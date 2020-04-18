EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  2861  42
Все про:Китай (583) Міноборони (3277) закупівлі (169)

 Міноборони проведе службове розслідування після матеріалу журналістів про закупівлі тестів і апаратів ШВЛ у китайської фірми, що продає модеми

Міністр оборони України Андрій Таран призначив службове розслідування щодо укладення міністерством договорів на закупівлю засобів медичного захисту від COVID-19 з китайською фірмою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомила прессекретарка міністра оборони України Світлана Павловська після того, як журналісти "Схем" оприлюднили інформацію, що 15–16 квітня Міністерство оборони України уклало договори на закупівлю медичних засобів та устаткування для боротьби з коронавірусом на 69,6 мільйона гривень із китайською фірмою, що спеціалізується на виробництві і продажі модемів та іншого телекомунікаційного обладнання, а від імені китайської фірми договори підписує українець, який, найімовірніше, сам працює в структурі Міноборони.

Угоду не було реалізовано, і гроші не перераховувались. Міністр оборони України Андрій Таран призначив службові розслідування, за результатами яких буде надано додаткову інформацію", – зазначила Павловська.

"У засобах масової інформації поширюється інформація стосовно начебто укладеного договору з китайською фірмою на придбання засобів медичного захисту. Міноборони спростовує інформацію щодо закупівлі відомством засобів медичного захисту в Китаї", – мовиться у повідомленні Міноборони, надісланому в редакцію Радіо Свобода.

Натомість у своєму матеріалі журналісти посилались на офіційні дані державного порталу про публічні закупівлі України Prozorro – де вже оприлюднені усі підписані договори Міністерства оборони України з китайською фірмою Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай).

Наприклад, ось повідомлення про факт укладення договору між Міноборони і фірмою Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай) із офіційного сайту Prozorro.

Міноборони проведе службове розслідування після матеріалу журналістів про закупівлі тестів і апаратів ШВЛ у китайської фірми, що продає модеми 01

А ось перша сторінка оприлюдненого Міністерством договору на закупівлю апаратів ШВЛ.

Міноборони проведе службове розслідування після матеріалу журналістів про закупівлі тестів і апаратів ШВЛ у китайської фірми, що продає модеми 02

За цими посиланнями можна ознайомитись з усіма укладеними договорами Міністерства оборони і фірмою з Китаю, оприлюдненими самим Міністерством оборони:

Загалом станом на 17 квітня на державному порталі оприлюднено 8 договорів на закупівлю респіраторів, масок, захисних костюмів, експрестестів, апаратів штучної вентиляції легень на загальну суму 69,6 мільйона гривень, закупівлі проведені за спрощеною процедурою.

Очільник Медичних сил Збройних сил України Ігор Хоменко, який підписав ці договори від імені Міноборони ще 16 квітня, підтвердив "Схемам", що договори уже укладені, і сторони лише очікують на проведення проплати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189976
 
 
 Топ коментарі
 
Вот этот, что при Порохе в 2015 ходил под ст. 111 "Государственная измена", при ваЗЕлине ежемесячно выписывает премии в 400% себе и близлежащим. Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы - Цензор.НЕТ 5269
 показати весь коментар
 
Нормальний міністр оборони, якщо він нормальний, при наявності телефону і комп"ютера з електронною поштою може провести за цією закупкою розслідування за 1 годину максимум. Це максимум, пару разів вийти перекурити й випити кави. А потім ще перевірити це "розслідування".
 показати весь коментар
 
При зебилах это будет не расследование, а быстрое уничтожение доказательств.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
При зебилах это будет не расследование, а быстрое уничтожение доказательств.
 показати весь коментар
 
 
Нормальний міністр оборони, якщо він нормальний, при наявності телефону і комп"ютера з електронною поштою може провести за цією закупкою розслідування за 1 годину максимум. Це максимум, пару разів вийти перекурити й випити кави. А потім ще перевірити це "розслідування".
 показати весь коментар
 
 
КАКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ? КЕМ? ОПГ ЗЕ?

Минздрав в открытую проводит внетендерные закупки. Минюст саботирует процесс в защиту интересов государства. Министр обороны выписывает премии в 400% себе и близлежащим. Министерство экономики крутит схемы по обложению с\х предприятий данью. Первым "экономическим" проектом нового министра экономики и сельского хозяйства Петрашко явился проект закупки специализированного програмного обеспечения, по которому дивное предприятие с дивным названием "Менора-Агро" будет получать ежегодно $1 с каждой собранной тоны зерна. Просто и со вкусом. Чистая прибыль - 70 млн.$ в год
 показати весь коментар
 
 
Только в Украине могут поставить главным фискалом полоумное существо, совершенно не понимающее, как работает налоговая и таможня.
 показати весь коментар
 
Вы представляете сколько времени заключение договора по нормальному тендеру требует? Да к началу поставок о пандемии уже и забудут.
 показати весь коментар
 
А как же ЗАКОН? Работать надо, а не на самокатах кататься, шаурму по Оманам жрать, видосики для дебилов записывать и отсиживаться со своим выводком в Закарпатье.
 показати весь коментар
 
 
Я ЗАБАЛТЫВАЮ ПРОБЛЕМУ?!! Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы - Цензор.НЕТ 4638
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ: Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы - Цензор.НЕТ 5173 :
И так, наступил момент истины. 26,9 млрд. гривен, т.е. половина "стабилизационного фонда" благополучно отправлена на выплаты пенсий, как и мы говорили. Другая половина фонда не существует вообще, ее просто еще не собрали. Так так медицина профинансированна только на первый квартал (мы неоднократно об этом говорили), то на нее денег нет. Потому было принято решение о сокращении и увольнении части медицинских работников. Типа "второй этап реформы". Оформление решения произойдет 21 апреля 2020 года. Действительно , зачем Степанову медработники - он на одних халатах 20 млн. гривен снял. И никаких расходов ! Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы - Цензор.НЕТ 5173
 показати весь коментар
 
 
ЭТО ФАКТЫ!
Что то мне подсказывает, что вы в 2019 году проголосовали за одного фигляра из г. Кривой Бивень. Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы - Цензор.НЕТ 9176
 показати весь коментар
 
Первое, куда пошел после возвращения в Киев , сбежавший из него Зеленский - ток-шоу Шустера. Привычка. Там он рассказал об "акулах, которые хотят потопить корабль "Слуги народа" " Фантазии Зеленского уже ворвались в ихтиологию. Главная цель определена как "...выжить, потом разрулим...", кредит МВФ как "...кровь экономики...". Рассказал о тоннах грузов доставляемых в Украину пассажирскими самолетами МАУ. Правда не объяснил почему МОЗ Украины закупает товары в обход установленной процедуры по цене выше чем средняя. Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы - Цензор.НЕТ 7962
 показати весь коментар
 
А я вам про ВОРОВСТВО Зелёной шоблы. Про то, как они наживаются на пандемии вместо того, что бы работать по 18 часов в сутки для её приодоления.
 показати весь коментар
 
Старый зольдат, то Ви що, не зрозуміли Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы - Цензор.НЕТ 5756 - епоха бідності скінчилася !
 показати весь коментар
 
 
Це, при умові, що він на захищає, а не нищить, армію
 показати весь коментар
 
Вот этот, что при Порохе в 2015 ходил под ст. 111 "Государственная измена", при ваЗЕлине ежемесячно выписывает премии в 400% себе и близлежащим. Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы - Цензор.НЕТ 5269
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ходив? Чого ж не був посаджений за держзраду при пороху? Ото і не питай чому так зараз. Бо порохосвиня не покарала жодного злочинця. Результат закономірний.
 показати весь коментар
 
проведет,конечно...



tZE inform

Министр обороны выписывает премии в 400% себе и близлежащим.
 показати весь коментар
 
 
приходится спешить. сегодня у министров, время оседлой жизни в министерском кресле может оказаться не долгим, а прибарахлить и правнуков хочется.
 показати весь коментар
 
 
Нет в Украине никакого министерство обороны, уже как год - министерство сдачи территорий, отведения войск, лжи, манипуляции и капитуляции.
Где война только «в головах майданутых хахлов» нежелающих мира с хйлом...
Где плановые учения сокращены в несколько раз, а международные - отменены вообще, да и те проходят в виде постановочного шоу «дня открытых дверей»...
Где , меньше чем за год, уничтожены целые программы разработок и запуска в серию готовых и перспективных образцов вооружения...
Ведомство , где опять в почете очковтирательство и покраска бордюров...
Где опять вспомнили про кирзачи, портянки и дубок...
Где опять будут жрать перловку с песком и заедать гнилой капустой...
И если говорят, что хйло вернул кацапам неосталинизм, то впору признать, что зЭ-чмо с нарисованным ему д'ерьмаком рейтингом - страстно желает установления дремучего неосовка (времён своего маланца-деда, разгонявшего забастовки счастливых савеЦких шахтеров)
 показати весь коментар
 
 
Это вместо того, чтобы привлекать войска в помощь на тушение пожаров?
 показати весь коментар
 
За сколько продались украинские шлюхи в ВСУ!! рискующие здоровьем наших солдат!! Ведь всё что выпускается в китае, всё некачественная подделка или полный брак!!! Где качество? и где ширпотреб Китая! вы, что там вообще уху ели или без ухи уже ****..ли
 показати весь коментар
 
 
Для лекторства Зеленского, модем помогает лечится от короновируса моделируя сигнал в уши заболевших Зедебилоидов и демодулируя сигнал в уши выздоровших. Покупайте модемы и Вам всем станет легче
 показати весь коментар
 
 
Вообще странно. Компания существует с 2001 года. Не однодневка. Зарегистрирована на материковом Китае, а не например в Гонконге. Тоесть не оффшор.
Продает технику. То, что во время кризиса переключились на медоборудование, тоже нормально. Для Китая, так тем более.
Вопрос в цене и в качестве товара. Если они продают по нормальным ценам, напрямую от производителя, то выгодно иметь дело с одной компанией, которая может организовать доставку, чем с кучей контракторов.
Я ни в коем случае не защищаю Минобороны, но в данном конкретном случае, похоже, дурналисты высосали сенсацию из пальца
С другой стороны, может лучше так, чем втихаря действительно мутные оборотки
 показати весь коментар
 
 
* журналисты. Хотя в данном случае, опечатка подходит им больше.
 показати весь коментар
 
Зелёным не стыдно ШО ТАКОЕ ПОМЯТОЕ СУЩЕСТВО ВОЗГЛАВЛЯЕТ МИНОБОРОНЫ?

Міноборони проведе службове розслідування після матеріалу журналістів про закупівлі тестів і апаратів ШВЛ у китайської фірми, що продає модеми - Цензор.НЕТ 6132
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору