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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Суспільство
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Все про:повітря (53) забруднення (96) Кабмін (4083) пожежа (2176) РНБО (724) Європейська Солідарність (352)

 Партія "ЄС" вимагає зібрати Кабмін й РНБО на термінове засідання через пожежі в зоні відчуження ЧАЕС

Фракція "Європейська Солідарність" вимагає від Кабміну і РНБО зібратися на термінові засідання і розглянути питання надзвичайної екологічної ситуації, що склалася через пожежу в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Уряд має негайно вжити заходи необхідні для захисту людей і подолання наслідків екологічної катастрофи, зокрема, у Київській та Житомирській областях та місті Києві, який за інформацією міжнародних моніторингових інституцій має найбрудніше повітря на планеті.

Партія "Європейська Солідарність" також вимагає від київської влади, мера міста Києва прозвітувати про ситуацію з порятунком парків столиці та про ті заходи, які мають бути вжиті для недопущення пожеж у лісо-парковій зоні Києва.

Ми обурені безпорадністю і бездіяльністю влади, яка неодноразово заявляла, що пожежі у зоні відчуження ліквідовані, але при цьому у Києві стоїть густий дим, а жителі скаржаться на запах гару, який відчувають у всіх куточках столиці і в області.

Таке враження, що влада приклалася до кисневих подушок і дихає іншим повітрям, ніж звичайні люди.

Ми вимагаємо від влади своєчасних та професійних дій. Кожнен день і навіть година зволікання – це втрачені здоров’я і навіть життя людей".

Нагадаємо, о 10:50 17 квітня індекс забруднення повітря в Києві дорівнював 338. У цей момент українська столиця була містом з найгіршим повітрям на планеті.

Пізніше ситуація з повітрям трохи налагодилася і Київ посів 9 місце в рейтингу.

За словами мера столиці Віталій Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.

Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189970
 
   
 Топ коментарі
 
Добре що хоч ЕС намагається тримати руку на пульсі.
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Минув рік. Епоха бідності закінчилася. Настала Епоха виживання.
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Добре що хоч ЕС намагається тримати руку на пульсі.
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Ну да. С горла эту загребущую руку то скинули
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якась підозріла активність....

а чи ця рука часом зараз не запалює сірничка в чагарнику?
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Ну тебе Арчибальт мозг точно сожгли.
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Час ще від часу ще "підставляють плече" партії влади. Бачиш які корисні рєбьята.
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Видать вчера было решение провести заседание Кабмина из-за пожаров
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Ребята, горит не только в зоне ЧАЭС, горит и в других областях и это уже не локальная проблема, а государственная (Житомирская обл, Львовская в новостях уже сегодня) . Вопрос должен быть рассмотрен комплексно
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У відеоролікового презедента міністр внутрішніх справ займається озвучуванням відправлення допомоги до Італії. Йому ніколи займатись пожежами чи тими хто їх організовує.
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у тебя шо горит ?
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да-да, нужно снять не один видосик, а целых три - подумал вофка
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Нахрена зеленому лайну, "какая разница" нехай горить...бубочка виступає зі зверненнями, аваківськи катують людей на вулицях, ліса горять...для них все нормально..Помилка Порошенко що своєчасно не прибрав сабакова))) Зараз Сабаков закупає 300 авто ля патрульних, що возити сраки недоноскам замість пожежних...
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прикол в том, шо корочка преза уже упала и валяется на полу. её нужно просто поднять. но сегодня пришло то время, шо и поднять её уже некому. все боятся даже за ней наклоняться )))
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Не нужно думать, что если зеленского прогнать, так сразу всё и наладится. Нужно методично отловить всю зеленую банду, дать им реальные сроки за то, что они сделали со страной, пересажать обзж, и пару человек решением трибунала расстрелять или повесить
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вообще-то нужно выхолостить всех шестерых с их "командами". хотя бы уже за то, шо за годы своих правлений, каждый из них даже не пытался начать выкорчёвывать посткоммунистов, как бы они себя не называли, опзж-ешниками или по другому. но сегодня в мире все поставали гуманисты, перестрелять не дадут. а действительно стоило бы.
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Минув рік. Епоха бідності закінчилася. Настала Епоха виживання.
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Хотелось бы послушать доклад начальника транспортного цеха.
То бишь, ответственного за пожарную безопасность в стране, лучшего министра Авакова.
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Ты хоть не палить так.
МЧС - структурное подразделение МВД.
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Что ты милый. Правительство на другой планете живет.

фильм "Кин дза-дза"
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фильм "Кин дза-дза"

Главное одеть маску и с круглыми от страха глазами делать Ку!...
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При чём тут Чернобыль? Киев задымлевает Житомир!
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С Чернобыля на Киев тянет по направлению Иванкив - Дымер - Вышгород. В Дымере третий день дышать нечем нормально. Отсюда по прямой даже ближе, чем через Иванкив.
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Товарищи порохоботы, требуйте для генерала Шайтанова звания Героя Украины - он соратник и друг Порошенко
Слава Рошену и братии его!
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тавагищ, ты ужо за вольную для цимаха ,бляху ,рашистского соратника и оккупанта Украины куйла обмыл "боярышней",? и локоть на уровне эполетоффффф? Партия "ЕС" требует собрать Кабмин и СНБО на срочное заседание из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 2299
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Кишенькова контрольована опозиція подала Голос. Недолугий піар і заклики - завдання контрольованої кишенькової опозиції "ЄС".
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не, то такое, а вот ублюдок вакарчук, это дрянь ....
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Ну цей хоча б забився в куток і мовчить, того не так дратує. Партія ЄС ж в кожній бочці затичка.
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Вам бы потихому все слить или к ОПЗЖ с жулей примкнуть? Какой ваш вариант?
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ОПЗЖ з Юлею не голосували за дерибан землі. Вони - не ангели, звісно. А так - поки Батьківщина найбільш послідовна опозиційна сила, як оголосили що йдуть в опозицію, так і перебувають і опозиції і не вступають в договорняки з владою.
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Порошенко хитрый жук, то с бубной за одно, то ослика критикует,
Порошенко тяжело понять
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Одна команда, яка грає в "пінг понг" між собою. Розводняк лохів.
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За закон о рынке земли голосов добавили у вас до сих пор полыхает, при том что Порох поддерживал открытие рынка еще когда сам президентом был, ну не слился Порох тут с жулей и ОПЗЖ )
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Ірина Геращенко: Закон про ринок землі не можна ухвалювати під час епідемії в турборежимі

25 березня 2020 року.
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Кацапьі-спасители уже заявили о готовности помочь в тушении пожаров.
Сами поджигают, сами "помогают"?

"Гумконвои" на старте.
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как ни крути, Порошенко до такого далеко,
пианист пробил все дны,
и ещё похоже пробьёт,
мы проголосовали за кидалу
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Та один хрін нема різниці, просто грають в поганого і доброго поліцейського - а так одна команда. Штучно створюються конфлікт між По і Зе, а потім на рівному місці набираються бали і відбувається розвод лохократу.
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Таки да, обрали кота в мішку. Получітє - распішітєсь.
Партія "ЄС" вимагає зібрати Кабмін й РНБО на термінове засідання через пожежі в зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 6366
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Не переживайте, там еще много котов в мешке будет в следующий раз. Проголосуете за очередного сказочника.
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взять в заложники пожарных, на обмен
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и вообще, чем больше сгорит, тем меньше достанется Порошенко, зеленскому
и Гниде-вакарчуку
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Так вы же ещё более худшего дятла выбирете. Это врождённая тяга к извращениям. 73 дятла называется.
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Чем Вам не угодил Вакарчук? А приплетать Порошенко - это уже наверное на рефлекторном уровне?
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Оцей о пердизидент - людина Партия "ЕС" требует собрать Кабмин и СНБО на срочное заседание из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 347 Партия "ЕС" требует собрать Кабмин и СНБО на срочное заседание из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 8019. Лайно псяче !
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При Пэтрi нi пожеж, нi коронавiруса в Украiнi не було i бути не могло. Пэтро за власнi грошi вiдвертав вiд Украiни все погане.
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За часів шоколадної каденції не-олігарх парАшенка, за словами прихожан Секти Соєрига, збіднів на трильйон доларів, схуд на 50 кг, посивів і заробив нервовий пронос. Так переживав за награбо... тобто за країну, так сердешний опікувався долею нації, що порозставляв маріонеток всюди куди могла дотяшнутись його масна загребуща рука. До зєбулона, звісно, не дотягує, бо хитріший і гарно вмів імітувати "патріотизм"
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Щось про РНБО майже не чутно після того, як звідти поперли сивуху... Невже то була та сама рушійна сила цього збориська? Партія "ЄС" вимагає зібрати Кабмін й РНБО на термінове засідання через пожежі в зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 5819
А термінове засідання повинно було розпочатись на наступний день після того, як пожежі підійшли до об'єкту захоронення та виникли нові осередки в інших областях країни. Чи це не стосується національної безпеки, з точки зору влади?
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Та розстріляйте там по-тихому кількох підпалювачів і пожежі припиняться!
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то ж якби ви не сучились на політиці. то може й пожарів не було б...
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"Еурейська солідарність" імітує бурхливу діяльність. Тужиться, заробяє рейтинг, тіхить дурних вальцманутиків. Дурних, бо шоколадний лохторат має коротку, як у рибки гуппі, пам'ять.
Бо призабув, як мововірна партія голосувала разом з такою "ненависною" їм партією слуг урода за закон про дерибан землі. Чого тоді не скликали РНБО?
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Да оно надо жидовскому клоуну!? Тут главное видосик в красных труселях записать
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Чим гірше - тим ліпше: Порошенко і К. використовують ситуацію с пожежами, ускладненими пиловими бурями, в своїх політичних целях. Замість того, щоб об'єднатися, згуртовувати зусилля на подолання біди. Можливо, така політична агітація і приводить до диверсійних підпалів. То природне явище ускладнене пожежами рукотворними і техногенними. Зима була без снігу і поверхневий грунтів за осінь, без дощу, безсніжну зиму, і суху весну висохли і витончились до пилу, який весняними вітрами як заметіль переміщається з місця на місце. Однак весняна циркуляція повітряних мас НЕ ГОРИЗОНТАЛЬНА, а ГОРИЗОНТАЛЬНО-вертикальна, - як літак на злеті, - то му що чорні/темні поверхня землі нагріваються СОНЦЕМ і над поверхнею землі ВИСХІДНІ потоки прогрітого повітря... Так пил переноситься у верхні шари атмосфери... А там ще дими від пожеж... Пилові бурі + дими. Раніше житті були вже подібні пилові бурі - посадки дерев засипало пилом чорнозему як в зимову заметіль... Це природна катастрофа, яку ЗМІ Порошенка та іншої "АппАзІції" намагається в громадській думці "пришпилити" новій владі : не розлідуються справи Майдану, криза Чорновіл, криза Приват, коронавірус,...-кожний може продовжити.
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Чим гірше - тим ліпше: Порошенко і К. використовують ситуацію с пожежами, ускладненими пиловими бурями, в своїх політичних целях.
Хххххххххххххххххх

Тьі в свою очередь используешь ету площадку, чтобьі показать свою дурость. Но скорее всего проплаченьій бот.
Поетому посиди в спаме
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А ведь всего этого п#здец@ можно (и нужно) было избежать, возьми петро кала_моя конкретно за жабры. Но нет же, дал слабину : «а что скажут наши иностранные партнеры? Мы же демократы!!!»
Уде только из-за этого его вряд ли повторно выберут ...
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Вам нужен диктатор? Тогда голосуйте в следующий раз за Авакова, только потом не плачьте, когда даже на Цензоре нельзя будет и слова сказать. К тому времени, когда Бене уже можно было что-то предъявить по результатам проверок и расследований, он смылся и не появлялся до выборов Нелоха.
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И где наши самолеты которые прекрасно тушили пожары в теплой и такой родной Турции?) В Италии наверное)
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