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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Київські новини
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 В екосистемах Києва та області зафіксовано 37 пожеж: не виходити на вулицю, тримати вікна зачиненими, - КМДА

За минулу добу в екосистемах Києва та області зафіксовано 37 пожеж трав'яного настилу і торфовищ, через що в повітрі столиці зафіксовано перевищення вмісту продуктів горіння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У Києві сталося 4 пожежі трав’яного настилу загальною площею 1,3 га, наразі всі вони ліквідовані.

Пожежі відбувалися:

  • Деснянський район –700 кв. м;
  • Голосіївський район – 500 кв. м;
  • Дарницький район – 50 кв. м;
  • Святошинський район – кв. 50 м.

У Київській області зафіксовані 33 осередки пожеж трав’яного настилу площею 26,8 Га.

Горять також і торф’яники:

Окрім того, за інформацією ДСНС, продовжуються гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу в Житомирській області. На території Виступовицького лісництва площа пожежі становить близько 2 тис. га. А на території Бережестського лісництва поблизу с. Бережесть – близько 700 га.

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Тут спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем.

Радіаційний фон у столиці та області – у межах норми.

Середній радіаційний фон у Києві складає 0,011 мР/год (норма – 0,030мР/год); у Київській області 0,014 мР/год (норма – 0,030 мР/год).

У повітрі столиці зафіксовано продукти горіння. Вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту перевищений. Тож фахівці просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та споживати більше рідини.

Також читайте: Яценюк закликав Зеленського невідкладно звернутися до НАТО і ЄС за допомогою в гасінні пожеж: "Це безпосередня загроза життю кожного українця"

Як пояснили в Управлінні екології та природних ресурсів, в осередках пожеж навколо Києва відбувається тління та горіння сухої трави та лісового опаду. Пожеж досить багато, як і точок тління, і звідти надходить до атмосфери міста досить значна кількість продуктів горіння

Згідно з даними автоматичної станції AQT 420 "VAISALA" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (місце знаходження-Голосіївський район) вранці 18 квітня було зафіксоване коливання монооксиду вуглецю і перевищення ГДК в 0,5 рази.

Останні дані про стан атмосферного повітря також надав Центр громадського здоров’я Інституту Марзєєва. Згідно з їхньої інформацією, вміст дрібно дисперсного пилу у повітрі Києва: PM 2,5 – 127 мкг, PM 10 – 126 мкг.

Спецтехніка комунальних підприємств, що підпорядковані КК "Київавтодор", у посиленому режимі здійснює миття столичних вулиць і доріг. Такі роботи тривають у всіх районах Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189975
 
 
 Топ коментарі
 
Дивна вибірковість "випадкових" пожеж відносно кордонуВ Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 2072
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Какие нах. шашлычники. Целенаправленные поджоги налицо. Хуйло решило если не градами так епидемией и поджогами уничтожать Украину
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Главное - борьба с гриппом.
Остальное - ерунда, пусть хоть всё сгорит синем пламенем и все потравятся от дыма.
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Київ знаходиться у несприятливому місці, Чорнобиль, ліси, пожежі. Потрібно переносити столицю в інший населений пункт, подалі від зон екологічного лиха!
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Мені більше подобається Знам'янка. Географічний центр України, є залізниця, лишилось тільки аеропорт побудувати!
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А ще є ідеї по рятування людства, тільки такіж безглузді
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Я не пропоную особисто Вас рятувати, я не рятівник ДСНС. Я пропоную перенести столицю, щоб зменшити навантаження на Київ та область і цим покращити екологію в безглуздо забрудненому та ідіотські забудованому Києві та передмісті. Саакашвілі пропонував перенести столицю бо сам бачив що столиця в Києві заважає Києву жити та розвиватись як європейському мегаполісу - це об'єктивно!
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А у нас людей на 17 000 штрафонули, за те що город садили.

Чи не готує влада знов Голодомор?
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Готовит. Советую всем петикам, которые в Украине находятся, уехать. Конечно, когда границу откроют.
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А зебіли вже повідкривали ротики щоб прийняти рenis Коломойського?
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Я вот чаво подумал... Пока мне разрешали гулять по лесу, я часто маленькие пожарчики тушил... Их достаточно просто затоптать. И если ещё и ссать охота - это вообще здорово. Может нас таких не так мало было... В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 5793
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к слову, каждый имеет право на компенсацию за загрязнение окружающей среды,
пора зеленскому поделиться с торговли масками и должностями
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при Порохе вообще ничего не было. Он все вынес.
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Ну почему же не было? Дерьмом сое мозги эффективно промывал, их вот до сих пор штырит У Києві перевищено допустиму концентрацію продуктів горіння: не виходити на вулицю без необхідності, тримати вікна закчиненими, - КМДА - Цензор.НЕТ 2531
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Дивна вибірковість "випадкових" пожеж відносно кордонуВ Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 2072
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авжеж, маємо справу з біодиверсійною війною
п'єзопідпалювачі для такого феєрверку крихітні, захованими у лісовій підстилці вони можуть чекати сигналу з мобілки диверсанта-оператора місяцями чи навіть роками
але ж ніхто не візьме на себе відповідальність відімкнути мобільний зв'язок у зоні потенційних піротерактів
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Если ничего не тушить, то сидеть с закрытыми окнами придется пока не сгорит дом, в котором сидишь.
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тушить и жить у нас не целесообразно ..
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Шашлычники разгулялись. Им карантин не почем.
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Какие нах. шашлычники. Целенаправленные поджоги налицо. ***** решило если не градами так епидемией и поджогами уничтожать Украину
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100%
прямо под белорусский кордон едут - быстро шашлычат - и на следущее место..
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І чомусь по інший бік кордону нічого не горить. Хіба це не дивно??В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 6656
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підпалювали з розрахунком на вітер - трохи західніше щоб все йшло на Київ. З Білорусі зайшли диверсанти і підпалили у потрібний час коли був потрібний вітер. Якби то були місцеві їх би вже місцеві б і здали, бо у людей дома погоріли, це вам не забавки з травою...
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а зачем белорусам поджигать? на них ведь тоже может перекинуться.
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З Білорусі зайшли диверсанти і підпалили у потрібний час коли був потрібний вітер. Якби то були місцеві їх би вже місцеві б і здали, бо у людей дома погоріли, це вам не забавки з травою...
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ptn hlo 428037f7 Не неси бред, высосанный из пальца. У тебя диверсанты в голове.
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Надо не дивиться, а тушить, что бы к нам огонь не перекинулся.
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а ещё лучше в белы тапочки и на кладбище .. там точно ничего мешать не будет ..
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В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 7827 Mikhail Golub

@golub

·56 мин

Власть зелёных ********* не собирается объявлять настоящее чрезвычайное положение в Киеве и области?
От отсутствия воздуха умрёт значительно больше, чем от коронавируса.

В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 4373
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Та вже нормально. Повідомлення, як завжди, вчасно.
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а шо там Хор Вірьовки? Про пожежі не буде співати? Улюблена ж тема
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Немає соліста, Лисий розпочав сольну кар"єру.
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А как же "отдельные очаги тления" два дня назад В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 6006 ? Очередное вранье подленькой и трусливой власти зебилов В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 7021
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Продукты горения,от пылевой бури???Брехуны!
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Людям, которые думали о будущем, а не порхали безответственно как мотыльки-однодневки давно уже заказали противодымные маски и даже респираторы 3М (с очками)!

В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 1406
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По стране банды кацапских поджигателей гасают, а рюкзак на суперпумах мокрощелок своих катает
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Вчера Виталик говорил, что все под контролем. Сегодня, что он такого никогда не видел. В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА - Цензор.НЕТ 5447 Прям акын. Что вижу, то и пою.
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Пейте препараты йода и красное вино, уровень радиации как в 1986м!
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Не гони, личный дозиметр в области показывает, как и говорят 0,014, так что не врут, хотя дым режет глаза и дыхание.

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здесь осталась тока надежда на святого пятра, шо дым разведет руками
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Сейчас всю страну обдерут на это дело
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власти и подожгли шоб в норах сидели
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