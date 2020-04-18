 Міноборони проведе службове розслідування після матеріалу журналістів про закупівлі тестів і апаратів ШВЛ у китайської фірми, що продає модеми

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомила прессекретарка міністра оборони України Світлана Павловська після того, як журналісти "Схем" оприлюднили інформацію, що 15–16 квітня Міністерство оборони України уклало договори на закупівлю медичних засобів та устаткування для боротьби з коронавірусом на 69,6 мільйона гривень із китайською фірмою, що спеціалізується на виробництві і продажі модемів та іншого телекомунікаційного обладнання, а від імені китайської фірми договори підписує українець, який, найімовірніше, сам працює в структурі Міноборони.

Угоду не було реалізовано, і гроші не перераховувались. Міністр оборони України Андрій Таран призначив службові розслідування, за результатами яких буде надано додаткову інформацію", – зазначила Павловська.

"У засобах масової інформації поширюється інформація стосовно начебто укладеного договору з китайською фірмою на придбання засобів медичного захисту. Міноборони спростовує інформацію щодо закупівлі відомством засобів медичного захисту в Китаї", – мовиться у повідомленні Міноборони, надісланому в редакцію Радіо Свобода.

Натомість у своєму матеріалі журналісти посилались на офіційні дані державного порталу про публічні закупівлі України Prozorro – де вже оприлюднені усі підписані договори Міністерства оборони України з китайською фірмою Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай).

Наприклад, ось повідомлення про факт укладення договору між Міноборони і фірмою Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай) із офіційного сайту Prozorro.

А ось перша сторінка оприлюдненого Міністерством договору на закупівлю апаратів ШВЛ.

За цими посиланнями можна ознайомитись з усіма укладеними договорами Міністерства оборони і фірмою з Китаю, оприлюдненими самим Міністерством оборони:

Загалом станом на 17 квітня на державному порталі оприлюднено 8 договорів на закупівлю респіраторів, масок, захисних костюмів, експрестестів, апаратів штучної вентиляції легень на загальну суму 69,6 мільйона гривень, закупівлі проведені за спрощеною процедурою.

Очільник Медичних сил Збройних сил України Ігор Хоменко, який підписав ці договори від імені Міноборони ще 16 квітня, підтвердив "Схемам", що договори уже укладені, і сторони лише очікують на проведення проплати.