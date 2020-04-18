 УПЦ МП кличе парафіян за благодатним вогнем, незважаючи на карантин

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу просвітницького відділу УПЦ МП.
"Завтра, з Божою поміччю, делегація Української Православної Церкви доставить в Україну Благодатний вогонь. Ми сподіваємося, що це стане втіхою для багатьох вірян- українців. Особливо зараз, в умовах карантину, коли багатьом доведеться святкувати Великдень вдома, — зазначив митрополит Антоній. — З огляду на цей факт, а також те, що в деяких ЗМІ з’явилися висловлювання про те, що цього року наша країна не побачить Благодатний вогонь, ми закликаємо всіх, хто хотів би стикнутися з цим знаменням Світлого Христового Воскресіння, прийти у Свято-Воскресенський храм (з дотриманням всіх санітарних норм), який розташований недалеко від в’їзду в Києво-Печерську Лавру".
Владика розповів, що кожен, хто прийде в храм, зможе запалити лампаду від привезеного зі Святої Землі вогню. "Ми нікого не відштовхнемо, нікого не скривдимо", — підкреслив ієрарх.
"Це буде по-християнськи, оскільки дуже важливо, під час загальної зневіри, допомогти кожному відчути радість найвеличнішого свята — Воскресіння Христового", — сказав керуючий справами УПЦ.
17 квітня пресслужба Києво-Печерської лаври повідомила, що від коронавірусної інфекції помер монах Никодим, який "нещодавно поступив в Лавру із Почаївської лаври". Це вже третя смерть від COVID-19 зафіксована в цьому релігійному закладі.
Потім почали забороняти. Звичано, деіякі власники ресторанів були дуже проти. Вже ввели закон, всіх повідомили. Перший, другий день - декілька власників великих ресторанів сказали, що виконувати не будуть і в них можна палити. Буквально протягом першого тиждня прийшли інспектори, відфіксували порушення, впаяли штрафи по 30- 50 тис. євро.
І дуже швидко тема паління в ресторанах і барах закрилася. Буквально за один тиждень.
Заварить их в их логовах и пусть колдуют!
А если бы украинская церковь была в ********* и так себя вела - мне даже представить страшно, что бы с ними сделали!
КАКОГО ХРЕНА ОНО ЕЩЕ НЕ СИДИТ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВУ К ПРАВОНАРУШЕНИЮ?
ну или по подозрению в подстрекательству к самоубийству...
это ж надо - знать что в лавре за сотню заразных - и переть на смерть...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Наразі цей Антоній, запросивши всіх на "бенкет", здрис з короною в лікарню. Таємно.