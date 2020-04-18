 Яценюк закликав Зеленського невідкладно звернутися до НАТО і ЄС за допомогою в гасінні пожеж: "Це безпосередня загроза життю кожного українця"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Крім коронавірусу і економічної кризи Україну охопили пожежі. Це пряма загроза життю кожного українця", - наголосив Арсеній Яценюк.
Він підкреслив, що зараз українські рятувальники і Міністерство внутрішніх справ борються з тим, щоб загасити ці пожежі.
"Вірогідно, що основна причина – це умисні підпали. І це підлягає жорсткому покаранню", - підкреслив він.
"Наших ресурсів недостатньо для того, щоб подолати ще одну кризу в Україні. Вважаю, що президент України повинен невідкладно звернутися до Генерального секретаря НАТО та наших партнерів з Альянсу, а саме в Комітет з питань планування надзвичайних ситуацій, де Україна представлена Державною службою з надзвичайних ситуацій, - щоби наші партнери надали нам невідкладну допомогу по гасінню цих пожеж", - наголосив Арсеній Яценюк.
Він також підкреслив необхідність звернутися до партнерів з Європейського Союзу: "Зателефонувати як Президенту Європейської комісії, так і главам урядів і президентам країн-сусідів".
"Свого часу ми їм допомагали, коли в них виникали надзвичайні ситуації. Зараз ми просимо про допомогу їх. Україні потрібна допомога для того, щоб подолати ще одну кризу", - наголосив Арсеній Яценюк
Иначе зеленьіе впустят "гумконвои" пуйла, он уже на старте.
разве не так, 73-и?? ))) с пороха пример берЬОт... с развитием )))
панама - это те 4 тысяч долларов в каком-то слепом трасте?
липецк - это тот, который РФ арестовали без возможности управления/продажи?
но посыл понятен: шаблоны рашкопропагадны из вашей головы выветрятся ещё очень не скоро
ПРУФ.
(кіно Шарія, не пропонувати).
не можешь ему простить,шо он вытащил Украину из лап *****,несмотря на пустую казну и взятые у ***** 3 лярда ?
ПРУФ.
не знаєш що робити- не капай людям на мозок
а ***** уже намекает
....Да оно засунуло язык в .опу и руки потирает! Или прыгает от радости.
Не понятно, что ли?
Ему чем хуже для Украины, тем ему лучше!
чтобы к Патрушеву на приём попасть,
ему не до пажаров ...
Грусть и тоска его съедает...
но Ишак оманско-московский наверное Московию и попросит...
Очевидно одно: эта система достанет всех. А вот ответ на вопрос, хватит ли у народа мозгов вынести уроки из всего происходящего совсем не очевиден.
Я помню, как Антоша Герощенко, патологический лжец и мерзавец, ходил на ТВ эфиры будучи в коалиции и озвучивал тезисы Авакова о коррупции Порошенко, о том, как Порошенко наживается, рассказывал что вообще деятельность ПП - это сплошной криминал.
А потом Порошенко стал просто нардепом. И я все ждал, когда такое мощное ведомство как МВД, которое могло следить и прослушивать все близкое окружение Порошенко, фиксировать злочинные схемы и собирать фактаж, начнет давать доказательства всех этих озвученных злодейств Порошенко. Если Аваков и его соратники три года всех убеждали в криминале вокруг Порошенко, то они же знали о чем говорят? У них же все ресурсы были для выявления этого криминала? Они же все это фиксировали, для того, чтобы злодеев привлечь к ответственности? Народнофронтовцы же не могли просто наговаривать ротом своего однопартийца без доказательств? Оказалось, могли. Оказывается это была ложь. У Авакова был год при Зеленском, чтобы дать доказательства хотя бы чего нибудь против Порошенко. Зеленский бы за любой фактаж, который можно было бы использовать в криминальном преследовании Порошенко, озолотил бы Авакова. Аваков этим купил бы себе индульгенцию навсегда.
Но ничего нет, вообще ничего. Борьба народного фронта с Порошенко - это была борьба Авакова и Яценюка за кормовую базу, от которой их отодвинули. Просто помните об этом, когда начинаете огазмировать по поводу появления Яценюка на арене.
Эти ребята появляются только для того, чтобы откусить свой кусок пирога. А если не получается, тогда они предают и сливаются под новых нарезателей пирогов. Просто не забывайте, что НФ сделал очень много для того, чтобы пришла именно эта власть.
Пойди пробздись лучше и пасочку освяти чумными мощами в ближайшей конуре кацапского патриархата