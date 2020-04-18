 Партія "ЄС" вимагає зібрати Кабмін й РНБО на термінове засідання через пожежі в зоні відчуження ЧАЕС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Уряд має негайно вжити заходи необхідні для захисту людей і подолання наслідків екологічної катастрофи, зокрема, у Київській та Житомирській областях та місті Києві, який за інформацією міжнародних моніторингових інституцій має найбрудніше повітря на планеті.

Партія "Європейська Солідарність" також вимагає від київської влади, мера міста Києва прозвітувати про ситуацію з порятунком парків столиці та про ті заходи, які мають бути вжиті для недопущення пожеж у лісо-парковій зоні Києва.

Ми обурені безпорадністю і бездіяльністю влади, яка неодноразово заявляла, що пожежі у зоні відчуження ліквідовані, але при цьому у Києві стоїть густий дим, а жителі скаржаться на запах гару, який відчувають у всіх куточках столиці і в області.

Таке враження, що влада приклалася до кисневих подушок і дихає іншим повітрям, ніж звичайні люди.

Ми вимагаємо від влади своєчасних та професійних дій. Кожнен день і навіть година зволікання – це втрачені здоров’я і навіть життя людей".

Нагадаємо, о 10:50 17 квітня індекс забруднення повітря в Києві дорівнював 338. У цей момент українська столиця була містом з найгіршим повітрям на планеті.

Пізніше ситуація з повітрям трохи налагодилася і Київ посів 9 місце в рейтингу.

За словами мера столиці Віталій Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.

Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини.