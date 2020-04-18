EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Події
  4522  68
Матеріали за темою:
Все про:НАТО (2343) пожежа (2176) Яценюк (2297) Євросоюз (2882)

 Яценюк закликав Зеленського невідкладно звернутися до НАТО і ЄС за допомогою в гасінні пожеж: "Це безпосередня загроза життю кожного українця"

Прем'єр-міністр 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк закликав президента негайно звернутися до НАТО і ЄС за допомогою в гасінні пожеж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Крім коронавірусу і економічної кризи Україну охопили пожежі. Це пряма загроза життю кожного українця", - наголосив Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що зараз українські рятувальники і Міністерство внутрішніх справ борються з тим, щоб загасити ці пожежі.

"Вірогідно, що основна причина – це умисні підпали. І це підлягає жорсткому покаранню", - підкреслив він.

"Наших ресурсів недостатньо для того, щоб подолати ще одну кризу в Україні. Вважаю, що президент України повинен невідкладно звернутися до Генерального секретаря НАТО та наших партнерів з Альянсу, а саме в Комітет з питань планування надзвичайних ситуацій, де Україна представлена Державною службою з надзвичайних ситуацій, - щоби наші партнери надали нам невідкладну допомогу по гасінню цих пожеж", - наголосив Арсеній Яценюк.

Він також підкреслив необхідність звернутися до партнерів з Європейського Союзу: "Зателефонувати як Президенту Європейської комісії, так і главам урядів і президентам країн-сусідів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок пожеж на Житомирщині знищено десятки будинків, вогнем охоплені тисячі гектарів лісу, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Свого часу ми їм допомагали, коли в них виникали надзвичайні ситуації. Зараз ми просимо про допомогу їх. Україні потрібна допомога для того, щоб подолати ще одну кризу", - наголосив Арсеній Яценюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189973
 
   
 Топ коментарі
 
Все сказанное о помощи ЕС и НАТО правильно.
Иначе зеленьіе впустят "гумконвои" пуйла, он уже на старте.
 показати весь коментар
 
вава ждет подходящего момента,шо хуйла на помощь позвать.шо ему нато...
а хуйло уже намекает

Яценюк призвал Зеленского неотложно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров: "Это прямая угроза жизни каждого украинца" - Цензор.НЕТ 167
 показати весь коментар
 
шо,муляет кролик?даже больше чем хуйло и зелебеня вместе взятые?отож...
не можешь ему простить,шо он вытащил Украину из лап хуйла,несмотря на пустую казну и взятые у хуйла 3 лярда ? Яценюк призвал Зеленского неотложно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров: "Это прямая угроза жизни каждого украинца" - Цензор.НЕТ 8237
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сеня, попроси однопартийца Авакова применить крутьіе вертолетьі для пользьі общества, а не для пиара.
 показати весь коментар
 
 
Все сказанное о помощи ЕС и НАТО правильно.
Иначе зеленьіе впустят "гумконвои" пуйла, он уже на старте.
 показати весь коментар
 
 
іноді краще жувати, чим писати таку дурню. )))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
О вечном, рвущемся в премьеры, Авакове здесь гробовая тишина. Зато целые стада любителей Пэтра-Солодкого буквально живут здесь и постоянно требуют срочных мер по любому поводу персонально от Зелика Яценюк призвал Зеленского неотложно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров: "Это прямая угроза жизни каждого украинца" - Цензор.НЕТ 7850
 показати весь коментар
 
 
моника наживается на войне и на пожарах )))
разве не так, 73-и?? ))) с пороха пример берЬОт... с развитием )))
 показати весь коментар
 
а що воно не так зробило ти ще це спитай. Як на мене - воно зi стiни стiльки вкрало, що повинно десь заритися i сидiти тихенько тихенько
 показати весь коментар
 
Украло, наверное, как и Порох "намарадёрил"? Яценюк призвал Зеленского неотложно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров: "Это прямая угроза жизни каждого украинца" - Цензор.НЕТ 8442
 показати весь коментар
 
 
свинарчуки - это те, на которых в итоге ничего не нашли?
панама - это те 4 тысяч долларов в каком-то слепом трасте?
липецк - это тот, который РФ арестовали без возможности управления/продажи?

но посыл понятен: шаблоны рашкопропагадны из вашей головы выветрятся ещё очень не скоро Яценюк призвал Зеленского неотложно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров: "Это прямая угроза жизни каждого украинца" - Цензор.НЕТ 2382
 показати весь коментар
 
 
У него от таких вопросов выбьет последний предохранитель в голове.
 показати весь коментар
 
 
Вкрав?
ПРУФ.
(кіно Шарія, не пропонувати).
 показати весь коментар
 
 
Пруф, це, вказати сайт, де сказано про що ти тут настукотів на клаві своіми кривими дрочильниками.
 показати весь коментар
 
 
і скільки? в тебе є данні?чого в прокуратуру не несеш?зараз якраз місячник притягнення до відповідальности діячів майдану,пропустять поза чергою
 показати весь коментар
 
 
Ты, падаль, с ним крал?Или тебе по каналу ньюзвонь или г+г сказали? Задрали тупорылые кремледрочеры своими говнобросами, тупизмом и брехней.
 показати весь коментар
 
 
методичку шестилетней давности не лень было хранить?
 показати весь коментар
 
 
шо,муляет кролик?даже больше чем ***** и зелебеня вместе взятые?отож...
не можешь ему простить,шо он вытащил Украину из лап *****,несмотря на пустую казну и взятые у ***** 3 лярда ? Яценюк призвал Зеленского неотложно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров: "Это прямая угроза жизни каждого украинца" - Цензор.НЕТ 8237
 показати весь коментар
 
 
Це ми вже чули у Шарія і сестер скабєєвих.
ПРУФ.
 показати весь коментар
 
 
ти не відповів...ти чергову плітку півторюєш
не знаєш що робити- не капай людям на мозок
 показати весь коментар
 
 
Люди, не общайтесь с ********** памперсом. Ему методичку кремлевскую вбили в зад, и он по другому не может. Мозгов же никогда не было. А вот на подлизе кремлевской опы- он великий мастак
 показати весь коментар
 
 
Ну, воно же повинно знати, що ми знаємо, хто і що воно є.
 показати весь коментар
 
вава ждет подходящего момента,шо ***** на помощь позвать.шо ему нато...
а ***** уже намекает

Яценюк призвал Зеленского неотложно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров: "Это прямая угроза жизни каждого украинца" - Цензор.НЕТ 167
 показати весь коментар
 
 
они даже карту БУДУЩИХ пожаров представят ))), в помощь...
 показати весь коментар
 
 
российские политологи сказали, что как раз путин и расчитьівает, что Украина обратится за помощью и русскохромосомньіе введут спасательньіе войська.
 показати весь коментар
 
Зебил сейчас каааак разбежится! Кааак обратиться к НАТО!!!!
....Да оно засунуло язык в .опу и руки потирает! Или прыгает от радости.
Не понятно, что ли?
Ему чем хуже для Украины, тем ему лучше!
 показати весь коментар
 
 
Ага, ща Зе відосік з Лисим забабахає і хором Вірьовки про горіла хата, а в Лондонах та Брюселях баби поплачуть
 показати весь коментар
 
 
Или дайте Сене денег на противопожарную стену
 показати весь коментар
 
 
"слугам" в Украине, хозяин наложил запрет обращатся в НАТО И ЕС за помощью
 показати весь коментар
 
 
зеленский ждёт, когда Султан ещё билетик подарит,
чтобы к Патрушеву на приём попасть,
ему не до пажаров ...
 показати весь коментар
 
 
Зебил видосики снимает вот и последнее про Пасху про пожар ни слова
 показати весь коментар
 
Не трогайте бубочку, не до этого ему...
Грусть и тоска его съедает...
 показати весь коментар
 
когда же наконец придёт кокаиновый гонец
 показати весь коментар
 
Каждый украинец це про себя,за миллионы долларов ваши домики сгорят. Если холопам не нравится барин ему красного петуха в дом запускают.
 показати весь коментар
 
 
неплохо было бы, под предлогом пожаров, пару баз НАТО в Украине разместить....
 показати весь коментар
 
 
ау разведка...а не кажется ли вам господа хорошие, что готовится плацдарм вокруг Киева для последующей высадки кремлёвского десанта?
 показати весь коментар
 
 
Якщо дати яценюку кiлька мiльярдiв доларiв, то вiн захистить нас вiд пожеж стiною.
 показати весь коментар
 
Одна соціалістка- популістка Юля за 30 років додумалась замовити Антонову три Ан-32П, які сьогодні рятують Україну від ще більшого вогню. Молодець.
 показати весь коментар
 
32 П только для понтов галимых. Бе-12П лросран.
 показати весь коментар
 
 
А где же пожарная техника которую Ляшко выбивал в бюджете 350-500млн.грн. каждый год,с вилами бегал по раде ,и так за 5 лет порошенковского развития будет 2млрд.грн. потрачено на пожарную технику. Не осело ли в ваших карманах.
 показати весь коментар
 
Странный человек этот Яценюк .Именно Зеленский -это и есть прямая угроза жизни каждого украинца !
 показати весь коментар
 
 
Ещё один жидовский умник, ворюга объявился. Бери лопату и забор строй, урод.
 показати весь коментар
 
 
главзебилу пох,чем больше нас умрет или сейчас,или потом от последствий - ему же лучше и босс-хуйло доволе шавкой своей.
 показати весь коментар
 
 
Сеня,зеля,порох...один витек-нормальный пацан!
 показати весь коментар
 
 
с Зеленским не знаешь, где именно в следующий раз, хуже не будет
 показати весь коментар
 
 
Тепер зрозуміло яка сила роздмухує та організовує ці пожежі!
 показати весь коментар
 
да не в нато, а в Росьавиа. Там 20летний опыт тушения лесных пожаров. Вот только работают они за деньги и гроши вперед.
 показати весь коментар
 
так и нужно сделать...
но Ишак оманско-московский наверное Московию и попросит...
 показати весь коментар
 
 
В Україні куча всіляких внутрішніх спецназів і спецпідрозділів. От нехай попрацюють і виловлять мерзоту що підпалює. Даю установку - вік від 15 до 25, скоріше за все. Справжні діверсанти таким оайном зайатись не будуть.
 показати весь коментар
 
 
я так понимаю .что и озимая горит на полях . у кацапов уже зерно подорожало в 3-5 раз.без пожаров .
 показати весь коментар
 
Зеонацизм - новая политико-экономическая система, предназначенная уничтожить идеологии "какая разница", "моя хатка с краю" и "хуже не будет". Разница есть. Хата, даже если она с краю, все-равно сгорит. Хуже будет.
Очевидно одно: эта система достанет всех. А вот ответ на вопрос, хватит ли у народа мозгов вынести уроки из всего происходящего совсем не очевиден.
 показати весь коментар
 
 
Народный фронт решил разложить яйца по разным корзинкам? Аваков просит "Не мешайте президенту отстраивать страну. И так непросто!". А Яценюк выполз из нафталина и вспомнил про реванш? А когда сливались под Зеленского и его хозяев, когда валили ПП, то не было угрозы реванша? Был. И это было очевидно. Просто они не думали, что их лично коснется. Думали откупиться от малороссов, отдав на разрыв ветеранов, волонтеров и активистов Майдана. А теперь, когда по ближнему кругу начало прилетать, вспомнили.
Я помню, как Антоша Герощенко, патологический лжец и мерзавец, ходил на ТВ эфиры будучи в коалиции и озвучивал тезисы Авакова о коррупции Порошенко, о том, как Порошенко наживается, рассказывал что вообще деятельность ПП - это сплошной криминал.
А потом Порошенко стал просто нардепом. И я все ждал, когда такое мощное ведомство как МВД, которое могло следить и прослушивать все близкое окружение Порошенко, фиксировать злочинные схемы и собирать фактаж, начнет давать доказательства всех этих озвученных злодейств Порошенко. Если Аваков и его соратники три года всех убеждали в криминале вокруг Порошенко, то они же знали о чем говорят? У них же все ресурсы были для выявления этого криминала? Они же все это фиксировали, для того, чтобы злодеев привлечь к ответственности? Народнофронтовцы же не могли просто наговаривать ротом своего однопартийца без доказательств? Оказалось, могли. Оказывается это была ложь. У Авакова был год при Зеленском, чтобы дать доказательства хотя бы чего нибудь против Порошенко. Зеленский бы за любой фактаж, который можно было бы использовать в криминальном преследовании Порошенко, озолотил бы Авакова. Аваков этим купил бы себе индульгенцию навсегда.
Но ничего нет, вообще ничего. Борьба народного фронта с Порошенко - это была борьба Авакова и Яценюка за кормовую базу, от которой их отодвинули. Просто помните об этом, когда начинаете огазмировать по поводу появления Яценюка на арене.
Эти ребята появляются только для того, чтобы откусить свой кусок пирога. А если не получается, тогда они предают и сливаются под новых нарезателей пирогов. Просто не забывайте, что НФ сделал очень много для того, чтобы пришла именно эта власть.
 показати весь коментар
 
 
НФ не боролся с Петром Порошенко, не клевещи.
 показати весь коментар
 
Не в теме - не отсвечивай своим никому ненужным мнением. Тем более в приказном порядке...
Пойди пробздись лучше и пасочку освяти чумными мощами в ближайшей конуре кацапского патриархата
 показати весь коментар
 
НАТА сбросит бонбу на костер и костер потухнет? Арсэн-ага, вероятно имеет опыт тушения костра в Панкийском ущелье?
 показати весь коментар
 
Кто-нибудь, кто там поближе, да въе***те этой зеленой сопле в табло! Что вы его призываете?
 показати весь коментар
 
ЕС способно только высказывать обеспокоенность !
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору