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Все про:Житомирщина (557) пожежа (2176)

 Унаслідок пожеж на Житомирщині знищено десятки будинків, вогнем охоплені тисячі гектарів лісу, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На півночі Житомирщини в результаті пожеж знищено десятки людських будинків. Вогнем охоплено близько 4 тисяч гектарів лісу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці в фейсбуці губернатор області Віталій Бунечко.

За о його словами, на території 6 лісництв Овруцького району тривають масштабні лісові пожежі, які почалися ще 16 квітня.

Внаслідок розповсюдження вогню серед лісових масивів знищено та пошкоджено 43 нежилих і 38 жилих будинків, найбільшої шкоди завдано селам Нижня Рудня, Острови, Магдину та Личмани.

Унаслідок пожеж на Житомирщині знищено десятки будинків, вогнем охоплені тисячі гектарів лісу, - ОДА 01
Унаслідок пожеж на Житомирщині знищено десятки будинків, вогнем охоплені тисячі гектарів лісу, - ОДА 02
Унаслідок пожеж на Житомирщині знищено десятки будинків, вогнем охоплені тисячі гектарів лісу, - ОДА 03

Для того, щоб зупинити це неконтрольоване вогнище, залучено весь особовий склад ДСНС Овруцького району, а також екіпажі з сусідніх районів. Крім цього, залучено працівників лісгоспів з усією наявною протипожежною технікою.

Потрібно повідомити, що для ліквідації пожеж використовується авіація ДСНС – 3 літаки АН-32П та спеціальна військова техніка ЗСУ – "БАТ-2".

Кількість евакуйованих жителів постійно уточнюється, за попередньою оцінкою – це близько 50 осіб. Усіх переселено до сусідніх сіл, зокрема до села Гладковичі. Потерпілі забезпечені харчуванням та місцем для ночівлі, проте сильний вітер сприяє захопленню нових площ вогнем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партія "ЄС" вимагає зібрати Кабмін й РНБО на термінове засідання через пожежі в зоні відчуження ЧАЕС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189971
 
 
 Топ коментарі
 
Вопрос КТО ее поджигает.

"Россия объявила о готовности помочь Украине в борьбе с пожаром в Чернобыле."

@malitskiy_
4 год

Після
того, як московія запропонувала допомогу Україні в гасінні пожеж у
Чорнобильській зоні - ще раз переконався, що ті пожежі/підпали справа її рук.
От свої пожежі в Сибіру гасити не хоче, а нам вони "допоможуть".
Це
частина гібридної ВІЙНИ московії проти України і цивіл.світу.
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а давайте все скинемся понемногу и отправим осла куда нибудь - на его выбор - а то Украине - труба с ним
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А де Національна Гвардія України, яка отримує шалені гроші з бюджету майже як ЗСУ? Чому міністр МВС не віддав розпорядження направити НГУ для ліквідації пожеж в Житомирській області? Де помпи та пожежні рукави місцевих бурштинокопачів? Де організація місцевого населення яке дуже активно та дружно копає бурштин і могло б так само дружно боротись з пожежами? Де воно місцеве населення продовжує бурштин копати поки села горять? Де мобілізація всіх сил на боротьбу з пожежею? Де добровольці та волонтери? Губернатор який допустив таку ситуацію з пожежами і не примусив центральну владу діяти, не давав оперативних даних Президенту, кабміну та МВС, а фактично і сам не знав що де робиться - такий губернатор має йти з посади разом з керівництвом районів в яких все це лайно відбувається!
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А де Національна Гвардія України, яка отримує шалені гроші з бюджету майже як ЗСУ? Чому міністр МВС не віддав розпорядження направити НГУ для ліквідації пожеж в Житомирській області? Де помпи та пожежні рукави місцевих бурштинокопачів? Де організація місцевого населення яке дуже активно та дружно копає бурштин і могло б так само дружно боротись з пожежами? Де воно місцеве населення продовжує бурштин копати поки села горять? Де мобілізація всіх сил на боротьбу з пожежею? Де добровольці та волонтери? Губернатор який допустив таку ситуацію з пожежами і не примусив центральну владу діяти, не давав оперативних даних Президенту, кабміну та МВС, а фактично і сам не знав що де робиться - такий губернатор має йти з посади разом з керівництвом районів в яких все це лайно відбувається!
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Я на відео, яке зняв водій який їде через палаюче село, не бачу жодних людей чи машин чи спецтехніки яка бореться з пожежами і на відео губернатора теж немає купи людей! Влада ау, ти взагалі є чи тебе вже немає? Де дії влади? Де НГУ, ЗСУ, НПУ, ДСНС, комунальщики та бюджетники, добровольці та волонтери, місцеве населення у вигляді бригад бурштинокопачів?
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Нацгвардия на низком старте, ждут событий в Киеве. Авакову не до пожаров, на горизонте кресло президента. Унаслідок пожеж на Житомирщині знищено десятки будинків, вогнем охоплені тисячі гектарів лісу, - ОДА - Цензор.НЕТ 1775 И сейчас - чем хуже, тем лучше. Красиво разыграли карту Голобородько, осталось чуть-чуть.
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Вопрос КТО ее поджигает.

"Россия объявила о готовности помочь Украине в борьбе с пожаром в Чернобыле."

@malitskiy_
4 год

Після
того, як московія запропонувала допомогу Україні в гасінні пожеж у
Чорнобильській зоні - ще раз переконався, що ті пожежі/підпали справа її рук.
От свої пожежі в Сибіру гасити не хоче, а нам вони "допоможуть".
Це
частина гібридної ВІЙНИ московії проти України і цивіл.світу.
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Не хочу вас расстраивать , но думаю что поджигают свои хохлы.зеленую соплю сами выбрали, а уж лес поджечь -милое дело. Вообще сжигать траву- это какая то ипанутая хохляцкая забава
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Ага. А кацапьі цацьі, напомогали за десятки, сотни лет по всему миру...
Восстановите в памяти информацию о их помощи Финляндии, Чехии, Афганистану, недавнюю помощь Италии.
А уж Украине сколько они помогали!
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Ви праві на 100%.Працюю в ДСНС і добре знаю стан справ з підпалами трави та боліт.Підпалюють місцеві "хохли" ,кому сінокіс захотілося очистити від сухої трави,кому сухі бур'яни біля городу спалити,а переважній більшості просто руки чешуться щось підпалити.Покарання за це немає АБСОЛЮТНО НІЯКОГО.Поліція просто тупо не приймає заяв про підпали.Допомогають місцеві мешканці пожежникам дуже рідко,тільки якщо є загроза їхнім садибам.Щоправда,кілька разів допомагали місцеві фермери,орали протипожежні смуги.Місцеві "хохли" зазвичай радісно збігаються подивитися на пожежу і обговорити роботу пожежників,і все.
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вместе с фондами ахметова , коломойского , пинчука , фирташа , суркиса и ярославкого

ВСЕ ДЛЯ ГОЕВ
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фонда Петра та Марини Порошенко обов.язково все відбудують!!!...
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это на гранинце с Белорусью - а так как в белорашке навалом рашкованских войск с деверсантами , террористами - то подпал как теракт должен быть основной версией
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А за день до пожеж Лукашенко сказав - дишиті гарью.
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Даю табе параду, Федаравiч - менш сачы за высказваннямi дурня на высокай пасадзе.
Дарэчы, у нас у Щучынскiм р-не, Гародненскай вобл., тыдзень таму - дзед падпалiу траву i выкацiу 20 хат у весцы. Каго абвiнавацiм - палякау, лiтоуцау?
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у дзеда рука набіта..
у вайну з есесамі спрацоунічау ?
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а давайте все скинемся понемногу и отправим осла куда нибудь - на его выбор - а то Украине - труба с ним
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до наших тупых дойдет токо вместе с ожогами..- и то токо не меньше 3-й степени...(((
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Привыкайте.

Теперь все время что-то будет гореть и рушиться.
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Никто ничего не делает. Пожарные уже перестали тушить пожары.
Вчера МЧС отчиталось, что всё под контролем.
В общем, всё хорошо прекрасная маркиза...
Главное - борьба с короновирусом. Остальное - ерунда.
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где этот подонок-мародерина зеЛя.и вся его банда упырей!?
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леса с преобладанием сосновых и еловых пород поджечь элементарно, а потушить не так просто
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а шо там Хор Вірьовки? Про пожежі не буде співати? Улюблена ж тема
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А де ті срані сльозливі флеш-моби та картиночки, як за пожеж у Австралії?
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Колись чоловік з Волині розповів мені, що працював на лісоповалі у Нижньо-новгородській області РФ і там під час пожежі вигоріло 93 дєрєвні, - я не повірив.
Тепер - вірю.
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можливо кацапсини випалюють "зєльонку", - готують наступ
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в херсонской области горели леса
летом вся ,,обгоревшая,, древесина была на пляжах
в виде построек мебели и прочих изделиях
так и сейчас при запрете вывоза древесины
вся она как ,, некондиция,, пойдёт на экспорт
как говорил Козьма прутков
,,зри в корень,,
будут искать российскую диверсию зная СБУ
помните ,,находили схроны с оружием ,,
где хоть один хозяюн --это имитация деятельности
работают в кабинетах не выходя
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А что изречет глав зебил и зешобла по этому поводу? - это не поджоги мышебратьев или просто не надо гореть?))))
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Во всех бедах виноваты москали! Унаслідок пожеж на Житомирщині знищено десятки будинків, вогнем охоплені тисячі гектарів лісу, - ОДА - Цензор.НЕТ 600 Одного не пойму, откуда москали на Житомирщине?
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Де робота лісгоспів? ******** ліс, прлдали, стали мільйонерами а втрати смуги протипожежні впадло було? В прошу чергу треба пересадити все керівництво лісгоспів а потім знайти і посадити тих, хто за кацапські гроші палить ліси. І треба підпали кваліфікувати як теракти.
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З лісгоспів всі звільняються. Фінансування немає, задрали всі борці з рубкою лісу і контролюючі органи. Всі борються невідомо з чим, тільки не створюють умови для розвитку галузі,а знищують її.
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Где работа ЗЕБИЛЬНОЙ власти вцелом и КЛОУНА вчасности В Овруче пожарники просят население помочь питьевой водой продуктами
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ТРЕБА ВІДСТРІЛЮВАТИ РОСІЙСЬКИХ ОКУАПАНТІВ В СЕРЕДИНІ КРАЇНИ, ТОДІ І ПОЖЕЖІ ЗРАЗУ ЗНИКНУТЬ!
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Зебилье зарыло голову в песок и выставило жопу. Скоро эта жопа пострадает.
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