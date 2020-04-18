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 Суспільство
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 УПЦ МП кличе парафіян за благодатним вогнем, незважаючи на карантин

Керуючий справами УПЦ МП запропонував усім охочим отримати Благодатний вогонь в Свято-Воскресенському храмі недалеко від Києво-Печерської Лаври в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу просвітницького відділу УПЦ МП.

"Завтра, з Божою поміччю, делегація Української Православної Церкви доставить в Україну Благодатний вогонь. Ми сподіваємося, що це стане втіхою для багатьох вірян- українців. Особливо зараз, в умовах карантину, коли багатьом доведеться святкувати Великдень вдома, — зазначив митрополит Антоній. — З огляду на цей факт, а також те, що в деяких ЗМІ з’явилися висловлювання про те, що цього року наша країна не побачить Благодатний вогонь, ми закликаємо всіх, хто хотів би стикнутися з цим знаменням Світлого Христового Воскресіння, прийти у Свято-Воскресенський храм (з дотриманням всіх санітарних норм), який розташований недалеко від в’їзду в Києво-Печерську Лавру".

Владика розповів, що кожен, хто прийде в храм, зможе запалити лампаду від привезеного зі Святої Землі вогню. "Ми нікого не відштовхнемо, нікого не скривдимо", — підкреслив ієрарх.

"Це буде по-християнськи, оскільки дуже важливо, під час загальної зневіри, допомогти кожному відчути радість найвеличнішого свята — Воскресіння Христового", — сказав керуючий справами УПЦ.

17 квітня пресслужба Києво-Печерської лаври повідомила, що від  коронавірусної інфекції помер монах Никодим, який "нещодавно поступив в Лавру із Почаївської лаври". Це вже третя смерть від COVID-19 зафіксована в цьому релігійному закладі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавра буде закрита для відвідувачів доти, поки Київська комісія з надзвичайних ситуацій не дасть дозвіл на відкриття, - МВС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189972
 
 
 Топ коментарі
 
Їм накази приходять з Москви, а проти неї ця влада не попре.
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а ведь мудрый нарид попрёт! разве можно ожидать других поступков от этого нарида после последних выборов президента!
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выполняют задание РПЦ по распространению коронавируса в Украине! требую арестовать этих ФСБшников в рясах! Предатели одни во власти и в спецслужбах, раз бездействуют! Просто нет правосудия, значит потом не удивляйтесь Судам Линча!!! Когда народ возьмет правосудие в свои руки!
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Колись на початку цього сторіччя в Іспанії можа було палити в усіх барах, ресторанах, навіть в деяких офісах. В магазинах одягу, наприклад, стояли попільнічки на високих ніжках і можна було заходити з цигарками.
Потім почали забороняти. Звичано, деіякі власники ресторанів були дуже проти. Вже ввели закон, всіх повідомили. Перший, другий день - декілька власників великих ресторанів сказали, що виконувати не будуть і в них можна палити. Буквально протягом першого тиждня прийшли інспектори, відфіксували порушення, впаяли штрафи по 30- 50 тис. євро.
І дуже швидко тема паління в ресторанах і барах закрилася. Буквально за один тиждень.
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Звуть прихожан,за самозайманням білого фосфору.
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привезут богомерзкие гундяевцы огонь, а потом будут рассказывать о "раскольниках" в УПЦ КП...
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Пусть призывают, быстрее сдохнут их прихожане.
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Ну значит действительно у нас НЕТ государства, раз на своей территории оно не может справиться с террористами!
Заварить их в их логовах и пусть колдуют!
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Я представляю, что бы сделали с такими уродами в других странах!
А если бы украинская церковь была в ********* и так себя вела - мне даже представить страшно, что бы с ними сделали! УПЦ МП кличе парафіян за благодатним вогнем, незважаючи на карантин - Цензор.НЕТ 7541
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Одно название от государства осталось к сожалению.
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Почему этих фсбшных провокаторов до сих пор не арестовали? Какое право вообще имеет фсбшная секта находиться на нашей земле?
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Мракобіся якесь середньовічне. Та вже доведено смертями не кого -не будь, а ваших монахів, що Ковід не питає в кого потрапляти і від нього реально вмирають, а вони людей на смерть кличуть.
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А ведь как два пальца об асфальт - не дать посадки самолету на территории Украины.
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Краще нехай дають адреси і організувати доставку благодатного вогню з вогнеметів. Все ж таки карантин, треба боротися із заразою...
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А где наша зедебильная власть или уже приставку зе по дороге потеряли Вот где нужно срочно запретить пир во время чумы кстати и демократизаторы хорошо помогают славненько так к рясам пристают
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Моосалькакие мракобесы оборзели и все им сходит с рук, надо признать, что почва в Украине для этого благодатная, много совков и продажных тупых хохлов, забывают или не зрают, что православие придумано москальскими царями для пригнобленя дикого населения, сделать послушными рабами, а комуняки употребили в своих бандитских интересах, не видеть и не понимать этого могут только неизлечимые дебилы.
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Моосалькакие мракобесы оборзели и все им сходит с рук, надо признать, что почва в Украине для этого благодатная, много совков и продажных тупых хохлов, забывают или не зрают, что православие придумано москальскими царями для пригнобленя дикого населения, сделать послушными рабами, а комуняки употребили в своих бандитских интересах, не видеть и не понимать этого могут только неизлечимые дебилы.
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мыши плакали, клолись, но продолжали жрать кактус (с)

КАКОГО ХРЕНА ОНО ЕЩЕ НЕ СИДИТ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВУ К ПРАВОНАРУШЕНИЮ?

ну или по подозрению в подстрекательству к самоубийству...
это ж надо - знать что в лавре за сотню заразных - и переть на смерть...
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Зачинини ці осередки мракобісся назавжди. Якраз є добрий привід, щоб у кацапської церкви забрати всі храми і церкви.
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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УПЦ МП кличе парафіян за благодатним вогнем, незважаючи на карантин - Цензор.НЕТ 5392
Наразі цей Антоній, запросивши всіх на "бенкет", здрис з короною в лікарню. Таємно.
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Біля мого будинку в Луцьку є рпц прихід. Приготовив тухлі яйця.
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В 1992 році єпископ рпц ніфот звіз автобусами в Луцьк полишуків пікетувати Волинську ОДА. Так тухлі яйця дуже допомогли розігнати той зброд.
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может пора уже забросать коктелями все эти сатанистские геморройники масковского патриархата?
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