 Зеленський має вийти із "зони комфорту" і негайно скликати РНБО через пожежі в зоні відчуження ЧАЕС, - Ар'єв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це повідомив нардеп Володимир Ар’єв.

"Київ вже котрий день в диму. Київська та Житомирська області так само. Рівень забруднення повітря перевищує гранично допустимі межі у п’ять-шість разів. І це є не лише наслідком дурості тих, хто випалює траву на полях. Судячи з кількості джерел загоряння, обсягів і загалом картини того, що відбувається, – не виключено, що деякі підпали чиняться умисно. Особливо у зоні відчуження", – припускає Ар’єв.

"Насправді ця ситуація є дуже небезпечною в умовах епідемії коронавірусу. Експерти опублікували дані на сторінці Міжнародного економічного форуму про те, що ефект від коронавірусу – особливо і для хворих, і для розповсюдження цієї хвороби – посилюється в умовах сильних викидів в атмосферу", – застерігає народний депутат".

"Це розуміють у світі. Про це попереджають. На жаль, українська влада поки належним чином не зреагувала на ту небезпеку, яка існує сьогодні. Небезпеку в тому числі від можливих диверсійних дій. Треба негайно скликати Раду національної безпеки і оборони. Партія "Європейська Солідарність" вже котрий день на цьому наголошує", – зазначив Володимир Ар’єв.

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Він закликав президента Зеленського негано відреагувати на загрози, пов’язані із пожежами.

"Президент має діяти негайно. А не ховатися за абсолютно непотрібними в таких умовах візитами в чисту від диму Закарпатську область. І якщо цього не зрозумів і не зрозуміє президент, то вочевидь і політичні, і соціальні наслідки різкого погіршення ситуаціі можуть бути надзвичайно поганими. В тому числі і особисто для Зеленського", – наголошує Володимир Ар’єв.

"Ми ще раз підкреслюємо: досить ховати голову в пісок. Треба діяти і діяти негайно. Треба негайно зробити все можливе для того, щоб погасити пожежі, для того, щоб контролювати ситуацію в Києві і області. Особливо в зоні відчуження ЧАЕС. Для того, щоб розробити антидиверсійні дії. І відповідно почати нарешті штрафувати тих, хто зумисно підпалює траву на полях", – закликає народний депутат.

Раніше повідомлялося, що партія "ЄС" вимагає зібрати Кабмін і РНБО на термінове засідання через пожежі в зоні відчуження ЧАЕС.