антидиверсійні дії. І відповідно почати нарешті штрафувати тих, хто зумисно підпалює траву на полях", – закликає народний депутат.

Раніше повідомлялося, що партія "ЄС" вимагає зібрати Кабмін і РНБО на термінове засідання через пожежі в зоні відчуження ЧАЕС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189979
 
   
 Топ коментарі
 
не мешайте Клоуну... - он видосик очередной пилит....
Расскажет в нем как вести себя во время пожара...
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"мы усе призеденты"! 73% президентов решило выжечь травку перед своими халупами
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никогда не понимал этого идиотизма - жечь траву и он относительно недавний, после 1957-го.
всегда было жалко смотреть на обгоревшие сосонки, смотришь и думаешь: "Вычухается или не вычухается..."
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а откуда у бабок эта идея фикс - ободрать весь газон до "чёрного пара"?
подстрегите траву - выглядит красиво и ухоженно! нет, надо ободрать всё до голой земли, потом это всё высушивается на солнце, потом первым же ветром - разметает всю сухую землю по округе! а совкобабки довольны - кругом срань и пыль
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Ну, бабок можно понять-- "шоб красіво було!" ... а газонокосилки -- нету, а вырывать бурьян -- облом....
но зачем (сколько себя помню) --- каждую весну выжигать плавни??? сколько же там живности гибнет...
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Глибокі ями які залишаються від вимивання бурштину призводять до вивітрювання вологи з верхних шарів грунту а це призводить до пересихання листя та гілок які падають з дерев на землю! Цей легкозаймистий матеріал горить від будь якого джерела вогню і тут головна проблема це ями від бурштинокопачів, які ніхто не засипає! Після пожеж ліс не відновиться бо ями в лісі не дадуть вирости новим деревам, їм просто не вистачить вологи в поверхневому шарі землі який буде постійно висушуватись вітром через глибокі дренажні отвори бурштинових ям. Ліси загинуть і будуть піски і це буде більш серйозна проблема ніж пожежі, бо піски будуть мігрувати вітром і засипати черноземи, перетворюючи поля на пустелю!
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не мешайте Клоуну... - он видосик очередной пилит....
Расскажет в нем как вести себя во время пожара...
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главное: не снимать маску и не посещать лес для тушения лесного пожара! Зеленский должен выйти из "зоны комфорта" и немедленно созвать СНБО из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Арьев - Цензор.НЕТ 9938
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Интересно почему нет пожаров в Харьковской, Сумской, донецкой областях? Или там сухой травы и лесов нету? Может потому что тогда дым будет идти на Рашку? Совпадение? Не думаю.
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"Карту купи лапать". Ветер северо-западный, на рашу ни от куда не будет дуть.
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Вихід з зони комфорту буде зі словами: "Де я?? ... Який зараз рік??"
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Да, учитывая, что из смежной Белоруссии жалобы как-то не наблюдались. А ветер менялся довольно часто.
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... в омані у рашки по саму печінку. Тому все що треба зробити для України він робити не буде. Буде робити навпаки.
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На тушении вогню. Бач який шолом, ну в смысле шалом...
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Арьев давно видел список членов СНБО? Хотя действительно - отследить этот калейдоскоп смены имен сложновато.
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только встречный пал в сторону раши, при устойчивом юго-западном ветре, ослабит ситуацию.
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Некогда, видосики пишет.
Киевлянам, проголосовавшим за него, должно нравиться.
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Жалко. Пусть вьійдут с наименьшими потерями из этого кошмара.
Но как бьістро прилетела карма-ответка к лживьім лицемерам, пять лет вьівшим о геноциде, разезжавшим по курортам, сидящим в ресторанах и ночньіх клубах во время войньі.
Забьіли и не соблюдали "Не гневи Бога...".
Злоба, зависть и глупость привели к сегодняшнему дню.
Даже долгожители не помнят такого кошмара в Киеве.
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Какой пожар? Он мендель тимбилдингует. Тренировка у него, а ты тут со своими пожарами.
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шо шо, он с мендель уже это делает ? изменяет пианине ?
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Почему изменяет? Одно другому не мешает. Танго на троих, так сказать.
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ну, если выковыряете его из норы, куда оно забилось...(
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Чому мовчить Цензор як Москаль тицяв носом СБУшників що Герус ворог?
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Не заважай Бубачкі, вони відпочивають після обіду.
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Может достаточно будет одной пламенной речи Порошенко? Он это умеет.
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Ему нас рать он проводит с семьей сейчас в Закарпатье и е..сь оно все конем видосик про Пасху записал и все
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Зеленский должен выйти из "зоны комфорта"?

Он должен не вийти а уйти!
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Расположение очагов ни на какие мысли не наталкивает?

Зеленский должен выйти из "зоны комфорта" и немедленно созвать СНБО из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Арьев - Цензор.НЕТ 5780
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А ведь Сивохо сейчас мог пригодиться в тушении пожаров - не зря же он тренировался на скамейках в парке Зеленский должен выйти из "зоны комфорта" и немедленно созвать СНБО из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Арьев - Цензор.НЕТ 7642
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Закрыть границы с Россией и с Лугандонией и больше ничего в Украине гореть не будет.
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Зебил не выйдет, ибо в дупе.
И ваЗЕлин этому процессу уже не поможет...
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В Україні ще один вірус,страшніший за COVID-19. Це JANELOXMINE-42.
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Да к кому Вы обращаетесь он же ничего не решает за него все решают ермаки мендели шмендели и прочие личности а он только по видосикам
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У нас там, десь в Карпатах чи Одеській області, військові навчання не організуються? А то "Членограю І, Великому і Неповторному", потрібен привід з Києва здриснуть...
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На минометные учения его пригласите
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А сенс? За його присутності міни не те що з ящиків не діставатимуть, але і зі складу отримувать не будуть... А у командирів мінометних розрахунків щоки порепають, коли вони будуть імітувать постріли і вибухи...
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Ну поскольку лавры Мюнхаузена ему спать не дают - то,может, пущай на ядре полетает Зеленський має вийти з "зони комфорту" і негайно скликати РНБО через пожежі в зоні відчуження ЧАЕС, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4294 Зеленський має вийти з "зони комфорту" і негайно скликати РНБО через пожежі в зоні відчуження ЧАЕС, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 227
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Який ти розумний, хоч і Кал Голодний)))
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В Закарпатье. Туда он собрался. Там уже колонны техники пошли.
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Зеленський начебто на виборах дав зрозуміти, що нікому нічого не "должен" і виборці були знодні, тому він виконує передвиборні обіцянки.
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Прошло четыре месяца и все как-то изменилось Зеленский должен выйти из "зоны комфорта" и немедленно созвать СНБО из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Арьев - Цензор.НЕТ 8169

Зеленский должен выйти из "зоны комфорта" и немедленно созвать СНБО из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Арьев - Цензор.НЕТ 7701 Зеленский должен выйти из "зоны комфорта" и немедленно созвать СНБО из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Арьев - Цензор.НЕТ 1363
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не всякий бройлер долетит до середины чорнобильской пущи без щепотки кокса
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Зеленского надо вывести из зоны комфорта и повесить на фонарном столбе!
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Люди сидять вдома, Президетн пише видосіки, країна догорає... може час збирати волонтерів- знову рятувати неньку?
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Ежегодно СБУ отлавливал группы диверсантов и дураков весной в зоне. В этот раз решили, что все совсем не так.
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впевнений на 100% що пожари це дії "Руського міра".
Причина такої думки:
з Чернобильскою зоною межує Білорусь. Такий же ліс, така ж суха трава, і народ з такими ж звичаями. Але пожарів немає...?!
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Та не трогайте вы Вовчика. Он устал, мы и так все ему мешаем работать, а тут еще пожары какие то. Ну перестаньте, он нам ничего не должен.
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выйдет пуем по роялю постучит разве что.профи )))
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он выйдет из зоны комфорта только если доза закончиться... и то...авяков-оченьджян из конфискованного подкинет.. (помните... как там килограммами конфисковывали...интересно провести отам ревизию...мука или сах/пудра?))) навряд ли натур/товар залежался))))
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А гарно горыть))
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Ждём, что по этому поводу скажет Ырина Геращенко. Жалко что Шкиряк самоизолировался да и Зоряна не слышно.
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Чим гірше - тим ліпше: Порошенко і К. використовують ситуацію с пожежами, ускладненими пиловими бурями, в своїх політичних целях. Замість того, щоб об'єднатися, згуртовувати зусилля на подолання біди. Можливо, така політична агітація і приводить до диверсійних підпалів. То природне явище ускладнене пожежами рукотворними і техногенними. Зима була без снігу і поверхневий грунтів за осінь, без дощу, безсніжну зиму, і суху весну висохли і витончились до пилу, який весняними вітрами як заметіль переміщається з місця на місце. Однак весняна циркуляція повітряних мас НЕ ГОРИЗОНТАЛЬНА, а ГОРИЗОНТАЛЬНО-вертикальна, - як літак на злеті, - то му що чорні/темні поверхня землі нагріваються СОНЦЕМ і над поверхнею землі ВИСХІДНІ потоки прогрітого повітря... Так пил переноситься у верхні шари атмосфери... А там ще дими від пожеж... Пилові бурі + дими. Раніше житті були вже подібні пилові бурі - посадки дерев засипало пилом чорнозему як в зимову заметіль... Це природна катастрофа, яку ЗМІ Порошенка та іншої "АппАзІції" намагається в громадській думці "пришпилити" новій владі : не розлідуються справи Майдану, криза Чорновіл, криза Приват, коронавірус,...-кожний може продовжити.
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Кончай курить эту дурь. Я, конечно всё понимаю, тебе приятно, да и видения открываются интересные, но подумай о том, как ты выглядишь со стороны.
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у него дело государственной важности - еще два гомосека заразились коронавирусом от суки православной - некто Онуфрий и Антоний, бубка собирается съездить проведать
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Да помогите уже кто-нибудь Арьеву тушить пожары, он один вышел из зоны комфорта, но тем не менее не справляется. Главное, что у него уже есть и мощный план -" необходимо немедленно сделать все возможное, чтобы погасить пожары "(с)
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Клоун любит изображать из себя хрущева или бацьку и влезать в дела уровня мэров и начальников ЖЭКов, а когда требуется вмешательство президента в ЧП уровня страны, улетает то на Эйфелеву башню смотреть, то в Оман, то в Карпаты.
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Т.е. на данный момент вся страна бездействует кроме Арьева?)
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Он не может выйти из зоны комфорта. Ломка будет.
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Зебилы, если "какая разница", надо просто перестать голосовать.
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Если есть конструктив по нарушениям или саботажу, то пусть действуют с юридическими последствиями: коллективные обращения, суды, комиссии и т.п. Потом по совокупности документов вести борьбу. А так... Само оно не рассосется. Остальное - политическая возня. А надеяться на выборы... Так их отменят. ЧС введут и все. Сами же нардепы бездействуют, только трындят.
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Пора уже поджегами заняться СБУ? А ослику нужно купить ведерко !
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янєлох должен вийті і уйті нх і навсєгда.
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ща разбежался, вы что новости не смотрите, самый грязный воздух в мире в Киеве, как очистите звякните на трубу, занятый очень, стратегический план разрабатывает как уйдут войска рузьке мира и как он тогда войска вводить будет, на белом коне едет по бокам два жирбаса сивохо и юзик, впереди страусом лысый бегает по посадкам, сзади его кацапские друганы с русским флагом рояль несут, чистый наполен из говнокино
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украинская власть получает большие деньги за порядок, а беспорядок ей и нафиг не нужен
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Зеленский - ты биологический мусор, отброс. Ты даже на фоне бандита кацапа Януковича выглядишь как дерьмо блохи.
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Враг не спит, в отличии от Зеленского и его братиии.
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