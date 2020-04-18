 Міноборони проведе службове розслідування після матеріалу журналістів про закупівлі тестів і апаратів ШВЛ у китайської фірми, що продає модеми

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомила прессекретарка міністра оборони України Світлана Павловська після того, як журналісти "Схем" оприлюднили інформацію, що 15–16 квітня Міністерство оборони України уклало договори на закупівлю медичних засобів та устаткування для боротьби з коронавірусом на 69,6 мільйона гривень із китайською фірмою, що спеціалізується на виробництві і продажі модемів та іншого телекомунікаційного обладнання, а від імені китайської фірми договори підписує українець, який, найімовірніше, сам працює в структурі Міноборони.
Угоду не було реалізовано, і гроші не перераховувались. Міністр оборони України Андрій Таран призначив службові розслідування, за результатами яких буде надано додаткову інформацію", – зазначила Павловська.
"У засобах масової інформації поширюється інформація стосовно начебто укладеного договору з китайською фірмою на придбання засобів медичного захисту. Міноборони спростовує інформацію щодо закупівлі відомством засобів медичного захисту в Китаї", – мовиться у повідомленні Міноборони, надісланому в редакцію Радіо Свобода.
Натомість у своєму матеріалі журналісти посилались на офіційні дані державного порталу про публічні закупівлі України Prozorro – де вже оприлюднені усі підписані договори Міністерства оборони України з китайською фірмою Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай).
Наприклад, ось повідомлення про факт укладення договору між Міноборони і фірмою Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай) із офіційного сайту Prozorro.
А ось перша сторінка оприлюдненого Міністерством договору на закупівлю апаратів ШВЛ.
За цими посиланнями можна ознайомитись з усіма укладеними договорами Міністерства оборони і фірмою з Китаю, оприлюдненими самим Міністерством оборони:
- 21 комплект апаратів штучної вентиляції легень (на суму 21 136 500 грн);
- 10 тисяч захисних щитків для обличчя (на суму 280 600 грн);
- 1 тисяча пірометрів (інфрачервоні термометри) (на суму 1 120 875 грн);
- 150 тисяч респіраторів FFP2 (на суму 9 607 500 грн);
- 55 тисяч респіраторів FFP3 (на суму 5 924 625 грн);
- 15,5 тисяч комплектів багаторазових комбінезонів ("костюм біологічного захисту") (на суму 8 887 700 грн);
- 2,5 млн одноразових тришарових медичних масок (на суму 17 537 500 грн);
- 20 тисяч експрестестів для діагностики коронавірусної хвороби (на суму 5 142 300 грн).
Загалом станом на 17 квітня на державному порталі оприлюднено 8 договорів на закупівлю респіраторів, масок, захисних костюмів, експрестестів, апаратів штучної вентиляції легень на загальну суму 69,6 мільйона гривень, закупівлі проведені за спрощеною процедурою.
Очільник Медичних сил Збройних сил України Ігор Хоменко, який підписав ці договори від імені Міноборони ще 16 квітня, підтвердив "Схемам", що договори уже укладені, і сторони лише очікують на проведення проплати.
Минздрав в открытую проводит внетендерные закупки. Минюст саботирует процесс в защиту интересов государства. Министр обороны выписывает премии в 400% себе и близлежащим. Министерство экономики крутит схемы по обложению с\х предприятий данью. Первым "экономическим" проектом нового министра экономики и сельского хозяйства Петрашко явился проект закупки специализированного програмного обеспечения, по которому дивное предприятие с дивным названием "Менора-Агро" будет получать ежегодно $1 с каждой собранной тоны зерна. Просто и со вкусом. Чистая прибыль - 70 млн.$ в год
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ: :
И так, наступил момент истины. 26,9 млрд. гривен, т.е. половина "стабилизационного фонда" благополучно отправлена на выплаты пенсий, как и мы говорили. Другая половина фонда не существует вообще, ее просто еще не собрали. Так так медицина профинансированна только на первый квартал (мы неоднократно об этом говорили), то на нее денег нет. Потому было принято решение о сокращении и увольнении части медицинских работников. Типа "второй этап реформы". Оформление решения произойдет 21 апреля 2020 года. Действительно , зачем Степанову медработники - он на одних халатах 20 млн. гривен снял. И никаких расходов !
Что то мне подсказывает, что вы в 2019 году проголосовали за одного фигляра из г. Кривой Бивень.
tZE inform
Министр обороны выписывает премии в 400% себе и близлежащим.
Где война только «в головах майданутых хахлов» нежелающих мира с хйлом...
Где плановые учения сокращены в несколько раз, а международные - отменены вообще, да и те проходят в виде постановочного шоу «дня открытых дверей»...
Где , меньше чем за год, уничтожены целые программы разработок и запуска в серию готовых и перспективных образцов вооружения...
Ведомство , где опять в почете очковтирательство и покраска бордюров...
Где опять вспомнили про кирзачи, портянки и дубок...
Где опять будут жрать перловку с песком и заедать гнилой капустой...
И если говорят, что хйло вернул кацапам неосталинизм, то впору признать, что зЭ-чмо с нарисованным ему д'ерьмаком рейтингом - страстно желает установления дремучего неосовка (времён своего маланца-деда, разгонявшего забастовки счастливых савеЦких шахтеров)
Продает технику. То, что во время кризиса переключились на медоборудование, тоже нормально. Для Китая, так тем более.
Вопрос в цене и в качестве товара. Если они продают по нормальным ценам, напрямую от производителя, то выгодно иметь дело с одной компанией, которая может организовать доставку, чем с кучей контракторов.
Я ни в коем случае не защищаю Минобороны, но в данном конкретном случае, похоже, дурналисты высосали сенсацию из пальца
С другой стороны, может лучше так, чем втихаря действительно мутные оборотки