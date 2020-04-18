 Партія "ЄС" вимагає зібрати Кабмін й РНБО на термінове засідання через пожежі в зоні відчуження ЧАЕС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
"Уряд має негайно вжити заходи необхідні для захисту людей і подолання наслідків екологічної катастрофи, зокрема, у Київській та Житомирській областях та місті Києві, який за інформацією міжнародних моніторингових інституцій має найбрудніше повітря на планеті.
Партія "Європейська Солідарність" також вимагає від київської влади, мера міста Києва прозвітувати про ситуацію з порятунком парків столиці та про ті заходи, які мають бути вжиті для недопущення пожеж у лісо-парковій зоні Києва.
Ми обурені безпорадністю і бездіяльністю влади, яка неодноразово заявляла, що пожежі у зоні відчуження ліквідовані, але при цьому у Києві стоїть густий дим, а жителі скаржаться на запах гару, який відчувають у всіх куточках столиці і в області.
Таке враження, що влада приклалася до кисневих подушок і дихає іншим повітрям, ніж звичайні люди.
Ми вимагаємо від влади своєчасних та професійних дій. Кожнен день і навіть година зволікання – це втрачені здоров’я і навіть життя людей".
Нагадаємо, о 10:50 17 квітня індекс забруднення повітря в Києві дорівнював 338. У цей момент українська столиця була містом з найгіршим повітрям на планеті.
Пізніше ситуація з повітрям трохи налагодилася і Київ посів 9 місце в рейтингу.
За словами мера столиці Віталій Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.
Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини.
а чи ця рука часом зараз не запалює сірничка в чагарнику?
То бишь, ответственного за пожарную безопасность в стране, лучшего министра Авакова.
МЧС - структурное подразделение МВД.
фильм "Кин дза-дза"
Главное одеть маску и с круглыми от страха глазами делать Ку!...
Слава Рошену и братии его!
Порошенко тяжело понять
25 березня 2020 року.
Сами поджигают, сами "помогают"?
"Гумконвои" на старте.
пианист пробил все дны,
и ещё похоже пробьёт,
мы проголосовали за кидалу
Остальное правильно.
и Гниде-вакарчуку
А термінове засідання повинно було розпочатись на наступний день після того, як пожежі підійшли до об'єкту захоронення та виникли нові осередки в інших областях країни. Чи це не стосується національної безпеки, з точки зору влади?
Бо призабув, як мововірна партія голосувала разом з такою "ненависною" їм партією слуг урода за закон про дерибан землі. Чого тоді не скликали РНБО?
Хххххххххххххххххх
Тьі в свою очередь используешь ету площадку, чтобьі показать свою дурость. Но скорее всего проплаченьій бот.
Поетому посиди в спаме
Уде только из-за этого его вряд ли повторно выберут ...