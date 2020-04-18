 Унаслідок пожеж на Житомирщині знищено десятки будинків, вогнем охоплені тисячі гектарів лісу, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці в фейсбуці губернатор області Віталій Бунечко.
За о його словами, на території 6 лісництв Овруцького району тривають масштабні лісові пожежі, які почалися ще 16 квітня.
Внаслідок розповсюдження вогню серед лісових масивів знищено та пошкоджено 43 нежилих і 38 жилих будинків, найбільшої шкоди завдано селам Нижня Рудня, Острови, Магдину та Личмани.
Для того, щоб зупинити це неконтрольоване вогнище, залучено весь особовий склад ДСНС Овруцького району, а також екіпажі з сусідніх районів. Крім цього, залучено працівників лісгоспів з усією наявною протипожежною технікою.
Потрібно повідомити, що для ліквідації пожеж використовується авіація ДСНС – 3 літаки АН-32П та спеціальна військова техніка ЗСУ – "БАТ-2".
Кількість евакуйованих жителів постійно уточнюється, за попередньою оцінкою – це близько 50 осіб. Усіх переселено до сусідніх сіл, зокрема до села Гладковичі. Потерпілі забезпечені харчуванням та місцем для ночівлі, проте сильний вітер сприяє захопленню нових площ вогнем.
"Россия объявила о готовности помочь Украине в борьбе с пожаром в Чернобыле."
@malitskiy_
4 год
Після
того, як московія запропонувала допомогу Україні в гасінні пожеж у
Чорнобильській зоні - ще раз переконався, що ті пожежі/підпали справа її рук.
От свої пожежі в Сибіру гасити не хоче, а нам вони "допоможуть".
Це
частина гібридної ВІЙНИ московії проти України і цивіл.світу.
Восстановите в памяти информацию о их помощи Финляндии, Чехии, Афганистану, недавнюю помощь Италии.
А уж Украине сколько они помогали!
ВСЕ ДЛЯ ГОЕВ
Дарэчы, у нас у Щучынскiм р-не, Гародненскай вобл., тыдзень таму - дзед падпалiу траву i выкацiу 20 хат у весцы. Каго абвiнавацiм - палякау, лiтоуцау?
у вайну з есесамі спрацоунічау ?
Теперь все время что-то будет гореть и рушиться.
Вчера МЧС отчиталось, что всё под контролем.
В общем, всё хорошо прекрасная маркиза...
Главное - борьба с короновирусом. Остальное - ерунда.
говорят пожарные...
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1251439151154593794
Тепер - вірю.
летом вся ,,обгоревшая,, древесина была на пляжах
в виде построек мебели и прочих изделиях
так и сейчас при запрете вывоза древесины
вся она как ,, некондиция,, пойдёт на экспорт
как говорил Козьма прутков
,,зри в корень,,
будут искать российскую диверсию зная СБУ
помните ,,находили схроны с оружием ,,
где хоть один хозяюн --это имитация деятельности
работают в кабинетах не выходя